Wer Wohngeld bezieht oder einen Antrag stellen möchte, muss die geltenden Mietobergrenzen kennen. Die Wohngeldtabelle für 2026 zeigt, welcher Teil der Miete bei der Berechnung berücksichtigt wird und wie sich die Wohnkostenentlastung je nach Haushaltsgröße und Mietenstufe unterscheidet.

In 2025 wurde das Wohngeld um durchschnittlich 30 Euro beziehungsweise rund 15 Prozent erhöht. Diese Anpassung gilt auch 2026, doch für 2027 zeichnet sich inzwischen eine andere Entwicklung ab.

Die Bundesregierung wollte zunächst erhebliche Einschnitte vornehmen, darunter eine Halbierung der dauerhaften Heizkostenkomponente. Nach einer Einigung der Koalition im November 2026 sollen diese Kürzungen weitgehend entfallen, während die reguläre Wohngelderhöhung 2027 weiterhin ausgesetzt werden soll.

Wohngeld 2026: Diese Beträge gelten weiterhin

Die letzte reguläre Erhöhung des Wohngeldes erfolgte am 1. Januar 2025. Seitdem gelten die damals angepassten Miethöchstbeträge und Berechnungswerte auch für das Jahr 2026.

Durch die Anpassung sollten die seit der Wohngeld-Plus-Reform 2023 gestiegenen Mieten und Verbraucherpreise berücksichtigt werden. Laut Bundesbauministerium erhöhte sich der Wohngeldanspruch bestehender Wohngeldhaushalte dadurch rechnerisch um durchschnittlich rund 15 Prozent.

Die tatsächliche Höhe des Wohngeldes hängt allerdings vom Einkommen, der Zahl der Haushaltsmitglieder und den berücksichtigungsfähigen Wohnkosten ab. Deshalb bedeutet die durchschnittliche Erhöhung um 30 Euro nicht, dass jeder Wohngeldempfänger genau diesen Betrag zusätzlich erhalten hat.

Tabelle Wohngeld 2025/2026: Höchstbeträge für die Miete

Für die Wohngeldberechnung gelten sieben Mietenstufen, die das unterschiedliche Mietenniveau der Gemeinden berücksichtigen. Je höher die Mietenstufe, desto mehr Miete kann bei der Berechnung grundsätzlich berücksichtigt werden.

Die folgende Tabelle zeigt die gesetzlichen Miethöchstbeträge nach Anlage 1 zu § 12 Wohngeldgesetz. Die Beträge gelten für 2025 und 2026 und verstehen sich ohne Klima- und Heizkostenkomponente.

Mietenstufe 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen I 361 € 437 € 521 € 608 € 694 € II 408 € 493 € 587 € 686 € 782 € III 456 € 551 € 657 € 766 € 875 € IV 511 € 619 € 737 € 858 € 982 € V 562 € 680 € 809 € 946 € 1.080 € VI 615 € 745 € 887 € 1.035 € 1.183 € VII 677 € 820 € 975 € 1.139 € 1.302 €

Wichtig: Die Mietobergrenzen sind keine Höchstgrenzen für die tatsächlich zulässige Miete. Wer mehr bezahlt, verliert deshalb nicht automatisch seinen Wohngeldanspruch, sondern muss damit rechnen, dass die darüberliegenden Mietkosten bei der Berechnung unberücksichtigt bleiben.

Zu den gesetzlichen Höchstbeträgen kommt außerdem die Klimakomponente hinzu. Die pauschale Heizkostenentlastung wird anschließend gesondert bei der Wohngeldberechnung berücksichtigt.

Klima- und Heizkostenkomponente: Diese Zuschläge gelten 2026

Das Wohngeld-Plus berücksichtigt seit 2023 einen pauschalen Betrag zur Entlastung bei den Heizkosten. Die Höhe richtet sich nach der Anzahl der zu berücksichtigenden Haushaltsmitglieder und nicht nach den tatsächlich entstandenen Heizkosten.

Zusätzlich erhöht die Klimakomponente die Grenze für die berücksichtigungsfähige Miete. Beide Komponenten verbessern die rechnerischen Grundlagen des Wohngeldes, werden aber nicht in voller Höhe als zusätzlicher Geldbetrag ausgezahlt.

Haushaltsmitglieder Klimakomponente Heizkostenentlastung inklusive CO2-Anteil 1 19,20 € 110,40 € 2 24,80 € 142,60 € 3 29,60 € 170,20 € 4 34,40 € 197,80 € 5 39,20 € 225,40 € Jede weitere Person +4,80 € +27,60 €

Bei einem Einpersonenhaushalt werden damit beispielsweise 19,20 Euro als Klimakomponente und 110,40 Euro als Heizkostenentlastung berücksichtigt. Die tatsächliche Wohngeldzahlung ergibt sich erst aus der gesetzlichen Berechnungsformel.

Wohngeldtabelle 2026 mit Klima- und Heizkostenkomponente

Die nachfolgende Übersicht zeigt die rechnerischen Höchstwerte unter Einbeziehung der Klimakomponente und der pauschalen Heizkostenentlastung. Es handelt sich ausdrücklich nicht um die Höhe des monatlich ausgezahlten Wohngeldes.

Mietenstufe 1 Person 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen I 490,60 € 604,40 € 720,80 € 840,20 € 958,60 € II 537,60 € 660,40 € 786,80 € 918,20 € 1.046,60 € III 585,60 € 718,40 € 856,80 € 998,20 € 1.139,60 € IV 640,60 € 786,40 € 936,80 € 1.090,20 € 1.246,60 € V 691,60 € 847,40 € 1.008,80 € 1.178,20 € 1.344,60 € VI 744,60 € 912,40 € 1.086,80 € 1.267,20 € 1.447,60 € VII 806,60 € 987,40 € 1.174,80 € 1.371,20 € 1.566,60 €

Bei Haushalten mit mehr als fünf berücksichtigungsfähigen Mitgliedern erhöhen sich die Beträge für jede weitere Person. Die folgende Tabelle zeigt diese zusätzlichen Werte.

Mietenstufe Zusätzlicher Miet-Höchstbetrag Mit Klimakomponente Mit Klima- und Heizkostenkomponente I 82 € 86,80 € 114,40 € II 94 € 98,80 € 126,40 € III 106 € 110,80 € 138,40 € IV 119 € 123,80 € 151,40 € V 129 € 133,80 € 161,40 € VI 149 € 153,80 € 181,40 € VII 163 € 167,80 € 195,40 €

Die Tabellen beruhen auf den geltenden Regelungen in Anlage 1 zum Wohngeldgesetz und § 12 WoGG. Für die Berechnung der tatsächlich berücksichtigungsfähigen Miete ist außerdem § 11 WoGG zu beachten.

Wie werden die Höchstbeträge beim Wohngeld berechnet?

Entscheidend ist zunächst die Bruttokaltmiete. Dazu gehören die Nettokaltmiete und die kalten Betriebskosten, beispielsweise für Wasser, Müllabfuhr und Grundsteuer.

Die tatsächlichen Heiz- und Warmwasserkosten gehören dagegen nicht zur Bruttokaltmiete. Sie werden beim Wohngeld über die gesetzlich festgelegten pauschalen Komponenten berücksichtigt.

Ein Beispiel verdeutlicht die Berechnung: Eine alleinlebende Rentnerin wohnt in einer Gemeinde der Mietenstufe III und zahlt 500 Euro Bruttokaltmiete.

Der gesetzliche Grundhöchstbetrag beträgt 456 Euro und erhöht sich durch die Klimakomponente um 19,20 Euro auf 475,20 Euro. Weil ihre Bruttokaltmiete darüber liegt, werden zunächst maximal 475,20 Euro berücksichtigt.

Hinzu kommt die pauschale Heizkostenentlastung von 110,40 Euro. Damit ergibt sich ein berücksichtigungsfähiger Rechenwert von insgesamt 585,60 Euro.

Das bedeutet nicht, dass die Rentnerin 585,60 Euro Wohngeld erhält. Wie hoch ihr tatsächlicher Zuschuss ausfällt, hängt insbesondere von ihrem wohngeldrechtlichen Einkommen ab.

Einkommensgrenzen beim Wohngeld 2026: Warum es keine einheitliche Tabelle gibt

Beim Wohngeld existiert keine bundesweit einheitliche Einkommensobergrenze, die für alle Haushalte gleicher Größe gilt. Wie hoch das Einkommen sein darf, hängt insbesondere von der Mietenstufe, den berücksichtigungsfähigen Wohnkosten und der Haushaltszusammensetzung ab.

Deshalb können zwei alleinlebende Rentner mit derselben Rente unterschiedlich viel Wohngeld erhalten. Bei einer Person können die Wohnkosten einen Zuschuss rechtfertigen, während eine andere Person wegen ihrer geringeren Miete keinen Anspruch mehr hat.

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Auch das tatsächliche Nettoeinkommen ist nicht mit dem wohngeldrechtlichen Gesamteinkommen gleichzusetzen. Bei der Berechnung werden unter anderem bestimmte Werbungskosten, pauschale Abzüge und gesetzliche Freibeträge berücksichtigt.

Wer beispielsweise Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie zur Rentenversicherung zahlt, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen pauschale Abzüge erhalten. Hinzu kommen mögliche Freibeträge für bestimmte schwerbehinderte Menschen, Alleinerziehende oder Personen mit Grundrentenzeiten.

Die häufig verbreiteten Tabellen mit angeblich festen Einkommensgrenzen von beispielsweise 1.300 oder 2.200 Euro für einzelne Mietenstufen sind deshalb nur unter genau angegebenen Berechnungsannahmen aussagekräftig. Ohne Angaben zur Miete und zur Einkommensart können solche Tabellen zu falschen Schlussfolgerungen führen.

Vermögensgrenzen beim Wohngeld: 60.000 Euro sind keine starre Grenze

Neben dem Einkommen kann auch erhebliches Vermögen einem Wohngeldanspruch entgegenstehen. Nach § 21 Nummer 3 Wohngeldgesetz besteht kein Anspruch, soweit die Inanspruchnahme insbesondere wegen erheblichen Vermögens missbräuchlich wäre.

Die Wohngeld-Verwaltungsvorschrift nennt für das erste Haushaltsmitglied einen Orientierungswert von 60.000 Euro. Für jedes weitere zu berücksichtigende Haushaltsmitglied kommen 30.000 Euro hinzu.

Haushaltsmitglieder Vermögens-Orientierungswert 1 60.000 € 2 90.000 € 3 120.000 € 4 150.000 € 5 180.000 €

Diese Werte sind allerdings keine ausnahmslos geltenden gesetzlichen Freibeträge. Auch bei einem höheren Vermögen muss die Wohngeldbehörde prüfen, ob die Inanspruchnahme im konkreten Einzelfall tatsächlich missbräuchlich wäre.

Das Verwaltungsgericht München hat mit Urteil vom 30. Juli 2026 (Az. M 22 K 25.3366) ausdrücklich betont, dass die Vermögensgrenzen nicht schematisch angewendet werden dürfen. Entscheidend sind die persönlichen und wirtschaftlichen Gesamtumstände.

Zum Vermögen können insbesondere Sparguthaben, Wertpapiere und weitere verwertbare Vermögensgegenstände gehören. Bei selbstgenutztem Wohneigentum und zweckgebundenen Vorsorgevermögen sind die Besonderheiten des Einzelfalls zu berücksichtigen.

Wohngeld 2027: Die geplante Erhöhung soll ausfallen

Für Wohngeldempfänger ist der Jahreswechsel 2026/2027 besonders wichtig. Nach § 43 Wohngeldgesetz werden die Berechnungswerte grundsätzlich alle zwei Jahre an die Entwicklung von Mieten und Verbraucherpreisen angepasst.

Nach der letzten regulären Fortschreibung zum 1. Januar 2025 wäre deshalb die nächste Anpassung für den 1. Januar 2027 vorgesehen. Die Bundesregierung will diese Erhöhung jedoch einmalig aussetzen.

Ursprünglich sah der Regierungsentwurf zusätzlich eine Halbierung der dauerhaften Heizkostenkomponente und eine Verschärfung der Berechnungsformel vor. Diese Maßnahmen hätten für zahlreiche Haushalte zu niedrigeren Leistungen führen können.

Am 12. November 2026 wurde allerdings eine Einigung der Koalition bekannt, nach der diese zusätzlichen Kürzungen zurückgenommen werden sollen. Der Haushaltsausschuss hat dafür im Bundeshaushalt 2027 eine Vorsorge von 300 Millionen Euro vorgesehen.

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Die turnusmäßige Wohngelderhöhung soll nach den Angaben des Bundestags vom 18. November 2026 dennoch ausfallen. Die Rücknahme der Kürzungen und die Aussetzung der Fortschreibung müssen noch gesetzlich umgesetzt werden.

Für Betroffene bedeutet das: Nach der aktuellen politischen Einigung soll das Wohngeld 2027 nicht durch die ursprünglich geplante Halbierung der Heizkostenkomponente sinken. Ein allgemeiner Inflationsausgleich durch eine automatische Wohngelderhöhung ist allerdings ebenfalls nicht vorgesehen.

Ausführliche Hintergründe erläutern wir im Beitrag Wohngeld 2027: Große Kürzungen sollen entfallen – die Erhöhung aber auch.

Neue Mietenstufen 2027: Für manche Haushalte kann sich trotzdem etwas ändern

Unabhängig von der ausgesetzten allgemeinen Wohngelderhöhung sieht der Regierungsentwurf eine neue Einteilung der Gemeinden und Landkreise in die sieben Mietenstufen vor. Diese Änderung kann die Berechnungsgrundlage einzelner Haushalte auch dann beeinflussen, wenn die allgemeinen Höchstbeträge unverändert bleiben.

Nach der Begründung des Regierungsentwurfs sollen 411 Gemeinden höher und 126 Gemeinden niedriger eingestuft werden. Bei den Landkreisen sind 60 Heraufstufungen und 15 Herabstufungen vorgesehen.

Eine höhere Mietenstufe kann dazu führen, dass mehr von der tatsächlichen Miete berücksichtigt wird. Eine niedrigere Mietenstufe kann dagegen den berücksichtigungsfähigen Betrag verringern.

Beispiel Mietenstufe 2026 Geplant ab 2027 Mögliche Folge Essen III IV Höherer Miethöchstbetrag Münster IV V Höherer Miethöchstbetrag Hamburg VI V Niedrigerer Miethöchstbetrag Kiel V IV Niedrigerer Miethöchstbetrag

Rechtsstand: Diese Zuordnungen stammen aus dem Regierungsentwurf und sind noch nicht endgültig beschlossen. Ob und wie sie ab Januar 2027 angewendet werden, hängt vom weiteren Gesetzgebungsverfahren ab.

Welche Städte und Gemeinden betroffen sein können, zeigt unsere Übersicht Wohngeld: Neue Mietenstufen 2027 – wo die Mietobergrenze steigt und wo sie sinkt.

Wer hat 2026 Anspruch auf Wohngeld?

Wohngeld unterstützt Haushalte, die ihre Wohnkosten aus eigener Kraft nur schwer tragen können, deren wirtschaftliche Situation aber grundsätzlich außerhalb der existenzsichernden Grundsicherung liegt. Es wird als Mietzuschuss für Mieter oder als Lastenzuschuss für selbstnutzende Eigentümer gezahlt.

Zu den möglichen Berechtigten gehören insbesondere Rentner mit kleinen Altersbezügen, Arbeitnehmer im Niedriglohnbereich, Familien und Alleinerziehende. Auch Bewohner von Pflegeheimen können unter den gesetzlichen Voraussetzungen Wohngeld erhalten.

Für Studierende und Auszubildende gelten besondere Ausschlussvorschriften. Wer dem Grunde nach Anspruch auf BAföG oder bestimmte Ausbildungsförderungen hat, ist häufig vom Wohngeld ausgeschlossen, wobei es insbesondere in gemischten Haushalten Ausnahmen gibt.

Wer Bürgergeld, Grundsicherung im Alter oder Hilfe zum Lebensunterhalt bezieht, erhält für die dabei bereits berücksichtigten Unterkunftskosten grundsätzlich kein zusätzliches Wohngeld. In Haushalten mit unterschiedlichen Leistungsansprüchen können jedoch Sonderkonstellationen bestehen.

Auch ein gleichzeitiger Bezug von Wohngeld und Kinderzuschlag kann möglich sein. Welche Leistung günstiger ist, hängt von der jeweiligen Einkommens- und Familiensituation ab.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Ratgeber Wohngeld oder Bürgergeld beantragen: Das gilt zu beachten.

Wohngeld beantragen: Warum der Zeitpunkt wichtig ist

Wohngeld wird grundsätzlich nur auf Antrag gewährt. Nach § 25 Wohngeldgesetz beginnt der Bewilligungszeitraum in der Regel am ersten Tag des Monats, in dem der Antrag gestellt wird, sofern die Anspruchsvoraussetzungen bereits vorliegen.

Wer beispielsweise erst im Januar 2027 einen Antrag einreicht, kann deshalb grundsätzlich kein Wohngeld mehr für Dezember 2026 erhalten. Gesetzliche Ausnahmen, etwa nach der Ablehnung bestimmter anderer Sozialleistungen, bleiben davon unberührt.

Auch wer bereits Wohngeld erhält, sollte das Ende seines Bewilligungszeitraums überprüfen. Ein neuer Antrag beziehungsweise Weiterleistungsantrag muss rechtzeitig gestellt werden, wenn der Zuschuss ohne Unterbrechung weiterlaufen soll.

Bei einem erheblichen Rückgang des Einkommens oder einer höheren berücksichtigungsfähigen Miete kann außerdem ein Antrag auf Erhöhung des Wohngeldes sinnvoll sein. Ob tatsächlich ein höherer Anspruch entsteht, hängt von den gesetzlichen Voraussetzungen und den konkreten Berechnungswerten ab.

Eine erste Einschätzung ermöglicht der offizielle Wohngeld-Plus-Rechner des Bundesbauministeriums. Verbindlich entscheidet allerdings ausschließlich die zuständige Wohngeldbehörde.

Praxisbeispiel: Rentnerin muss 2027 mit höheren Wohnkosten rechnen

Die 72-jährige Rentnerin Brigitte erhält monatlich 180 Euro Wohngeld und lebt allein in einer Mietwohnung. Ihre Bruttokaltmiete steigt zum Januar 2027 um 35 Euro, während ihre übrigen Einkommensverhältnisse unverändert bleiben.

Nach der aktuellen politischen Planung soll die reguläre Anpassung des Wohngeldes zum Jahreswechsel ausfallen. Brigitte bekommt damit nicht allein wegen der allgemeinen Preisentwicklung automatisch mehr Wohngeld.

Allerdings kann sie prüfen lassen, ob die gestiegene Miete bei ihren individuellen Berechnungswerten einen höheren Anspruch rechtfertigt. Entscheidend ist dabei unter anderem, ob ihre bisherige Miete bereits die gesetzliche Berücksichtigungsgrenze erreicht hat.

Liegt ihre Miete schon über der geltenden Obergrenze, führt eine weitere Erhöhung möglicherweise nicht zu mehr Wohngeld. Liegt sie noch darunter, kann sich ein Erhöhungsantrag dagegen lohnen, sofern die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Das Beispiel zeigt, warum Wohngeldempfänger nicht nur auf angekündigte Gesetzesänderungen achten sollten. Auch Veränderungen bei der Miete, dem Einkommen und der örtlichen Mietenstufe können über die Höhe des tatsächlichen Zuschusses entscheiden.

Häufige Fragen zum Wohngeld 2026 und 2027

1. Wird das Wohngeld 2027 automatisch erhöht?

Nach der politischen Einigung vom November 2026 soll die reguläre Fortschreibung zum 1. Januar 2027 ausgesetzt werden. Eine allgemeine automatische Erhöhung zum Ausgleich der Miet- und Preisentwicklung ist deshalb derzeit nicht vorgesehen, die endgültige gesetzliche Entscheidung steht jedoch noch aus.

2. Wie hoch darf meine Miete sein, damit ich Wohngeld bekomme?

Es gibt keine feste Mietgrenze, oberhalb derer der Wohngeldanspruch automatisch entfällt. Die gesetzlichen Miethöchstbeträge bestimmen vielmehr, welcher Anteil der Wohnkosten in die Berechnung eingeht.

Auch Menschen mit einer höheren tatsächlichen Miete können deshalb Wohngeld erhalten. Entscheidend sind zusätzlich die Haushaltsgröße, das Einkommen und die örtliche Mietenstufe.

3. Wie viel Einkommen darf ich 2026 für Wohngeld haben?

Eine pauschale Einkommensgrenze gibt es nicht, weil die Höhe des Wohngeldanspruchs von mehreren Berechnungsfaktoren abhängt. Ein Haushalt mit hohen berücksichtigungsfähigen Wohnkosten kann deshalb unter Umständen auch bei einem höheren Einkommen noch anspruchsberechtigt sein als ein vergleichbarer Haushalt mit niedriger Miete.

4. Darf ich mehr als 60.000 Euro Vermögen besitzen?

Ja, das ist unter Umständen möglich, denn die 60.000 Euro für die erste Person sind ein verwaltungsrechtlicher Orientierungswert und keine starre gesetzliche Vermögensgrenze. Die Wohngeldbehörde muss die wirtschaftlichen Umstände des Einzelfalls prüfen.

5. Können Rentner gleichzeitig Wohngeld und Grundsicherung erhalten?

Wer Grundsicherung im Alter erhält und dessen Unterkunftskosten bei dieser Leistung berücksichtigt werden, ist grundsätzlich vom Wohngeld ausgeschlossen. Allerdings sollte bei niedrigen Renten geprüft werden, welche Sozialleistung im konkreten Fall infrage kommt und ob besondere Haushaltskonstellationen vorliegen.

Fazit: Wohngeldtabelle 2026 bleibt wichtig – 2027 bringt neue Unsicherheiten

Die Wohngeldtabelle für 2025 und 2026 zeigt, welche Mietobergrenzen und Zuschläge derzeit gelten. Für Rentner, Familien und Arbeitnehmer mit niedrigen Einkommen bleibt sie eine wichtige Grundlage, um den möglichen Wohngeldanspruch einzuschätzen.

Für 2027 zeichnet sich nach der Koalitionseinigung zwar eine Rücknahme der zunächst geplanten Leistungskürzungen ab, die reguläre Wohngelderhöhung soll aber ausfallen. Gleichzeitig können neue Mietenstufen die Höhe der berücksichtigten Wohnkosten verändern.

Betroffene sollten deshalb vor allem ihre tatsächliche Bruttokaltmiete, ihre Mietenstufe und das Ende ihres Bewilligungszeitraums überprüfen. Wer seinen möglichen Anspruch nicht prüft oder einen erforderlichen Antrag zu spät stellt, riskiert finanzielle Nachteile.

Rechtsstand: 23. November 2026. Die Tabellen enthalten die geltenden Werte für 2025 und 2026; die beschriebenen Änderungen für 2027 sind, soweit ausdrücklich als geplant gekennzeichnet, noch nicht abschließend gesetzlich beschlossen.

Amtliche Quellen: § 12 Wohngeldgesetz, § 43 Wohngeldgesetz, Bundestag: Gesetz zur Fortentwicklung des Wohngeldgesetzes sowie Bundestag: Haushaltsberatungen 2027 vom 18. November 2026.