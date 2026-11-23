Ein sehbehinderter Mann wollte sämtliche Schreiben seiner Krankenkasse nur noch digital über „Mein Justizpostfach“ erhalten. Doch die Krankenkasse schickte ihm weiterhin Briefe. Der Versicherte wehrte sich dagegen und zog vor Gericht.

Das Landessozialgericht Baden-Württemberg wies seine Klage ab. Die Richter entschieden, dass Krankenkassen nicht verpflichtet sind, ausschließlich über das gewünschte digitale Postfach zu kommunizieren. Auch die weitere Zusendung von Briefen ist rechtlich zulässig (Urteil vom 20. Oktober 2026, L 11 KR 2863/26).

Für Versicherte bedeutet das, dass sie ihre Papierpost weiterhin beachten müssen. Denn ein Bescheid wird nicht allein deshalb unwirksam, weil sie eine digitale Übermittlung verlangt haben. Wer Briefe ignoriert, riskiert deshalb, wichtige Entscheidungen und Widerspruchsfristen zu verpassen.

Der Versicherte wollte keine Papierbriefe mehr

Der Kläger ist gesetzlich krankenversichert, sehbehindert und pflegebedürftig mit Pflegegrad 1. Im September 2025 registrierte er sich bei „Mein Justizpostfach“ und teilte seiner Krankenkasse im Oktober mit, dass sie ihn darüber erreichen könne.

Als trotzdem ein Brief kam, erhob er einen „Widerspruch gegen die Briefpostzustellung“. Er erklärte, keine Papierbriefe mehr anzunehmen, und verwies darauf, dass auch die Krankenkasse einen Zugang zum elektronischen Rechtsverkehr habe.

Die Techniker Krankenkasse lehnte den verlangten Kommunikationsweg ab und verwies auf ihr eigenes digitales Angebot. Wer keine Papierpost wünsche, könne das digitale Postfach im persönlichen Bereich „Meine TK“ aktivieren.

Warum die Klage scheiterte

Der Versicherte hielt die seit seiner Mitteilung versandten Briefe für unwirksam und zog vor Gericht. Nach der Abweisung seiner Klage durch das Sozialgericht Karlsruhe blieb auch seine Berufung ohne Erfolg.

Das Landessozialgericht unterschied zwischen der Möglichkeit elektronischer Kommunikation und einem Anspruch auf einen bestimmten Versandweg. Ein sicherer digitaler Zugang verpflichtet die Krankenkasse nicht dazu, nur diesen für ihre Antworten zu nutzen.

Digitaler Empfang ist keine Pflicht zur digitalen Antwort

Die beklagte Krankenkasse ist als bundesunmittelbare Körperschaft verpflichtet, einen Zugang für elektronische Dokumente zu eröffnen. Das Gericht sah diese Pflicht durch die verschlüsselten Angebote „Meine TK“ und die TK-App als erfüllt an.

Die gesetzliche Vorgabe legt die Kasse nach Auffassung des Senats nicht auf ein bestimmtes technisches Verfahren fest. Sie muss über den eröffneten Zugang empfangsbereit sein, ist aber dadurch nicht verpflichtet, selbst nur noch elektronisch mit Versicherten zu kommunizieren.

Auch § 36a SGB I half dem Kläger deshalb nicht weiter: Die Vorschrift lässt elektronische Übermittlung bei eröffnetem Zugang zu, schafft aber keinen Anspruch auf ausschließlich digitale Antworten.

Dass Behörden eigene Portale statt gewöhnlicher E-Mail nutzen, ist auch Thema des Beitrags über Jobcenter, die ihre bisherigen E-Mail-Postfächer abschalten.

Die Krankenkasse hat Spielraum – aber keinen Freibrief

Nach § 9 SGB X ist das Verwaltungsverfahren nicht an bestimmte Formen gebunden, soweit besondere Vorschriften nichts anderes vorgeben. Auch Verwaltungsakte können nach § 33 SGB X schriftlich, elektronisch, mündlich oder in anderer Weise erlassen werden.

Die Wahl der Form gehört zum Verfahrensermessen der Behörde. Sie muss gesetzliche Grenzen beachten und das Verfahren einfach, zweckmäßig und zügig gestalten.

Im entschiedenen Fall sah das Gericht weder einen Gesetzesverstoß durch den Briefversand noch einen Anspruch darauf, erneut über die Nutzung des Justizpostfachs zu entscheiden.

Die Einwilligung macht ein Portal nicht zum einzigen Briefkasten

Mit Einwilligung der betroffenen Person kann eine Behörde elektronische Bescheide zum Abruf bereitstellen. Nach Auffassung des Gerichts begründet diese Zustimmung aber keinen Anspruch darauf, dass ausschließlich dieses Verfahren genutzt wird.

Ein Widerspruch gegen den Versand ersetzt keine Gegenwehr gegen den Bescheid

Die Wahl des Postwegs war hier nach Ansicht des Gerichts kein eigener Verwaltungsakt, sondern schlichtes Verwaltungshandeln. Die Krankenkasse hatte damit keine eigenständige Regelung getroffen, gegen die ein Widerspruch zulässig gewesen wäre.

Papierpost kann Fristen auslösen

Ein im Inland mit einfacher Post übermittelter Bescheid gilt nach § 37 Absatz 2 SGB X grundsätzlich am vierten Tag nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Diese Vermutung gilt nicht, wenn der Bescheid nicht oder erst später zugegangen ist; im Zweifel muss die Behörde Zugang und Zeitpunkt nachweisen.

Die allgemeinen Regeln zur Bekanntgabe erläutert auch der Beitrag über Fristen und die Vier-Tage-Regel bei Sozialleistungsbescheiden.

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Für einen Widerspruch gegen einen Krankenkassenbescheid gilt bei ordnungsgemäßer Rechtsbehelfsbelehrung grundsätzlich eine Monatsfrist ab Bekanntgabe. Bewahren Sie deshalb Schreiben und Umschläge auf und dokumentieren Sie einen verspäteten Eingang.

Auch digital muss der Widerspruch die Form erfüllen

Der Streit um den Empfangsweg ist von der Frage zu trennen, wie Sie selbst wirksam Widerspruch einlegen. Eine elektronische Nachricht erfüllt nicht schon deshalb die gesetzlichen Formanforderungen, weil sie bei der Kasse ankommt.

Nutzen Sie einen zugelassenen Weg und beachten Sie die Rechtsbehelfsbelehrung; eine gewöhnliche unsignierte E-Mail reicht grundsätzlich nicht aus. Die Abgrenzung behandelt der Beitrag dazu, wann ein Widerspruch per E-Mail an der Form scheitert.

Auch eine einfache Nachricht im Kundenportal ist nicht mit einem eigens vorgesehenen elektronischen Widerspruchsdienst gleichzusetzen. Wie folgenreich dieser Unterschied sein kann, zeigt ein Fall, in dem ein rechtzeitig verschickter Portal-Widerspruch als unwirksam behandelt wurde.

Sehbehinderung: Zugängliche Dokumente bleiben eine eigene Rechtsfrage

Das Urteil darf nicht als Erlaubnis verstanden werden, die Bedürfnisse sehbehinderter Versicherter zu übergehen. Ein Anspruch auf wahrnehmbare Dokumente ist von dem hier verlangten Anspruch auf ausschließliche Nutzung eines bestimmten Postfachs zu unterscheiden.

Nach § 10 Behindertengleichstellungsgesetz können blinde und sehbehinderte Menschen im Anwendungsbereich des Bundesrechts insbesondere verlangen, dass ihnen Bescheide und Vordrucke zur Wahrnehmung eigener Rechte ohne Zusatzkosten in einer für sie wahrnehmbaren Form zugänglich gemacht werden.

Die Verordnung über barrierefreie Dokumente sieht dafür etwa Großdruck, Blindenschrift oder geeignete elektronische Formen vor.

Wenn Sie einen Bescheid wegen Ihrer Sehbehinderung nicht lesen können, sollten Sie deshalb den konkreten barrierefreien Zugang verlangen und erläutern, welche Form Sie benötigen.

Das ist eine andere Forderung als die Erklärung, Papierpost abzulehnen.

Welche Forderung welche Wirkung hat

Anliegen des Versicherten Rechtliche Einordnung Alle Schreiben sollen ausschließlich ins Justizpostfach gehen. Einen solchen Anspruch verneinte das Landessozialgericht gegenüber der beklagten Krankenkasse. Ein Bescheid kommt trotz mitgeteiltem Justizpostfach als Brief. Allein deshalb ist seine Bekanntgabe nicht unwirksam; Fristen müssen weiter beachtet werden. Eine Leistungsablehnung soll überprüft werden. Hierfür ist grundsätzlich ein form- und fristgerechter Widerspruch gegen den Bescheid erforderlich. Eine einfache Portalnachricht trägt den Betreff „Widerspruch“. Der Betreff allein erfüllt die gesetzlichen Anforderungen an einen elektronischen Widerspruch nicht. Ein sehbehinderter Mensch kann den Bescheid nicht wahrnehmen. Ein Anspruch auf eine zugängliche Form ist gesondert nach den einschlägigen Vorschriften zu prüfen.

Den Leistungsstreit nicht aus dem Blick verlieren

Bei einer Rückforderung oder Leistungsablehnung lohnt es sich, die Begründung und die zugrunde liegenden Unterlagen zu prüfen. Gerade bei einer Rückforderung von Krankengeld kann Akteneinsicht helfen, die tatsächlichen Angriffspunkte zu erkennen.

Bleibt eine beantragte Entscheidung aus oder droht wegen fehlender Zahlungen eine Notlage, kommen je nach Situation weitere Rechtsbehelfe in Betracht. Welche Unterschiede zwischen Widerspruch, Untätigkeitsklage und Eilrechtsschutz bestehen, erläutert der Beitrag zu Rechten bei ausbleibendem Krankengeld.

FAQ: Sechs Fragen zur Post der Krankenkasse

Muss die Krankenkasse mein Justizpostfach verwenden?

Nach diesem Urteil besteht gegenüber der beklagten Krankenkasse kein Anspruch auf ausschließliche Kommunikation über „Mein Justizpostfach“. Die Registrierung und die Mitteilung der Adresse reichen dafür nicht aus.

Sind Papierbescheide unwirksam, wenn ich digitale Post verlangt habe?

Nein, allein der Wunsch nach digitaler Kommunikation macht einen Brief nicht unwirksam. Ob ein Bescheid ordnungsgemäß bekannt gegeben wurde, richtet sich nach den gesetzlichen Voraussetzungen des jeweiligen Übermittlungswegs.

Kann ich gegen den Briefversand Widerspruch einlegen?

Die bloße Wahl des Postwegs war in diesem Verfahren kein eigenständiger Verwaltungsakt. Davon zu unterscheiden ist ein Widerspruch gegen eine im Brief enthaltene Leistungsentscheidung.

Reicht eine einfache E-Mail für meinen Widerspruch?

Eine gewöhnliche unsignierte E-Mail genügt grundsätzlich nicht. Nutzen Sie einen gesetzlich zugelassenen schriftlichen oder elektronischen Weg oder erklären Sie den Widerspruch zur Niederschrift bei der zuständigen Stelle.

Welche Rechte habe ich bei einer Sehbehinderung?

Sie können unter den Voraussetzungen des Behindertengleichstellungsrechts verlangen, dass bestimmte Dokumente in einer für Sie wahrnehmbaren Form zugänglich gemacht werden. Daraus folgt jedoch nicht ohne Weiteres ein Anspruch auf ein bestimmtes digitales Postfach.

Hat das Landessozialgericht die Revision zugelassen?

Nein, das Gericht ließ die Revision nicht zu und wies die Berufung zurück. Eine Erstattung der außergerichtlichen Kosten sprach es auch für das Berufungsverfahren nicht zu.

Quellen

Behindertengleichstellungsgesetz: § 10.

Landessozialgericht Baden-Württemberg: Urteil vom 20. Oktober 2026, L 11 KR 2863/26, veröffentlicht auf Sozialgerichtsbarkeit.de, Entscheidung 181192.