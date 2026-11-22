Alkoholgeruch, Kaugummikauen oder eine angebliche Bierflasche in der Hand reichen nicht aus, um einem Beschäftigten Alkoholkonsum während der Arbeit nachzuweisen. Wer deshalb gekündigt wird, kann sich dagegen wehren. Allerdings bedeutet ein unbegründeter Alkoholvorwurf nicht immer, dass der Arbeitsplatz erhalten bleibt.

Das zeigen zwei Entscheidungen der Arbeitsgerichte. Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz erklärte die Kündigung einer Direktorin für unwirksam, der ihr Arbeitgeber Alkoholmissbrauch vorgeworfen hatte.

In einem anderen Fall erklärte das Arbeitsgericht Essen die fristlose Kündigung eines Mitarbeiters der Müllentsorgung für unwirksam. Seine ordentliche Kündigung blieb jedoch bestehen. Der Grund war nicht der vorgeworfene Alkoholkonsum, sondern dass der Beschäftigte seine Pausen erheblich überzogen hatte.

Alkoholgeruch und Kaugummi als Kündigungsgründe?

Im Verfahren vor dem Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz ging es um eine seit 2004 beschäftigte Arbeitnehmerin, die seit 2006 als Direktorin einer Einrichtung tätig war.

Der Arbeitgeber behauptete, sie trinke während der Arbeitszeit Alkohol. Sie rieche häufig nach Alkohol und kaue nachmittags ständig Kaugummi, lautete seine Darstellung.

Außerdem weise sie Beschäftigte betrunken und lautstark vor Kollegen oder Bewohnern zurecht; auch Bewohner hätten sich über ihr Auftreten beschwert.

Das Gericht beanstandete an der Darstellung des Arbeitgebers, dass konkrete Zeitpunkte, beteiligte Personen und Beweisangebote fehlten (LAG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 02.07.2025 – 7 SLa 215/24).

Der Arbeitgeber muss Vorfälle benennen

Wer einen Alkoholvorwurf zur Begründung einer Kündigung erhebt, muss überprüfbare Tatsachen vortragen. Dazu gehört in einer solchen Konstellation, wann sich welcher Vorfall ereignet haben soll, wer daran beteiligt war und wer welche Beobachtung gemacht hat.

Ein Hinweis auf Beschwerden ersetzt nicht diese Angaben. Ohne konkrete Vorwürfe kann sich der Beschäftigte nicht verteidigen, und das Gericht kann nicht prüfen, ob eine Pflichtverletzung vorliegt.

Das Urteil zeigt, dass aus unspezifischen Berichten und Vermutungen keine tragfähige Kündigung wird. Bereits eine Abmahnung muss ein konkretes Fehlverhalten benennen.

Keine nachgewiesene Alkoholabhängigkeit

Das Landesarbeitsgericht stellte zudem klar, dass der Arbeitgeber seine Kündigung nicht auf Alkoholabhängigkeit als personenbedingten Grund gestützt hatte.

Bei einer feststehenden Alkoholabhängigkeit gelten für eine krankheitsbedingte Kündigung andere Anforderungen. Dies erläutert unser Beitrag zu Kündigung, Therapie und Suchterkrankung erläutert.

In Essen galt Alkoholverbot

Im zweiten Verfahren war die betriebliche Regel eindeutig: Der Genuss alkoholischer Getränke im Dienst und auf dem Betriebsgelände war untersagt.

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Nach einer anonymen Beschwerde über lange Aufenthalte von Mitarbeitern in einem Frühstückslokal kündigte das Unternehmen dem Beschäftigten fristlos und hilfsweise ordentlich. Die Gründe waren unterstellter Alkoholkonsum und überzogene Pausen.

Das Arbeitsgericht Essen hielt das Alkoholverbot für berechtigt. Ob der Mann dagegen verstoßen hatte, blieb jedoch fraglich: Der Arbeitgeber behauptete nicht einmal, ihn beim Trinken gesehen zu haben (ArbG Essen, Urteil vom 02.10.2025 – 1 Ca 1363/25).

Eine Bierflasche beweist noch keinen Konsum

Der Vorwurf beschränkte sich darauf, der Beschäftigte sei mit einer Bierflasche in der Hand am Müllfahrzeug vorbeigegangen. Der Mann bestritt dies und wandte zusätzlich ein, daraus ergebe sich ohnehin kein Alkoholkonsum.

Das Gericht ging noch einen Schritt weiter: Selbst wenn die Flasche alkoholhaltiges Bier enthalten und der Beschäftigte daraus getrunken hätte, hätte dieser einmalige Verstoß im konkreten Fall keine fristlose Kündigung gerechtfertigt.

Der Mann war nicht als Fahrer eingesetzt, und der Arbeitgeber konnte ihm höchstens den Konsum einer Flasche Bier vorhalten.

Hier hätte der Arbeitgeber zunächst abmahnen müssen, weil eine Verhaltensänderung nach einer Warnung zu erwarten war. Welche Anforderungen dafür gelten, erklärt auch der Beitrag über häufige Fehler bei Abmahnungen.

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Pausen kosten den Arbeitsplatz

Das Gericht sah es nämlich als erwiesen an, dass der Beschäftigte an zwei Tagen seine Pausen bewusst erheblich überschritten hatte. Er hatte das Müllfahrzeug vor dessen Fahrt zum Entladen verlassen und sich im Lokal aufgehalten, während der Fahrer erst nach seiner Rückkehr Pause machte.

Sein Einwand, dieses Vorgehen sei üblich gewesen, überzeugte die Kammer nicht: Er hatte nicht ausreichend erklärt, dass der Arbeitgeber davon wusste und es duldete. Auch hatte er nicht dargelegt, sich rechtzeitig zur Arbeit bereitgehalten oder um weitere Arbeitsanweisungen bemüht zu haben.

Das Gericht bewertete die bewusste Pausenverlängerung als schwere Pflichtverletzung, für die es in diesem Fall keiner vorherigen Abmahnung bedurfte.

Dass Streit über Pausen und Arbeitszeiterfassung unterschiedlich ausgehen kann, hängt deshalb auch von Vorsatz, Umfang und den konkreten Arbeitsabläufen ab.

Fristlos unwirksam, ordentlich wirksam

Der Arbeitgeber musste die Kündigungsfrist einhalten, durfte das Arbeitsverhältnis jedoch ordentlich zum 30. September 2025 beenden.

Wann der Alkoholvorwurf eine Kündigung trägt

Die folgende Übersicht zeigt typische Fälle auch über die beiden Urteile hinaus. Sie beschreibt die inhaltlichen Voraussetzungen einer Kündigung; vorgeschriebene Beteiligungen, besonderer Kündigungsschutz und die erforderliche Interessenabwägung bleiben zusätzlich zu prüfen.

Vorwurf oder Situation Wann eine Kündigung möglich ist – und wann nicht Pauschaler Vorwurf: „Sie sind ständig betrunken.“ Eine bestrittene Behauptung ohne konkrete Vorfälle und geeignete Beweisangebote trägt keine Kündigung. Der Arbeitgeber muss Tatsachen nennen, die eine erhebliche Pflichtverletzung erkennen lassen. Alkoholgeruch, Kaugummikauen oder eine Bierflasche in der Hand Solche Beobachtungen können Anlass zur Aufklärung geben, beweisen für sich genommen aber weder eine Alkoholerkrankung noch eine Beeinträchtigung. Ob daraus zusammen mit weiteren Umständen ein tragfähiger Vorwurf entsteht, muss im Einzelfall geprüft werden. Erstmaliger nachgewiesener Verstoß gegen ein betriebliches Alkoholverbot Bei steuerbarem Verhalten und zu erwartender Verhaltensänderung ist regelmäßig zunächst eine Abmahnung erforderlich. Ein besonders schwerer Verstoß kann eine Kündigung ohne vorherige Warnung rechtfertigen; im Essener Fall lagen diese Voraussetzungen für den Alkoholvorwurf nicht vor. Erneuter Alkoholverstoß nach einschlägiger wirksamer Abmahnung Eine ordentliche verhaltensbedingte Kündigung kann gerechtfertigt sein, wenn der erneute Verstoß nachgewiesen und vorwerfbar ist und die Interessenabwägung dafür spricht. Eine fristlose Kündigung verlangt zusätzlich, dass selbst die Fortsetzung bis zum Fristablauf unzumutbar ist. Alkoholbedingte erhebliche Gefährdung beim Fahren oder Bedienen von Maschinen Bei einem nachgewiesenen, vorwerfbaren und besonders schweren Sicherheitsverstoß kann auch eine fristlose Kündigung ohne Abmahnung in Betracht kommen. Entscheidend sind die konkrete Tätigkeit, das Gefährdungspotenzial und sämtliche Umstände; ein Unfall muss nicht erst eintreten. Kein ausdrückliches Alkoholverbot, aber alkoholbedingte Arbeitsfehler oder Gefahren Das Fehlen eines ausdrücklichen Verbots schützt nicht vor einer Kündigung wegen erheblicher Leistungs- oder Sicherheitsverstöße. Ohne relevante Pflichtverletzung lässt sich eine verhaltensbedingte Kündigung dagegen nicht allein mit dem Konsum begründen. Alkoholkonsum ausschließlich in der Freizeit Privater Konsum ohne Auswirkungen auf das Arbeitsverhältnis trägt grundsätzlich keine Kündigung. Restalkohol, der die sichere oder vertragsgemäße Arbeit beeinträchtigt, kann dagegen arbeitsrechtliche Folgen haben. Nachgewiesene Alkoholabhängigkeit Die Diagnose allein rechtfertigt keine Kündigung. Eine ordentliche personenbedingte Kündigung kann bei negativer Prognose, betrieblichen Beeinträchtigungen, fehlenden milderen Mitteln und Interessenabwägung zulässig sein. Therapieverweigerung oder Rückfall bei Alkoholabhängigkeit Beides kann für eine negative Prognose sprechen, führt aber nicht für sich genommen zu einer wirksamen Kündigung. Therapieaussichten, Einsatzmöglichkeiten und die weiteren Voraussetzungen einer krankheitsbedingten Kündigung müssen geprüft werden. Dringender Verdacht einer besonders schweren alkoholbedingten Pflichtverletzung Ausnahmsweise kann eine Verdachtskündigung möglich sein, wenn objektive Tatsachen einen dringenden Verdacht begründen und der Arbeitgeber alle zumutbaren Aufklärungsschritte unternommen sowie Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat. Gerüchte oder bloße Vermutungen genügen nicht. Alkoholvorwurf scheitert, andere schwere Pflichtverletzung steht fest Eine Kündigung kann wegen des anderen Verstoßes trotzdem wirksam sein.

Wann Alkohol eine Kündigung rechtfertigen kann

Ein nachgewiesener, vorwerfbarer Verstoß gegen ein wirksames Alkoholverbot kann eine verhaltensbedingte Kündigung rechtfertigen, regelmäßig nach einer einschlägigen Abmahnung. Bei besonders schweren Pflichtverletzungen kann eine Warnung entbehrlich sein; für eine fristlose Kündigung muss zusätzlich die Fortsetzung bis zum Ende der Kündigungsfrist unzumutbar sein.

Das Bundesarbeitsgericht hat eine personenbedingte Kündigung etwa dann gebilligt, wenn ein alkoholkranker Beschäftigter dauerhaft nicht sicher eingesetzt werden konnte und die weiteren Voraussetzungen erfüllt waren (BAG, Urteil vom 20.03.2014 – 2 AZR 565/12).

Wehren Sie sich gegen beide Kündigungen

Der Essener Fall zeigt, dass ein Erfolg gegen den sofortigen Rauswurf noch nicht die Arbeit sichert. Für die Kündigungsschutzklage gilt eine Frist von drei Wochen ab Zugang der schriftlichen Kündigung.

Wie teuer ein Versäumnis werden kann, zeigt der Fall einer Arbeitnehmerin, die nach einer versäumten Klagefrist scheiterte.

Sichern Sie für die Prüfung die betrieblichen Alkohol- und Pausenregeln, vorhandene Abmahnungen und Ihre Erinnerungen an die behaupteten Vorfälle.

Gerade wenn der Arbeitgeber sich auf frühere Warnungen beruft, lohnt ein genauer Blick darauf, wie Sie sich gegen kündigungsvorbereitende Abmahnungen wehren können.

FAQ: Alkohol am Arbeitsplatz und Kündigung

Reicht Alkoholgeruch für eine Kündigung?

Alkoholgeruch kann ein Anhaltspunkt sein, ersetzt aber nicht die Darlegung einer kündigungsrelevanten Pflichtverletzung. Im Fall aus Rheinland-Pfalz scheiterte der Arbeitgeber bereits an ungenauen Vorwürfen.

Darf der Arbeitgeber nach einem einzigen Bier fristlos kündigen?

Das lässt sich nicht pauschal beantworten, weil Tätigkeit, Gefährdung, betriebliche Regeln und weitere Umstände entscheidend sind.

Muss vor einer Kündigung immer eine Abmahnung erfolgen?

Bei steuerbarem Fehlverhalten ist eine Abmahnung erforderlich. Ausnahmen kommen bei besonders schweren Pflichtverletzungen in Betracht, oder wenn auch nach einer Warnung keine Verhaltensänderung zu erwarten ist.

Warum verlor der Essener Beschäftigte trotzdem seinen Arbeitsplatz?

Das Gericht hielt die ordentliche Kündigung wegen Pausenüberschreitungen für wirksam. Der behauptete Alkoholkonsum war dafür nicht der tragende Grund.

Schützt eine Alkoholabhängigkeit vor jeder Kündigung?

Nein, eine nachgewiesene Suchterkrankung verändert aber die rechtliche Prüfung. Eine krankheitsbedingte Kündigung setzt eine negative Prognose, erhebliche betriebliche Beeinträchtigungen und das Fehlen geeigneter milderer Mittel voraus.

Wie lange habe ich Zeit, gegen die Kündigung zu klagen?

Grundsätzlich müssen Sie innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Kündigungsschutzklage erheben. Das gilt auch dann, wenn Sie die Alkoholvorwürfe für offensichtlich falsch halten.

Quellen

Arbeitsgericht Essen: Urteil vom 02.10.2025 – 1 Ca 1363/25, vor allem Randnummern 64–89 und 99.

Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 23.05.2013 – 2 AZR 102/12, vor allem Randnummern 20–21 zur Verdachtskündigung.

Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 20.03.2014 – 2 AZR 565/12, vor allem Randnummer 15.

Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz / Bundesamt für Justiz: § 626 Bürgerliches Gesetzbuch und § 4 Kündigungsschutzgesetz.

Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz: Urteil vom 02.07.2025 – 7 SLa 215/24, vor allem Randnummern 63, 103 und 105.