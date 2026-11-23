Ein Gespräch, gemeinsames Singen oder ein begleiteter Spaziergang können im Pflegeheim viel verändern. Wenn das Heim solche Angebote als zusätzliche Betreuung nach § 43b SGB XI erbringt, darf es den dafür vorgesehenen Vergütungszuschlag nicht auf die Bewohner abwälzen.

Allerdings kommt es immer wieder vor, dass diese “Zusatzleistungen” von den Pflegeheimen in Rechnung gestellt werden.

Was das Heim zusätzlich zur Pflege anbieten muss

§ 43b SGB XI gibt Pflegebedürftigen in stationären Einrichtungen einen Anspruch auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung. Gemeint ist Unterstützung, die über die ohnehin notwendige Versorgung hinausgeht.

Die Richtlinie des GKV-Spitzenverbands nennt etwa Vorlesen, gemeinsame Bewegung und das Anschauen von Fotoalben. Welche Angebote passen, hängt von den Wünschen und Fähigkeiten der Bewohner ab; ein bestimmter Ausflug oder eine feste Zahl an Einzelstunden lässt sich daraus nicht ableiten.

Für diese Angebote setzt die Einrichtung zusätzliches Betreuungspersonal ein. Wenn der Heimvertrag verhandelt und abgeschlossen wird, muss das Heim Pflegebedürftige und ihre Angehörigen nach § 85 Absatz 8 SGB XI deutlich und nachprüfbar auf das Angebot hinweisen.

Der Zuschlag gehört nicht in den Zahlbetrag der Bewohner

Die Pflegekasse trägt den vereinbarten Zuschlag; die private Pflegepflichtversicherung erstattet ihn im Rahmen des vereinbarten Versicherungsschutzes. § 84 Absatz 8 SGB XI verbietet, Pflegebedürftige auch nur anteilig mit diesem Zuschlag zu belasten.

Auf einer Abrechnung kann der Zuschlag zur Information stehen, ohne dass die Bewohner ihn bezahlen müssen. Entscheidend ist deshalb nicht, ob die Position auf dem Papier auftaucht, sondern wem sie berechnet wird und ob sie die eigene Zahlung erhöht.

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Anders ist es bei einer tatsächlich gesonderten Zusatzleistung im Sinne des § 88 SGB XI. Dafür verlangt das Gesetz unter anderem eine vorherige schriftliche Vereinbarung, aus der Leistung, Preis und Zahlungsbedingungen hervorgehen.

So lässt sich eine unklare Position prüfen

Wer auf der Heimrechnung eine „Betreuungspauschale“ findet, kann sich schriftlich erklären lassen, welches Angebot dahintersteht, auf welcher Grundlage abgerechnet wird und wer dafür zahlen soll. Hilfreich ist der Vergleich mit dem Heimvertrag und dem ausgewiesenen Eigenanteil; auch die Pflegekasse kann bei der Einordnung helfen.

Eine strittige Position sollte man nicht zum Anlass nehmen, die gesamte Heimrechnung unbezahlt zu lassen. Welche Teile Bewohner üblicherweise selbst tragen, erklärt der Ratgeber zur Prüfung der Heimrechnung.

Ein Beispiel aus der Praxis

Im Fall nimmt Herr Neumann am regelmäßigen Vorlesen teil, das sein Heim als Betreuung nach § 43b anbietet. Die dafür im eigenen Zahlbetrag angesetzten 42 Euro beanstandet er: Der vereinbarte Zuschlag geht an den zuständigen Kostenträger, nicht an Herrn Neumann.

Drei Fragen zur zusätzlichen Betreuung im Pflegeheim

Brauche ich mindestens Pflegegrad 2?

Nein. Der Anspruch auf zusätzliche Betreuung kann auch bei Pflegegrad 1 bestehen; er ist von der sonstigen Finanzierung des stationären Aufenthalts zu unterscheiden.

Was gilt, wenn das Heim die zusätzliche Betreuung gar nicht anbietet?

Soweit die Leistung nicht erbracht wird, darf der dafür vereinbarte Vergütungszuschlag nach § 85 Absatz 8 SGB XI nicht berechnet werden. Ob eine Leistung fehlt, ist von der Frage zu unterscheiden, ob ein Bewohner ein verfügbares Angebot freiwillig nicht nutzt.

Sind damit sämtliche Extras im Pflegeheim kostenlos?

Nein. Das Verbot betrifft den Zuschlag für Betreuung und Aktivierung nach § 43b SGB XI; echte, gesondert vereinbarte Extras können unter den Voraussetzungen des § 88 SGB XI berechnet werden.