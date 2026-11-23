Thomas Berger ist am 18. Oktober 1960 geboren und kann ab März 2027 seine Regelaltersrente beziehen. Seine Kollegin Karin Schulz, geboren am 18. Oktober 1964, kann im November 2027 mit 63 in Rente gehen, wenn sie 35 Versicherungsjahre erfüllt – dann allerdings mit 14,4 Prozent dauerhaftem Abschlag.

Beide können 2027 in Rente gehen, doch für Thomas kommt es vor allem auf den rechtzeitigen Antrag an, während Karin die Kosten eines früheren Ausstiegs abwägen muss.

Je nach Geburtsjahr und Versicherungsverlauf geht es 2027 um einen Zuschlag für Kindererziehung, die reguläre Altersgrenze oder einen früheren Rentenbeginn.

Für viele ältere Jahrgänge gilt die Mütterrente III ab Januar

Wer schon Rente bezieht, etwa aus dem Jahrgang 1959 oder früher, kann ab dem 1. Januar 2027 einen Zuschlag für die Erziehung eines vor 1992 geborenen Kindes erhalten. Voraussetzung ist, dass die entsprechende Kindererziehungszeit dem eigenen Rentenkonto zugeordnet ist, sodass auch Väter profitieren können.

Für ein anspruchsberechtigtes Kind kommt grundsätzlich ein halber persönlicher Entgeltpunkt hinzu. Beim aktuellen Rentenwert von 42,52 Euro entspricht das von Januar bis Juni 2027 einem monatlichen Brutto-Plus von 21,26 Euro je Kind.

Die Auszahlung beginnt 2028. Wer schon zu Jahresbeginn 2027 anspruchsberechtigt ist, erhält eine Nachzahlung für das ganze Jahr, bei einem Rentenbeginn im Laufe des Jahres zählt der jeweilige Rentenbeginn.

Bei bereits berücksichtigten Erziehungszeiten läuft die Auszahlung grundsätzlich automatisch. Wie sich der Betrag zusammensetzt, zeigt unser Beitrag zur Nachzahlung zur Mütterrente III.

Jahrgänge 1960 und 1961 erreichen die Regelaltersgrenze

2027 erreichen Teile der Jahrgänge 1960 und 1961 die Regelaltersgrenze. Für 1960 Geborene liegt sie bei 66 Jahren und vier Monaten, für den folgenden Jahrgang bei 66 Jahren und sechs Monaten.

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Eine eigene Altersrente beginnt grundsätzlich in dem Monat, zu dessen Beginn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Damit sie ab diesem Monat gezahlt wird, muss der Antrag spätestens am Ende des dritten Kalendermonats nach dem Monat eingehen, in dem die Voraussetzungen erfüllt wurden.

Für Thomas aus dem Eingangsbeispiel bedeutet das, dass er den Antrag bis zum 31. Mai 2027 stellen muss, um die Rente ab März zu erhalten. Geht sein Antrag erst im Juni ein, beginnt die Zahlung grundsätzlich im Juni und ihm entgehen drei Monatsrenten.

Die Altersgrenze und die Frist stehen in § 235 SGB VI und § 99 SGB VI.

Wann 45 Versicherungsjahre den Jahrgängen 1962 bis 1964 den Abschlag ersparen

Mit 45 anrechenbaren Versicherungsjahren können 1962 Geborene ab 64 Jahren und acht Monaten abschlagsfrei in Rente, 1963 Geborene ab 64 Jahren und zehn Monaten. Je nach Geburtsdatum können Versicherte beider Jahrgänge diese Altersrente 2027 erstmals beziehen.

Für den Jahrgang 1964 gilt bei erfüllten 45 Jahren die Altersgrenze von 65 Jahren. Wer 2027 bereits mit 63 aufhören will und dafür die Altersrente nach mindestens 35 Versicherungsjahren wählt, nimmt 14,4 Prozent Abschlag in Kauf – auch dann, wenn auf dem Rentenkonto bereits 45 Jahre stehen.

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Bei einer angenommenen Bruttorente von 1.500 Euro auf Basis derselben Entgeltpunkte sind das 216 Euro weniger im Monat. Welche Zeiten für die 45 Jahre anerkannt werden, erläutert die Deutsche Rentenversicherung.

Mehr dazu in unserer Übersicht für die Jahrgänge 1964 und 1965.

Wer aus den Jahrgängen 1965 und 1966 schon 2027 starten kann

1965 Geborene werden 2027 62 Jahre alt und erreichen damit die früheste Altersgrenze der Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Wer bei Rentenbeginn einen Grad der Behinderung von mindestens 50 hat und 35 Versicherungsjahre erfüllt, kann mit bis zu 10,8 Prozent Abschlag starten oder bis 65 auf einen abschlagsfreien Bezug warten.

Der Jahrgang 1966 erreicht diese früheste Altersgrenze erst 2028. Die Altersrente für langjährig Versicherte nach 35 Jahren kommt nach geltendem Recht für den Jahrgang 1965 frühestens 2028 und für den Jahrgang 1966 frühestens 2029 in Betracht, jeweils ab 63.

Die Rentenkommission empfiehlt, den frühesten Einstieg bei der Altersrente nach 35 Jahren von 63 auf 64 Jahre anzuheben. Am 22. November 2026 gilt weiterhin die bisherige Altersgrenze, und aus der Empfehlung allein lässt sich kein neuer Rententermin für einen bestimmten Jahrgang ableiten.

Die Voraussetzungen für den früheren Ausstieg erläutert unser Beitrag zur Altersrente bei Schwerbehinderung. Die Vorschläge veröffentlicht das Bundesarbeitsministerium.

Die Jahrgänge und ihre Altersgrenzen im Überblick

Geburtsjahrgang Regelaltersrente Abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren Was 2027 wichtig wird 1959 und früher Je nach Jahrgang bis 66 Jahre und 2 Monate Je nach Jahrgang bis 64 Jahre und 2 Monate Bei erfüllten Voraussetzungen Anspruch auf Mütterrente III 1960 66 Jahre und 4 Monate 64 Jahre und 4 Monate Regelaltersrente für einen Teil des Jahrgangs 1961 66 Jahre und 6 Monate 64 Jahre und 6 Monate Regelaltersrente für einen Teil des Jahrgangs 1962 66 Jahre und 8 Monate 64 Jahre und 8 Monate Abschlagsfreier Einstieg mit 45 Jahren für einen Teil des Jahrgangs 1963 66 Jahre und 10 Monate 64 Jahre und 10 Monate Erste Rentenbeginne nach 45 Jahren zum Jahresende 1964 67 Jahre 65 Jahre Ab 63 mit 35 Jahren und 14,4 Prozent Abschlag 1965 67 Jahre 65 Jahre Ab 62 bei Schwerbehinderung und 35 Jahren mit bis zu 10,8 Prozent Abschlag 1966 67 Jahre 65 Jahre Die früheste Altersgrenze bei Schwerbehinderung wird 2028 erreicht

Die Tabelle zeigt die Altersgrenzen nach geltendem Recht. Der erste mögliche Rentenmonat hängt vom genauen Geburtstag sowie davon ab, wann die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind.

Vier Fragen und Antworten zur Rente 2027

Muss ich die Mütterrente III gesondert beantragen?

Wenn die relevanten Kindererziehungszeiten bereits berücksichtigt sind, wird der Zuschlag grundsätzlich automatisch berechnet. Fehlen die Zeiten im Versicherungsverlauf, können Sie deren Anerkennung bei der Rentenversicherung beantragen.

Wann sollte ich den Rentenantrag stellen?

Planen Sie etwa drei Monate Vorlauf ein. Die gesetzliche Frist für die Zahlung ab dem frühestmöglichen Beginn endet mit Ablauf des dritten Kalendermonats nach dem Monat, in dem alle Anspruchsvoraussetzungen erfüllt wurden.

Kann ich die Rente nach 45 Jahren mit einem Abschlag vorziehen?

Diese Rentenart ist erst ab der gesetzlichen Altersgrenze möglich. Wer mit 63 startet, kann bei erfüllten Voraussetzungen die Altersrente für langjährig Versicherte wählen und trägt deren dauerhaften Abschlag.

Steigen die Rentenabschläge 2027 automatisch?

Nach geltendem Recht betragen sie weiterhin 0,3 Prozent je Monat, um den die jeweilige Altersrente vorgezogen wird. Für 1964 Geborene ergeben sich bei der Altersrente nach 35 Jahren mit Start ab 63 insgesamt 14,4 Prozent, weil bis zur abschlagsfreien Altersgrenze von 67 Jahren 48 Monate fehlen.

Das regelt § 77 SGB VI.