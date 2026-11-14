Jugendamt macht Druck: Das dürfen Eltern bei einer Familienhilfe ablehnen

„Wenn Sie nicht mitarbeiten, müssen wir weitere Schritte einleiten.“ Ein solcher Satz kann Eltern enorm verunsichern. Müssen sie jetzt eine Familienhilfe akzeptieren, obwohl sie Zweifel haben? Droht bei einer Ablehnung gleich das Familiengericht?

Der Rechtsanwalt Bernd Fronemann greift diese Fragen in einem Beitrag auf anwalt.de zum Umgang mit Druck durch das Jugendamt auf.

Rechtlich kommt es darauf an, was hinter der Aufforderung steht. Eine empfohlene Hilfe ist keine verbindliche Anordnung. Bestehen jedoch gewichtige Hinweise auf eine Kindeswohlgefährdung, muss das Jugendamt handeln. Elternrechte und der Schutzauftrag der Behörde gelten nebeneinander.

Eine Familienhilfe ist keine Strafe für Eltern

Hilfen zur Erziehung sollen Familien unterstützen. Nach § 27 SGB VIII haben Sorgeberechtigte einen Anspruch darauf, wenn eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung erstens nicht gewährleistet und die Hilfe zweitens geeignet und notwendig ist. Welche Unterstützung infrage kommt, richtet sich nach dem konkreten Bedarf.

Eine sozialpädagogische Familienhilfe begleitet zum Beispiel bei Erziehungsfragen, Alltagsproblemen und Konflikten. Sie kann auch im Kontakt mit Schulen, Behörden oder anderen Einrichtungen unterstützen. § 31 SGB VIII bezeichnet sie als Hilfe zur Selbsthilfe und verlangt ausdrücklich die Mitarbeit der Familie.

Daraus folgt aber keine Pflicht, jede vorgeschlagene Maßnahme ungeprüft anzunehmen. Eine dringende Empfehlung des Jugendamts ist nämlich keine gerichtliche Anordnung. Umgekehrt lässt sich indessen keine Hilfe durchführen, die Zusammenarbeit voraussetzt, wenn jede Beteiligung abgelehnt wird.

Eltern müssen erfahren, weshalb gerade diese Hilfe nötig sein soll

Eine Familie soll nicht lediglich einen fertigen Vorschlag unterschreiben. Vor der Entscheidung über eine Hilfe müssen die Sorgeberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche beraten werden. In § 36 SGB VIII ist festgelegt, dass dieses Verfahren verständlich und nachvollziehbar umgesetzt werden muss. Das gilt auch, wenn eine laufende Hilfe verändert werden sollen.

Ist eine längerfristige Unterstützung vorgesehen, soll die Entscheidung im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte getroffen werden. Gemeinsam mit den Sorgeberechtigten und dem jungen Menschen wird ein Hilfeplan erarbeitet. Darin stehen der festgestellte Bedarf, die Hilfeart und die notwendigen Leistungen. Außerdem ist regelmäßig zu prüfen, ob die Hilfe weiterhin geeignet und notwendig ist.

Für das Gespräch lohnt sich deshalb die Nachfrage nach dem konkreten Ziel. Soll die Hilfe den Schulbesuch stabilisieren, Konflikte entschärfen oder Eltern bei der Versorgung unterstützen? Erst wenn das geklärt ist, lässt sich darüber sprechen, ob das vorgeschlagene Angebot passt.

Kinder haben eine eigene Stimme

Nicht nur die Eltern müssen einbezogen werden. § 8 SGB VIII verlangt, Kinder und Jugendliche entsprechend ihrem Entwicklungsstand an den sie betreffenden Entscheidungen zu beteiligen. Sie dürfen sich auch selbst an das Jugendamt wenden. Unter den gesetzlichen Voraussetzungen können sie auch eine Beratung ohne Kenntnis der Sorgeberechtigten erhalten.

Ein Streit zwischen Erwachsenen darf deshalb nicht dazu führen, dass die Sicht des Kindes untergeht. Im Hilfeplangespräch sollte deutlich werden, welche Schwierigkeiten der junge Mensch selbst beschreibt und welche Unterstützung er als hilfreich erlebt.

Eine andere Fachkraft zu wünschen ist nicht dasselbe wie jede Hilfe abzulehnen

Funktioniert die Zusammenarbeit mit einer Familienhilfe nicht, können Eltern ihre Einwände beim Träger und beim Jugendamt ansprechen. Das Wunsch- und Wahlrecht nach § 5 SGB VIII ermöglicht die Wahl zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger sowie Wünsche zur Gestaltung der Hilfe. Diesen Wünschen soll entsprochen werden, soweit dadurch keine unverhältnismäßigen Mehrkosten entstehen.

Ein Anspruch auf eine bestimmte Fachkraft folgt daraus nicht. Ebenso wenig eröffnet die Vorschrift ein freies Wahlrecht bei der zuständigen Sachbearbeitung des Jugendamts. Sie betrifft zunächst die Auswahl und Ausgestaltung der Leistung.

Hilfreich ist eine konkrete Begründung statt eines allgemeinen Vorwurfs. Wurden vereinbarte Termine wiederholt abgesagt? Bleiben wesentliche Anliegen des Kindes unbearbeitet? Gibt es Missverständnisse, die sich trotz Gesprächen nicht klären lassen?

Wer eine andere Unterstützung möchte, sollte deutlich machen, welche Hilfe weiterhin gewünscht wird. So lässt sich unterscheiden, ob die Zusammenarbeit mit einer bestimmten Person gescheitert ist oder jede Unterstützung abgelehnt wird.

Fehlende Mitarbeit kann trotzdem das Familiengericht auf den Plan rufen

Die Freiwilligkeit einer Hilfe bedeutet nicht, dass das Jugendamt bei Gefährdungshinweisen untätig bleiben muss. Werden gewichtige Anhaltspunkte bekannt, verlangt § 8a SGB VIII eine Einschätzung des Gefährdungsrisikos durch mehrere Fachkräfte. Eltern und Kinder sind einzubeziehen, soweit dadurch der wirksame Schutz nicht gefährdet wird.

Hält das Jugendamt eine gerichtliche Entscheidung für erforderlich, muss es das Familiengericht einschalten. Das Gesetz nennt ausdrücklich auch den Fall, dass Eltern nicht bereit oder nicht in der Lage sind, bei der Abschätzung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken.

Deshalb sollten Sie nicht sämtliche Gespräche ablehnen, solange noch kein Gericht eine Gefahr festgestellt hat. Das Jugendamt muss Gefährdungshinweisen entsprechend nachgehen können. Ob anschließend ein Eingriff zulässig ist, wird dann gesondert geprüft. Eine fehlende Unterschrift unter einen Hilfeantrag ersetzt diese Prüfung nicht.

Über einen Sorgerechtsentzug entscheidet nicht die Familienhilfe

Für gerichtliche Schutzmaßnahmen ist § 1666 BGB maßgeblich. Gefährdet sein muss das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes beziehungsweise sein Vermögen. Hinzukommen muss, dass die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage sind, die Gefahr abzuwenden. Eine Meinungsverschiedenheit über die geeignete Fachkraft fällt nicht darunter.

Das Familiengericht kann anordnen, öffentliche Hilfen in Anspruch zu nehmen. Es muss aber prüfen, welche Maßnahme zur Gefahrenabwehr tatsächlich erforderlich ist. Nicht jede Anrufung des Gerichts führt zu einem Entzug der elterlichen Sorge.

Eine Trennung des Kindes von seiner Familie ist nach § 1666a BGB nur zulässig, wenn der Gefahr nicht auf andere Weise begegnet werden kann, auch nicht durch öffentliche Hilfen. Personensorge darf nur entzogen werden, wenn andere Maßnahmen erfolglos geblieben sind oder voraussichtlich nicht ausreichen.

Eine Inobhutnahme ist keine Sanktion für Widerworte

In einer dringenden Gefahrensituation kann das Jugendamt auch ohne vorherige Gerichtsentscheidung eingreifen. § 42 SGB VIII erlaubt eine Inobhutnahme vor allem dann, wenn sie zum Schutz des Kindes erforderlich ist und eine Entscheidung des Familiengerichts zu lange dauert. Auch die Bitte eines Kindes oder Jugendlichen um Obhut ist ein gesetzlicher Anlass.

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Das Jugendamt muss die Sorge- beziehungsweise Erziehungsberechtigten unverzüglich informieren und die Maßnahme erläutern. Widersprechen sie, muss das Kind vorerst zurück in den elterlichen Haushalt, wenn keine Gefährdung besteht oder sie bereit und in der Lage sind, diese abzuwenden. Andernfalls muss das Jugendamt unverzüglich eine Entscheidung des Familiengerichts herbeiführen.

Ein Widerspruch der Eltern führt damit nicht unbedingt dazu, dass das Kind sofort zurückkehrt. Ebenso wenig darf eine Inobhutnahme dazu dienen, Zustimmung zu einer bestimmten Familienhilfe zu erzwingen. Sie ist eine vorläufige Schutzmaßnahme mit eigenen gesetzlichen Voraussetzungen.

Nachfragen statt unter Zeitdruck unterschreiben

Wird mit weiteren Schritten argumentiert, sollten Eltern nach dem konkreten Anlass fragen. Geht es um ein Hilfsangebot, um eine Gefährdungseinschätzung oder bereits um eine verbindliche Entscheidung? Die Beratung muss mögliche Hilfen, ihre Folgen und die Verwaltungsabläufe verständlich erklären. Das sieht § 10a SGB VIII ausdrücklich vor.

Eine eigene Formulierung für eine sachliche Nachfrage könnte so aussehen.

„Ich möchte verstehen, welche Unterstützung mein Kind benötigt. Bitte erläutern Sie, welche konkreten Umstände Sie als Gefährdung ansehen und weshalb die vorgeschlagene Hilfe erforderlich sein soll. Ich möchte außerdem wissen, welche Alternativen geprüft wurden und welche nächsten Schritte Sie auf welcher Grundlage erwägen.“

Bei Unterlagen empfiehlt es sich, zwischen Antrag, Hilfeplan, Einwilligung und behördlichem Bescheid zu unterscheiden. Nicht jedes Papier hat dieselbe rechtliche Wirkung.

Liegt eine mündlich erlassene behördliche Entscheidung vor, kann bei berechtigtem Interesse unverzüglich eine schriftliche Bestätigung verlangt werden. Das regelt § 33 SGB X. Schriftliche Verwaltungsakte müssen nach § 35 SGB X grundsätzlich auch die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe erkennen lassen. Eine bloße Gesprächsankündigung ist allerdings nicht automatisch ein anfechtbarer Bescheid.

Zum Gespräch darf eine Begleitung mitkommen

Eltern müssen schwierige Behördengespräche nicht immer allein führen. § 13 Absatz 4 SGB X erlaubt Beteiligten, zu Besprechungen mit einem Beistand zu erscheinen. Für die Beratung in der Kinder- und Jugendhilfe nennt § 10a SGB VIII zusätzlich die Möglichkeit, eine Vertrauensperson hinzuzuziehen.

Die Begleitung kann Notizen machen und bei Verständnisfragen helfen. Wichtig ist eine vorherige Absprache. Was ein Beistand vorträgt, gilt grundsätzlich als Äußerung der begleiteten Person, soweit sie nicht unverzüglich widerspricht.

Wie sich Fragen nach einer Begründung, einer schriftlichen Entscheidung und einem Beistand formulieren lassen, erläutert unser Beitrag über drei hilfreiche Sätze bei schwierigen Behördengesprächen. Er behandelt das Jobcenter; die dort erläuterten Vorschriften des SGB X sind nicht ausschließlich auf dieses beschränkt.

Akteneinsicht kann helfen, Vorwürfe genauer zu verstehen

In einem laufenden Verwaltungsverfahren können Beteiligte nach § 25 SGB X Akteneinsicht verlangen, soweit sie diese zur Wahrung ihrer rechtlichen Interessen benötigen. Dadurch lässt sich gegebenenfalls nachvollziehen, welche Angaben und Gesprächsvermerke einer Entscheidung zugrunde liegen.

Ein Anspruch auf vollständige, ungeschwärzte Herausgabe sämtlicher Jugendamtsunterlagen folgt daraus nicht. Andere Personen haben ein Recht auf Geheimhaltung, und der besondere Schutz anvertrauter Sozialdaten setzt Grenzen. Das betrifft auch vertrauliche Angaben des Kindes.

Für die Vorbereitung empfiehlt sich ein eigenes Gesprächsprotokoll. Datum, Beteiligte, konkrete Aussagen und offene Fragen helfen, den Verlauf festzuhalten. Werden Angaben falsch wiedergegeben, sollten Eltern die beanstandete Stelle benennen und ihre eigene Darstellung schriftlich ergänzen.

Unabhängige Ombudsstellen können bei Konflikten vermitteln

Bei Konflikten mit dem Jugendamt oder einem Jugendhilfeträger kommt eine Ombudsstelle infrage. Nach § 9a SGB VIII müssen die Länder entsprechende Beratung und Unterstützung sicherstellen. Die Stellen arbeiten unabhängig und sind fachlich nicht weisungsgebunden.

Geht es um Eingliederungshilfe für einen jungen Menschen mit Behinderung oder drohender Behinderung, kann zusätzlich ein Verfahrenslotse unterstützen. Der Anspruch nach § 10b SGB VIII betrifft die Antragstellung und Wahrnehmung von Eingliederungshilfeleistungen, nicht pauschal jeden Konflikt über Kinderschutzmaßnahmen.

Die Aufgaben und Unterschiede erklärt unser Beitrag zum Verfahrenslotsen beim Jugendamt und zur Unterstützung für Familien mit behinderten Kindern.

Eine Beschwerde oder Beratungsanfrage ersetzt keinen erforderlichen Rechtsbehelf. Für die Anfechtung eines Leistungsbescheids und eines familiengerichtlichen Beschlusses gelten unterschiedliche Verfahren und Fristen. Bei einer drohenden Trennung oder einem bereits ergangenen gerichtlichen Beschluss sollte deshalb unverzüglich fachkundige rechtliche Unterstützung gesucht werden.

Für das nächste Gespräch bleibt die entscheidende Frage, was das Kind konkret braucht und wie diese Unterstützung verlässlich zustande kommen kann. Eltern können Einwände benennen und eine nachvollziehbare Erklärung verlangen, ohne die Probleme ihres Kindes aus dem Blick zu verlieren.

Quellen

Ausgangspunkt ist der am 11. Oktober 2026 veröffentlichte Beitrag von Rechtsanwalt Bernd Fronemann auf anwalt.de zur Frage, ob das Jugendamt Eltern unter Druck setzen darf.

Die ergänzende rechtliche Einordnung beruht insbesondere auf §§ 5, 8, 8a, 9a, 10a, 10b, 27, 31, 36 und 42 SGB VIII, §§ 1666 und 1666a BGB sowie §§ 13, 25, 33 und 35 SGB X. Für die Abgrenzung der Rechtsbehelfsverfahren wurde außerdem § 74 Verwaltungsgerichtsordnung herangezogen.

Die Musterformulierung für das Gespräch mit dem Jugendamt ist ein eigener redaktioneller Vorschlag.