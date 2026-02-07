Bürgergeld: Jobcenter kürzt Mehrbedarf wegen Umgang obwohl die Last bleibt

Freitag, 13 Uhr. Der Vater holt das Kind aus der Kita, bringt es Montag zurück. Kurz darauf liegt der Bescheid im Briefkasten: Der Mehrbedarf für Alleinerziehende werde „anteilig“ gekürzt, schließlich gebe es Umgang. Für viele ist das der Moment, in dem aus realer Belastung eine Behördenrechnung wird – und am Ende schlicht weniger Geld auf dem Konto bleibt.

Dabei ist die Linie klar: Umgang ist nicht automatisch Wechselmodell. Und der Mehrbedarf fällt nicht weg, nur weil das Kind zeitweise beim anderen Elternteil ist.

Worum es beim Mehrbedarf wirklich geht

Der Mehrbedarf nach § 21 Abs. 3 SGB II soll keine „Belohnung“ sein, sondern die Zusatzlast abfedern, die entsteht, wenn eine Person Pflege und Erziehung im Alltag im Wesentlichen allein organisiert: ständige Verfügbarkeit, Koordination, Haushalt „kindbereit“, Termine, Krankheitstage, Kommunikation mit Kita und Schule. Genau diese Grundlast verschwindet nicht, nur weil das Kind jedes zweite Wochenende oder in Teilen der Ferien woanders schläft.

Umgang: Mehrbedarf bleibt regelmäßig bestehen

Das Bundessozialgericht macht deutlich: Solange ein Kind überwiegend in einem Haushalt lebt und dieser Elternteil den Alltag trägt, ist eine Kürzung des Mehrbedarfs nicht schon dadurch begründet, dass der andere Elternteil Umgang ausübt. Entscheidend ist nicht das Schlagwort im Bescheid, sondern die Frage, ob tatsächlich eine nachhaltige, erhebliche Entlastung eingetreten ist.

Halbierung nur bei echter Wechselbetreuung – nicht bei „viel Umgang“

Eine Teilung kommt in Betracht, wenn es sich tatsächlich um eine annähernd hälftige Betreuung in einer stabil gelebten Aufteilung handelt. Als greifbare Indizien zählen dabei vor allem: Das Kind wechselt nicht nur „tageweise“, sondern in einem verlässlichen Rhythmus mit echten Betreuungsblöcken, die Zuständigkeiten liegen in beiden Haushalten vergleichbar, und auch die Alltagsorganisation verteilt sich annähernd gleich.

Jobcenter versuchen in der Praxis jedoch häufig, schon erweiterten Umgang als Wechselmodell zu etikettieren. Genau dagegen hilft kein Streit über Begriffe, sondern nur die Belege zur gelebten Realität: Wo ist der Lebensmittelpunkt? Wer ist Standard-Ansprechpartner bei Kita/Schule? Wer organisiert Arzttermine, Therapien, Hausaufgaben, Kleidung, Notfälle?

Wer ist zuständig, wenn das Kind krank wird und „jetzt sofort“ etwas geregelt werden muss? Diese Verantwortungsdichte ist der Kern von „allein sorgen“ – und sie bleibt auch bei Umgang bestehen.

Der Lieblings-Trick im Bescheid: „Tage zählen“

Viele Kürzungen folgen einer simplen Rechnung: Das Kind sei an X Tagen da, also gebe es Mehrbedarf nur anteilig. Das wirkt logisch, ersetzt aber keine Prüfung der Betreuungslast. Wer den Alltag überwiegend trägt, ist nicht „nur an manchen Tagen alleinerziehend“.

Wenn das Jobcenter kürzt, muss es nachvollziehbar darlegen, warum sich die Alleinerziehenden-Last tatsächlich so weit verlagert hat, dass der Mehrbedarf nicht mehr voll gerechtfertigt sein soll.

So belegst du die Betreuungsrealität, ohne dich zu verzetteln

In der Praxis reicht oft ein sauberer Dreiklang: Du dokumentierst über mehrere Wochen die tatsächlichen Übernachtungen und Hol-/Bringzeiten, du beschreibst knapp, wer die laufende Organisation übernimmt, und du belegst, dass die maßgeblichen Ansprechpartner- und Zuständigkeitslinien bei dir liegen (Kita/Schule, Arzttermine, Abstimmungen, Notfälle).

Damit wird aus Alltag ein belastbarer Maßstab – und aus einer pauschalen Kürzung eine begründungsbedürftige Behauptung des Jobcenters.

Wenn das Jobcenter zusätzlich beim Kind tageweise kürzt

Häufig taucht das als Begleitfehler auf: Das Jobcenter arbeitet beim Kind mit Anwesenheitstagen und nutzt diese Rechnung später als Argumentationsstütze, um auch den Mehrbedarf zu „teilen“. Wichtig ist hier die Abgrenzung: Es geht um Fragen der (temporären) Bedarfsgemeinschafts-Zugehörigkeit des Kindes und nicht um ein freies „Tage-zählen-nach-Aufenthalt“.

In der Praxis lohnt es sich, diese Nebenbaustelle mitzulesen und mitzuprüfen – weil sie oft die rechnerische und argumentative Grundlage für die Mehrbedarf-Kürzung liefern soll.

Mehrbedarf retten statt wegkürzen lassen

Wenn du überwiegend betreust, ist der Mehrbedarf nicht verhandelbar, nur weil Umgang stattfindet. Entscheidend ist, ob das Jobcenter ein echtes Wechselmodell oder eine tatsächlich gleichwertige Entlastung belegen kann – und genau an dieser Stelle kippen viele Bescheide, sobald die Betreuungsrealität sauber dokumentiert ist.

FAQ: Mehrbedarf für Alleinerziehende bei Umgang/Wechselbetreuung

Wann habe ich überhaupt Anspruch auf den Mehrbedarf für Alleinerziehende?

Wenn Sie ein minderjähriges Kind überwiegend betreuen und den Alltag im Wesentlichen allein organisieren. Maßgeblich ist die tatsächliche Betreuungslast – nicht das Etikett im Bescheid. (Fachliche Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zu § 21 SGB II)

Wie hoch ist der Mehrbedarf?

Er wird als prozentualer Zuschlag zum Regelbedarf berechnet und hängt von Anzahl und Alter der Kinder ab; insgesamt ist er gedeckelt (maximal 60 % des maßgeblichen Regelbedarfs). (Fachliche Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zu § 21 SGB II)

Darf das Jobcenter den Mehrbedarf kürzen, nur weil es Umgang gibt?

Regelmäßig nein: Umgang allein bedeutet nicht automatisch, dass Sie nicht mehr „allein“ im Sinne des Mehrbedarfs sorgen. Eine Kürzung muss mit einer tatsächlich erheblichen und dauerhaften Entlastung begründet werden. (BSG, Urteil vom 11.07.2019 – B 14 AS 23/18 R)

Wann ist eine Halbierung wegen Wechselmodell überhaupt denkbar?

Wenn tatsächlich eine stabil gelebte, annähernd hälftige Betreuung im familienrechtlichen Wechselmodell vorliegt. In dieser Konstellation erkennt das BSG einen hälftigen Mehrbedarf an. (BSG, Urteil vom 11.07.2019 – B 14 AS 23/18 R)

Was sind praktische Indizien gegen „Wechselmodell“-Behauptungen im Bescheid?

Wenn der Lebensmittelpunkt klar bei Ihnen liegt, Sie die Standard-Zuständigkeit für Kita/Schule/Ärzte tragen, Krankheits- und Notfallorganisation überwiegend bei Ihnen liegt und die Betreuung beim anderen Elternteil eher punktuell (z. B. Wochenenden/Ferien) ist, spricht das typischerweise gegen eine hälftige Entlastung. (BSG, Urteil vom 11.07.2019 – B 14 AS 23/18 R)

Welche Nachweise überzeugen Jobcenter und Gericht am ehesten?

Ein fortlaufender Betreuungskalender (Übernachtungen, Hol-/Bringzeiten), dokumentierte Zuständigkeiten (Kita/Schule/Arztkommunikation), sowie eine kurze, konkrete Darstellung der Alltagsorganisation (Termine, Lernbegleitung, Kranktage, Notfälle). (Fachliche Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zu § 21 SGB II)

Kann das Jobcenter den Mehrbedarf tageweise „runterrechnen“, weil das Kind an einzelnen Tagen nicht da ist?

Diese „Tage-zählen“-Logik ist ein typisches Kürzungsmuster. Entscheidend bleibt die Betreuungslast und das Betreuungsmodell – nicht eine reine Anwesenheitsrechnung. (BSG, Urteil vom 11.07.2019 – B 14 AS 23/18 R)

Bekommen beide Eltern den Mehrbedarf gleichzeitig?

Im Regelfall nicht: Bei überwiegender Betreuung erhält ihn der betreuende Elternteil. Beim echten Wechselmodell wird der Mehrbedarf nach der BSG-Linie hälftig berücksichtigt. (BSG, Urteil vom 11.07.2019 – B 14 AS 23/18 R)

Was ist mit zusätzlichen Kosten durch Umgang (Fahrten, doppelte Ausstattung usw.)?

Solche Mehrkosten können – je nach Einzelfall und Nachweis – über den Mehrbedarf nach § 21 Abs. 6 SGB II relevant werden, wenn sie laufend und unabweisbar sind. (BSG, Urteil vom 27.09.2023 – B 7 AS 13/22 R)

