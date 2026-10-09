Große Witwenrente: Diese Ausnahme gilt auch vor der Altersgrenze

Wer nach dem Tod des Ehepartners nur eine kleine Witwenrente erhält, und ein erwachsenes Kind mit Behinderung versorgt, sollten dies prüfen lassen. Es kann einen Anspruch auf die große Witwenrente begründen, auch wenn die Witwe die normalerweise geltende Altersgrenze nicht erreicht hat.

Entscheidend sind die Folgen der Behinderung und die tatsächlich ausgeübte Sorge in häuslicher Gemeinschaft.

Ein volljähriges Kind schließt diesen Anspruch nicht aus. Nach § 46 Absatz 2 SGB VI kann die Sorge für ein eigenes Kind oder ein Kind des verstorbenen Ehepartners der Erziehung eines minderjährigen Kindes gleichstehen.

Das gilt, wenn das Kind wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung nicht selbst für seinen Unterhalt sorgen kann.

Warum jüngere Witwen mehr als die kleine Rente bekommen können

Bei einem Todesfall im Jahr 2026 liegt die Altersgrenze für die große Witwenrente bei 46 Jahren und sechs Monaten. Sie ist jedoch nur einer von mehreren Zugangswegen.

Auch eine eigene Erwerbsminderung oder die Erziehung eines minderjährigen Kindes kann den Anspruch eröffnen. Für die Sorge um ein erwachsenes Kind mit Behinderung enthält das Gesetz eine eigene Gleichstellung.

Sie müssen deshalb nicht zusätzlich selbst erwerbsgemindert sein oder das maßgebliche Alter erreicht haben. Die allgemeinen Voraussetzungen der Witwenrente bleiben allerdings bestehen: Dazu gehören grundsätzlich eine bis zum Tod bestehende Ehe, die erfüllte Mindestversicherungszeit des verstorbenen Partners und der Umstand, dass Sie nicht wieder geheiratet haben.

Bei einer Ehe von weniger als einem Jahr prüft die Rentenversicherung die gesetzlichen Ausnahmen von der Vermutung einer Versorgungsehe.

Fiktives Beispiel: Carmen übersieht die Bedeutung von Albas Betreuung

Carmen ist 43 Jahre alt, ihre Tochter Alba 22. Die beiden leben zusammen. Alba hat eine geistige Behinderung und benötigt im Alltag regelmäßig Unterstützung. Carmen hilft ihr bei der Tagesplanung, begleitet sie zu Terminen und unterstützt sie im Umgang mit Geld.

Wegen ihrer Behinderung kann Alba ihren Lebensunterhalt nicht selbst erwirtschaften.

Als Carmens Ehemann 2026 stirbt, beantragt sie Witwenrente. Die Ehe bestand seit 2003; ihr Mann hat die erforderlichen Versicherungszeiten erfüllt. Im fiktiven Beispiel bewilligt die Rentenversicherung zunächst nur die kleine Witwenrente, weil Albas Situation im Verfahren nicht ausreichend geklärt wurde.

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Carmen hält das für richtig: Sie ist noch zu jung für die große Witwenrente, und ihre Tochter ist längst erwachsen.

Bei einer Beratung erfährt Carmen, dass sie die Betreuung ihrer Tochter ausdrücklich angeben muss. Sie reicht ärztliche Unterlagen zu Albas Einschränkungen ein und beschreibt die Sorge im gemeinsamen Haushalt.

Nach Prüfung erkennt die Rentenversicherung im Beispiel die Voraussetzungen der großen Witwenrente an. Carmens Alter steht dem Anspruch nicht entgegen.

Der Schwerbehindertenausweis allein reicht nicht

Das Gesetz knüpft diesen Anspruch nicht an einen bestimmten Grad der Behinderung. Es genügt deshalb weder, lediglich einen Schwerbehindertenausweis vorzulegen, noch darf die Prüfung allein bei der Frage stehen bleiben, ob das Kind als schwerbehindert anerkannt ist.

Entscheidend ist der Zusammenhang zwischen Behinderung und fehlender Fähigkeit zum Selbstunterhalt. Ein erwachsenes Kind, das lediglich arbeitslos ist oder vorübergehend kein Einkommen erzielt, erfüllt diese Voraussetzung nicht schon deshalb.

Beschreiben Sie, welche Einschränkungen das Kind daran hindern, selbst für seinen Lebensunterhalt zu sorgen, und legen Sie dazu geeignete Nachweise vor.

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Die Sorge muss in häuslicher Gemeinschaft stattfinden

§ 46 SGB VI verlangt ausdrücklich eine in häuslicher Gemeinschaft ausgeübte Sorge. Bei Carmen und Alba zeigen der gemeinsame Haushalt und die regelmäßige Unterstützung im Alltag, worauf sich der Antrag stützt. Eine bloße Geldüberweisung an ein erwachsenes Kind ersetzt diese Voraussetzung nicht.

Auch eine rechtliche Betreuung belegt noch nicht, dass die erforderliche häusliche Gemeinschaft besteht. Wohnt das Kind zeitweise außerhalb des Elternhauses oder in einer Einrichtung, sollten Sie die tatsächlichen Wohn- und Betreuungsverhältnisse genau schildern und individuell prüfen lassen.

Was die Rentenversicherung prüft Was Sie dazu darlegen sollten Eigenes Kind oder Kind des verstorbenen Ehepartners Das Verwandtschaftsverhältnis, etwa durch eine Geburtsurkunde. Behinderung und fehlende Fähigkeit zum Selbstunterhalt Ärztliche Befunde und vorhandene Unterlagen, die die konkreten Folgen der Behinderung beschreiben. Häusliche Gemeinschaft Die tatsächlichen Wohnverhältnisse und gegebenenfalls Zeiten auswärtiger Unterbringung. Tatsächlich ausgeübte Sorge Welche Unterstützung Sie regelmäßig übernehmen und seit wann Sie diese leisten.

Große Witwenrente: höherer Anteil und keine pauschale Zweijahresgrenze

Nach neuem Recht beträgt die kleine Witwenrente nach dem Sterbevierteljahr grundsätzlich 25 Prozent der maßgeblichen Rente des Verstorbenen. Der Anspruch ist auf 24 Kalendermonate nach Ablauf des Sterbemonats begrenzt.

Die große Witwenrente beträgt grundsätzlich 55 Prozent. Für bestimmte ältere Ehen gelten abweichende Übergangsregeln.

Für Carmen kann der Wechsel deshalb finanziell erheblich sein. Außerdem gilt für die große Witwenrente keine Begrenzung auf zwei Jahre. Sie bleibt aber an ihre Voraussetzungen gebunden.

Fällt die Sorge in häuslicher Gemeinschaft weg, muss geprüft werden, ob inzwischen ein anderer Anspruchsgrund vorliegt, etwa das Erreichen der maßgeblichen Altersgrenze.

Die Prozentsätze sind keine Zusage über den Betrag auf Ihrem Konto. Die Rentenversicherung prüft unter anderem die Anrechnung Ihres eigenen Einkommens; zudem können Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge den Zahlbetrag mindern.

Die große Witwenrente ersetzt die kleine Rente, sie kommt nicht zusätzlich dazu.

So machen Sie den Anspruch geltend

Geben Sie schon im ersten Hinterbliebenenrentenantrag an, dass Sie für ein erwachsenes Kind mit Behinderung sorgen. Nennen Sie nicht nur die Diagnose, sondern beschreiben Sie die fehlende Fähigkeit zum Selbstunterhalt, das Zusammenleben und Ihre tatsächliche Unterstützung.

Ein vorhandener Pflegegradbescheid oder Schwerbehindertenausweis können zwar ergänzen, ersetzen aber nicht die Prüfung der rentenrechtlichen Voraussetzungen.

Erhalten Sie bereits eine kleine Witwenrente, bietet die Deutsche Rentenversicherung das Formular R0505 für den Antrag auf große Witwenrente im Anschluss an eine kleine Witwenrente an. Waren die Voraussetzungen schon beim ursprünglichen Bescheid erfüllt, sollten Sie außerdem dessen Korrektur ausdrücklich verlangen.

Innerhalb der Rechtsbehelfsfrist kommt ein Widerspruch infrage; bei einem bestandskräftigen fehlerhaften Bescheid kann ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X erforderlich sein.

Bitten Sie die Rentenversicherung auch darum, den zutreffenden Rentenbeginn und eine mögliche Nachzahlung zu prüfen. Ab wann mehr Geld zusteht, hängt vom Beginn der Voraussetzungen und vom bisherigen Verfahren ab.

Warten Sie mit der Klärung deshalb nicht bis zum Ende der kleinen Witwenrente.

FAQ: Große Witwenrente bei einem erwachsenen Kind mit Behinderung

Muss das erwachsene Kind auch das Kind des Verstorbenen sein?

Nein. Das Gesetz erfasst auch ein eigenes Kind der Witwe oder des Witwers. Ein gemeinsames Kind beider Ehepartner ist nicht zwingend erforderlich.

Endet dieser Anspruch, wenn das Kind 25 oder 27 Jahre alt wird?

Für diesen Zugang zur großen Witwenrente gibt es keine entsprechende Altersobergrenze des Kindes. Entscheidend bleibt, ob die gesetzlichen Voraussetzungen weiterhin vorliegen.

Ist das derselbe Anspruch wie der Kindererziehungszuschlag?

Nein. Hier geht es darum, ob Sie eine große Witwenrente erhalten können. Der Kindererziehungszuschlag nach § 78a SGB VI betrifft dagegen die Berechnung der Rentenhöhe und hat eigene Voraussetzungen.

Quellen