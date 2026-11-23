Die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren könnte doch erhalten bleiben. Allerdings zeichnet sich im Streit zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und der SPD ein Kompromiss ab, der für zahlreiche Arbeitnehmer erhebliche Nachteile hätte.

Statt die sogenannte Rente mit 63 vollständig abzuschaffen, könnten künftig bestimmte Versicherungszeiten bei der Berechnung der erforderlichen 45 Jahre gestrichen werden. Besonders im Gespräch sind Zeiten der Arbeitslosigkeit und der Angehörigenpflege.

Für Betroffene wäre das keine kleine Änderung: Wer die Voraussetzungen dadurch verfehlt, müsste möglicherweise länger arbeiten oder lebenslange Rentenabschläge hinnehmen.

Merz will die Frühverrentung beenden – die SPD widerspricht

Bundeskanzler Friedrich Merz hält an seinem Ziel fest, Anreize für einen vorzeitigen Renteneintritt abzubauen. Die von der Bundesregierung eingesetzte Alterssicherungskommission hatte bereits im Juni 2026 empfohlen, die abschlagsfreie Altersrente für besonders langjährig Versicherte vollständig abzuschaffen.

Dagegen gibt es erheblichen Widerstand innerhalb der SPD und inzwischen auch aus Teilen der Union. Besonders ostdeutsche Ministerpräsidenten warnen davor, Menschen nach einem langen Arbeitsleben den bisherigen Rentenzugang zu nehmen.

Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) setzt deshalb auf einen Kompromiss. Nach den bisherigen Koalitionsgesprächen könnte die Rente nach 45 Versicherungsjahren grundsätzlich bestehen bleiben, allerdings unter strengeren Voraussetzungen.

Eine Einigung gibt es bislang nicht. Der Koalitionsausschuss konnte den Streit am 18. November nicht beilegen, sodass eine politische Entscheidung nun frühestens im Dezember 2026 erwartet wird.

Neue Rentenidee: Arbeitslosigkeit zählt möglicherweise nicht mehr

Der mögliche Kompromiss klingt zunächst versöhnlich: Die abschlagsfreie Rente bleibt erhalten, die Union erhält im Gegenzug Einschränkungen bei den anrechenbaren Versicherungszeiten.

Unionsfraktionschef Thorsten Frei hatte bereits im Oktober angeregt, darüber zu sprechen, welche Zeiten überhaupt als Beitragsjahre berücksichtigt werden sollen. Inzwischen wird insbesondere über den Ausschluss von Arbeitslosigkeits- und Pflegezeiten diskutiert.

Das hätte weitreichende Folgen, weil bisher nicht ausschließlich reguläre Beschäftigungsjahre zur erforderlichen Wartezeit gehören. Auch bestimmte Zeiten mit Arbeitslosengeld I, Krankengeld, Kindererziehung oder versicherter Angehörigenpflege können berücksichtigt werden.

Wer nach einer längeren Erwerbsunterbrechung trotzdem auf 45 anrechenbare Jahre kommt, könnte bei einer solchen Reform plötzlich unter die erforderliche Grenze fallen.

Politisch wäre das ein Kompromiss, der die Bezeichnung der bisherigen Rentenart rettet, aber ihren Zugang erschwert. Für die betroffenen Beschäftigten würde die abschlagsfreie Frührente damit möglicherweise nur noch auf dem Papier bestehen.

Arbeitslosengeld zählt schon heute nicht immer für die Rente

Die Diskussion enthält allerdings einen wichtigen Unterschied, der in vielen Schlagzeilen untergeht. Bereits nach geltendem Recht werden nicht sämtliche Zeiten der Arbeitslosigkeit auf die 45-jährige Wartezeit angerechnet.

Nach § 51 Absatz 3a SGB VI können Zeiten mit Arbeitslosengeld I grundsätzlich berücksichtigt werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Für die letzten zwei Jahre vor Beginn der abschlagsfreien Altersrente gilt allerdings eine besondere Einschränkung.

Arbeitslosengeld aus diesem Zeitraum zählt regelmäßig nicht mit, sofern die Arbeitslosigkeit nicht durch eine Insolvenz oder die vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers verursacht wurde.

Ein gewöhnlicher Arbeitsplatzverlust durch eine betriebsbedingte Kündigung reicht für diese Ausnahme nicht automatisch aus. Darüber haben wir bereits im Beitrag Rente mit 63 und Arbeitslosengeld bis 65: Was vor der Unterschrift wichtig ist berichtet.

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Auch Zeiten mit Bürgergeld oder früherem Arbeitslosengeld II werden für die 45-jährige Wartezeit grundsätzlich nicht berücksichtigt. Die jetzt diskutierte Verschärfung würde deshalb insbesondere frühere Zeiten mit Arbeitslosengeld I betreffen, die bisher anerkannt werden können.

Diese Versicherungszeiten stehen bei der Rente auf dem Spiel

Die folgende Tabelle zeigt, welche Zeiten nach geltendem Recht berücksichtigt werden können und welche Änderungen politisch diskutiert werden.

Versicherungszeit Bisherige Anrechnung auf 45 Jahre Diskutierte Änderung Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung Wird grundsätzlich berücksichtigt Weiterhin vorgesehen Arbeitslosengeld I Grundsätzlich ja, mit Einschränkungen in den letzten 24 Monaten Vollständiger Ausschluss im Gespräch Kindererziehung Pflichtbeitrags- und Berücksichtigungszeiten nach den gesetzlichen Regeln Erhalt erscheint politisch wahrscheinlicher, ist aber nicht verbindlich beschlossen Angehörigenpflege Bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen Ausschluss wird diskutiert Krankengeld Bestimmte Beitrags- und Anrechnungszeiten zählen Weitere Einschränkungen sind in allgemeinen Reformideen enthalten Bürgergeld und früheres Arbeitslosengeld II Grundsätzlich keine Anrechnung auf die 45 Jahre Bereits heute ausgeschlossen

Die Tabelle beschreibt den politischen Diskussionsstand und keine beschlossene Reform. Welche Zeiten eine spätere Gesetzesänderung tatsächlich ausschließen könnte, ist weiterhin offen.

Warum besonders langjährig Beschäftigte verlieren könnten

Wer im Alter von 17 Jahren eine Berufsausbildung begonnen und anschließend jahrzehntelang gearbeitet hat, konnte bislang unter bestimmten Voraussetzungen auch Unterbrechungen durch Arbeitslosengeld überbrücken. Die gesetzlichen Regeln erkennen damit an, dass ein Versicherungsleben nicht ausschließlich aus ununterbrochener Beschäftigung besteht.

Fielen frühere Arbeitslosengeldzeiten vollständig weg, würden auch Menschen getroffen, die ihren Arbeitsplatz unfreiwillig verloren und danach wieder gearbeitet haben. Sie könnten trotz jahrzehntelanger Beitragszahlungen den Anspruch auf einen abschlagsfreien vorzeitigen Rentenbeginn verfehlen.

Besonders problematisch wäre dies für Arbeitnehmer aus Branchen, die von Betriebsschließungen, Massenentlassungen oder wiederkehrenden wirtschaftlichen Krisen betroffen waren. Gerade ältere Beschäftigte haben nicht immer die Möglichkeit, nach einer Kündigung sofort eine neue Stelle zu finden.

Ein solcher Ausschluss würde deshalb nicht nur gezielt geplante Frühverrentungen erschweren. Er könnte auch Menschen bestrafen, deren Erwerbsleben durch wirtschaftliche Entwicklungen unterbrochen wurde, die sie selbst nicht beeinflussen konnten.

Auch pflegende Angehörige könnten ihre Rentenchance verlieren

Noch empfindlicher wäre eine zusätzliche Streichung von Pflegezeiten. Wer einen schwer pflegebedürftigen Angehörigen über Jahre versorgt, verzichtet häufig auf Arbeitsstunden oder gibt die Beschäftigung zeitweise vollständig auf.

Unter bestimmten Voraussetzungen entstehen für diese Pflegezeiten rentenrechtlich anrechenbare Monate. Fallen sie künftig aus der 45-jährigen Wartezeit heraus, könnte ausgerechnet die Übernahme familiärer Pflegeverantwortung den früheren Renteneintritt verhindern.

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Davon wären besonders Frauen betroffen, weil sie einen großen Teil der häuslichen Pflege übernehmen. Die Frage, welche Zeiten künftig noch zählen, entscheidet damit auch darüber, wie der Gesetzgeber unbezahlte Sorgearbeit bewertet.

Die SPD hat sich ausdrücklich für die weitere Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten ausgesprochen. Ob Pflegezeiten ebenfalls vollständig geschützt werden, ist dagegen noch nicht geklärt.

Rente mit 63 ist für viele längst eine Rente mit 65

Hinzu kommt ein Missverständnis bei der Bezeichnung der Rentenart. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ermöglicht jüngeren Jahrgängen schon heute keinen abschlagsfreien Rentenbeginn mit 63 Jahren mehr.

Für alle ab 1964 Geborenen liegt die Altersgrenze nach geltendem Recht bei 65 Jahren. Voraussetzung sind mindestens 45 anrechenbare Versicherungsjahre.

Mit 63 Jahren kann dagegen die Altersrente für langjährig Versicherte beantragt werden, sofern mindestens 35 Versicherungsjahre erfüllt sind. Für Versicherte ab Jahrgang 1964 bedeutet ein Rentenbeginn mit genau 63 Jahren allerdings einen dauerhaften Abschlag von 14,4 Prozent.

Auch die Rentenmöglichkeiten für die Jahrgänge 1962 und 1964 zeigen, wie unterschiedlich die gesetzlichen Altersgrenzen inzwischen sind.

Bei 2.000 Euro Rente könnten monatlich 144 Euro fehlen

Wie teuer eine Verschärfung werden könnte, zeigt eine vereinfachte Berechnung. Wer nach geltendem Recht mit 65 Jahren die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren erhalten könnte, würde bei einer angenommenen Bruttorente von 2.000 Euro keine vorzeitigen Rentenabschläge hinnehmen müssen.

Verfehlt dieselbe Person aufgrund gestrichener Arbeitslosigkeitszeiten künftig die Voraussetzungen, könnte als Alternative die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren infrage kommen. Bei einem Rentenbeginn mit 65 Jahren und einer Regelaltersgrenze von 67 Jahren beträgt der derzeitige Abschlag 7,2 Prozent.

Aus einer angenommenen monatlichen Bruttorente von 2.000 Euro vor Abschlägen würden dann 1.856 Euro. Das wären 144 Euro weniger im Monat beziehungsweise 1.728 Euro im Jahr.

Der Abschlag würde grundsätzlich während des gesamten Rentenbezugs bestehen bleiben. Die tatsächliche Rentenhöhe hängt allerdings zusätzlich von den persönlichen Entgeltpunkten, weiteren Versicherungszeiten und möglichen späteren Reformen ab.

Was bedeutet der Rentenstreit für die Jahrgänge 1964 bis 1969?

Besonders aufmerksam sollten Beschäftigte sein, die ihren abschlagsfreien Rentenbeginn bereits für die kommenden Jahre planen. Nach derzeit geltendem Recht können auch die Jahrgänge 1964 bis 1969 mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen, wenn die 45-jährige Wartezeit erfüllt ist.

Eine Reform könnte diese Planung verändern, sofern die Betroffenen nicht durch Übergangs- oder Vertrauensschutzregelungen ausgenommen werden. Verbindliche Jahrgangsgrenzen für eine mögliche Verschärfung gibt es bislang nicht.

Der bisherige Überblick zu den Rentenänderungen für vor 1967 Geborene zeigt, warum Rentenbeginn, Versicherungsjahre und mögliche Abschläge getrennt geprüft werden sollten.

Entscheidend ist jetzt zunächst eine vollständige Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung. Dabei sollten Versicherte besonders frühere Arbeitslosengeldzeiten, Kindererziehung, Berufsausbildung und Angehörigenpflege prüfen lassen.

Noch ist keine Verschärfung beschlossen

Trotz der politischen Diskussion gilt weiterhin das bestehende Rentenrecht. Weder die Abschaffung der abschlagsfreien Altersrente nach 45 Jahren noch der vollständige Ausschluss von Arbeitslosengeldzeiten ist bislang gesetzlich beschlossen worden.

Für die kommenden Wochen wird entscheidend sein, ob Union und SPD einen Kompromiss vereinbaren und welche Übergangsregelungen darin vorgesehen sind. Ein Kabinettsbeschluss wird nach den bisherigen Planungen für Dezember angestrebt, die parlamentarische Entscheidung könnte im ersten Quartal 2027 folgen.

Der Streit zeigt jedoch bereits, worauf es künftig ankommen könnte: Nicht allein die Zahl der Versicherungsjahre, sondern deren Zusammensetzung könnte darüber entscheiden, ob Arbeitnehmer abschlagsfrei früher in Rente gehen dürfen.

Beispiel aus der Praxis: Zwei Jahre Arbeitslosigkeit gefährden die abschlagsfreie Rente

Thomas ist Jahrgang 1964 und möchte mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen. Bis dahin erreicht er nach geltendem Recht 45 anrechenbare Versicherungsjahre, darunter zwei Jahre mit Arbeitslosengeld I nach einer früheren Betriebsschließung.

Diese Arbeitslosigkeit liegt lange vor den letzten 24 Monaten seines geplanten Rentenbezugs und kann deshalb nach bisherigem Recht berücksichtigt werden. Thomas erfüllt somit die Voraussetzungen für die Altersrente für besonders langjährig Versicherte.

Würden künftig sämtliche Arbeitslosengeldzeiten bei der 45-jährigen Wartezeit ausgeschlossen und Thomas nicht durch eine Übergangsregelung geschützt, blieben ihm nur 43 anrechenbare Jahre. Seine geplante abschlagsfreie Rente mit 65 wäre damit nicht mehr möglich.

Er müsste entweder länger arbeiten oder eine andere Altersrente mit Abschlägen beantragen. Bei der bisher vereinfachend angenommenen Bruttorente von 2.000 Euro würde eine vorgezogene Altersrente nach 35 Jahren mit 65 unter den heutigen Abschlagsregeln monatlich 144 Euro weniger bedeuten.

Häufige Fragen und Antworten

1. Wird die Rente mit 63 jetzt doch nicht abgeschafft?

Eine endgültige Entscheidung gibt es noch nicht. Als politischer Kompromiss wird diskutiert, die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren zu erhalten, aber den Zugang durch strengere Anrechnungsregeln zu begrenzen.

2. Zählen Zeiten mit Arbeitslosengeld I künftig nicht mehr für die Rente?

Das ist bislang lediglich ein diskutierter Reformansatz. Nach geltendem Recht können Zeiten mit Arbeitslosengeld I weiterhin auf die 45-jährige Wartezeit angerechnet werden, wobei insbesondere in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn Einschränkungen gelten.

3. Können Versicherte ab Jahrgang 1964 weiterhin mit 65 ohne Abschläge in Rente gehen?

Nach dem derzeit geltenden Recht ist das bei mindestens 45 anrechenbaren Versicherungsjahren möglich. Ob eine künftige Reform diese Möglichkeit einschränkt und welche Jahrgänge geschützt bleiben, muss erst politisch und gesetzlich entschieden werden.