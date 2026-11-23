Für Menschen, die Bürgergeld oder Grundsicherung beziehen, gibt es kurz vor Weihnachten die Chance auf 150 Euro zusätzlich. Der gemeinnützige Verein Sanktionsfrei verlost auch 2026 einen Weihnachtsbonus an Menschen, die mit wenig Geld auskommen müssen.

Allerdings müssen Interessierte schnell handeln: Die Anmeldung endet bereits am Freitag, dem 4. Dezember 2026, um 12 Uhr. Wer die Frist verpasst oder seine Anmeldung nicht vollständig bestätigt, kann bei der Verlosung nicht berücksichtigt werden.

150 Euro zusätzlich: Warum der Weihnachtsbonus für viele Familien wichtig ist

Weihnachten stellt Menschen im Bürgergeld und in der Grundsicherung vor besondere finanzielle Schwierigkeiten. Geschenke für die Kinder, Lebensmittel für ein gemeinsames Weihnachtsessen oder die Fahrt zu Angehörigen können das ohnehin knappe Haushaltsbudget erheblich belasten.

Eine reguläre Weihnachtsbeihilfe durch das Jobcenter ist im Bürgergeld nicht vorgesehen. Wer auf staatliche Grundsicherungsleistungen angewiesen ist, muss die zusätzlichen Ausgaben grundsätzlich aus den ohnehin vorgesehenen Leistungen finanzieren.

Genau hier setzt der Verein Sanktionsfrei an. Mit dem durch Spenden finanzierten Weihnachtsbonus sollen zumindest einige Menschen die Möglichkeit bekommen, sich zum Jahresende etwas zu leisten, das sonst kaum bezahlbar wäre.

Der Betrag von 150 Euro kann beispielsweise für Lebensmittel, Kinderkleidung oder Weihnachtsgeschenke verwendet werden. Allerdings handelt es sich nicht um eine pauschale Zahlung an sämtliche Leistungsberechtigten, sondern um eine Verlosung.

Wer kann den Weihnachtsbonus von 150 Euro bekommen?

Teilnehmen können Menschen mit Wohnsitz in Deutschland, die Bürgergeld, eine andere Grundsicherungsleistung oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz beziehen. Voraussetzung ist, dass die weiteren Teilnahmebedingungen des Vereins erfüllt werden.

Das Mindestalter beträgt 16 Jahre. Minderjährige zwischen 16 und 18 Jahren dürfen sich allerdings nicht eigenständig anmelden, sondern müssen durch eine sorgeberechtigte Person teilnehmen.

Besonders wichtig ist eine weitere Einschränkung: Pro Bedarfsgemeinschaft darf sich nur eine Person für den Weihnachtsbonus anmelden. Mehrfachanmeldungen können zum Ausschluss führen, auch wenn verschiedene Familienmitglieder die Teilnahme versuchen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Niemand muss Vereinsmitglied werden oder eine Spende leisten, um an der Verlosung teilnehmen zu können.

Weihnachtsbonus 2026: Diese Bedingungen gelten

Voraussetzung Regelung 2026 Höhe des Weihnachtsbonus Einmalig 150 Euro Anmeldeschluss 4. Dezember 2026, 12 Uhr Teilnahmeberechtigung Menschen mit Bürgergeld, Grundsicherung oder Asylbewerberleistungen Mindestalter 16 Jahre, Minderjährige nur über eine sorgeberechtigte Person Anmeldungen Eine Person pro Bedarfsgemeinschaft Auswahl Zufallsverlosung nach Teilnahmeschluss Auszahlung 150 Euro per Banküberweisung Asylbewerberleistungen Gutschein im Wert von 150 Euro statt Geldüberweisung Frist nach Gewinnbenachrichtigung Eine Woche für Rückmeldung und Nachweise

So funktioniert die Anmeldung für den Weihnachtsbonus

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über die Internetseite des Vereins. Interessierte erreichen das Formular unter sanktionsfrei.de/anmeldung-verlosung.

Im ersten Schritt müssen Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse und Geburtsdatum eingetragen werden. Außerdem müssen die Datenschutzbestimmungen und Teilnahmebedingungen akzeptiert sowie der Bezug der erforderlichen Sozialleistungen bestätigt werden.

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Nach der Registrierung verschickt Sanktionsfrei eine E-Mail mit einem fünfstelligen Bestätigungscode. Dieser Code muss auf der Internetseite eingegeben werden, damit die Anmeldung abgeschlossen ist.

Wer sich lediglich registriert, den Bestätigungscode aber nicht eingibt, hat die Anmeldung noch nicht vollständig abgeschlossen. Deshalb sollten Interessierte auch ihren Spam-Ordner kontrollieren, falls die E-Mail nicht unmittelbar ankommt.

Nach der Verlosung bleibt nur eine Woche Zeit

Mit der Anmeldung allein ist der Weihnachtsbonus noch nicht gesichert. Erst nach Ablauf der Anmeldefrist werden die Empfängerinnen und Empfänger nach dem Zufallsprinzip ermittelt.

Wer ausgelost wurde, erhält eine Benachrichtigung per E-Mail. Diese enthält einen persönlichen Link zu einem Formular, über das weitere Angaben gemacht und Nachweise eingereicht werden müssen.

Dafür bleibt nur eine Woche ab Versand der Benachrichtigung. Wer nicht rechtzeitig reagiert, riskiert, dass Sanktionsfrei den Bonus stattdessen an eine andere ausgeloste Person vergibt.

Zu den erforderlichen Unterlagen gehört grundsätzlich ein aktueller Bürgergeld- oder Sozialleistungsbescheid. Für die Geldüberweisung verlangt der Verein außerdem ein Foto der Bankkarte, auf dem die Bankverbindung und der vollständige Name erkennbar sind.

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Die Überweisung erfolgt grundsätzlich auf das nachgewiesene eigene Konto und nicht auf das Konto einer anderen Person. Der Verein kann bei Bedarf weitere Nachweise zur Identitätsprüfung verlangen.

Wird der Weihnachtsbonus auf das Bürgergeld angerechnet?

Für Menschen im Bürgergeld ist die Anrechnung von Geldgeschenken besonders wichtig. Schließlich könnte eine zusätzliche Einnahme unter Umständen dazu führen, dass das Jobcenter die Leistungen kürzt.

Sanktionsfrei erklärt in seinen Informationen, dass Zahlungen des Vereins grundsätzlich so ausgestaltet werden, dass sie nicht auf das Bürgergeld angerechnet werden sollen. Der Verein verweist dabei unter anderem auf die gesetzlichen Ausnahmen für Zuwendungen der freien Wohlfahrtspflege.

Nach § 11a Absatz 4 SGB II bleiben solche Zuwendungen als Einkommen unberücksichtigt, sofern sie die wirtschaftliche Lage nicht derart verbessern, dass daneben Bürgergeldleistungen ungerechtfertigt wären.

Für die Sozialhilfe enthält § 84 SGB XII eine vergleichbare Vorschrift. Ob eine konkrete Zahlung anrechnungsfrei bleibt, richtet sich allerdings nach der jeweils anwendbaren gesetzlichen Regelung und den Umständen des Einzelfalls.

Sanktionsfrei weist selbst darauf hin, dass es vereinzelt dennoch zu fehlerhaften Anrechnungen durch Jobcenter kommen kann. Betroffene können sich in solchen Fällen an den Verein wenden, der nach eigenen Angaben auch juristische Unterstützung anbietet.

Warum die Aktion kein staatliches Weihnachtsgeld ist

Der Begriff Weihnachtsbonus kann leicht den Eindruck erwecken, dass Leistungsberechtigten eine zusätzliche staatliche Zahlung zusteht. Das ist bei dieser Aktion ausdrücklich nicht der Fall.

Der Verein Sanktionsfrei finanziert seine Unterstützung aus Spenden. Wie viele Menschen den Weihnachtsbonus erhalten können, hängt deshalb auch von den verfügbaren Mitteln ab.

Ein Rechtsanspruch auf Auszahlung besteht nach den Teilnahmebedingungen nicht. Auch eine Benachrichtigung nach der Auslosung begründet für sich genommen noch keinen Anspruch auf die 150 Euro.

Dass der Staat kein allgemeines Weihnachtsgeld für Bürgergeld-Beziehende vorsieht, bedeutet jedoch nicht, dass es überhaupt keine Unterstützungsmöglichkeiten gibt. Vereinzelt gewähren Kommunen, Stiftungen und soziale Organisationen zusätzliche Hilfen, wie unser Beitrag über Weihnachtsbeihilfen für Bürgergeld- und Sozialhilfe-Beziehende zeigt.

Warum Interessierte nicht bis zum letzten Tag warten sollten

Die Teilnahmefrist endet am 4. Dezember um Punkt 12 Uhr und damit bereits mittags. Wer sich erst kurz vor Fristende anmeldet, muss zusätzlich berücksichtigen, dass die Bestätigung per E-Mail erforderlich ist.

Ein Tippfehler in der E-Mail-Adresse oder eine übersehene Bestätigungsnachricht kann deshalb dazu führen, dass die Teilnahme nicht rechtzeitig abgeschlossen wird. Sinnvoll ist es, die Anmeldung einige Tage vor Fristablauf vollständig durchzuführen.

Nach der Registrierung sollten Teilnehmer außerdem regelmäßig ihre E-Mails überprüfen. Denn auch nach der Verlosung gelten kurze Fristen, innerhalb derer die geforderten Unterlagen eingereicht werden müssen.

Häufige Fragen zum Weihnachtsbonus von Sanktionsfrei

1. Bis wann kann ich mich für die 150 Euro anmelden?

Die Anmeldung ist bis Freitag, den 4. Dezember 2026, um 12 Uhr möglich. Sie muss online erfolgen und durch die Eingabe des per E-Mail versandten Bestätigungscodes vollständig abgeschlossen werden.

2. Bekommen alle Bürgergeld-Beziehenden automatisch 150 Euro Weihnachtsbonus?

Nein, es handelt sich um eine Verlosung des gemeinnützigen Vereins Sanktionsfrei und nicht um eine staatliche Sonderzahlung. Nur ausgeloste Personen, die sämtliche Voraussetzungen erfüllen und ihre Unterlagen fristgerecht einreichen, kommen für die Auszahlung infrage.

3. Können auch Rentner mit Grundsicherung oder Menschen mit Asylbewerberleistungen teilnehmen?

Ja, auch Menschen mit Grundsicherung im Alter und Personen mit Asylbewerberleistungen können nach den veröffentlichten Teilnahmeinformationen grundsätzlich berücksichtigt werden, sofern sie die weiteren Voraussetzungen erfüllen.

Wer Asylbewerberleistungen bezieht, erhält bei erfolgreicher Auslosung statt einer Geldüberweisung einen Gutschein im Wert von 150 Euro.