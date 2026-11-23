Wer wegen eigenen Einkommens weniger Witwenrente bekommt, kann im nächsten Steuerbescheid eine zweite Änderung entdecken. Das Finanzamt setzt unter Umständen auch den steuerfreien Teil der Hinterbliebenenrente niedriger an.

Der Kläger wollte seinen bisherigen Freibetrag von 3.906 Euro behalten, doch das Finanzgericht hielt für das Streitjahr nur 2.338 Euro für steuerfrei. Ob diese Neuberechnung rechtlich Bestand hat, beschäftigt den Bundesfinanzhof.

Ein Witwer streitet um 1.568 Euro Freibetrag

Der Mann bezog seit dem Tod seiner Frau im Jahr 1999 eine Witwerrente und hatte im Streitjahr 2018 auch Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit. Die Deutsche Rentenversicherung hatte bereits 2014 festgestellt, dass sie eigenes Einkommen des Mannes bei der Rentenzahlung bisher unberücksichtigt gelassen hatte, und die künftige Witwerrente neu berechnet.

Der ursprüngliche Freibetrag von 3.906 Euro beruhte auf einer Jahresrente von 7.811 Euro im Jahr 2005. Für die bereits vor 2005 laufende Rente galt damals ein steuerfreier Anteil von 50 Prozent.

2018 betrug seine Witwerrente nach der Einkommensanrechnung 5.642 Euro im Jahr, davon entfielen 966 Euro auf reguläre Rentenanpassungen. Das Finanzamt zog diese 966 Euro für die Berechnung des Freibetrags ab und stellte die Hälfte der verbleibenden 4.676 Euro steuerfrei.

Das Finanzgericht Berlin-Brandenburg bestätigte diese Berechnung am 7. November 2024. Es wies die Klage ab und ließ die Revision zu. Urteil 14 K 9179/21 im Wortlaut

Warum die jährliche Rentenerhöhung anders behandelt wird

Der steuerfreie Teil einer gesetzlichen Rente wird grundsätzlich im Kalenderjahr nach dem Rentenbeginn als Eurobetrag ermittelt und bleibt bei regulären Rentenanpassungen gleich. Die Beträge aus den späteren jährlichen Rentenerhöhungen fließen deshalb vollständig in den steuerpflichtigen Teil der Rente ein.

Ändert sich der Jahresbetrag aus einem anderen Grund, sieht § 22 Einkommensteuergesetz eine anteilige Neuberechnung vor. Das Finanzgericht zählt die Anrechnung eigenen Einkommens dazu, auch wenn die Rentenversicherung die Anrechnung wiederholt überprüft.

Für die Berechnung bleibt der ursprünglich geltende Prozentsatz erhalten, während sich die Bemessungsgrundlage ändert. Reguläre Rentenanpassungen bleiben dabei außen vor.

Zwei Freibeträge, die unterschiedliche Fragen beantworten

Die Rentenversicherung prüft, wie viel eigenes Einkommen bei der Witwen- oder Witwerrente angerechnet wird. Ihr monatlicher Freibetrag liegt vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 grundsätzlich bei 1.122,53 Euro, und vom rechnerischen Einkommen oberhalb dieser Grenze werden 40 Prozent angerechnet.

Das Finanzamt rechnet dagegen mit Jahresbeträgen. Der steuerliche Rentenfreibetrag bestimmt, wie viele Euro der Hinterbliebenenrente bei der Einkommensteuer außer Ansatz bleiben.

Wer neben der Witwenrente erstmals eine eigene Altersrente bekommt, kann die Anrechnung anhand eines Beispiels nachvollziehen. Wenn die eigene Rente beginnt: Was passiert mit der Witwenrente?

Was der Bundesfinanzhof jetzt klären soll

Der Bundesfinanzhof hatte 2015 bereits einen ähnlichen Fall auf dem Tisch. Damals ging es im Ergebnis um die erstmalige Ermittlung des Freibetrags im Jahr nach Rentenbeginn, und die Frage einer späteren Neuberechnung ließ das Gericht ausdrücklich offen.

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Im aktuellen Verfahren geht es um einen Freibetrag, der bereits feststand. Der Bundesfinanzhof führt die Revision mit Stand vom 22. November 2026 als anhängig unter dem Aktenzeichen X R 4/25.

Was Betroffene im Steuerbescheid prüfen können

Ein niedrigerer Freibetrag schmälert die steuerliche Entlastung. Ob die gesamte Einkommensteuer steigt oder sinkt, hängt auch von der niedrigeren Witwenrente, den übrigen Einkünften und den abzugsfähigen Ausgaben ab.

Wer den Steuerbescheid nachvollziehen will, kann den ausgewiesenen Jahresbetrag und den Rentenanpassungsbetrag mit der Bescheinigung der Rentenversicherung für die Steuererklärung abgleichen. Der Änderungsbescheid zur Witwenrente zeigt, ob eine Einkommensanrechnung den Jahresbetrag verändert hat.

Wer dieselbe Rechtsfrage im eigenen Steuerbescheid offenhalten will, kann in der Regel innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch einlegen und ihn auf das Verfahren X R 4/25 stützen. Die festgesetzte Steuer bleibt grundsätzlich fällig, solange die Vollziehung nicht ausgesetzt ist.

Bei einem gleichgelagerten Fall ruht das Einspruchsverfahren insoweit nach § 363 Absatz 2 AO, sofern die Steuer in diesem Punkt nicht bereits nach den dort genannten Vorschriften vorläufig festgesetzt wurde. Geht es um die Berechnung der Kürzung selbst, ist der Rentenbescheid der richtige Ansatzpunkt. § 363 AO und So wird die eigene Rente auf die Witwenrente angerechnet

Praxisbeispiel: Die Witwenrente sinkt um 3.000 Euro im Jahr

Frau Weber bezieht im fiktiven Beispiel zunächst 12.000 Euro Witwenrente im Jahr, von denen 2.400 Euro steuerfrei bleiben. Durch die Anrechnung ihrer eigenen Altersrente sinkt die jährliche Witwenrente auf 9.000 Euro, reguläre Rentenanpassungen bleiben zur Vereinfachung außen vor.

Witwenrente und steuerfreier Teil im Jahresvergleich Jahresbetrag Vor der Kürzung Nach der Kürzung Brutto-Witwenrente 12.000 Euro 9.000 Euro Steuerfreier Teil 2.400 Euro 1.800 Euro Steuerpflichtiger Rentenanteil vor weiteren Abzügen 9.600 Euro 7.200 Euro

Die Brutto-Witwenrente sinkt um ein Viertel, ebenso der Freibetrag. Von der Witwenrente gehen dadurch 2.400 Euro weniger in die Steuerberechnung ein, während Frau Webers eigene Altersrente gesondert hinzukommt.

Sechs Fragen und Antworten zur gekürzten Witwenrente

Wann kann das Finanzamt den Rentenfreibetrag senken?

Wenn die Einkommensanrechnung den Jahresbetrag der Witwen- oder Witwerrente mindert, berechnet das Finanzamt den steuerfreien Teil nach der vom Finanzgericht bestätigten Auslegung anteilig neu. Die Revision zu dieser Rechtsfrage ist beim Bundesfinanzhof anhängig.

Ändert eine reguläre Rentenerhöhung den Rentenfreibetrag?

Bei einer regulären Rentenerhöhung bleibt der bisherige steuerfreie Eurobetrag bestehen. Der Erhöhungsbetrag fließt in den steuerpflichtigen Teil ein.

Zahle ich mit dem niedrigeren Freibetrag automatisch mehr Steuern?

Die Steuer hängt vom gesamten zu versteuernden Einkommen ab. Ein niedrigerer Freibetrag kann mit einem niedrigeren steuerpflichtigen Anteil der Witwenrente einhergehen, wenn die Rente selbst entsprechend sinkt.

Kann der steuerfreie Betrag später wieder steigen?

Ja, wenn die Witwenrente wegen geringerer Einkommensanrechnung wieder steigt, kann nach derselben Berechnungslogik auch der steuerfreie Eurobetrag wieder steigen. Reguläre Rentenerhöhungen bleiben bei dieser Neuberechnung außen vor.

Ist der steuerliche Rentenfreibetrag dasselbe wie der Freibetrag bei der Rentenversicherung?

Die Rentenversicherung verwendet einen monatlichen Freibetrag für eigenes Einkommen, um die Höhe der Hinterbliebenenrente zu bestimmen. Das Finanzamt verwendet einen jährlichen Freibetrag für den steuerfreien Teil der Hinterbliebenenrente.

Wie lange kann ich gegen den Steuerbescheid Einspruch einlegen?

Die Frist beträgt in der Regel einen Monat ab Bekanntgabe des Bescheids. Betrifft der Einspruch dieselbe Rechtsfrage, können Sie ihn auf das BFH-Verfahren X R 4/25 stützen.