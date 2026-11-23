Die alleinerziehende Laura M. erhält monatlich 1.900 Euro Nettolohn und 259 Euro Kindergeld für ihre Tochter auf ihr gepfändetes P-Konto. Obwohl damit 2.159 Euro eingehen, sind ohne weitere Nachweise zunächst nur 1.590 Euro geschützt.

Mit einer vollständigen P-Konto-Bescheinigung kann ihr monatlicher Schutzbetrag auf 2.446,42 Euro steigen. Damit wären in diesem Beispiel die gesamten laufenden Eingänge vor der gewöhnlichen Kontopfändung geschützt.

597,42 Euro mehr für die erste berücksichtigte Person

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der automatische Grundfreibetrag auf dem P-Konto 1.590 Euro je Kalendermonat. Wer einer Person aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung tatsächlich Unterhalt gewährt, kann zusätzlich 597,42 Euro schützen lassen.

Der monatliche Freibetrag steigt dadurch auf 2.187,42 Euro ohne zusätzlich geschütztes Kindergeld. Die Grundlage bilden § 902 Zivilprozessordnung und die Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung 2026.

Die Beträge gelten für den Zeitraum vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027. Wie sich der Schutz auch bei anderen Zahlungseingängen erhöhen lässt, erläutert unser Beitrag zum höheren Freibetrag auf dem P-Konto.

Auch Betreuung und Versorgung können als Unterhalt zählen

Unterhalt bedeutet nicht ausschließlich, jeden Monat Geld auf ein anderes Konto zu überweisen. Wer sein minderjähriges Kind betreut und erzieht, erfüllt seine Unterhaltspflicht in der Regel dadurch; das bestimmt § 1606 Absatz 3 BGB.

Damit kommt der zusätzliche Freibetrag auch für Eltern infrage, die ihr Kind im eigenen Haushalt versorgen. Lebt das Kind beim anderen Elternteil und wird gesetzlich geschuldeter Unterhalt tatsächlich gezahlt, kann ebenfalls eine Berücksichtigung möglich sein.

Entscheidend ist die tatsächlich erfüllte gesetzliche Unterhaltspflicht. Allein die Tatsache, ein Kind zu haben, führt auf dem Konto noch zu keiner automatischen Erhöhung.

Kindergeld kommt zusätzlich zum Unterhaltsfreibetrag hinzu

Das Kindergeld ist ein eigener Erhöhungsgrund und kann zusätzlich zum Freibetrag für die unterhaltene Person geschützt werden. Seit Januar 2026 beträgt es nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit 259 Euro je Kind und Monat.

Für einen Elternteil mit einem berücksichtigungsfähigen Kind ergibt sich deshalb die Rechnung: 1.590 Euro plus 597,42 Euro plus 259 Euro ergeben 2.446,42 Euro. Voraussetzung ist, dass das Kindergeld auf diesem P-Konto eingeht und der zusätzliche Schutz nachgewiesen wird.

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Wer Unterhalt für ein auswärts lebendes Kind zahlt, das Kindergeld aber nicht selbst erhält, kann die 259 Euro auf seinem Konto nicht zusätzlich ansetzen. Eine gesetzliche Ausnahme vom besonderen Kindergeldschutz besteht außerdem, wenn wegen einer Unterhaltsforderung gerade des Kindes gepfändet wird, für das die Leistung bestimmt ist.

So hoch kann der Freibetrag mit mehreren Kindern sein

Für die zweite bis fünfte berücksichtigungsfähige Person kommen jeweils 332,83 Euro hinzu. Die 597,42 Euro werden also nur einmal angesetzt, auch wenn mehrere Kinder unterhalten werden.

Berücksichtigte Kinder Freibetrag ohne Kindergeld Zusätzlich geschütztes Kindergeld Monatlicher Gesamtfreibetrag Ein Kind 2.187,42 Euro 259 Euro 2.446,42 Euro Zwei Kinder 2.520,25 Euro 518 Euro 3.038,25 Euro Drei Kinder 2.853,08 Euro 777 Euro 3.630,08 Euro

Die Tabelle setzt voraus, dass alle genannten Kinder berücksichtigt werden können und ihr vollständiges Kindergeld auf dasselbe P-Konto fließt. Weitere unterhaltsberechtigte Personen, zusätzliche geschützte Leistungen und abweichende gerichtliche Festsetzungen sind in diesen Beispielrechnungen nicht enthalten.

Eine Bescheinigung muss alle Erhöhungsgründe erfassen

Der höhere Schutz wird gegenüber der Bank grundsätzlich durch eine Bescheinigung nach § 903 ZPO nachgewiesen. Ausstellen dürfen sie unter anderem Familienkassen, Sozialleistungsträger, Arbeitgeber sowie anerkannte Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen; auch geeignete Rechtsanwälte und Steuerberater kommen infrage.

Ein häufiger Stolperstein sind unvollständige Nachweise: Eine Bescheinigung der Familienkasse kann den Kindergeldbezug bestätigen, ohne sämtliche Unterhaltsverhältnisse abzubilden. Leistungsträger müssen bekannte Unterhaltspflichten zwar mitbescheinigen, kennen aber nicht zwangsläufig alle familiären Umstände.

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Die Verbraucherzentralen empfehlen bei mehreren Erhöhungsgründen eine Gesamtbescheinigung durch eine anerkannte Schuldnerberatungsstelle. So lässt sich prüfen, ob sowohl die unterhaltenen Personen als auch Kindergeld und weitere geschützte Leistungen vollständig erfasst sind.

Welche Unterlagen Eltern bereithalten sollten

Je nach Familienverhältnissen werden etwa Geburtsurkunden, Kindergeldbescheide, aktuelle Kontoauszüge und gegebenenfalls Unterhaltstitel oder Nachweise über Unterhaltszahlungen benötigt. Wer Leistungen für weitere Haushaltsmitglieder erhält, sollte außerdem die entsprechenden Bewilligungsbescheide vorlegen.

Diese Unterlagen dienen der ausstellenden Stelle dazu, die Voraussetzungen zu prüfen. Sie ersetzen gegenüber der Bank nicht ohne Weiteres die vorgesehene P-Konto-Bescheinigung.

Bei gemeinnützigen Beratungsstellen ist die Ausstellung häufig kostenlos; eine Pflicht zur Ausstellung besteht dort jedoch nicht generell. Rechtsanwälte, Steuerberater oder gewerbliche Anbieter können Gebühren verlangen, während die zuständigen Leistungsträger auf Antrag zur Bescheinigung ihrer geschützten Leistungen verpflichtet sind.

Die Bank muss die Bescheinigung zügig berücksichtigen

Nach § 903 Absatz 4 ZPO muss die Bank die Angaben ab dem zweiten auf die Vorlage folgenden Geschäftstag beachten. Eltern sollten sich deshalb den Eingang bestätigen lassen und anschließend prüfen, welcher Freibetrag tatsächlich hinterlegt wurde.

Bleibt der Schutzbetrag trotz vollständiger Bescheinigung zu niedrig, sollten Betroffene schriftlich die Korrektur und Freigabe des geschützten Guthabens verlangen. Weitere Hintergründe beschreibt unser Beitrag über Probleme mit Banken beim Pfändungsschutz.

Eine jährliche Erhöhung verlangt nicht automatisch neue Nachweise

Die jährliche Anpassung der gesetzlichen Freibeträge muss die Bank bei einer weiterhin gültigen Bescheinigung grundsätzlich automatisch berücksichtigen. Darauf weist der Bundesverband deutscher Banken ausdrücklich hin.

Ändern sich dagegen die persönlichen Voraussetzungen, etwa durch ein weiteres Kind oder neu hinzukommendes Kindergeld, muss der zusätzliche Erhöhungsgrund nachgewiesen werden. Unbefristete Bescheinigungen muss die Bank grundsätzlich zwei Jahre beachten; früher darf sie neue Nachweise verlangen, wenn konkrete Anhaltspunkte für unrichtige oder überholte Angaben bestehen.

Wenn keine Bescheinigung erhältlich ist, kann das Gericht helfen

Wer die erforderliche Bescheinigung nicht in zumutbarer Weise erhält, kann unter den Voraussetzungen des § 905 ZPO beim Vollstreckungsgericht die Festsetzung der Erhöhungsbeträge beantragen. Erfolglose Anfragen sollten dokumentiert werden; beim Bezug entsprechender Leistungen gehört dazu zunächst die Anfrage beim auszahlenden Leistungsträger und anschließend bei einer weiteren berechtigten Stelle.

Bei einer Pfändung durch einen öffentlichen Gläubiger, etwa das Finanzamt, ist regelmäßig dessen Vollstreckungsstelle zuständig. Eine individuelle Freigabe kann außerdem erforderlich sein, wenn das tatsächlich unpfändbare Einkommen über dem mit der Bescheinigung geschützten Betrag liegt.

Der Freibetrag ist allerdings keine zusätzliche Zahlung an die Familie: Geschützt wird vorhandenes Guthaben innerhalb der geltenden Grenzen. Für Eltern lohnt sich deshalb der Blick auf den hinterlegten Betrag – eine fehlende Bescheinigung kann den Zugriff auf Geld verhindern, das ihnen und ihren Kindern zum Leben bleiben soll.

Vier Fragen und Antworten zum P-Konto mit Kind

Wie hoch ist der Freibetrag mit einem Kind?

Für eine berücksichtigungsfähige Person, der gesetzlich geschuldeter Unterhalt tatsächlich gewährt wird, beträgt er derzeit 2.187,42 Euro monatlich. Gehen zusätzlich 259 Euro Kindergeld auf diesem Konto ein und wird auch dieser Schutz nachgewiesen, sind insgesamt 2.446,42 Euro geschützt.

Muss ich meinem Kind Geld überweisen, damit es berücksichtigt wird?

Nein, bei einem betreuten minderjährigen Kind wird die Unterhaltspflicht in der Regel durch Pflege und Erziehung erfüllt. Bei getrennt lebenden Eltern kann auch tatsächlich geleisteter gesetzlicher Geldunterhalt einen zusätzlichen Freibetrag begründen.

Reicht eine Bescheinigung über das Kindergeld aus?

Sie reicht nur für die Erhöhungsgründe, die darin nachgewiesen werden. Eltern sollten prüfen, ob zusätzlich die unterhaltenen Personen erfasst sind, und fehlende Angaben durch eine weitere oder zusammenfassende Bescheinigung nachweisen.

Erhalte ich für jedes weitere Kind ebenfalls 597,42 Euro mehr?

Nein, dieser Erhöhungsbetrag gilt nur für die erste berücksichtigte Person. Für die zweite bis fünfte Person kommen jeweils 332,83 Euro hinzu; das auf dem Konto eingehende und nachgewiesene Kindergeld kann zusätzlich geschützt werden.