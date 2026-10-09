Rente und Steuern: Das ändert sich jetzt ab 2027

Rente und Steuern 2027: Wer auf den Brief wartet, kann die Einspruchsfrist verpassen

Ein Steuerbescheid kann rechtlich längst bekannt gegeben sein, obwohl der Rentner ihn noch gar nicht gelesen hat. Ab 2027 gewinnt dieses Risiko an Bedeutung: Bei elektronisch eingereichten Steuererklärungen wird die digitale Bekanntgabe zum Regelfall.

Daneben stehen höhere Freibeträge und Änderungen für neue Rentenjahrgänge an. Doch nicht alles, was für 2027 angekündigt wird, ist bereits beschlossen – und nicht jeder höhere Freibetrag bringt automatisch mehr Geld.

Der Steuerbescheid kommt für viele nicht mehr als Brief

Nach den Informationen der Finanzverwaltung werden Steuerbescheide ab dem 1. Januar 2027 grundsätzlich auch ohne ausdrückliche Einwilligung elektronisch bekannt gegeben, wenn die Steuererklärung zuvor elektronisch übermittelt wurde. Wer bislang ELSTER nutzte und anschließend auf den Brief des Finanzamts wartete, muss sich deshalb umstellen.

Die Benachrichtigung kommt per E-Mail, der eigentliche Bescheid steht zum Abruf in Mein ELSTER beziehungsweise der verwendeten Steuersoftware bereit. Die Nachricht im E-Mail-Postfach enthält also nicht bereits den vollständigen Steuerbescheid.

Eine pauschale Aussage, dass ab 2027 sämtliche Rentner ausschließlich digitale Steuerpost erhalten, wäre allerdings falsch. Wer keinen ELSTER-Zugang hat und seine Erklärung weiterhin auf Papier einreicht, erhält nach Auskunft des Landesamts für Steuern Niedersachsen auch künftig einen Papierbescheid.

Ungelesen bedeutet nicht: Die Frist hat noch nicht begonnen

Bei der elektronischen Bekanntgabe gilt der Bescheid grundsätzlich am vierten Tag nach seiner Bereitstellung zum Datenabruf als bekannt gegeben. Entscheidend ist damit normalerweise nicht, wann der Empfänger das Dokument tatsächlich öffnet.

Für einen Einspruch steht anschließend grundsätzlich ein Monat zur Verfügung. Wer erst Wochen später nachsieht, bekommt durch das verspätete Lesen keine neue Monatsfrist.

Die verkürzte Formel „vier Tage plus 30 Tage“ ist trotzdem ungenau: Ein Monat ist nicht immer 30 Tage lang. Außerdem müssen bei der Fristberechnung die gesetzlichen Regeln für Samstage, Sonntage und Feiertage beachtet werden.

Das Einspruchsrecht wird durch die Digitalisierung nicht abgeschafft, seine rechtzeitige Nutzung kann aber leichter scheitern. Gegen-Hartz.de erläutert das Thema auch im Beitrag über das Risiko versäumter Einspruchsfristen bei digitalen Steuerbescheiden.

Papier bleibt möglich – aber der Wunsch muss erklärt werden

Wer seine Steuerpost weiterhin per Brief bekommen möchte, kann die dauerhafte postalische Bekanntgabe beantragen. ELSTER beschreibt diese Möglichkeit ausdrücklich in seinen Hilfetexten.

Rentner, die digitale Post selten abrufen, sollten ihre Einstellung deshalb vor der Umstellung prüfen. Wer einen Steuerberater oder Lohnsteuerhilfeverein eingeschaltet hat, sollte zudem klären, wer den Bescheid empfängt und die Frist überwacht.

Eine aktuelle E-Mail-Adresse und ein funktionierender Zugang sind ebenso wichtig wie der regelmäßige Blick auf neue Nachrichten. Ein Steuerportal, das nur einmal jährlich zur Abgabe der Erklärung geöffnet wird, genügt für den zuverlässigen Empfang fristgebundener Post nicht.

📚 Lesen Sie auch: Große Witwenrente: Diese Ausnahme gilt auch vor der Altersgrenze

Frist verpasst: Nicht jeder Fall ist verloren

Ist die Einspruchsfrist möglicherweise abgelaufen, sollte zuerst geprüft werden, ob und wann der Bescheid wirksam bekannt gegeben wurde. Das bloße Übersehen einer Nachricht ist dabei anders zu beurteilen als ein nachweisbares Hindernis.

Wer ohne eigenes Verschulden an der Fristeinhaltung gehindert war, kann unter den Voraussetzungen des § 110 Abgabenordnung eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragen. Der Antrag muss grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Wegfall des Hindernisses gestellt und der versäumte Einspruch innerhalb dieser Frist nachgeholt werden.

12.564 Euro Grundfreibetrag: Entlastung ist noch ein Vorhaben

Der Regierungsentwurf zur Einkommensteuerreform sieht vor, den Grundfreibetrag 2027 von 12.348 Euro auf 12.564 Euro anzuheben. Das wären 216 Euro mehr steuerfrei gestelltes Einkommen, aber keine pauschale Steuererstattung von 216 Euro.

Am 9. Oktober 2026 ist das Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen. Die geplante Anhebung darf deshalb nicht als bereits endgültig geltendes Steuerrecht für 2027 dargestellt werden.

Für Rentner ist außerdem entscheidend: Der Grundfreibetrag bezieht sich auf das zu versteuernde Einkommen, nicht auf die Jahresbruttorente. Unter anderem der persönliche Rentenfreibetrag und abziehbare Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge beeinflussen, welcher Betrag am Ende tatsächlich besteuert wird.

Eine Rente oberhalb des Grundfreibetrags führt daher nicht automatisch zu einer Steuerzahlung. Weshalb dieselbe Rentenhöhe zu unterschiedlichen Ergebnissen führen kann, erklärt der Beitrag Ab welcher Rentenhöhe Rentner Steuern zahlen müssen.

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Rentenbeginn 2027: 84,5 Prozent sind kein Steuersatz

Bei einem erstmaligen Rentenbeginn 2027 beträgt der gesetzlich vorgesehene Besteuerungsanteil grundsätzlich 84,5 Prozent. Das bedeutet keineswegs, dass 84,5 Prozent der Rente als Steuer an das Finanzamt gehen.

Der Prozentsatz bestimmt vielmehr, welcher Anteil zunächst in die steuerliche Berechnung eingeht. Die tatsächliche Einkommensteuer ergibt sich erst nach Berücksichtigung der übrigen Einkünfte, Abzüge und des geltenden Tarifs.

Die verbleibenden 15,5 Prozent bilden grundsätzlich die Grundlage für den persönlichen Rentenfreibetrag. Dieser wird regelmäßig anhand der Jahresrente im Jahr nach dem Rentenbeginn als Eurobetrag festgeschrieben.

Bei Witwenrenten und Folgerenten lohnt sich ein genauer Blick

Die nachgelagerte Besteuerung erfasst neben gesetzlichen Altersrenten auch Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenrenten. Trotzdem ist die Aussage „Neue Witwenrente 2027 bedeutet immer 84,5 Prozent“ zu pauschal.

Folgen Renten aus derselben Versicherung aufeinander, sieht das Einkommensteuergesetz eine besondere Berechnung unter Berücksichtigung vorheriger Rentenbezugszeiten vor. Das kann sowohl beim Übergang von einer Erwerbsminderungsrente zur Altersrente als auch bei einer Hinterbliebenenrente bedeutsam sein.

Bestandsrentner: Der Freibetrag wächst nicht mit jeder Erhöhung

Wer schon vor 2027 Rente bezogen hat, wird wegen des Jahreswechsels nicht automatisch dem Besteuerungsanteil von 84,5 Prozent zugeordnet. Der einmal festgestellte persönliche Rentenfreibetrag bleibt grundsätzlich bestehen.

Regelmäßige Rentenanpassungen erhöhen diesen Eurobetrag allerdings nicht. Dadurch geht die zusätzliche Rente grundsätzlich vollständig in die steuerliche Berechnung ein, was bei manchen Rentnern erstmals eine Einkommensteuerzahlung auslösen kann.

Mehr Werbungskostenpauschale hilft nicht jedem Rentner

Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag soll nach dem Reformvorhaben von 1.230 Euro auf 1.430 Euro steigen. Davon können Rentner mit entsprechendem steuerpflichtigem Arbeitslohn profitieren; allein der Bezug einer gesetzlichen Rente verschafft diesen Abzug nicht.

Für Renteneinkünfte gilt nach § 9a Einkommensteuergesetz grundsätzlich ein eigener Werbungskosten-Pauschbetrag von insgesamt 102 Euro, sofern keine höheren Werbungskosten nachgewiesen werden. Die geplanten zusätzlichen 200 Euro beim Arbeitnehmer-Pauschbetrag sind deshalb kein allgemeiner Rentnerfreibetrag.

Auch für Beschäftigte bedeutet der höhere Abzug keine automatische Auszahlung von 200 Euro. Wer ohnehin höhere berufliche Ausgaben geltend macht, profitiert von der bloßen Anhebung der Pauschale regelmäßig nicht zusätzlich.

Was für 2027 feststeht und was noch offen ist

Thema Stand am 9. Oktober 2026 Bedeutung für Rentner Elektronischer Steuerbescheid Umstellung zum Regelfall ab 1. Januar 2027 bestätigt Bei elektronischer Erklärung den Empfangsweg und die Fristen prüfen; Papier kann beantragt werden. Besteuerungsanteil bei Rentenbeginn 2027 Grundsätzlich 84,5 Prozent gesetzlich vorgesehen Kein persönlicher Steuersatz; bei Folgerenten können Besonderheiten gelten. Grundfreibetrag von 12.564 Euro Im Regierungsentwurf, noch nicht endgültig beschlossen Bezieht sich auf das zu versteuernde Einkommen, nicht auf die Bruttorente. Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 1.430 Euro Im Regierungsentwurf, noch nicht endgültig beschlossen Kann bei steuerpflichtigem Arbeitslohn helfen, gilt nicht pauschal für die gesetzliche Rente.

Sechs Fragen und Antworten zu Rente und Steuern 2027

Müssen ab 2027 alle Rentner ELSTER benutzen?

Nein, aus der Umstellung der Bescheidbekanntgabe folgt keine allgemeine ELSTER-Pflicht für sämtliche Rentner. Wer seine Erklärung zulässigerweise auf Papier abgibt und keinen ELSTER-Zugang hat, erhält weiterhin Papierpost.

Beginnt die Einspruchsfrist erst beim Öffnen des Bescheids?

Nein, grundsätzlich gilt der elektronisch bereitgestellte Bescheid am vierten Tag nach der Bereitstellung als bekannt gegeben. Das spätere Öffnen verschiebt die daran anknüpfende Monatsfrist normalerweise nicht.

Kann ich trotz elektronischer Steuererklärung Papierpost bekommen?

Ja, dafür kann eine dauerhafte postalische Bekanntgabe beantragt werden. Die elektronische Abgabe der Erklärung und der gewünschte Empfangsweg des Bescheids sind zu unterscheiden.

Sind 12.564 Euro Jahresrente 2027 die Grenze zur Steuerpflicht?

Nein, die geplanten 12.564 Euro beziehen sich auf das zu versteuernde Einkommen. Die persönliche Bruttorente kann höher liegen, ohne dass nach allen Abzügen Einkommensteuer entsteht.

Gilt der Besteuerungsanteil von 84,5 Prozent auch für ältere Renten?

Nein, bereits laufende Renten werden 2027 nicht pauschal auf diesen Anteil umgestellt. Allerdings können regelmäßige Erhöhungen den steuerpflichtigen Betrag vergrößern, weil der persönliche Rentenfreibetrag dabei grundsätzlich unverändert bleibt.

Bringt der geplante Arbeitnehmer-Pauschbetrag jedem Rentner 200 Euro mehr?

Nein, er betrifft entsprechende Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit und senkt gegebenenfalls das steuerpflichtige Einkommen. Eine pauschale Auszahlung oder ein zusätzlicher Abzug von der gesetzlichen Rente ist damit nicht verbunden.

Quellen und Rechtsgrundlagen

Grundlagen sind die ELSTER-Hinweise zur elektronischen Bekanntgabe, die Informationen des Landesamts für Steuern Niedersachsensowie §§ 108, 110, 122a und 355 Abgabenordnung. Für die Rentenbesteuerung und Werbungskosten sind §§ 22 und 9a Einkommensteuergesetz einschlägig.

Die geplanten Entlastungen ergeben sich aus dem vom Bundeskabinett beschlossenen Entwurf zur Einkommensteuerreform 2027. Den noch offenen Verfahrensstand dokumentiert die Fachinformation vom 8. Oktober 2026 zu den Ausschussempfehlungen des Bundesrats.