Wer mit einer Schwerbehinderung 2027 in Rente gehen will, kann durch den richtigen Startmonat einen lebenslangen Abschlag vermeiden. Zugleich steigen zum Jahreswechsel die Zuzahlungen für viele Kassenrezepte, während höhere Freibeträge Menschen in der Eingliederungshilfe entlasten können.

Auch im Nahverkehr ändern sich die Preise: Das Deutschlandticket wird teurer, bei der Wertmarke ist eine Erhöhung zu erwarten. Für die Bewertung des Grades der Behinderung (GdB) liegt ein neuer Entwurf vor, der vor allem Menschen mit Erkrankungen des Blut- und Immunsystems betrifft.

Für Menschen mit Erwerbsminderungsrente steigen die Hinzuverdienstgrenzen. Der Bundestag hat eine weitere Nullrunde bei der Grundsicherung beschlossen, während der Wegfall des Entlastungsbetrags bei Pflegegrad 1 noch Teil eines Entwurfs ist.

Für den EU-Behindertenausweis läuft 2027 eine Umsetzungsfrist ab.

Diese zwölf Themen sind 2027 wichtig

Bereich Was sich ändert Stand und Termin Altersrente Weitere Versicherte des Jahrgangs 1962 und die ersten des Jahrgangs 1963 können 2027 abschlagsfrei in Rente gehen. Für den Jahrgang 1965 ist ein vorzeitiger Beginn ab 62 möglich. Gesetzliche Altersgrenzen, individueller Termin Erwerbsminderungsrente Die Hinzuverdienstgrenze steigt bei voller Erwerbsminderung auf 21.682,50 Euro, bei teilweiser Erwerbsminderung auf mindestens 43.365 Euro im Jahr. Ab 1. Januar 2027 Kassenrezepte Die üblichen Mindest- und Höchstbeträge steigen auf 7,50 und 15 Euro. Verkündet, ab 1. Januar 2027 Psychotherapie Für bestimmte am Jahresende 2026 laufende Therapien gilt ein Schutz vor Honorarkürzungen bis zum Behandlungsende. Bundesrat hat das Gesetz am 20. November gebilligt Eingliederungshilfe Für Barvermögen und andere Geldwerte steigt der Freibetrag auf 74.340 Euro. Auch die Einkommensgrenzen steigen. Bundesrat hat zugestimmt, vorgesehen ab 1. Januar 2027 Grundsicherung und Mehrbedarf Die Regelbedarfe sollen bis Ende Juni 2028 unverändert bleiben. Das betrifft auch den daran gekoppelten Mehrbedarf bei Merkzeichen G. Vom Bundestag am 27. November beschlossen; noch nicht in Kraft Pflegegrad 1 Der Regierungsentwurf sieht vor, den Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro im Monat zu streichen. Bundesregierung lehnt den vorgeschlagenen Bestandsschutz ab; Gesetzgebungsverfahren läuft Nahverkehr Das Deutschlandticket kostet 66,80 Euro im Monat. Die Wertmarke dürfte auf 115 Euro im Jahr oder 59 Euro für sechs Monate steigen. Ticketpreis ab 1. Januar 2027 bestätigt; Wertmarkenpreise für 2027 errechnet, noch nicht amtlich bekannt gemacht EU-Behindertenausweis und EU-Parkausweis Deutschland muss die EU-Vorgaben für die beiden Ausweise ins nationale Recht übernehmen. Umsetzung bis 5. Juni 2027, Anwendung ab 5. Juni 2028 GdB-Begutachtung Für Störungen des Blut- und Immunsystems sind neue Kriterien vorgesehen. Entwurf, Inkrafttreten sechs Monate nach Verkündung vorgesehen Mindestlohn und Minijob Der Mindestlohn steigt auf 14,60 Euro brutto je Stunde, die Minijobgrenze auf 633 Euro im Monat. Allgemeine Änderung ab 1. Januar 2027 Behinderten-Pauschbetrag Der Bund prüft die Pauschbeträge und die behinderungsbedingte Fahrtkostenpauschale. Bericht bis 31. Dezember 2027, keine Erhöhung beschlossen

Bei der Altersrente entscheidet der Geburtsmonat

Wer 1962 geboren wurde, erreicht die abschlagsfreie Altersgrenze für schwerbehinderte Menschen mit 64 Jahren und acht Monaten. Für den Jahrgang 1963 sind es 64 Jahre und zehn Monate, ab Jahrgang 1964 gelten 65 Jahre.

Wer etwa am 15. Januar 1963 geboren wurde, kann diese Altersrente bei erfüllten Voraussetzungen und rechtzeitigem Antrag ab dem 1. Dezember 2027 ohne Abschlag beziehen.

Für Versicherte des Jahrgangs 1965 kommt 2027 erstmals ein vorzeitiger Beginn ab 62 infrage. Wer die vollen drei Jahre vorzieht, muss mit einem dauerhaften Abschlag von 10,8 Prozent rechnen.

Bei Rentenbeginn muss ein GdB von mindestens 50 vorliegen, außerdem müssen 35 Versicherungsjahre zusammenkommen. Welcher Startmonat für Ihren Jahrgang infrage kommt, zeigt unsere Rententabelle für 2027.

Die Altersgrenzen stehen in § 236a SGB VI und § 37 SGB VI.

Bei der Erwerbsminderungsrente ist mehr Hinzuverdienst möglich

Wer eine volle Erwerbsminderungsrente bezieht, darf 2027 bis zu 21.682,50 Euro im Kalenderjahr hinzuverdienen, ohne dass die Rente wegen der Höhe dieses Verdienstes gekürzt wird. Bei teilweiser Erwerbsminderung berechnet die Rentenversicherung die Grenze individuell, sie liegt aber bei mindestens 43.365 Euro jährlich.

Die Arbeit muss weiterhin zum festgestellten Leistungsvermögen passen. Welche Beträge für 2027 gelten, zeigt die Übersicht der Deutschen Rentenversicherung.

Wer regelmäßig Medikamente braucht, zahlt in der Apotheke mehr

Ab Januar bleibt es bei Kassenrezepten grundsätzlich bei zehn Prozent des Abgabepreises, doch die Spanne steigt von 5 bis 10 Euro auf 7,50 bis 15 Euro. Bei einem zuzahlungspflichtigen Medikament für 120 Euro werden damit 12 Euro statt bisher 10 Euro fällig, sofern keine Befreiung greift.

Die jährliche Belastungsgrenze liegt weiterhin grundsätzlich bei zwei Prozent der anrechenbaren Bruttoeinnahmen zum Lebensunterhalt. Bei schwerwiegender chronischer Erkrankung in Dauerbehandlung kann die Grenze auf ein Prozent sinken, wenn die Voraussetzungen der Chroniker-Richtlinie erfüllt sind.

Ein GdB von 50 allein reicht dafür nicht aus. Wer regelmäßig zuzahlungspflichtige Leistungen braucht, kann Belege sammeln und bei der Krankenkasse die Zuzahlungsbefreiung nach Erreichen der Belastungsgrenze beantragen.

Die höheren Beträge stehen in der Fassung des § 61 SGB V ab Januar 2027.

Bei laufenden Psychotherapien zählt der 31. Dezember

Ab 2027 wird ein Teil der ambulanten Psychotherapie aus einem begrenzten Budget vergütet. Für antrags- und genehmigungspflichtige Einzel- oder Gruppentherapien, die am 31. Dezember 2026 bereits laufen und noch nicht beendet sind, greift ein Schutz vor Honorarkürzungen bis zum Abschluss der Behandlung.

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Die Übergangsregel betrifft das Honorar der Praxis. Wer zum Jahresende auf einer Warteliste steht oder lediglich eine Zusage für einen späteren Therapiebeginn hat, fällt damit noch nicht unter die Regel für laufende Behandlungen.

In der Eingliederungshilfe bleiben mehr Ersparnisse geschützt

Wer etwa Assistenzleistungen über die Eingliederungshilfe erhält, kann 2027 von höheren Freibeträgen profitieren. Der Betrag, bis zu dem Barvermögen und andere Geldwerte geschützt sind, steigt von 71.190 auf 74.340 Euro.

Auch die Grundgrenzen für einen Beitrag aus dem Einkommen steigen. Bei überwiegend sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung oder Selbstständigkeit liegt die Grenze bei 42.126 Euro im Jahr.

Für überwiegend nicht sozialversicherungspflichtige Beschäftigung liegt die Grundgrenze bei 37.170 Euro, für überwiegende Renteneinkünfte bei 29.736 Euro. Je nach Familiensituation können höhere Grenzen gelten.

Für die Berechnung zählen grundsätzlich die Einkünfte aus dem Vorvorjahr, für 2027 also aus 2025, bei Renteneinkünften die damalige Bruttorente. Wenn die Einkünfte erheblich abweichen, stellt der Träger auf die voraussichtlichen Einkünfte des laufenden Jahres ab.

Die Freibeträge beziehen sich auf die Eingliederungshilfe nach dem SGB IX, etwa auf bestimmte Assistenzleistungen zur sozialen Teilhabe. Die Beträge für das kommende Jahr nennt das Berliner Rundschreiben zur Eingliederungshilfe 2027.

Bundestag beschließt weitere Nullrunde bei der Grundsicherung

Der Bundestag hat das Haushaltsbegleitgesetz 2027 am 27. November beschlossen. Danach sollen die Regelbedarfe der Grundsicherung und der Sozialhilfe bis zum 30. Juni 2028 unverändert bleiben; in Kraft ist die Regelung noch nicht.

Das ist auch für Leistungsberechtigte mit Merkzeichen G wichtig, die die Altersgrenze erreicht haben oder bereits vorher voll erwerbsgemindert sind. Ihr Mehrbedarf beträgt in der Regel 17 Prozent ihrer Regelbedarfsstufe. Bei einem Regelbedarf von 563 Euro wären das bei unveränderten Sätzen weiterhin 95,71 Euro im Monat.

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Wer betroffen wäre, erläutert unser Beitrag zur Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Voraussetzungen für den Mehrbedarf stehen in § 30 SGB XII.

Bei Pflegegrad 1 stehen bis zu 131 Euro im Monat zur Debatte

Menschen mit Pflegegrad 1 können bei häuslicher Pflege derzeit monatlich bis zu 131 Euro für bestimmte anerkannte Unterstützungsangebote einsetzen. Der Entwurf zur Pflegereform sieht vor, diesen Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 zu streichen.

Der Bundesrat wollte den Entlastungsbetrag für Menschen sichern, die am 31. Dezember 2026 bereits darauf Anspruch haben. Die Bundesregierung hat diesen Bestandsschutz in ihrer Gegenäußerung zu Nummer 35 abgelehnt.

Der Wegfall steht damit weiterhin im Entwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz. Bis zu einer gesetzlichen Änderung gilt der bisherige Anspruch weiter.

Das Deutschlandticket wird teurer – für Berechtigte lohnt der Blick auf die Wertmarke

Das Deutschlandticket kostet ab Januar 66,80 Euro im Monat und damit 801,60 Euro für zwölf Monate, wie die Bundesregierung bestätigt. Wer für den Nahverkehr ein gültiges Beiblatt mit Wertmarke nutzen kann, hat vielerorts eine deutlich günstigere Möglichkeit.

Bislang kostet die Wertmarke 104 Euro für ein Jahr und 53 Euro für ein halbes Jahr. Der Bundesrat hat den neuen Rechengrößen zugestimmt; daraus ergeben sich ab Januar 2027 rechnerisch 115 Euro fürs Jahr und 59 Euro fürs Halbjahr.

Eine amtliche Bekanntmachung der neuen Preise im Bundesanzeiger war am 29. November 2026 noch nicht auffindbar. Wer bereits eine gültige Wertmarke hat, muss bei einer Erhöhung während ihrer Laufzeit nach § 228 Absatz 2 SGB IX nichts nachzahlen.

Für die Freifahrt kommt es auf die Berechtigung an, etwa über das Merkzeichen G, aG oder Gl. Anspruch auf eine kostenlose Jahreswertmarke haben unter anderem Berechtigte mit den Merkzeichen Bl oder H sowie bestimmte Empfänger von Grundsicherungsleistungen.

Wann Sie die Wertmarke nutzen können, erläutert unser Ratgeber zur Wertmarke. Den aktuellen Stand zur Gebühr veröffentlicht das Berliner Versorgungsamt.

Beim EU-Behindertenausweis läuft im Juni 2027 die Umsetzungsfrist ab

Bis zum 5. Juni 2027 muss Deutschland die Vorgaben für den Europäischen Behindertenausweis und den Europäischen Parkausweis ins nationale Recht übernehmen. Angewendet werden die Vorschriften laut EU-Richtlinie ab dem 5. Juni 2028.

Der Europäische Behindertenausweis soll bei kurzen Aufenthalten in anderen EU-Staaten den Zugang zu Vergünstigungen erleichtern, die dort Menschen mit Behinderung bereits angeboten werden. Für Parkerleichterungen ist ein gesonderter Ausweis vorgesehen, wie unser Ratgeber zum Reisen mit dem EU-Behindertenausweis erklärt.

Beim GdB sind neue Kriterien für Blut- und Immunerkrankungen geplant

Das Bundesarbeitsministerium will die Begutachtung unter anderem bei Blutgerinnungsstörungen, bestimmten Lymphomen und Immundefekten überarbeiten. Je nach Erkrankung sollen etwa der Behandlungsbedarf sowie die Folgen der Erkrankung und ihrer Therapie für den Alltag in die Bewertung einfließen.

Der Entwurf sieht außerdem vor, Arme, Beine und Rumpf bei der Begutachtung als eigene Funktionssysteme zu berücksichtigen. Die einzelnen Beeinträchtigungen werden bei der Bildung des Gesamt-GdB weiterhin im Zusammenhang bewertet, wie unser Beitrag zu den versorgungsmedizinischen Grundsätzen erklärt.

Die Zustimmung des Bundesrates steht noch aus. Die Neuregelung soll nach dem vorliegenden Verordnungsentwurf sechs Monate nach ihrer Verkündung in Kraft treten.

Mindestlohn und Minijobgrenze steigen im Januar

Der gesetzliche Mindestlohn steigt zum 1. Januar 2027 von 13,90 auf 14,60 Euro brutto je Stunde. Gleichzeitig erhöht sich die monatliche Verdienstgrenze für Minijobs von 603 auf 633 Euro.

Die Änderung gilt allgemein für Arbeitsverhältnisse, die unter den gesetzlichen Mindestlohn fallen. Die neuen Werte nennen die Geringfügigkeits-Richtlinien.

Beim Behinderten-Pauschbetrag steht 2027 eine Prüfung an

Der Bund prüft, in welcher Höhe Menschen mit Behinderung etwa im Alltag oder für Fahrten Mehrausgaben haben, die ihnen andere Stellen nicht erstatten. Der Abschlussbericht zu den Behinderten-Pauschbeträgen und zur behinderungsbedingten Fahrtkostenpauschale soll dem Finanzausschuss bis zum 31. Dezember 2027 vorliegen.

Eine Anhebung der Pauschbeträge für das Steuerjahr 2027 ist zum Redaktionsstand nicht beschlossen. Den Zeitplan nennt die Antwort der Bundesregierung an den Bundestag.

Praxisbeispiel – Vier Monate früher kosten 18 Euro Rente im Monat

Eine Versicherte wurde am 15. August 1962 geboren, hat einen GdB von 50 und erfüllt die Wartezeit von 35 Jahren. Bei rechtzeitigem Antrag kann sie diese Altersrente ab dem 1. Mai 2027 ohne Abschlag beziehen.

Beginnt sie schon am 1. Januar, liegt der Abschlag bei 1,2 Prozent. Bei einer angenommenen ungekürzten Bruttorente von 1.500 Euro und gleicher Zahl an Entgeltpunkten wären das dauerhaft 18 Euro weniger im Monat.

Drei Fragen und Antworten zur Schwerbehinderung 2027

Reicht ein GdB von 50 für die abschlagsfreie Altersrente?

Der GdB von mindestens 50 muss bei Rentenbeginn vorliegen. Außerdem müssen Sie die Wartezeit von 35 Jahren und die abschlagsfreie Altersgrenze Ihres Jahrgangs erreicht haben.

Kann ich mit dem Schwerbehindertenausweis allein kostenlos Bus und Bahn fahren?

Für die eigene Freifahrt im Nahverkehr brauchen Berechtigte in der Regel zusätzlich ein Beiblatt mit gültiger Wertmarke. Die Voraussetzungen regelt § 228 SGB IX.

Muss ich meinen GdB wegen der geplanten Reform neu feststellen lassen?

Allein der Entwurf löst keinen Handlungsbedarf aus. Wer einen befristeten Ausweis hat, sollte sich beim Versorgungsamt rechtzeitig nach der Verlängerung erkundigen.