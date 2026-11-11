Schwerbehinderung: Diese Jahrgänge können in 2027 in Rente gehen

Für viele Menschen mit Schwerbehinderung rückt 2027 der Ruhestand in greifbare Nähe. Doch zwischen einem Rentenbeginn ohne Abschlag und einer lebenslangen Kürzung können wenige Monate liegen.

Besonders die Jahrgänge 1962 bis 1965 sollten deshalb ihren persönlichen Termin prüfen lassen.

Während ein Teil der 1962 Geborenen 2027 die abschlagsfreie Altersgrenze erreicht, öffnet sich für den Jahrgang 1965 erstmals der Zugang ab 62 Jahren – grundsätzlich mit 10,8 Prozent Abschlag beim frühestmöglichen Beginn.

Jahrgang 1962: Ohne Abschlag mit 64 Jahren und acht Monaten

Wer 1962 geboren wurde, kann die Altersrente für schwerbehinderte Menschen grundsätzlich mit 64 Jahren und acht Monaten ohne Abschlag wegen eines vorzeitigen Beginns erhalten. Das ergibt sich aus der gesetzlichen Jahrgangsstaffel in § 236a SGB VI.

Für viele im Frühjahr oder später im Jahr 1962 Geborene fällt der mögliche Beginn ohne Abschlag in das Jahr 2027. Wer beispielsweise am 20. Juni 1962 geboren wurde, erreicht die Altersgrenze im Februar 2027 und kann bei erfüllten weiteren Voraussetzungen ab 1. März 2027 diese Rente beziehen.

Ein Beginn davor kann ebenfalls möglich sein, kostet aber grundsätzlich 0,3 Prozent Rente für jeden Monat der Vorziehung. Wer seine Entscheidung nur an einem runden Geburtstag festmacht, kann deshalb einen finanziell günstigeren Termin übersehen.

Monatstabelle: Diese Rententermine gelten für 1962 und 1965

Die aus den gesetzlichen Altersgrenzen berechnete Tabelle zeigt den Beginn ohne Abschlag für Jahrgang 1962 und den frühestmöglichen Beginn für Jahrgang 1965. Vorausgesetzt sind jeweils die erfüllte Wartezeit von 35 Jahren, die Schwerbehinderung bei Rentenbeginn und ein rechtzeitiger Antrag.

Die angegebenen Termine gelten für Geburtstage vom zweiten bis zum letzten Tag des Geburtsmonats. Wer am Monatsersten geboren wurde, kann grundsätzlich jeweils einen Monat früher beginnen.

Geburtsmonat Jahrgang 1962: Beginn ohne Abschlag Jahrgang 1965: Frühester Beginn mit 10,8 Prozent Abschlag Januar 1. Oktober 2026 1. Februar 2027 Februar 1. November 2026 1. März 2027 März 1. Dezember 2026 1. April 2027 April 1. Januar 2027 1. Mai 2027 Mai 1. Februar 2027 1. Juni 2027 Juni 1. März 2027 1. Juli 2027 Juli 1. April 2027 1. August 2027 August 1. Mai 2027 1. September 2027 September 1. Juni 2027 1. Oktober 2027 Oktober 1. Juli 2027 1. November 2027 November 1. August 2027 1. Dezember 2027 Dezember 1. September 2027 1. Januar 2028

Die Deutsche Rentenversicherung weist in ihren Monatstabellen ausdrücklich auf die Sonderregel für Geburtstage am Monatsersten hin. Die Übersicht bildet die allgemeinen Altersgrenzen ab; besondere Vertrauensschutzfälle müssen gesondert geprüft werden.

Jahrgang 1963: Ende 2027 kann der Beginn ohne Abschlag möglich sein

Für 1963 Geborene liegt die abschlagsfreie Altersgrenze bei 64 Jahren und zehn Monaten. Wer im Januar 1963 geboren wurde, kann deshalb grundsätzlich ab Dezember 2027 ohne Abschlag starten.

Bei einem Geburtstag am 1. Februar 1963 ist wegen der Sonderregel ebenfalls ein Beginn am 1. Dezember 2027 möglich. Wer dagegen beispielsweise am 20. Februar 1963 geboren wurde, kann erst ab 1. Januar 2028 ohne diesen Abschlag beginnen.

Auch für diesen Jahrgang kann sich der Vergleich mehrerer Termine lohnen. Ein Start wenige Monate vor der abschlagsfreien Grenze verursacht einen entsprechend kleineren Abschlag als der frühestmögliche Ausstieg.

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Jahrgang 1964: 2027 ist ein früherer Ausstieg mit kleineren Abschlägen möglich

Ab Jahrgang 1964 gelten nach § 37 SGB VI grundsätzlich 65 Jahre für den abschlagsfreien und 62 Jahre für den frühestmöglichen Beginn. Diese Altersgrenzen ergeben sich aus der bestehenden Rechtslage und werden nicht erst 2027 eingeführt.

Wer 1964 geboren wurde, muss bei einem Rentenstart 2027 deshalb nicht automatisch den Höchstabschlag von 10,8 Prozent hinnehmen. Bei einem Geburtstag am 20. Juni 1964 und einem Beginn am 1. Juli 2027 beträgt die Vorziehung gegenüber dem 1. Juli 2029 genau 24 Monate und der Abschlag damit 7,2 Prozent.

Die Unterschiede zwischen den Jahrgängen erläutert auch unser Beitrag darüber, welche Altersgrenzen bei Schwerbehinderung ab Jahrgang 1964 gelten.

Jahrgang 1965: Mit 62 beginnen heißt grundsätzlich 10,8 Prozent weniger

Der Jahrgang 1965 erreicht 2027 das frühestmögliche Eintrittsalter von 62 Jahren. Zwischen diesem Zeitpunkt und der abschlagsfreien Altersgrenze von 65 liegen drei Jahre, entsprechend 36 Monate mit jeweils 0,3 Prozent Abschlag.

Allerdings führt der 62. Geburtstag nicht immer zu einem Rentenbeginn noch im selben Kalenderjahr. Wer zwischen dem 2. und dem 31. Dezember 1965 geboren wurde, kann diese Altersrente frühestens ab 1. Januar 2028 erhalten; bei einem Geburtstag am 1. Dezember ist der Beginn bereits am 1. Dezember 2027 möglich.

Der Abschlag verschwindet später nicht

Ein Abschlag wegen des vorzeitigen Beginns bleibt grundsätzlich für die gesamte Bezugsdauer bestehen. Die Deutsche Rentenversicherung stellt klar, dass er auch nach Erreichen der Regelaltersgrenze nicht entfällt.

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Bei einer rechnerischen Bruttorente vor Abschlag von 1.800 Euro bedeutet ein Abschlag von 10,8 Prozent eine monatliche Minderung um 194,40 Euro auf 1.605,60 Euro. Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge sowie mögliche Steuern sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Wer später beginnt und weiter Beiträge zahlt, kann zusätzlich weitere Rentenansprüche erwerben. Umgekehrt erhält jemand mit früherem Beginn bereits länger Rentenzahlungen, weshalb ein Vergleich allein anhand der späteren Monatsrente zu kurz greift.

Für gesundheitlich stark belastete Beschäftigte kann der frühere Ausstieg eine erhebliche Entlastung sein. Die Entscheidung sollte deshalb sowohl die finanzielle Tragfähigkeit als auch die eigene Gesundheit berücksichtigen.

GdB 50 und 35 Versicherungsjahre müssen zusammenkommen

Die passende Altersgrenze allein genügt nicht: Bei Rentenbeginn muss grundsätzlich eine anerkannte Schwerbehinderung mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 vorliegen. Eine Gleichstellung bei einem GdB von 30 oder 40 reicht für diese Altersrente nicht aus.

Zusätzlich werden 35 Versicherungsjahre verlangt, also 420 anrechenbare Kalendermonate. Wie das Rentenlexikon zur Wartezeit erläutert, zählen dafür grundsätzlich alle rentenrechtlichen Zeiten und damit mehr als reine Beschäftigungsjahre.

So können auch Kindererziehung, versicherte Pflege, freiwillige Beiträge und bestimmte anerkannte Zeiten von Ausbildung, Krankheit oder Arbeitslosigkeit berücksichtigt werden. Welche Monate tatsächlich zählen, ergibt sich aus dem persönlichen Versicherungsverlauf.

Fällt die Schwerbehinderung erst nach einem rechtmäßigen Rentenbeginn weg, bleibt der Rentenanspruch bestehen. Was bei einer Herabsetzung vor oder nach dem Start zu beachten ist, erklärt unser Beitrag „Grad der Behinderung sinkt nach Rentenbeginn: Was passiert jetzt mit der Rente?“.

Den Antrag für 2027 rechtzeitig vorbereiten

Wer 2027 starten möchte, sollte den Versicherungsverlauf jetzt prüfen und fehlende Nachweise beschaffen. Besonders bei ungeklärten Zeiten kann die Frage, ob die 35 Jahre erfüllt sind, den gewünschten Rententermin beeinflussen.

Die Rentenversicherung empfiehlt den Antrag etwa drei Monate vor dem gewünschten Beginn. Bei verspäteter Antragstellung können Rentenmonate verloren gehen, weshalb die persönliche Antragsfrist zusätzlich geklärt werden sollte.

Vorher sollten Versicherte sich die Beträge für den frühesten, einen späteren und den abschlagsfreien Beginn berechnen lassen. Weitere Hinweise bietet unser Beitrag zu häufigen Fehlern beim Antrag auf eine Rente wegen Schwerbehinderung.

Beispiel aus der Praxis: Der frühe Beginn kostet dauerhaft 194,40 Euro

Sabine ist im fiktiven Beispiel am 20. Juni 1965 geboren, hat einen anerkannten GdB von 50 und erfüllt die Wartezeit von 35 Jahren. Bei rechtzeitigem Antrag kann sie ab 1. Juli 2027 die Altersrente für schwerbehinderte Menschen erhalten.

Beträgt ihre zu diesem Zeitpunkt berechnete Bruttorente vor Abschlag 1.800 Euro, bleiben nach 10,8 Prozent Abschlag 1.605,60 Euro brutto monatlich. Der Beginn ohne Abschlag wäre ab 1. Juli 2030 möglich; wie hoch die Rente dann tatsächlich wäre, müsste unter Berücksichtigung weiterer Beiträge und Rentenanpassungen gesondert berechnet werden.

Sieben Fragen und Antworten zur Schwerbehindertenrente 2027

Wann kann der Jahrgang 1962 ohne Abschlag in Rente gehen?

Die Altersgrenze liegt bei 64 Jahren und acht Monaten, sofern die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind. Der genaue Beginn hängt vom vollständigen Geburtsdatum ab und liegt für Teile dieses Jahrgangs bereits 2026, für andere 2027.

Kann der gesamte Jahrgang 1965 schon 2027 diese Rente beziehen?

Nein, bei Geburtstagen vom 2. bis 31. Dezember ist der frühestmögliche Beginn grundsätzlich der 1. Januar 2028. Wer am 1. Dezember 1965 geboren wurde, kann dagegen bereits am 1. Dezember 2027 beginnen.

Welche Altersgrenze gilt für 1963 Geborene?

Ohne Abschlag ist die Altersrente für schwerbehinderte Menschen mit 64 Jahren und zehn Monaten möglich. Der frühestmögliche Beginn liegt bei 61 Jahren und zehn Monaten und ist grundsätzlich mit 10,8 Prozent Abschlag verbunden.

Reichen ein GdB von 50 oder eine Gleichstellung allein aus?

Ein GdB von mindestens 50 muss mit dem erforderlichen Alter und 35 Versicherungsjahren zusammenkommen. Eine Gleichstellung bei einem GdB von 30 oder 40 eröffnet für sich genommen keinen Zugang zu dieser Altersrente.

Muss ich für die 35 Versicherungsjahre durchgehend gearbeitet haben?

Nein, für diese Wartezeit zählen grundsätzlich alle rentenrechtlichen Zeiten. Dazu können beispielsweise auch Kindererziehungszeiten und anerkannte Anrechnungszeiten gehören.

Wird die Rente mit 65 oder an der Regelaltersgrenze wieder ungekürzt gezahlt?

Nein, der Abschlag wegen des vorzeitigen Beginns entfällt durch das Erreichen dieser Altersgrenzen nicht. Er bleibt grundsätzlich dauerhaft bestehen.