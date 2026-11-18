Menschen mit Schwerbehinderung sollen bei Reisen innerhalb der Europäischen Union künftig leichter Ermäßigungen und andere Nachteilsausgleiche erhalten. Dafür wird ein einheitlicher Europäischer Behindertenausweis eingeführt.

Er soll verhindern, dass Betroffene ihre anerkannte Behinderung in jedem Reiseland erneut aufwendig nachweisen müssen.

Die Grundlage bildet die EU-Richtlinie 2024/2841. Die Mitgliedstaaten müssen sie bis zum 5. Juni 2027 in nationales Recht umsetzen und ihre Vorschriften ab dem 5. Juni 2028 anwenden. Bis dahin müssen Reisende weiterhin prüfen, welche Nachweise im jeweiligen Land akzeptiert werden.

Welche Vergünstigungen der neue EU-Ausweis ermöglicht

Mit dem Europäischen Behindertenausweis sollen Menschen mit anerkannter Behinderung bei vorübergehenden Aufenthalten dieselben besonderen Bedingungen erhalten wie Menschen mit entsprechend anerkannter Behinderung im jeweiligen Gastland.

Dazu können ermäßigte Eintrittspreise in Museen, Theatern oder Freizeitparks gehören. Auch besondere Bedingungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln, bevorzugter Zugang zu Veranstaltungen oder Unterstützung durch Begleitpersonen sind vorgesehen, soweit entsprechende Angebote im Gastland bestehen.

Allerdings führt der Ausweis nicht zu europaweit einheitlichen Rabatten. Bietet ein Museum beispielsweise keinen ermäßigten Eintritt für Menschen mit Behinderung an, entsteht durch den neuen Ausweis auch kein solcher Anspruch.

Entscheidend bleiben die jeweiligen gesetzlichen Regelungen und Angebote vor Ort. Der europäische Ausweis soll vor allem dafür sorgen, dass Reisende bei bestehenden Vergünstigungen nicht wegen eines ausländischen Behindertennachweises benachteiligt werden.

Was für Begleitpersonen im Ausland gilt

Für Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, kann der neue Ausweis besonders wichtig werden. Die Richtlinie berücksichtigt ausdrücklich Begleitpersonen, persönliche Assistenzkräfte und Assistenztiere.

Wenn ein Mitgliedstaat zum Beispiel Menschen mit Behinderung den kostenlosen Eintritt einer notwendigen Begleitperson ermöglicht, sollen Inhaber des Europäischen Behindertenausweises gleichbehandelt werden.

Ein deutscher Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen B bedeutet jedoch nicht, dass eine Begleitperson künftig in jedem EU-Land kostenlos Bus und Bahn fahren oder Veranstaltungen besuchen darf.

Wer bereits jetzt verreisen möchte, findet weitere Informationen im Beitrag Schwerbehindertenausweis im Ausland – welche Vergünstigungen jetzt gelten. Dort werden auch die Unterschiede zwischen deutschen Merkzeichen und ausländischen Vergünstigungen erläutert.

Deutscher Schwerbehindertenausweis bleibt gültig

Der Europäische Behindertenausweis ersetzt nicht den deutschen Schwerbehindertenausweis. Für nationale Nachteilsausgleiche bleiben die deutschen gesetzlichen Voraussetzungen maßgeblich.

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Dazu zählen der besondere Kündigungsschutz, Zusatzurlaub oder steuerliche Entlastungen. Welche Vergünstigungen bei einem anerkannten GdB von mindestens 50 möglich sind, erläutert der Beitrag Schwerbehinderung ab GdB 50 – diese Vergünstigungen muss man selbst beantragen.

Auch die Feststellung einer Behinderung wird nicht europaweit vereinheitlicht. Die zuständigen Behörden entscheiden weiterhin nach nationalem Recht über die Anerkennung und den Grad der Behinderung.

Wer seinen möglichen Grad der Behinderung einschätzen möchte, kann den kostenlosen GdB-Rechner von Autismus Wissen nutzen. Das interaktive Werkzeug berücksichtigt die Auswirkungen gesundheitlicher Beeinträchtigungen auf die Teilhabe und zeigt mögliche gesetzliche Ansprüche auf.

Es ersetzt keinen behördlichen Feststellungsbescheid und berechtigt nicht zur Ausstellung des Europäischen Behindertenausweises.

Wann der Europäische Behindertenausweis beantragt werden kann

Die Mitgliedstaaten müssen die europäischen Vorgaben bis zum 5. Juni 2027 in nationales Recht übertragen. Ab dem 5. Juni 2028 müssen die neuen Regelungen angewendet werden.

Wie die Beantragung in Deutschland im Einzelnen ablaufen wird, richtet sich nach den nationalen Umsetzungsvorschriften. Die Richtlinie sieht vor, dass die zuständigen Behörden die Ausstellung, Verlängerung und gegebenenfalls den Entzug nach den jeweiligen nationalen Verfahren regeln.

Wer bereits einen deutschen Schwerbehindertenausweis besitzt, muss ihn deshalb derzeit nicht vorsorglich umtauschen oder einen neuen GdB feststellen lassen.

Neben dem Behindertenausweis wird auch ein einheitlicher Europäischer Parkausweis eingeführt. Dieser betrifft die Nutzung von Behindertenparkplätzen und besonderen Parkregelungen. Er ist vom Europäischen Behindertenausweis zu unterscheiden.

Was Betroffene vor ihrer nächsten Reise prüfen sollten

Bis zur Anwendung der neuen Regelungen im Juni 2028 sollten Menschen mit Schwerbehinderung vor einer Auslandsreise beim jeweiligen Verkehrsunternehmen, Veranstalter oder Betreiber nachfragen, ob der deutsche Schwerbehindertenausweis anerkannt wird.

Besonders wichtig ist dies bei der kostenlosen Mitnahme von Begleitpersonen, der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel und möglichen Eintrittsermäßigungen.

Die deutsche Wertmarke für den Nahverkehr gilt nicht ohne Weiteres im Ausland.

Auch nach Einführung des Europäischen Behindertenausweises bleibt eine vorherige Prüfung sinnvoll. Der Ausweis erleichtert den Zugang zu vorhandenen Nachteilsausgleichen, schafft aber keine einheitlichen europäischen Sozialleistungen und keinen Anspruch auf sämtliche Vergünstigungen.

Quellen