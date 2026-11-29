Jürgen Linnemann arbeitet 24 Stunden pro Woche in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung und erhält dafür nur rund 200 Euro im Monat. Er will sich mit dieser geringen Bezahlung nicht länger abfinden und fordert deshalb vor Gericht den gesetzlichen Mindestlohn.

Sein Fall zeigt, dass sich in Behindertenwerkstätten nicht nur bei der Bezahlung etwas ändern muss.

Menschen mit Behinderung brauchen auch bessere Chancen, eine reguläre Arbeitsstelle zu finden und außerhalb der Werkstätten ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Mindestlohnklage: Noch keine Entscheidung

Linnemann bereitet in den Freckenhorster Werkstätten Dokumente für die Digitalisierung vor. Mit Unterstützung der Gesellschaft für Freiheitsrechte und der Sozialhelden fordert er für diese wirtschaftlich verwertbare Arbeit den gesetzlichen Mindestlohn.

Über die Klage des Werkstattbeschäftigten hat gegen-hartz.de bereits berichtet. Nach Angaben von Werkstatträte Deutschland wurde die Verhandlung am 15. Oktober 2026 vertagt; ein Erfolg steht damit noch nicht fest.

Warum Werkstattbeschäftigte meist keinen Mindestlohn erhalten

Eine Behinderung schließt den Mindestlohn nicht aus. Entscheidend ist der rechtliche Status: Viele Beschäftigte im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten gelten nach § 221 SGB IX als arbeitnehmerähnliche Personen und nicht als Arbeitnehmer.

Sie erhalten ein Werkstattentgelt aus Grundbetrag und leistungsabhängigem Steigerungsbetrag. Linnemanns Klage greift diese rechtliche Unterscheidung beim Mindestlohn an und stellt die Vereinbarkeit des Entgeltsystems mit höherrangigem Recht infrage.

Bessere Bezahlung schafft noch keine Wahlfreiheit

Der Behindertenrechtler Ottmar Miles-Paul begrüßt die Klage, warnt im Interview mit kobinet-nachrichten aber vor einer verengten Debatte. Höhere Entgelte ändern noch nichts daran, dass viele Beschäftigte kaum Chancen auf einen Arbeitsplatz außerhalb der Werkstatt haben.

Miles-Paul fordert deshalb, öffentliche Mittel stärker für Beschäftigung und Unterstützung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt einzusetzen. Wer wechseln möchte, braucht einen zugänglichen Arbeitsplatz und verlässliche Hilfe – nicht nur die Aussicht auf eine spätere Reform.

Auch das Deutsche Institut für Menschenrechte kritisiert die getrennten Arbeitsstrukturen und die geringe Zahl der Übergänge in reguläre Beschäftigung. Der UN-Fachausschuss fordert einen schrittweisen Umbau, bei dem sozialer Schutz und Alterssicherung erhalten bleiben.

Budget für Arbeit: Hilfe beim Wechsel ist bereits möglich

Mit dem Budget für Arbeit gibt es bereits eine Alternative zur Werkstatt. Es richtet sich an Menschen mit Anspruch auf Leistungen im Werkstatt-Arbeitsbereich, denen ein Arbeitgeber eine sozialversicherungspflichtige Stelle mit tariflicher oder ortsüblicher Bezahlung anbietet.

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Der Arbeitgeber kann einen Lohnkostenzuschuss von bis zu 75 Prozent erhalten; zusätzlich werden notwendige Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz finanziert. Wie diese Unterstützung funktioniert, erläutert der Beitrag zum Budget für Arbeit.

Die Förderung garantiert allerdings keinen passenden Arbeitsplatz. § 61 SGB IX verpflichtet den Leistungsträger nicht dazu, eine Beschäftigung bei einem privaten oder öffentlichen Arbeitgeber zu ermöglichen.

Wer wechselt, braucht Sicherheit

Für leistungsberechtigte Menschen, die auf den allgemeinen Arbeitsmarkt wechseln oder ein Budget für Arbeit nutzen, sieht § 220 Absatz 3 SGB IX einen Anspruch auf Aufnahme in eine Werkstatt vor. Diese Absicherung kann helfen, einen Wechsel zu wagen.

Wenn Sie einen solchen Schritt erwägen, sollten Sie vorher die Folgen für Einkommen, Sozialleistungen und Rentenansprüche klären lassen. Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, kurz EUTB, bietet kostenlose und neutrale Orientierung.

Eine Reform muss auch Menschen mit hohem Hilfebedarf erreichen

Das Deutsche Institut für Menschenrechte fordert eine Bezahlung auf Mindestlohnniveau und eine Reform des rechtlichen Status der Beschäftigten. Zugleich sollen die getrennten Beschäftigungsstrukturen überwunden werden.

Dafür müssen Finanzierung und Unterstützung zusammenpassen: Ein höherer Hilfebedarf darf weder niedrige Entgelte auf Dauer rechtfertigen noch den Zugang zu einem anderen Arbeitsplatz versperren. Eine Reform muss sich daran messen lassen, welche Möglichkeiten sie auch den Menschen eröffnet, die besonders viel Unterstützung benötigen.

Fragen und Antworten

Schließt eine Behinderung den Mindestlohn aus?

Nein, Arbeitnehmer mit Behinderung haben grundsätzlich Anspruch auf Mindestlohn. Bei vielen Werkstattbeschäftigten greift bislang die besondere Einordnung als arbeitnehmerähnliche Personen.

Warum reicht eine höhere Bezahlung nicht?

Sie verbessert das Einkommen, schafft aber noch keinen Zugang zu anderen Arbeitsplätzen. Beschäftigte brauchen auch außerhalb der Werkstatt passende Tätigkeiten und Unterstützung.

Was bezahlt das Budget für Arbeit?

Es finanziert einen Lohnkostenzuschuss an den Arbeitgeber sowie erforderliche Anleitung und Begleitung. Voraussetzung ist unter anderem ein entsprechendes Beschäftigungsangebot für einen leistungsberechtigten Menschen.

Wo gibt es unabhängige Beratung?

Die EUTB berät Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen kostenlos und neutral. Sie hilft bei Fragen zu Teilhabeleistungen und Unterstützungsmöglichkeiten.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung

Deutsches Institut für Menschenrechte: Menschenrechtliche Eckpunkte für die Reform von Werkstätten, März 2024

Deutsches Institut für Menschenrechte: Menschenrechtsbericht 2024 – Empfehlungen zur Werkstattreform

Gesellschaft für Freiheitsrechte: Werkstätten für behinderte Menschen: Gerechtigkeit statt Almosen

kobinet-nachrichten: Es geht um mehr als den Mindestlohn in Werkstätten für behinderte Menschen, 21. Oktober 2026

Werkstatträte Deutschland: Mahn-Wache in Münster – Mindestlohnklage