Wenn Leistungsberechtigte mit einer allgemeinen Wohnsitzauflage für ein bestimmtes Bundesland entgegen dieser Vorgabe in ein anderes Bundesland umziehen, darf das Jobcenter am neuen Wohnort die Grundsicherung nicht unter Verweis auf seine fehlende örtliche Zuständigkeit ablehnen.

Das Sozialgericht Hamburg hat mit Urteil vom 10. April 2026 (Az. S 39 AS 3368/20) klargestellt, dass sich die Zuständigkeit in solchen Fällen weiterhin nach dem tatsächlichen gewöhnlichen Aufenthalt richtet und eine Rückforderung bereits gezahlter Leistungen durch das bisherige Jobcenter gegenüber den Betroffenen ausgeschlossen ist.

Ausgangslage und Streit um die Zuständigkeit zweier Jobcenter

Im zugrunde liegenden Fall bezog eine schwangere Frau ursprünglich Leistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) vom Jobcenter Gifhorn in Niedersachsen. Ihre Fiktionsbescheinigung enthielt eine aufenthaltsrechtliche Wohnsitzauflage nach § 12a des Aufenthaltsgesetzes (AufenthG), die sie verpflichtete, ihren Wohnsitz im Bundesland Niedersachsen zu nehmen.

Trotz dieser Auflage zog die Frau nach Hamburg um, brachte dort im Februar 2020 ihr Kind zur Welt und stellte im März 2020 erneut einen Antrag auf Grundsicherungsleistungen beim Jobcenter Gifhorn.

Das Jobcenter Gifhorn bewilligte der Mutter zunächst vorläufig Leistungen für den Zeitraum von Februar bis Juni 2020, hob diese jedoch im August 2020 abschließend auf und forderte rund 1.842 Euro wegen angeblicher unerlaubter Ortsabwesenheit und örtlicher Unzuständigkeit zurück.

Daraufhin wandte sich die alleinerziehende Mutter an das Jobcenter team.arbeit.hamburg, welches die Leistungsgewährung für den streitigen Zeitraum ebenfalls ablehnte.

Das Hamburger Jobcenter vertrat die Rechtsauffassung, dass aufgrund der Wohnsitzauflage nach § 36 Abs. 2 SGB II ausschließlich ein Träger in Niedersachsen zuständig sein könne.

Keine Verdrängung des gewöhnlichen Aufenthalts ohne konkrete Ortszuweisung

Die 39. Kammer des Sozialgerichts Hamburg folgte dieser Argumentation der Behörden nicht und verpflichtete beide Jobcenter zur Leistungsgewährung beziehungsweise zur Belassung der ausgezahlten Beträge. Nach Auffassung des Gerichts war das Jobcenter team.arbeit.hamburg von Beginn an der örtlich zuständige Leistungsträger nach § 36 Abs. 1 SGB II, da die Klägerin und ihr neugeborenes Kind ihren gewöhnlichen Aufenthalt unstreitig in Hamburg begründet hatten.

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Die Ausnahmeregelung des § 36 Abs. 2 Satz 1 SGB II, welche die Zuständigkeit an eine ausländerrechtliche Wohnsitzauflage knüpft, greift nach den Entscheidungsgründen nur dann, wenn eine konkret-individuelle Wohnsitzzuweisung nach § 12a Abs. 2 oder Abs. 3 AufenthG für einen bestimmten Ort vorliegt.

Verpflichtet die Auflage die betroffene Person hingegen lediglich allgemein dazu, ihren Wohnsitz innerhalb eines gesamten Bundeslandes zu nehmen (§ 12a Abs. 1 AufenthG), lässt sich daraus kein einzelnes zuständiges Jobcenter ableiten.

Da der Gesetzeswortlaut eine positive Zuständigkeitszuweisung an einen konkreten Träger voraussetzt, läuft § 36 Abs. 2 Satz 1 SGB II bei bloßen Länderzuweisungen ins Leere, sodass auch bei einem Verstoß gegen die Wohnsitzauflage auf den tatsächlichen gewöhnlichen Aufenthalt abzustellen ist.

Rückforderung durch das unzuständige Jobcenter ist rechtlich versperrt

Obwohl das Jobcenter Gifhorn somit von Anfang an örtlich unzuständig war, durfte es die vorläufig ausgezahlten Gelder nicht von der Klägerin zurückfordern. Das Sozialgericht stellte klar, dass die Aufhebung und Erstattungsforderung nach § 41a SGB II wegen der gesetzlichen Erfüllungsfiktion des § 107 Abs. 1 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch (SGB X) ausgeschlossen ist.

Hat ein unzuständiger Leistungsträger Sozialleistungen erbracht, steht ihm gegen den eigentlich zuständigen Träger ein interner Erstattungsanspruch nach § 105 Abs. 1 SGB X zu.

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Durch diesen Erstattungsanspruch im Innenverhältnis der Behörden gilt der Leistungsanspruch der Bürgerin gegenüber dem zuständigen Jobcenter rechtlich als erfüllt. Leistungsberechtigte dürfen nicht in eine Rückabwicklung zwischen zwei Behörden hineingezogen werden, wenn der Ausgleich direkt zwischen den beteiligten Jobcentern stattfinden kann.

Antragsfiktion schützt vor Fristverlust bei Behördenfehlern

Schließlich stellte das Gericht fest, dass die Klägerin und ihr Kind gegenüber dem Jobcenter team.arbeit.hamburg auch Anspruch auf die bisher nicht gedeckten Differenzbeträge sowie auf die Mehrbedarfe für werdende Mütter und Alleinerziehende haben.

Dass der ursprüngliche Leistungsantrag im März 2020 beim unzuständigen Jobcenter Gifhorn gestellt und von dort nicht weitergeleitet wurde, schadet den Klägern nicht.

Gemäß § 16 Abs. 2 Satz 2 des Ersten Buches Sozialgesetzbuch (SGB I) gilt ein Antrag, der bei einem unzuständigen Leistungsträger eingeht, bereits in diesem Zeitpunkt als beim zuständigen Träger gestellt. Diese gesetzliche Zugangsfiktion wirkt unabhängig davon, ob die angegangene Behörde den Antrag tatsächlich weiterleitet, und bewahrt Betroffene zuverlässig vor materiellen Nachteilen durch behördliche Zuständigkeitsstreitigkeiten.

Das Urteil des Sozialgerichts Hamburg (Az. S 39 AS 3368/20) liefert für die Praxis von Leistungsberechtigten, Beratungsstellen und Rechtsanwälten vier zentrale Lehren im Umgang mit Behörden bei Umzügen und Zuständigkeitsstreitigkeiten:

1. Nicht jede Wohnsitzauflage blockiert das neue Jobcenter

Jobcenter lehnen Anträge bei Zuzügen aus anderen Bundesländern häufig pauschal ab, sobald im Aufenthaltstitel oder in der Fiktionsbescheinigung eine Wohnsitzauflage steht. Das Urteil zeigt, dass man genau in den Bescheid schauen muss:

• Nur konkrete Ortszuweisungen (§ 12a Abs. 2/3 AufenthG) binden die Zuständigkeit an ein bestimmtes Jobcenter (§ 36 Abs. 2 SGB II).

• Allgemeine Länderzuweisungen (§ 12a Abs. 1 AufenthG) – also die bloße Pflicht, in einem bestimmten Bundesland zu wohnen – reichen dafür nicht aus. Zieht jemand dennoch in ein anderes Bundesland, ist das Jobcenter am neuen tatsächlichen Aufenthaltsort (§ 36 Abs. 1 SGB II) zuständig und muss leisten. Ein aufenthaltsrechtlicher Verstoß führt nicht automatisch zum Verlust des Existenzminimums.

2. Betroffene dürfen nicht zum Spielball von Behördenstreitigkeiten werden

Wenn zwei Jobcenter darüber streiten, wer zuständig ist, darf dies nicht auf dem Rücken der Leistungsberechtigten ausgetragen werden. Hat ein eigentlich unzuständiges Jobcenter bereits gezahlt, darf es das Geld nicht einfach von den Betroffenen zurückfordern (§ 41a / § 50 SGB X), wenn eigentlich ein anderes Jobcenter hätte zahlen müssen.

Stattdessen greift die Erfüllungsfiktion (§ 107 SGB X): Die Jobcenter müssen das Geld untereinander verrechnen (§ 105 SGB X), während die Bürgerinnen und Bürger das erhaltene Geld behalten dürfen.

3. Ein Antrag beim „falschen“ Jobcenter wahrt trotzdem alle Fristen

Wer seinen Antrag aus Unwissenheit beim bisherigen, mittlerweile unzuständigen Jobcenter stellt, verliert dadurch keine Ansprüche für die Vergangenheit. Durch die gesetzliche Zugangsfiktion (§ 16 Abs. 2 SGB I) gilt der Antrag exakt an dem Tag als beim zuständigen Jobcenter eingegangen, an dem er bei der unzuständigen Behörde abgegeben wurde – und zwar selbst dann, wenn das erste Jobcenter den Antrag schlampigerweise gar nicht weiterleitet.

4. „Unerlaubte Ortsabwesenheit“ greift nicht bei echtem Umzug

Alte Jobcenter versuchen bei unangekündigten Wegzügen oft, Leistungen wegen „unerlaubter Ortsabwesenheit“ (§ 7 Abs. 4a SGB II a.F. / § 7b SGB II) komplett zu streichen und zurückzufordern. Das Gericht macht deutlich, dass ein tatsächlicher Umzug (Begründung eines neuen gewöhnlichen Aufenthalts) keine bloße Ortsabwesenheit ist, sondern zu einem Zuständigkeitswechsel führt.

Das Urteil stärkt nach Meinung des Sozialrechts-Experten Detlef Brock den Schutz des Existenzminimums erheblich. Es schiebt der behördlichen Praxis einen Riegel vor, Anträge wegen formaler Aufenthaltsauflagen abzuwimmeln oder Betroffene durch interne Zuständigkeitsstreitigkeiten in Rückzahlungsschulden zu treiben.