Wer eine kleine Rente erhält und auf Grundsicherung im Alter angewiesen ist, muss sich möglicherweise auf eine ungewöhnlich lange Zeit ohne höhere Regelsätze einstellen. Nach den Plänen der Koalition sollen die monatlichen Regelbedarfe bis Ende Juni 2028 unverändert bleiben. Für alleinstehende Rentner wären das weiterhin 563 Euro im Monat.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat die entsprechende Änderung am Haushaltsbegleitgesetz 2027 beschlossen. Die nächste Fortschreibung der Regelbedarfe soll demnach erst zum 1. Juli 2028 erfolgen.

Das geht hervor aus der Beschlussempfehlung vom 16. November 2026. Eine endgültige gesetzliche Entscheidung steht noch aus.

Grundsicherung im Alter bleibt möglicherweise 18 Monate unverändert

Nach der bisherigen Systematik werden die Regelbedarfe in der Sozialhilfe regelmäßig zum Jahresbeginn angepasst. Die Koalitionsfraktionen wollen diesen Zeitpunkt künftig auf den 1. Juli verschieben.

Besonders weitreichend ist die vorgesehene Übergangsregelung. Nach dem geplanten neuen § 134 SGB XII sollen die am 31. Dezember 2026 geltenden Beträge bis zum 30. Juni 2028 fortgelten.

Zwar ist für 2027 eine Neuermittlung der Regelbedarfe anhand der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe 2023 vorgesehen. Selbst wenn daraus höhere Beträge entstehen, sollen diese zunächst nicht ausgezahlt werden.

Die neu ermittelten Werte sollen vielmehr als Ausgangsbasis für die Fortschreibung im Juli 2028 dienen. Das bedeutet allerdings nicht, dass die bis dahin ausgefallenen Erhöhungen später rückwirkend nachgezahlt werden müssten.

Diese Regelsätze sollen bis Juni 2028 gelten

Für Menschen, die Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung beziehen, ergeben sich nach der geplanten Übergangsregelung folgende Beträge:

Regelbedarfsstufe Monatlicher Betrag Alleinstehende Erwachsene 563 Euro Erwachsene Partner, jeweils 506 Euro Erwachsene in bestimmten Einrichtungen 451 Euro

Diese Beträge gelten bereits seit Januar 2024 und wurden sowohl 2025 als auch 2026 nicht erhöht. Sollte die Gesetzesänderung wie vorgesehen beschlossen werden, blieben sie auch während des gesamten Jahres 2027 und im ersten Halbjahr 2028 unverändert.

Für eine alleinstehende Rentnerin würde der Regelbedarf damit viereinhalb Jahre lang denselben Betrag ausmachen.

Allerdings handelt es sich ausschließlich um den Regelbedarf für den laufenden Lebensunterhalt. Die gesamte Grundsicherungsleistung kann deutlich höher ausfallen.

Miete und Heizkosten werden weiterhin zusätzlich berücksichtigt

Besonders wichtig ist die Unterscheidung zwischen dem monatlichen Regelsatz und den Kosten der Unterkunft.

Wer Grundsicherung im Alter erhält, kann nach § 42a SGB XII weiterhin Leistungen für angemessene Wohn- und Heizkosten beanspruchen. Diese werden nicht durch die geplante Verschiebung der Regelsatzanpassung eingefroren.

Eine Rentnerin erhält beispielsweise 850 Euro Rente und hat einen anerkannten Regelbedarf von 563 Euro. Hinzu kommen 520 Euro angemessene Wohn- und Heizkosten.

Der rechnerische Gesamtbedarf liegt damit bei 1.083 Euro. Nach Abzug der Rente und unter Berücksichtigung der gesetzlichen Einkommensbereinigung ergibt sich die ergänzende Grundsicherung. Im vereinfachten Beispiel ohne Absetzbeträge wären das 233 Euro monatlich.

Steigen die angemessenen Wohnkosten später auf 560 Euro, erhöht sich der Gesamtbedarf entsprechend auf 1.123 Euro. Der unveränderte Regelsatz verhindert eine solche Berücksichtigung nicht.

Ob die tatsächliche Mieterhöhung oder höhere Heizkosten vollständig anerkannt werden, hängt allerdings von den gesetzlichen Angemessenheitsregeln und den Umständen des Einzelfalls ab.

Auch Mehrbedarfe können die Grundsicherung erhöhen

Neben dem Regelbedarf und den Unterkunftskosten sieht das Sozialhilferecht zusätzliche Leistungen für besondere Lebenssituationen vor.

Dazu gehört beispielsweise der Mehrbedarf für Menschen, die die maßgebliche Altersgrenze erreicht haben und das Merkzeichen G nachweisen können. Nach § 30 SGB XII beträgt dieser 17 Prozent der maßgebenden Regelbedarfsstufe.

Bei einem Regelbedarf von 563 Euro sind das rechnerisch 95,71 Euro monatlich.

Auch bei einer medizinisch notwendigen kostenaufwendigen Ernährung oder einer dezentralen Warmwasserbereitung können unter den gesetzlichen Voraussetzungen Mehrbedarfe anerkannt werden.

Allerdings hängen mehrere Mehrbedarfe prozentual vom jeweiligen Regelbedarf ab. Bleibt dieser unverändert, steigt auch der daraus errechnete Zuschlag nicht allein wegen der allgemeinen Preisentwicklung.

Rentner sollten besonders auf Heizkostenabrechnungen achten

Gerade für ältere Menschen mit niedrigen Renten können unerwartete Nachzahlungen eine erhebliche finanzielle Belastung darstellen.

Erhalten Betroffene eine Heizkostenabrechnung mit einer Nachforderung, sollten sie diese zeitnah beim Sozialamt einreichen. Soweit die Kosten sozialhilferechtlich anzuerkennen sind, können auch Nachforderungen als Unterkunfts- und Heizbedarf berücksichtigt werden.

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Entscheidend ist unter anderem, wann die Nachzahlung fällig wird und ob die betreffende Person zu diesem Zeitpunkt leistungsberechtigt ist.

Wer Grundsicherung im Alter bezieht, sollte außerdem prüfen, ob das Sozialamt nach einer Mieterhöhung weiterhin die zutreffenden Unterkunftskosten berücksichtigt.

Eine unveränderte Regelleistung bedeutet deshalb nicht, dass sämtliche Bestandteile eines Grundsicherungsbescheids unverändert bleiben müssen.

Auch Rentenerhöhungen können die Auszahlung verändern

Eine weitere Besonderheit betrifft die gesetzliche Rente selbst.

Steigt die Altersrente, wird der höhere Betrag bei der Grundsicherung grundsätzlich als Einkommen berücksichtigt. Dadurch kann sich die ergänzende Zahlung des Sozialamts vermindern.

Eine Rentenerhöhung führt daher bei Menschen mit ergänzender Grundsicherung nicht zwangsläufig dazu, dass ihnen insgesamt entsprechend mehr Geld zur Verfügung steht.

Anders kann es aussehen, wenn bestimmte Freibeträge greifen. Dazu gehört beispielsweise der Freibetrag für zusätzliche Altersvorsorge nach § 82 SGB XII. Auch für Menschen mit ausreichenden Grundrentenzeiten können besondere Freibeträge gelten.

Betroffene sollten deshalb prüfen, ob ihre anrechenbaren Einkünfte im Bescheid korrekt berücksichtigt werden.

Warum die Bundesregierung die Anpassung verschieben will

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2027 verfolgt die Bundesregierung das Ziel, den Bundeshaushalt und die Finanzplanung bis 2030 zu entlasten.

Neben dem späteren Fortschreibungstermin soll auch das Verfahren zur Berechnung der Regelbedarfe verändert werden. Die bisherige ergänzende Fortschreibung, die kurzfristige Preisentwicklungen zusätzlich berücksichtigt, soll entfallen.

Künftig soll wieder ein einstufiges Verfahren auf Grundlage der längerfristigen Preis- und Lohnentwicklung angewendet werden.

Nach den Angaben in der Beschlussempfehlung erwartet die Bundesregierung durch die Umstellung bei der Sozialhilfe jährliche Minderausgaben von rund 24 Millionen Euro. Davon entfallen rechnerisch etwa 22 Millionen Euro auf die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.

Die tatsächlichen finanziellen Auswirkungen hängen allerdings von den später festgelegten Regelbedarfen ab.

Was Rentner mit Grundsicherung jetzt tun können

Wer bereits Grundsicherung im Alter erhält, muss wegen der geplanten Verschiebung zunächst keinen neuen Antrag stellen. Das laufende Gesetzgebungsverfahren ändert bestehende Bewilligungen nicht unmittelbar.

Wichtig bleibt jedoch, Veränderungen der persönlichen oder finanziellen Verhältnisse rechtzeitig mitzuteilen. Dazu gehören insbesondere Mietänderungen, neue Heizkostenabrechnungen und ein möglicher zusätzlicher Unterstützungsbedarf.

Auch Mehrbedarfe sollten geprüft werden. Wer beispielsweise einen Schwerbehindertenausweis mit Merkzeichen G erhält und die weiteren Voraussetzungen erfüllt, kann einen entsprechenden Mehrbedarf beim Sozialamt geltend machen.

Bei einem fehlerhaften Bescheid ist grundsätzlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch möglich. Ist die Frist bereits abgelaufen, kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen eine Überprüfung nach § 44 SGB X beantragt werden.

Über die geplante Änderung der Regelsatzberechnung hat gegen-hartz.de bereits im Beitrag Grundsicherung: Neue Regelsatz-Formeln nehmen die nächste Hürde im Bundestag berichtet.

Eine Nullrunde bedeutet nicht, dass jeder Anspruch eingefroren wird

Für Menschen mit Grundsicherung im Alter könnte die geplante Verschiebung zur Folge haben, dass der monatliche Regelbedarf bis einschließlich Juni 2028 unverändert bleibt.

Das betrifft insbesondere die finanziellen Mittel für Lebensmittel, Kleidung, Haushaltsstrom und weitere Ausgaben des täglichen Lebens.

Andere sozialhilferechtlich anerkannte Bedarfe können sich dagegen weiterhin verändern. Dazu gehören angemessene Wohn- und Heizkosten sowie individuelle Mehrbedarfe.

Entscheidend ist deshalb nicht nur die Höhe des Regelsatzes, sondern ob im Grundsicherungsbescheid sämtliche zustehenden Leistungen berücksichtigt werden.

Das Haushaltsbegleitgesetz 2027 befindet sich noch im parlamentarischen Verfahren. Bis zu einer endgültigen gesetzlichen Neuregelung gelten die bisherigen Bestimmungen.

Quellen