Wer mit dem Schwerbehindertenausweis Bus und Bahn nutzt und für seine Wertmarke bezahlt, muss 2027 voraussichtlich mehr einplanen.

Nach der gesetzlichen Berechnung würde die Jahresmarke von 104 auf 115 Euro steigen, die Halbjahresmarke von 53 auf 59 Euro.

Die Grundlage für den Anstieg steh nämlich. Der Bundesrat hat bereits am 20. November 2026 der Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung für 2027 zugestimmt.

Was die Wertmarke 2027 voraussichtlich kostet

Eigenbeteiligung für die Wertmarke: amtlich geltende Preise und Berechnung für 2027 Gültigkeit Bisher 2027 rechnerisch Aufpreis Zwölf Monate 104 Euro 115 Euro 11 Euro Sechs Monate 53 Euro 59 Euro 6 Euro

Wenn die Berechnung bestätigt wird, kostet die Jahresmarke 3 Euro weniger als zwei Halbjahresmarken. Wer die Freifahrt nur einen Teil des Jahres braucht, zahlt mit einer einzelnen Halbjahresmarke weiterhin weniger.

Warum die Zehn-Prozent-Schwelle jetzt erreicht ist

Der Preis der Wertmarke richtet sich nicht nach dem Deutschlandticket, sondern folgt der Anpassung der Ausgleichsabgabe nach dem Sozialgesetzbuch. Die Abgabe wird zum 1. Januar eines Jahres neu bestimmt, wenn die Bezugsgröße der Sozialversicherung seit der letzten Anpassung um mindestens zehn Prozent gestiegen ist.

Seit der letzten Anpassung im Jahr 2025 steigt die monatliche Bezugsgröße von 3.745 auf 4.130 Euro im Jahr 2027, ein Plus von 10,28 Prozent.

Wendet man diesen Faktor auf die bisherigen 104 und 53 Euro an, ergeben sich vor dem Aufrunden rund 114,69 und 58,45 Euro.

Für die Wertmarke schreibt das Gesetz vor, auf den nächsten vollen Euro aufzurunden. So kommt die Rechnung auf 115 und 59 Euro; die Bekanntmachung im Bundesanzeiger steht noch aus.

Wer schon eine gültige Wertmarke hat, muss nicht nachzahlen

Eine bereits ausgegebene Wertmarke bleibt bis zum aufgedruckten Ablaufdatum gültig. Fällt die Preiserhöhung in ihre Laufzeit, darf die Behörde den höheren Betrag laut § 228 Absatz 2 SGB IX erst bei der Ausgabe der nächsten Wertmarke verlangen.

Wer ohnehin verlängern muss, sollte beim zuständigen Versorgungsamt den Betrag für den gewünschten Gültigkeitsbeginn prüfen. Allein eine Überweisung im Dezember ist keine verlässliche Zusage, dass noch der alte Preis für eine neue Wertmarke gilt.

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Wer die Wertmarke kostenlos bekommt

Für blinde oder hilflose Menschen mit entsprechendem Nachweis, in der Regel mit Merkzeichen Bl oder H, gibt es die Jahreswertmarke auf Antrag ohne Eigenbeteiligung.

Das gilt auch für freifahrtberechtigte Menschen mit bestimmten laufenden Leistungen zum Lebensunterhalt, etwa Grundsicherungsgeld nach dem SGB II oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII.

Wer seine Befreiung über eine Sozialleistung nachweist, sollte dem Antrag den aktuellen Leistungsbescheid beilegen. Weitere Nachteilsausgleiche erklärt die Gegen-Hartz-Übersicht zu Vergünstigungen bei Schwerbehinderung.

Wo die Wertmarke gilt und wo ein Ticket nötig bleibt

Für die eigene Freifahrt brauchen Berechtigte den entsprechend gekennzeichneten Schwerbehindertenausweis und das Beiblatt mit gültiger Wertmarke. Ein Grad der Behinderung von 50 allein reicht nicht; für den Anspruch kommen insbesondere die Merkzeichen G, aG, Gl, H und Bl infrage.

Die Freifahrt gilt im erfassten Nahverkehr, etwa in Bus, Straßenbahn, U- und S-Bahn sowie in der zweiten Klasse von Regionalzügen. Im ICE, IC und EC braucht die schwerbehinderte Person in der Regel ein eigenes Ticket; für einzelne freigegebene Strecken gelten Ausnahmen.

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Wer das Merkzeichen B hat und die Berechtigung zur Mitnahme nachweist, kann im erfassten Nah- und Fernverkehr eine Begleitperson kostenlos mitnehmen, auch ohne eigene Wertmarke. Das B allein ersetzt aber nicht die eigene Fahrkarte.

Wertmarke oder weniger Kfz-Steuer: Wann man wählen muss

Wer die Kfz-Steuerermäßigung um 50 Prozent nutzt, bekommt währenddessen keine Wertmarke für die eigene Freifahrt.

Anders ist es bei der vollständigen Kfz-Steuerbefreiung für ein auf die berechtigte Person zugelassenes Fahrzeug, etwa mit aG, H oder Bl: Sie lässt sich bei erfüllten Voraussetzungen mit der Wertmarke verbinden.

Beim Vergleich zählt deshalb nicht nur der Preis der Wertmarke, sondern auch, welche Fahrkarten und wie viel Kfz-Steuer man tatsächlich sparen würde. Ein Rechenvergleich von Wertmarke und Kfz-Steuer zeigt, wie sich die Entscheidung je nach Nutzung verändert.

Praxisbeispiel: Die Jahresmarke gilt bis April 2027

Eine Pendlerin mit Merkzeichen G hat 104 Euro für eine Jahreswertmarke bezahlt, die bis Ende April 2027 gilt. Steigt der Preis im Januar, kann sie bis Ende April unverändert mit Bus und Regionalbahn fahren und muss nichts nachzahlen.

Für die weitere Nutzung ab Mai beantragt sie eine neue Marke. Falls der errechnete Preis amtlich bestätigt wird und keine Befreiung greift, zahlt sie dafür 115 Euro für zwölf Monate.

Sechs Fragen und Antworten zur Wertmarke 2027

Sind die 115 und 59 Euro schon amtlich bekannt gemacht?

Nein, eine entsprechende Bekanntmachung war zum Recherchezeitpunkt nicht auffindbar. Die Beträge ergeben sich rechnerisch aus der neuen Bezugsgröße und der gesetzlichen Rundung.

Muss ich meine gültige Wertmarke zum Jahreswechsel tauschen?

Nein. Sie gilt bis zu ihrem Ablauf; auch eine Nachzahlung ist bei einer Preiserhöhung während ihrer Laufzeit nicht fällig.

Bekomme ich die Wertmarke allein mit einem GdB von 50?

Nein, der Ausweis muss zusätzlich die Voraussetzungen für die Freifahrt nachweisen. Ein typisches Beispiel ist das Merkzeichen G.

Kann ich mit Grundsicherung eine kostenlose Wertmarke erhalten?

Ja, wenn Sie freifahrtberechtigt sind und eine der im Gesetz genannten laufenden Leistungen erhalten. Die kostenlose Jahresmarke müssen Sie beantragen.

Fährt meine Begleitperson auch ohne Wertmarke kostenlos?

Ja, wenn das Merkzeichen B und die Berechtigung zur Mitnahme im Ausweis nachgewiesen sind und die Begleitperson tatsächlich mit Ihnen reist. Diese Regel gilt auch im erfassten Fernverkehr; für Ihre eigene Fahrt gelten andere Voraussetzungen.

Wo beantrage ich eine neue Wertmarke?

Bei dem für Ihren Wohnort zuständigen Versorgungsamt oder der entsprechenden Landes- oder Kommunalbehörde. Dort erfahren Sie auch, welche Nachweise nötig sind und ob der Antrag online möglich ist.

Quellen

§ 228 SGB IX: Freifahrt und Wertmarke, § 160 SGB IX: Anpassung der Ausgleichsabgabe und § 230 SGB IX: Nah- und Fernverkehr.

BMAS-Bekanntmachung zu den seit 2025 geltenden Preisen, Bezugsgröße 2025, Bezugsgröße 2027 und Zustimmung des Bundesrats vom 20. November 2026.