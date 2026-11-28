Wer ein künstliches Kniegelenk erhält, hofft meist darauf, wieder schmerzfrei gehen und seinen Alltag selbstständig bewältigen zu können. Doch auch nach einer erfolgreichen Operation bleiben bei vielen Betroffenen gesundheitliche Einschränkungen bestehen, die einen höheren Grad der Behinderung (GdB) rechtfertigen können.

Die Sozialrechtsanwältin Katrin Wintzer weist in einem Fachbeitrag vom 25. November 2026 auf unterschiedliche Bewertungen durch die Versorgungsämter hin. Entscheidend für die Höhe des GdB ist neben der Art des Gelenkersatzes, wie belastbar und beweglich das Knie nach der Operation tatsächlich ist.

Diese Mindestwerte gelten bei einem künstlichen Kniegelenk

Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze legen verbindliche Mindestwerte für künstliche Kniegelenke fest. Dabei wird zwischen einem vollständigen und einem teilweisen Gelenkersatz unterschieden.

Art des Gelenkersatzes Mindestwert Einseitige Knietotalendoprothese 20 Beidseitige Knietotalendoprothese 30 Einseitige Knieteilendoprothese 10 Beidseitige Knieteilendoprothese 20

Diese Werte gelten bereits bei bestmöglichem Behandlungsergebnis. Bleiben erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen bestehen, sieht die Versorgungsmedizin-Verordnung ausdrücklich höhere Bewertungen vor.

Wann ein höherer GdB gerechtfertigt ist

Auch wenn das künstliche Kniegelenk auf dem Röntgenbild optimal sitzt, kann die Beweglichkeit im Alltag erheblich eingeschränkt sein. Besonders beim Treppensteigen, bei längeren Fußwegen oder beim Aufstehen von einem Stuhl werden die verbliebenen Beschwerden häufig deutlich.

Die Versorgungsmedizin-Verordnung nennt mehrere Faktoren, die eine höhere Bewertung rechtfertigen können.

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Eingeschränkte Beweglichkeit und Belastbarkeit

Nervenschädigungen

Deutlicher Verlust an Muskelmasse

Ausgeprägte Narbenbildung

Für die Beurteilung kommt es darauf an, wie schwer diese Beeinträchtigungen ausgeprägt sind und welche Folgen sie für die gesellschaftliche Teilhabe haben.

Wann eine Schwerbehinderung mit GdB 50 möglich ist

Wer neben dem künstlichen Kniegelenk weitere dauerhafte gesundheitliche Einschränkungen hat, kann unter Umständen einen GdB von 50 oder mehr erreichen. Das betrifft beispielsweise Menschen mit zusätzlichen Hüftschäden, Wirbelsäulenerkrankungen oder neurologischen Beeinträchtigungen.

Bei der Ermittlung des Gesamt-GdB berücksichtigt das Versorgungsamt, wie sich die einzelnen Einschränkungen gegenseitig beeinflussen. Die Einzelwerte werden dabei nicht einfach addiert.

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Schon ein GdB von 20 bringt finanzielle Vorteile

Bereits unterhalb der Schwerbehindertengrenze können Betroffene steuerliche Erleichterungen beanspruchen. Mit steigendem GdB erhöht sich der jährliche Behinderten-Pauschbetrag.

Festgestellter GdB Jährlicher Steuerpauschbetrag 20 384 Euro 30 620 Euro 40 860 Euro 50 1.140 Euro 60 1.440 Euro

Der Pauschbetrag reduziert das zu versteuernde Einkommen. Die tatsächliche Steuerersparnis hängt vom individuellen Einkommen und Steuersatz ab.

Auch beim Arbeitsplatz kann ein höherer GdB helfen

Beschäftigte mit einem GdB von 30 oder 40 können bei der Agentur für Arbeit eine Gleichstellung beantragen, wenn ihre Behinderung das Erlangen oder den Erhalt eines geeigneten Arbeitsplatzes gefährdet. Damit können sie unter anderem vom besonderen Kündigungsschutz profitieren.

Ab einem GdB von 50 kommen weitere Nachteilsausgleiche hinzu. Dazu gehören beispielsweise zusätzlicher Urlaub für Beschäftigte und unter bestimmten Voraussetzungen ein früherer Renteneintritt.

Diese ärztlichen Befunde sind besonders wichtig

Wer nach einer Knieoperation weiterhin unter erheblichen Beschwerden leidet, sollte diese möglichst genau durch den behandelnden Orthopäden dokumentieren lassen. Aussagekräftig sind insbesondere Angaben zur maximalen Beugung und Streckung des Kniegelenks, zur Gehstrecke, zur Gangstabilität und zu wiederkehrenden Schwellungen.

Auch Berichte aus der Rehabilitation oder Physiotherapie können wichtige Erkenntnisse liefern. Wie entscheidend aussagekräftige medizinische Unterlagen sind, zeigt sich ebenfalls bei der Beantragung des Merkzeichens G.

Wann sich ein Verschlimmerungsantrag lohnt

Haben sich die gesundheitlichen Einschränkungen seit der letzten GdB-Feststellung dauerhaft verschlechtert, können Betroffene eine Neufeststellung beantragen. Dabei wird der gesamte Gesundheitszustand erneut bewertet, weshalb auch Verbesserungen anderer Beeinträchtigungen berücksichtigt werden können.

Wer gerade einen Bescheid mit einer aus seiner Sicht zu niedrigen Bewertung erhalten hat, kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe im Inland Widerspruch einlegen. Ergänzende fachärztliche Befunde können helfen, die tatsächlichen Einschränkungen nachvollziehbar darzustellen.

Quellen