Schwerbehinderung: Diese Wertmarke spart fast 700 Euro

Menschen mit Schwerbehinderung können beim Bus- und Bahnfahren Hunderte Euro sparen. Während das Deutschlandticket 2026 jährlich 756 Euro kostet, zahlen Berechtigte für die Wertmarke zum Schwerbehindertenausweis nur 104 Euro.

Ab Januar 2027 steigt der Preis des Deutschlandtickets auf 66,80 Euro monatlich. Damit wächst die mögliche Ersparnis auf fast 700 Euro im Jahr, sofern der Preis der Wertmarke unverändert bleibt. Manche Menschen mit Schwerbehinderung erhalten die Wertmarke sogar kostenlos.

104 Euro statt 756 Euro für Bus und Bahn

Nach § 228 SGB IX dürfen berechtigte Menschen mit Schwerbehinderung den öffentlichen Nahverkehr mit einer gültigen Wertmarke ohne zusätzliche Fahrkarte nutzen.

Die Wertmarke kostet 2026 für zwölf Monate 104 Euro. Für sechs Monate beträgt die Eigenbeteiligung 53 Euro.

Das Deutschlandticket kostet dagegen 63 Euro monatlich. Bei zwölf Monaten ergeben sich Kosten von 756 Euro und damit ein Preisunterschied von 652 Euro.

Fahrausweis Kosten für zwölf Monate Deutschlandticket 2026 756 Euro Jahreswertmarke 2026 104 Euro Rechnerische Ersparnis 652 Euro Wertmarke bei Befreiung 0 Euro

Dieser Vergleich setzt voraus, dass die Wertmarke oder das Deutschlandticket für zwölf Monate genutzt wird. Bei gelegentlichen Fahrten können andere Angebote günstiger sein.

Deutschlandticket wird 2027 teurer

Zum 1. Januar 2027 steigt der Preis des Deutschlandtickets von 63 auf 66,80 Euro monatlich. Das haben die Verkehrsminister der Länder beschlossen.

Für zwölf Monate werden dann 801,60 Euro fällig. Bleibt die Jahreswertmarke bei 104 Euro, beträgt der rechnerische Preisunterschied 697,60 Euro.

Für Berechtigte wird die Wertmarke damit noch attraktiver. Wer sie kostenlos erhält, spart gegenüber zwölf regulären Deutschlandtickets sogar 801,60 Euro.

Der neue Preis des Deutschlandtickets ist bereits bestätigt. Eine weitere Erhöhung der Wertmarkengebühr für 2027 ist bislang nicht bekannt.

Diese Merkzeichen berechtigen zur Wertmarke

Nicht jeder Mensch mit Schwerbehinderung darf öffentliche Verkehrsmittel mit einer Wertmarke nutzen. Entscheidend sind bestimmte Eintragungen im Schwerbehindertenausweis.

Eine Freifahrtberechtigung besteht insbesondere bei folgenden Merkzeichen.

G für erhebliche Gehbehinderung

aG für außergewöhnliche Gehbehinderung

H für Hilflosigkeit

Bl für Blindheit

Gl für Gehörlosigkeit

Ein Grad der Behinderung von 50 oder höher reicht allein nicht aus. Für die eigene Freifahrt benötigen Berechtigte zusätzlich das Beiblatt mit einer gültigen Wertmarke.

Bei Bürgergeld und Grundsicherung ist die Wertmarke kostenlos

Bestimmte Menschen mit Schwerbehinderung müssen die 104 Euro nicht bezahlen. Nach § 228 Absatz 4 SGB IX entfällt die Eigenbeteiligung bei gesetzlich festgelegten Voraussetzungen.

Menschen mit den Merkzeichen H oder Bl erhalten die Wertmarke kostenlos. Dafür müssen sie keine zusätzliche finanzielle Bedürftigkeit nachweisen.

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Auch freifahrtberechtigte Menschen, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II beziehen, können die Wertmarke kostenlos erhalten.

Das gilt ebenfalls bei laufender Hilfe zum Lebensunterhalt oder Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII. Weitere Befreiungstatbestände betreffen bestimmte Leistungen nach dem SGB VIII und SGB XIV.

Eine kleine Rente, Wohngeld oder Pflegegeld reichen dagegen für sich genommen nicht aus, um die Wertmarke kostenlos zu bekommen.

Welche Voraussetzungen und Nachweise entscheidend sind, erläutert Gegen-Hartz im Beitrag „Schwerbehindertenausweis: Wer die Wertmarke jetzt kostenlos bekommt“.

Wo die Wertmarke gilt und wie Betroffene sie beantragen

Mit der gültigen Wertmarke können Berechtigte bundesweit viele öffentliche Nahverkehrsmittel nutzen. Dazu gehören Linienbusse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Regionalzüge.

Für ICE, IC und EC ist normalerweise weiterhin eine Fahrkarte erforderlich. Auf einzelnen freigegebenen Strecken gibt es Ausnahmen.

Eine Besonderheit gilt beim Merkzeichen B. Eine Begleitperson darf unter den gesetzlichen Voraussetzungen kostenlos im Nah- und Fernverkehr mitfahren, auch wenn die schwerbehinderte Person selbst keine Wertmarke besitzt.

Beantragt wird die Wertmarke bei der zuständigen Schwerbehindertenbehörde, häufig beim Versorgungsamt. Wer sie wegen des Bezugs von Sozialleistungen kostenlos erhalten möchte, benötigt einen aktuellen Nachweis.

Bei den Merkzeichen G und Gl müssen Betroffene zudem auf die Kraftfahrzeugsteuer achten. Die 50-prozentige Steuerermäßigung kann nicht gleichzeitig mit der Wertmarke genutzt werden.

Wichtig ist außerdem das Ablaufdatum. Auch eine kostenlos ausgegebene Jahreswertmarke muss rechtzeitig erneuert werden.

Häufige Fragen zur Wertmarke

Können alle Menschen mit Schwerbehinderung für 104 Euro Bahn fahren?

Nein. Voraussetzung ist eine gesetzliche Freifahrtberechtigung, etwa durch die Merkzeichen G, aG, H, Bl oder Gl. Der Grad der Behinderung allein genügt nicht.

Wer bekommt die Wertmarke kostenlos?

Menschen mit den Merkzeichen H oder Bl sowie freifahrtberechtigte Beziehende bestimmter existenzsichernder Sozialleistungen. Dazu gehören insbesondere Leistungen nach dem SGB II und bestimmte Leistungen nach dem SGB XII.

Wie viel können Menschen mit Schwerbehinderung 2027 sparen?

Bei unverändert 104 Euro für die Jahreswertmarke beträgt der Preisunterschied zu zwölf Deutschlandtickets 697,60 Euro. Wer die Wertmarke kostenlos erhält, kann gegenüber dem regulären Deutschlandticket sogar 801,60 Euro sparen.

Quellen

Bundesregierung – Deutschlandticket, Preise 2026 und 2027

§ 228 SGB IX – Unentgeltliche Beförderung

Gesundheitsportal des Bundes – Rechte von Menschen mit Schwerbehinderung

Deutsche Bahn – Vergünstigungen für Menschen mit Behinderungen

Bayerisches Verkehrsministerium – Deutschlandticket kostet ab 2027 monatlich 66,80 Euro