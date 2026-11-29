Mehr Rente im Juli, höhere Freibeträge und eine niedrigere Stromsteuer: 2027 können Rentnerinnen und Rentner an mehreren Stellen profitieren.

Bei der Mütterrente entsteht der Anspruch schon 2027, während die Auszahlung erst 2028 beginnt.

Andere Änderungen sind noch nicht endgültig oder kommen nur Menschen zugute, die zusätzlich arbeiten, einen Rentenzuschlag beziehen oder Einkommensteuer zahlen.

Die zehn Entlastungen im Überblick

Was sich ändert Ab wann? Betrag und Stand Gesetzliche Rente steigt voraussichtlich im Juli Ab 1. Juli 2027 Rund 4,09 Prozent: Modellrechnung, noch nicht festgesetzt. Mütterrente III bringt einen Zuschlag, aber erst 2028 aufs Konto Anspruch ab 2027, Auszahlung ab 2028 Beschlossen: für berechtigte Eltern vor 1992 geborener Kinder. Bei der Witwenrente soll mehr vom eigenen Einkommen frei bleiben Voraussichtlich ab 1. Juli 2027 Gesetzliche Formel; neuer Freibetrag hängt vom endgültigen Rentenwert ab. Höhere Einkommensfreibeträge schützen den Grundrentenzuschlag Ab 1. Januar 2027 Amtlich ausgewiesen: 1.555 Euro für Alleinstehende, 2.425 Euro für Eheleute bzw. eingetragene Lebenspartner. Bei Erwerbsminderungsrenten steigt die Hinzuverdienstgrenze Ab 1. Januar 2027 18.585 Euro bei voller Erwerbsminderung; mindestens 43.365 Euro bei teilweiser. Der Steuerfreibetrag soll auf 12.564 Euro steigen Für das Steuerjahr 2027 vorgesehen Regierungsentwurf: 216 Euro mehr steuerfreies Einkommen im Tarif, keine Auszahlung. Wer zum Mindestlohn arbeitet, bekommt 70 Cent mehr je Stunde Ab 1. Januar 2027 Festgelegt: 14,60 Euro brutto je Stunde statt 13,90 Euro. Minijobber können bis zu 633 Euro verdienen Ab 1. Januar 2027 Dynamische Verdienstgrenze: 633 statt 603 Euro im monatlichen Durchschnitt. Die Stromsteuer soll 2027 auch für Privathaushalte sinken Für 2027 vorgesehen Bundestag hat beschlossen; nicht mit der Verkündung gleichzusetzen. Ein Bundeszuschuss soll die Strom-Netzentgelte dämpfen Für 2027 bis 2029 vorgesehen Bundestag hat dem Zuschuss von 5,525 Milliarden Euro jährlich zugestimmt.

Gesetzliche Rente steigt voraussichtlich im Juli

Wer eine gesetzliche Rente bezieht, kann zur Jahresmitte mit einem Plus rechnen. Der Rentenversicherungsbericht 2026 rechnet für Juli 2027 mit einem Rentenwert von 44,26 Euro statt 42,52 Euro, also mit gut 4,09 Prozent mehr.

Bei 1.600 Euro Bruttorente entspräche das rund 65 Euro mehr im Monat. Was davon auf dem Konto ankommt, hängt unter anderem von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, Steuern und der Anrechnung bei Sozialleistungen ab.

Der endgültige Satz steht noch aus; für die Haushaltsplanung ist das ein Richtwert. Weiterführend: Was die Rentenprognose 2027 für unterschiedliche Rentenhöhen bedeutet.

Mütterrente III bringt einen Zuschlag, aber erst 2028 aufs Konto

Für vor 1992 geborene Kinder werden Kindererziehungszeiten rentenrechtlich aufgewertet. Wer die Voraussetzungen für einen Zuschlag zur bereits laufenden Rente erfüllt, erhält für das betreffende Kind grundsätzlich einen zusätzlichen halben persönlichen Entgeltpunkt.

Bei heutigen 42,52 Euro Rentenwert entspricht ein halber Punkt 21,26 Euro brutto im Monat. Für bereits laufende Renten und Renten mit Beginn im Jahr 2027 zahlt die Rentenversicherung den Zuschlag 2028 rückwirkend aus, frühestens ab dem jeweiligen Rentenbeginn im Jahr 2027.

Die Zahlung erfolgt in der Regel automatisch; bei fehlenden Kindererziehungszeiten im Versicherungskonto lohnt sich eine Klärung. Mehr zum Zeitplan: Wer mit der Nachzahlung der Mütterrente III rechnen kann.

Bei der Witwenrente soll mehr vom eigenen Einkommen frei bleiben

Bis Ende Juni 2027 liegt der allgemeine monatliche Freibetrag bei 1.122,53 Euro. Für das zweite Halbjahr gilt nach § 97 SGB VI das 26,4-Fache des dann geltenden Rentenwerts.

Würde der Rentenwert wie vorausberechnet auf 44,26 Euro steigen, läge der Freibetrag bei 1.168,46 Euro. Bei unverändertem anrechenbarem Einkommen oberhalb beider Freibeträge entspräche das rund 18,37 Euro weniger Kürzung im Monat, weil 40 Prozent des Betrags oberhalb der Grenze angerechnet werden.

Für bestimmte Kinder erhöht sich der Freibetrag. Entscheidend ist das nach den Regeln der Rentenversicherung ermittelte Einkommen, nicht einfach die Bruttorente oder der Betrag auf dem Konto.

Höhere Einkommensfreibeträge schützen den Grundrentenzuschlag

Wer bereits die Voraussetzungen für den Grundrentenzuschlag erfüllt, kann 2027 mehr anrechenbares Einkommen haben, bevor der Zuschlag gekürzt wird. Die Deutsche Rentenversicherung nennt dafür monatlich 1.555 Euro bei Alleinstehenden und 2.425 Euro als gemeinsame Grenze für Verheiratete und eingetragene Lebenspartner.

Wer knapp darüberliegt, verliert seinen Zuschlag nicht mit einem Schlag. Oberhalb der ersten Grenze werden zunächst 60 Prozent des übersteigenden Betrags angerechnet; oberhalb der zweiten Grenze von 1.990 beziehungsweise 2.861 Euro zählt der darüberliegende Teil vollständig.

Der höhere Freibetrag schützt vor einem Abzug, garantiert aber keine höhere Auszahlung: Die Rentenversicherung prüft das anzurechnende Einkommen neu. Welche Versicherungszeiten für den Zuschlag zählen, erklärt unser Ratgeber zur Grundrente.

Bei Erwerbsminderungsrenten steigt die Hinzuverdienstgrenze

Die Grenzen für die Anrechnung von Arbeitsverdienst erhöhen sich mit der Bezugsgröße von 49.560 Euro im Jahr. Aus der gesetzlichen Formel ergeben sich 18.585 Euro jährlich bei voller und mindestens 43.365 Euro bei teilweiser Erwerbsminderung.

Bei teilweiser Erwerbsminderung kann die persönliche Grenze höher liegen. Wer mehr arbeiten möchte, sollte das vorher mit der Rentenversicherung klären: Auch unter der Geldgrenze muss der zeitliche Umfang zur festgestellten Erwerbsminderung passen.

Der Steuerfreibetrag soll auf 12.564 Euro steigen

Der Entwurf zur Einkommensteuerreform sieht für Alleinstehende einen Grundfreibetrag von 12.564 Euro vor, nach 12.348 Euro im Jahr 2026. Wer keine Einkommensteuer zahlt, erhält deshalb keine zusätzliche Zahlung.

Die 216 Euro sind kein Steuerbonus. Der Grundfreibetrag bezieht sich auf das zu versteuernde Einkommen, nicht auf die jährliche Bruttorente; außerdem sollen sich weitere Werte im Steuertarif ändern.

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Wer zum Mindestlohn arbeitet, bekommt 70 Cent mehr je Stunde

Auch Beschäftigte im Ruhestand haben grundsätzlich Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. Bei 30 bezahlten Stunden im Monat bringen 70 Cent mehr pro Stunde 21 Euro zusätzlich brutto, wenn die Arbeitszeit gleich bleibt.

Wer über dem neuen Mindestlohn verdient, hat allein deshalb keinen Anspruch auf eine entsprechende Lohnerhöhung. Ob der Mehrverdienst die Haushaltskasse in voller Höhe verbessert, hängt etwa von Abgaben und der Anrechnung bei einkommensabhängigen Leistungen ab.

Minijobber können bis zu 633 Euro verdienen

Die Minijob-Grenze steigt mit dem Mindestlohn von 603 auf 633 Euro. Wer bisher wegen der Grenze bestimmte Schichten nicht übernehmen konnte, hat damit 30 Euro mehr Spielraum beim regelmäßigen Monatsverdienst.

Die Grenze löst keine automatische Lohnerhöhung aus. Sie bestimmt, wie viel jemand durchschnittlich verdienen darf, damit eine geringfügig entlohnte Beschäftigung ein Minijob bleibt.

Die Stromsteuer soll 2027 auch für Privathaushalte sinken

Der Bundestag hat am 27. November eine auf 2027 befristete Stromsteuersenkung angenommen. Der reguläre Satz soll von 2,05 auf 0,10 Cent je Kilowattstunde sinken.

Bei 2.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch macht das 39 Euro weniger Stromsteuer vor Umsatzsteuer aus, wenn sich die Senkung vollständig im Preis niederschlägt. Ob die Gesamtrechnung sinkt, hängt auch von den übrigen Preisbestandteilen ab.

Ein Bundeszuschuss soll die Strom-Netzentgelte dämpfen

Der Bund will die Entgelte für den Betrieb des Übertragungsnetzes auch 2027 bezuschussen. Das dämpft einen Teil der Stromkosten, ist aber kein fester Zuschuss, den Rentner bei einer Behörde beantragen können.

2026 lag der Bundeszuschuss mit 6,5 Milliarden Euro höher. Ob ein Haushalt 2027 insgesamt weniger für Strom zahlt als 2026, lässt sich deshalb aus dem Zuschuss allein nicht ableiten; entscheidend sind das regionale Netz und der konkrete Tarif.

Praxisbeispiel: Was bei 1.600 Euro Bruttorente im Jahr 2027 ankommt

Eine Rentnerin bezieht 1.600 Euro gesetzliche Bruttorente im Monat; ihr wurde die Erziehungszeit für ein 1989 geborenes Kind zugeordnet. Tritt die prognostizierte Rentenanpassung ein, steigt ihre laufende Bruttorente ab Juli um rund 65 Euro im Monat, also um rund 393 Euro für das zweite Halbjahr.

Für die Mütterrente III käme bei einem vollen Anspruchsjahr und den angenommenen Rentenwerten ein Zuschlag von rund 260 Euro brutto für 2027 hinzu: sechsmal 21,26 Euro und sechsmal 22,13 Euro. Dieser Betrag fließt ihr aber erst 2028 als Nachzahlung zu.

Ob die Rentnerin außerdem von der Steuerreform profitiert, hängt von ihrem zu versteuernden Einkommen ab. Die beiden Bruttobeträge zeigen deshalb den Unterschied zwischen mehr laufender Rente und einem späteren Geldeingang, nicht das gesamte Plus auf dem Konto.

Sechs Fragen und Antworten zu den Entlastungen ab 2027

Bekommen alle Rentner 2027 zehn Entlastungen?

Nein. Die Maßnahmen betreffen unterschiedliche Gruppen: Manche setzen einen Job, eine Hinterbliebenenrente oder Kindererziehungszeiten voraus, andere hängen von einem noch laufenden Gesetzgebungsverfahren ab.

Ist die Rentenerhöhung von 4,09 Prozent schon sicher?

Nein. Die Zahl stammt aus einer Modellrechnung; verbindlich wird der neue Rentenwert erst mit der Rentenanpassung für 2027 festgelegt.

Muss ich die Mütterrente III gesondert beantragen?

Bei den üblichen Fällen mit bereits erfassten Kindererziehungszeiten ist grundsätzlich kein zusätzlicher Antrag nötig. Fehlen Zeiten im Versicherungsverlauf oder ist die Zuordnung unklar, sollten Betroffene die Rentenversicherung kontaktieren.

Kann ich bei voller Erwerbsminderung bis zu 18.585 Euro verdienen, ohne die Rente zu gefährden?

Die Grenze betrifft die Anrechnung des Verdienstes. Ob eine Tätigkeit mit dem festgestellten Leistungsvermögen vereinbar ist, prüft die Rentenversicherung unabhängig davon.

Spart jeder Rentner durch den geplanten Grundfreibetrag 216 Euro?

Nein. Der Betrag beschreibt die geplante Anhebung der Grenze, bis zu der keine tarifliche Einkommensteuer anfällt, nicht die Steuerersparnis.

Muss ich für die Entlastungen beim Strom einen Antrag stellen?

Nein. Stromsteuer und Netzentgelte fließen in die Preisberechnung ein; für den eigenen Haushalt lohnt sich ein Vergleich von Arbeitspreis und Grundpreis im neuen Tarif.

Quellen

Rentenversicherungsbericht 2026

Deutsche Rentenversicherung: Mütterrente III

DRV: Freibeträge für Hinterbliebene und den Grundrentenzuschlag

§ 97 SGB VI zur Einkommensanrechnung