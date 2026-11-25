Ein Mann wohnte mit seiner Familie im eigenen Haus und wollte Wohngeld erhalten. Dabei sollten auch die Kosten für seinen Immobilienkredit berücksichtigt werden. Doch die Wohngeldstelle lehnte seinen Antrag ab.

Der Mann zog vor Gericht, hatte damit aber keinen Erfolg. Das Sächsische Oberverwaltungsgericht entschied, dass bei seinem Haus mit zwei Wohnungen und einer zusätzlichen Gewerbeeinheit nur ein Mietzuschuss infrage kam. Die Kreditbelastung durfte deshalb nicht wie bei einem Lastenzuschuss berücksichtigt werden (Urteil vom 27. Februar 2026, 3 A 462/23).

Auch einen Mietzuschuss erhielt der Mann für das betreffende Jahr nicht, weil sein anrechenbares Einkommen zu hoch war. Die Entscheidung zeigt, dass Eigentümer beim Wohngeld genau prüfen müssen, welche Art von Zuschuss für ihre Immobilie möglich ist. Entscheidend sind unter anderem die Nutzung des Gebäudes und die Einkommensverhältnisse.

Ein Haus für die Familie und das Gardinengeschäft

Der Kläger aus dem Vogtland lebte mit seiner Partnerin und zwei Kindern in einer 133 Quadratmeter großen Wohnung. Eine zweite Wohnung bewohnten seine Eltern; in einer weiteren Einheit betrieb seine Partnerin ein Gardinengeschäft.

Das Gebäude gehörte dem Mann zu einem Drittel und seiner Mutter zu zwei Dritteln. Für den Ausbau der eigenen Familienwohnung hatte er nach seinen Angaben allein einen Kredit aufgenommen, mit dem Bauarbeiten, Elektrik, Bad und Küche finanziert worden waren.

Für das Jahr 2018 verlangte er monatlich 200 Euro Wohngeld und wollte dabei seine Darlehensbelastung berücksichtigt wissen. Seine Berufung gegen die ablehnende Entscheidung blieb jedoch erfolglos.

Eigentümer bedeutet nicht immer Lastenzuschuss

Wohngeld gibt es nicht nur als Mietzuschuss. Wer selbst genutztes Wohneigentum besitzt, kann einen Lastenzuschuss erhalten,.

Das Gesetz enthält jedoch eine Ausnahme: Wer Wohnraum im eigenen Haus mit mehr als zwei Wohnungen bewohnt, wird für das Wohngeld Mietern gleichgestellt. In diesem Fall schließt § 3 Absatz 2 Satz 3 Wohngeldgesetz den Lastenzuschuss aus.

Wer sich über den Lastenzuschuss für Eigentümer informiert, muss auch die rechtliche Einordnung des Gebäudes prüfen.

Warum das Gericht den Laden mitzählt

Der Eigentümer berief sich auf den Wortlaut des Gesetzes: Sein Haus habe lediglich zwei Wohnungen, und ein Geschäft sei schließlich keine dritte Wohnung.

Nach der Gesetzesbegründung soll bei bestimmten gemischt genutzten Gebäuden der Mietwert an die Stelle der tatsächlichen Belastung treten. Die Aufteilung von Finanzierung und Bewirtschaftung auf den selbst bewohnten Teil würde den Behörden sonst erhebliche Schwierigkeiten bereiten.

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Das Gericht zählte deshalb das Gardinengeschäft als dritte Nutzungseinheit mit. Für diese Kombination aus zwei Wohnungen und einem Laden galt dieselbe Zuordnung zum Mietzuschuss wie bei einem Haus mit mehr als zwei Wohnungen.

Die Kreditrate bestimmt hier nicht die Wohnkosten

Für den Kläger hatte diese Einordnung eine negative finanzielle Folge: Seine Kreditverbindlichkeiten wurden wie beim Lastenzuschuss als Belastung berücksichtigt. Daran änderte auch sein Vortrag nichts, das Darlehen ausschließlich für die Familienwohnung verwendet zu haben.

Beim Mietzuschuss für solche Eigentümer tritt stattdessen der Mietwert der Wohnung an die Stelle einer tatsächlich gezahlten Miete.

Nach § 7 Wohngeldverordnung orientiert sich der Mietwert an der Miete für vergleichbaren Wohnraum, wobei Größe, Lage und Ausstattung zu berücksichtigen sind. Lässt sich kein passender Vergleichsbetrag bestimmen, wird der Mietwert geschätzt.

Auch bei dieser besonderen Form des Mietzuschusses gelten die gesetzlichen Begrenzungen der berücksichtigungsfähigen Wohnkosten.

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Mietzuschuss und Lastenzuschuss im Vergleich

Konstellation Folge für die Wohngeldberechnung Selbst bewohntes Ein- oder Zweifamilienhaus ohne zusätzliche Nutzungseinheit Grundsätzlich kommt Lastenzuschuss infrage; berücksichtigt werden die gesetzlich anerkannten Belastungen des selbst genutzten Wohnraums. Zwei Wohnungen und eine separate Gewerbeeinheit wie im entschiedenen Fall Nach dem Sächsischen OVG kommt nur Mietzuschuss infrage; Grundlage ist der Mietwert der selbst bewohnten Wohnung. Eigentümer bewohnt eine Wohnung im eigenen Haus mit mehr als zwei Wohnungen Das Wohngeldgesetz ordnet diese Konstellation dem Mietzuschuss zu und schließt den Lastenzuschuss aus. Begünstigter Immobilienkredit bei einer Lastenzuschussberechnung Zinsen und Tilgung können innerhalb der gesetzlichen Vorgaben einfließen; daraus folgt keine vollständige Übernahme der Kreditrate. Immobilienkredit bei einer Mietzuschussberechnung für Eigentümer Die Kreditrate ersetzt den Mietwert nicht und wird nicht zusätzlich als Belastung eines Lastenzuschusses angesetzt.

Umgekehrt setzt ein Lastenzuschuss nicht zwingend einen laufenden Immobilienkredit voraus. Auch bei einem bereits abbezahlten Haus können Bewirtschaftungskosten einen Anspruch begründen.

Auch die Einkommensberechnung brachte keinen Anspruch

Die Entscheidung bedeutete nicht einmal, dass der Mann nun wenigstens Mietzuschuss erhalten musste. Für das streitige Jahr ergab auch diese Berechnung keinen Zahlungsanspruch.

Der Kläger hatte zusätzlich niedrigere Einkünfte geltend gemacht und dafür Steuerunterlagen vorgelegt. Das Gericht setzte sich deshalb auch mit der Frage auseinander, welche Erkenntnisse zur Einkommensprognose noch berücksichtigt werden konnten.

Den Streit über den genauen Zeitpunkt musste der Senat im Ergebnis nicht entscheiden: Auch eine ergänzende Berechnung unter Berücksichtigung der mitgeteilten Umstände führte zu keinem Wohngeld. Das Gericht sah in dieser Berechnung keine Fehler.

Für Selbstständige bleibt dennoch wichtig, erwartete Veränderungen frühzeitig und nachvollziehbar darzustellen. Beim Wohngeld bei unregelmäßigem Einkommen zählt die Prognose für den Bewilligungszeitraum, nicht allein das später festgestellte Jahresergebnis.

Steuerlicher Verlustvortrag senkt das Wohngeldeinkommen nicht

Ein weiterer Streitpunkt waren steuerliche Verluste, die zur behaupteten Einkommensminderung beitrugen. Das Gericht stellte klar, dass diese beim Wohngeld nicht abgezogen werden.

Ein Verlust aus früheren Jahren kann das zu versteuernde Einkommen mindern. Daraus folgt aber nicht, dass dem Haushalt im aktuellen Wohngeldzeitraum weniger Einkommen zur Verfügung steht.

Deshalb kann der Steuerbescheid erheblich vom wohngeldrechtlich berechneten Einkommen abweichen. Ausnahmen, Abzüge und Freibeträge müssen getrennt von steuerlichen Vergünstigungen geprüft werden.

Was Familien mit Wohnen und Gewerbe unter einem Dach prüfen sollten

Wenn Sie selbst in einem gemischt genutzten Haus wohnen, sollte die Wohngeldstelle die Aufteilung des Gebäudes nachvollziehen können. Grundrisse, Angaben zur Nutzung und Eigentumsnachweise helfen zu klären, ob eine separate Gewerbeeinheit vorliegt und welche Zuschussart infrage kommt.

Verlangt die Behörde ergänzende Unterlagen, sollten Sie klären, welche konkrete Frage damit beantwortet werden soll. Unklare Angaben zu Nutzung, Haushalt oder Einkommen gehören zu den häufigen Problemen bei Wohngeldanträgen.

Welche Gründe eine Wohngeldablehnung tragen, muss anhand des konkreten Bescheids geprüft werden.

Fragen und Antworten zum Urteil

Kann ein Eigentümer Mietzuschuss erhalten, obwohl er keine Miete zahlt?

Ja, das Wohngeldgesetz stellt bestimmte selbst wohnende Hauseigentümer Mietern gleich. Dann wird für ihre Wohnung ein Mietwert angesetzt.

Warum zählte das Gardinengeschäft als dritte Einheit?

Das Gericht bezog die separate Gewerbeeinheit aufgrund der Entstehungsgeschichte des Gesetzes in die Abgrenzung ein. Bei zwei Wohnungen und diesem zusätzlichen Laden kam deshalb nur Mietzuschuss infrage.

Reicht der Nachweis, dass der Kredit nur die eigene Wohnung finanziert hat?

Dieser Nachweis änderte im entschiedenen Fall nichts an der Zuschussart. Weil der Kläger dem Mietzuschuss zugeordnet wurde, konnte er seine Kreditbelastung nicht über eine Lastenzuschussberechnung berücksichtigen lassen.

Führt ein Arbeitszimmer ebenfalls zum Ausschluss des Lastenzuschusses?

Das lässt sich aus dem Urteil nicht ableiten, denn entschieden wurde über eine separate Ladeneinheit neben zwei Wohnungen. Ein beruflich genutztes Zimmer innerhalb einer Wohnung ist damit nicht ohne weitere Prüfung gleichzusetzen.

Quellen

Sächsisches Oberverwaltungsgericht: Urteil vom 27. Februar 2026 – 3 A 462/23, Volltext veröffentlicht bei Open Legal Data.

Wohngeldgesetz: §§ 3, 9, 10, 14 und 15.

Wohngeldverordnung: § 7.