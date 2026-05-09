Lastenzuschuss 2026: Wohngeld auch für Eigentümer

Wohngeld wird im Alltag häufig mit Mietwohnungen verbunden. Dabei können auch Eigentümerinnen und Eigentümer einer selbst genutzten Immobilie Unterstützung erhalten, wenn die laufenden Wohnkosten das verfügbare Einkommen stark belasten. Diese Form des Wohngeldes heißt Lastenzuschuss.

Gerade 2026 ist das Thema für viele Haushalte relevant. Steigende Kreditkosten, höhere Grundsteuer, Energieausgaben und Instandhaltung treffen nicht nur Mieterinnen und Mieter, sondern auch Menschen im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung. Der Lastenzuschuss soll verhindern, dass selbst genutztes Wohneigentum allein wegen laufender Belastungen finanziell nicht mehr tragbar ist.

Was ist der Lastenzuschuss?

Der Lastenzuschuss ist das Gegenstück zum Mietzuschuss. Während Mieterinnen und Mieter Wohngeld für ihre Miete beantragen können, richtet sich der Lastenzuschuss an Personen, die selbst in ihrem Eigentum wohnen. Entscheidend ist also nicht, ob jemand Miete zahlt, sondern ob die Wohnkosten im Verhältnis zum Einkommen zu hoch sind.

Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen weist ausdrücklich darauf hin, dass Wohngeld auch Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohneigentum unterstützen kann. Damit wird ein häufiges Missverständnis korrigiert. Wohngeld ist keine Leistung ausschließlich für Mietverhältnisse.

Wer 2026 einen Antrag stellen kann

Anspruch kommt vor allem für Eigentümerinnen und Eigentümer in Betracht, die ihre Immobilie selbst bewohnen. Dazu zählen Eigentumswohnungen, Eigenheime und in bestimmten Fällen auch eigentumsähnliche Rechte wie Erbbaurecht, Nießbrauch oder ein dauerhaftes Wohnrecht. Wichtig ist, dass der Wohnraum tatsächlich selbst genutzt wird.

Der Lastenzuschuss richtet sich an Haushalte mit eher niedrigem oder mittlerem Einkommen. Ob ein Anspruch besteht, hängt nicht von einem einzigen festen Einkommenswert ab. Berücksichtigt werden die Zahl der Haushaltsmitglieder, das Gesamteinkommen und die anerkannten Belastungen für das Wohnen.

Nicht anspruchsberechtigt sind in der Regel Personen, deren Wohnkosten bereits über andere Sozialleistungen berücksichtigt werden. Dazu gehören etwa Bürgergeld, Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt. Auch bestimmte Studierende oder Auszubildende können ausgeschlossen sein, wenn dem Grunde nach BAföG oder Berufsausbildungsbeihilfe in Betracht kommt.

Welche Kosten berücksichtigt werden

Beim Lastenzuschuss zählt nicht die Miete, sondern die Belastung aus dem selbst genutzten Eigentum. Anerkannt werden können unter anderem Kreditkosten, die mit Bau, Kauf oder Verbesserung der Immobilie zusammenhängen. Dazu gehören nach Angaben des Bundesministeriums Zinsen und Tilgung.

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Zusätzlich können bestimmte Bewirtschaftungskosten angesetzt werden. Das betrifft etwa Pauschalen für Instandhaltung und Betriebskosten, die Grundsteuer sowie Verwaltungskosten. Die konkrete Berechnung nimmt die zuständige Wohngeldbehörde vor.

Bereich Bedeutung für den Lastenzuschuss Selbst genutztes Eigentum Der Wohnraum muss von der antragstellenden Person oder dem Haushalt selbst bewohnt werden. Einkommen Das Gesamteinkommen aller Haushaltsmitglieder wird geprüft und mit den Wohnkosten ins Verhältnis gesetzt. Finanzielle Belastung Berücksichtigt werden können unter anderem Kreditkosten, Grundsteuer und bestimmte Bewirtschaftungskosten. Antrag Zuständig ist die örtliche Wohngeldbehörde der Gemeinde, Stadt oder des Kreises. Bewilligung Wohngeld wird üblicherweise für einen befristeten Zeitraum bewilligt und muss danach neu beantragt werden.

Warum der Lastenzuschuss oft übersehen wird

Viele Eigentümerinnen und Eigentümer gehen davon aus, dass staatliche Wohnkostenhilfe nur für Mieterhaushalte gedacht ist. Das liegt auch daran, dass der Begriff Wohngeld im öffentlichen Sprachgebrauch häufig mit Mietzuschuss gleichgesetzt wird. Dadurch stellen manche Haushalte keinen Antrag, obwohl eine Prüfung sinnvoll wäre.

Betroffen sein können besonders Rentnerinnen und Rentner mit abbezahltem oder noch belastetem Eigenheim, Alleinerziehende in einer Eigentumswohnung oder Familien mit gestiegenen Finanzierungskosten. Auch nach Trennung, Krankheit, Arbeitszeitreduzierung oder Eintritt in den Ruhestand kann sich die finanzielle Lage deutlich verändern. In solchen Fällen kann der Lastenzuschuss eine Entlastung schaffen.

Was 2026 für Antragsteller wichtig ist

Zum 1. Januar 2025 wurde das Wohngeld im Durchschnitt um rund 15 Prozent erhöht. Diese Fortschreibung wirkt auch für laufende und neue Fälle im Jahr 2026 fort, solange keine neue gesetzliche Anpassung greift. Für Antragsteller bedeutet das: Eine aktuelle Prüfung kann sich lohnen, auch wenn ein früherer Antrag erfolglos war.

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Wichtig ist außerdem, dass Wohngeld nicht automatisch gezahlt wird. Der Lastenzuschuss muss bei der zuständigen Wohngeldstelle beantragt werden. Viele Bundesländer und Kommunen bieten inzwischen digitale Antragswege an, dennoch bleiben Nachweise erforderlich.

Benötigt werden typischerweise Einkommensnachweise, Unterlagen zur Immobilie, Nachweise über Kreditbelastungen, Belege zur Grundsteuer sowie weitere Dokumente zu laufenden Kosten. Je vollständiger der Antrag eingereicht wird, desto geringer ist das Risiko längerer Nachforderungen. Wer unsicher ist, sollte frühzeitig bei der Wohngeldbehörde nachfragen.

Keine Sozialhilfe, sondern Zuschuss zu Wohnkosten

Der Lastenzuschuss ist kein Darlehen, sondern ein staatlicher Zuschuss. Er muss bei rechtmäßigem Bezug grundsätzlich nicht zurückgezahlt werden. Die Leistung soll Haushalte unterstützen, die ihre Wohnkosten zwar nicht vollständig aus eigener Kraft tragen können, aber nicht in ein anderes Sicherungssystem fallen.

Damit unterscheidet sich der Lastenzuschuss von Leistungen wie Bürgergeld oder Grundsicherung. Er setzt voraus, dass der Haushalt grundsätzlich über eigenes Einkommen verfügt. Gleichzeitig darf dieses Einkommen nicht so hoch sein, dass die Wohnkosten ohne staatliche Hilfe als tragbar gelten.

Warum eine Antragstellung trotz Unsicherheit sinnvoll sein kann

Viele Haushalte verzichten auf eine Prüfung, weil sie ihren Anspruch falsch einschätzen. Gerade bei Eigentum sind die Berechnungen jedoch komplexer als bei einer Mietwohnung. Neben dem Einkommen werden mehrere Belastungsarten betrachtet, die sich je nach Einzelfall deutlich unterscheiden können.

Ein Antrag kann auch dann sinnvoll sein, wenn die Immobilie bereits lange im Eigentum steht. Denn auch ohne hohe Darlehensrate können Grundsteuer, Instandhaltung, Betriebskosten und ein geringes Einkommen zu einer angespannten Lage führen. Besonders ältere Eigentümerinnen und Eigentümer sollten den Lastenzuschuss deshalb nicht vorschnell ausschließen.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinstehende Rentnerin lebt in einer kleinen Eigentumswohnung, die sie vor vielen Jahren gekauft hat. Die Wohnung ist noch nicht vollständig abbezahlt, hinzu kommen Grundsteuer, Hausgeld und laufende Instandhaltungskosten. Ihre Rente reicht zwar für den Alltag, die Wohnkosten nehmen aber einen großen Teil ihres monatlichen Einkommens ein.

Nach einer Beratung bei der örtlichen Wohngeldstelle stellt sie einen Antrag auf Lastenzuschuss. Die Behörde prüft ihre Einkünfte, die Kreditbelastung und die anerkennungsfähigen Kosten der Wohnung. Ergibt die Berechnung einen Anspruch, erhält sie monatlich einen Zuschuss, der ihre Wohnkosten spürbar senkt und ihr den Verbleib in der eigenen Wohnung erleichtert.

Fazit

Der Lastenzuschuss ist 2026 eine wichtige, aber oft unterschätzte Unterstützung für selbstnutzende Eigentümerinnen und Eigentümer. Wer im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung lebt und durch laufende Kosten finanziell stark belastet ist, sollte einen möglichen Anspruch prüfen lassen. Das gilt besonders für Haushalte mit kleiner Rente, geringem Erwerbseinkommen oder veränderten Lebensumständen.

Wohngeld ist damit nicht nur ein Instrument für den Mietmarkt. Es kann auch Eigentümerhaushalten helfen, ihr Zuhause zu behalten und Wohnkosten besser zu tragen. Entscheidend ist am Ende die individuelle Berechnung durch die zuständige Wohngeldbehörde.

Quellen

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Informationen zum Lastenzuschuss für Eigentümerinnen und Eigentümer von selbst genutztem Wohneigentum