In welchen Fällen wird Wohngeld abgelehnt?

Wohngeld soll Menschen mit geringem Einkommen dabei unterstützen, ihre Wohnkosten zu tragen. Es wird als Mietzuschuss für Mieterinnen und Mieter oder als Lastenzuschuss für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums gezahlt.

Ein Anspruch besteht aber nicht automatisch, nur weil die Miete hoch oder das Einkommen knapp ist.

Die Wohngeldbehörde prüft jeden Antrag anhand mehrerer Voraussetzungen. Entscheidend sind unter anderem die Zahl der Haushaltsmitglieder, das Einkommen, die zuschussfähige Miete oder Belastung sowie der Wohnort mit seiner jeweiligen Mietenstufe.

Wird eine Voraussetzung nicht erfüllt oder fehlen notwendige Nachweise, kann der Antrag abgelehnt werden.

Wohngeld wird abgelehnt, wenn das Einkommen zu hoch ist

Ein häufiger Grund für eine Ablehnung ist ein zu hohes Einkommen. Wohngeld ist für Haushalte gedacht, die ihre Wohnkosten nicht vollständig aus eigener Kraft tragen können, aber nicht auf Bürgergeld oder Sozialhilfe angewiesen sind. Liegt das anrechenbare Gesamteinkommen oberhalb der zulässigen Grenze, besteht kein Anspruch.

Die Einkommensgrenze ist nicht für alle Haushalte gleich. Sie hängt von der Haushaltsgröße, der Miete oder Belastung und der Mietenstufe der Gemeinde ab. Deshalb kann ein Einkommen, das in einer Stadt noch zum Wohngeld berechtigt, in einer anderen Kommune bereits zu hoch sein.

Bei der Berechnung zählt nicht einfach nur das Nettoeinkommen vom Kontoauszug. Die Behörde ermittelt ein wohngeldrechtliches Einkommen, bei dem bestimmte Einnahmen, Abzüge und Freibeträge berücksichtigt werden. Kindergeld und Kinderzuschlag bleiben bei der Einkommensermittlung außer Betracht.

Auch zu geringes Einkommen kann zum Problem werden

Viele Antragstellerinnen und Antragsteller gehen davon aus, dass ein sehr niedriges Einkommen automatisch zu Wohngeld führt. Das ist jedoch nicht immer der Fall. Wohngeld setzt voraus, dass der Haushalt seinen Lebensunterhalt im Grundsatz selbst sichern kann.

Ist das Einkommen so niedrig, dass Miete, Lebensunterhalt und sonstige Ausgaben rechnerisch nicht gedeckt werden können, kann die Behörde Zweifel an der Plausibilität des Antrags haben.

In solchen Fällen wird häufig geprüft, ob stattdessen Bürgergeld, Grundsicherung im Alter oder Hilfe zum Lebensunterhalt infrage kommt. Wohngeld ersetzt diese Leistungen nicht.

Kein Wohngeld bei bestimmten Sozialleistungen

Wohngeld wird in der Regel abgelehnt, wenn bereits Sozialleistungen bezogen werden, bei denen Unterkunftskosten berücksichtigt sind. Dazu gehören insbesondere Bürgergeld, Sozialhilfe, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt. Der Grund liegt darin, dass die Wohnkosten dann bereits über ein anderes Leistungssystem einbezogen werden.

Der Ausschluss betrifft nicht immer automatisch jede Person in einer Wohnung. Leben in einem Haushalt sowohl ausgeschlossene als auch nicht ausgeschlossene Personen, kann die Miete anteilig berücksichtigt werden. Die Wohngeldstelle prüft dann, welche Haushaltsmitglieder für die Berechnung einzubeziehen sind.

Fehlende oder unvollständige Unterlagen führen oft zur Ablehnung

Ein Wohngeldantrag muss belegt werden. Die Behörde benötigt Nachweise über Einkommen, Miete, Nebenkosten, Haushaltsmitglieder und gegebenenfalls Unterhaltszahlungen oder besondere Freibeträge. Werden angeforderte Unterlagen nicht eingereicht, kann der Antrag wegen fehlender Mitwirkung abgelehnt werden.

Besonders häufig fehlen aktuelle Gehaltsabrechnungen, Rentenbescheide, Mietverträge, Kontoauszüge oder Nachweise über Betriebskosten. Auch unklare Angaben zu Personen im Haushalt können die Bearbeitung verzögern oder negativ beeinflussen. Wer Post von der Behörde erhält, sollte Fristen ernst nehmen und fehlende Dokumente möglichst schnell nachreichen.

Falsche Angaben können den Anspruch gefährden

Wohngeld wird auf Grundlage der Angaben im Antrag berechnet. Wer Einkommen verschweigt, Haushaltsmitglieder nicht nennt oder eine falsche Miete angibt, riskiert nicht nur eine Ablehnung. Bereits gezahltes Wohngeld kann später zurückgefordert werden.

Die Wohngeldbehörde darf Angaben durch Datenabgleiche prüfen. Dabei kann unter anderem festgestellt werden, ob andere Leistungen bezogen werden, ob Kapitaleinkünfte vorhanden sind oder ob eine Person noch in der angegebenen Wohnung gemeldet ist. Falsche Angaben können daher auch nach einer Bewilligung auffallen.

Zu hohes Vermögen kann gegen Wohngeld sprechen

Wohngeld richtet sich an Haushalte, die Unterstützung bei den Wohnkosten benötigen. Wer über erhebliches verwertbares Vermögen verfügt, kann vom Wohngeld ausgeschlossen sein. Die genaue Bewertung hängt vom Einzelfall ab.

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Zum Vermögen können etwa größere Geldanlagen, Wertpapiere oder weiteres Immobilienvermögen gehören. Nicht jedes Ersparte führt automatisch zur Ablehnung. Entscheidend ist, ob das vorhandene Vermögen nach den wohngeldrechtlichen Regeln als erheblich anzusehen ist.

Die Wohnung muss selbst genutzt werden

Wohngeld gibt es nur für Wohnraum, der tatsächlich selbst genutzt wird. Wer für eine Wohnung Wohngeld beantragt, dort aber nicht wohnt, erfüllt die Voraussetzung nicht. Auch eine nur formale Anmeldung reicht nicht aus, wenn der Lebensmittelpunkt woanders liegt.

Bei Mieterinnen und Mietern ist der Mietzuschuss an die selbst genutzte Wohnung gebunden. Eigentümerinnen und Eigentümer können einen Lastenzuschuss nur für selbst bewohnten Wohnraum erhalten. Für vermietete Wohnungen, Ferienwohnungen oder reine Kapitalanlagen gibt es kein Wohngeld.

Die Miete wird nicht vollständig berücksichtigt

Eine Ablehnung kann auch entstehen, wenn nach der Berechnung kein Wohngeldbetrag übrig bleibt. Die Behörde berücksichtigt nicht jede Wohnkostenposition in voller Höhe. Grundlage ist bei Mieterinnen und Mietern vor allem die Bruttokaltmiete.

Heizkosten werden im Wohngeldsystem nicht nach den tatsächlichen Rechnungen vollständig übernommen. Seit der Reform gibt es eine pauschale Heizkostenkomponente, die in die Berechnung einfließt. Stromkosten gehören grundsätzlich nicht zu den Wohnkosten im Wohngeld.

Ablehnungsgrund Was dahintersteht Einkommen zu hoch Das anrechenbare Gesamteinkommen liegt über der individuellen Grenze. Einkommen zu niedrig Der Lebensunterhalt kann nicht ausreichend aus eigenem Einkommen gedeckt werden. Bezug anderer Sozialleistungen Unterkunftskosten werden bereits über Bürgergeld, Sozialhilfe oder Grundsicherung berücksichtigt. Unterlagen fehlen Die Behörde kann den Anspruch ohne Nachweise nicht abschließend prüfen. Falsche Angaben Einkommen, Haushaltsmitglieder oder Wohnkosten wurden nicht korrekt angegeben. Wohnung wird nicht selbst genutzt Wohngeld gibt es nur für den eigenen Wohnraum.

Eine Ablehnung ist nicht immer endgültig

Wer einen ablehnenden Bescheid erhält, sollte ihn sorgfältig prüfen. Der Bescheid muss begründen, warum kein Wohngeld bewilligt wurde. Häufig lässt sich erkennen, ob es an fehlenden Nachweisen, einer bestimmten Berechnung oder an einem rechtlichen Ausschluss liegt.

Gegen einen Bescheid kann innerhalb der angegebenen Frist Widerspruch eingelegt werden. Die Frist steht in der Rechtsbehelfsbelehrung des Bescheids. Wer unsicher ist, kann sich bei der Wohngeldstelle, einer Sozialberatung oder einem Mieterverein beraten lassen.

Warum eine genaue Antragstellung wichtig ist

Wohngeld wird grundsätzlich erst ab dem Monat gezahlt, in dem der Antrag bei der zuständigen Behörde eingeht. Für zurückliegende Zeiträume gibt es nur wenige Ausnahmen. Deshalb sollte der Antrag nicht unnötig hinausgeschoben werden.

Auch ein zunächst unvollständiger Antrag kann sinnvoll sein, wenn wichtige Unterlagen nachgereicht werden können. Entscheidend ist, dass die Antragstellung dokumentiert ist. Wer Fristen einhält und Rückfragen der Behörde schnell beantwortet, senkt das Risiko einer Ablehnung.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Eine alleinstehende Mieterin beantragt Wohngeld, weil ihre Bruttokaltmiete deutlich gestiegen ist. Sie reicht den Mietvertrag ein, vergisst aber die aktuellen Gehaltsabrechnungen und den Nachweis über eine Nebentätigkeit. Die Wohngeldstelle fordert die Unterlagen nach, erhält jedoch keine vollständige Antwort.

Der Antrag wird daraufhin abgelehnt, weil der Anspruch nicht zuverlässig berechnet werden kann. Reicht die Mieterin die fehlenden Unterlagen innerhalb der zulässigen Frist nach oder legt fristgerecht Widerspruch ein, kann die Behörde den Fall erneut prüfen. Das Beispiel zeigt, dass eine Ablehnung nicht immer bedeutet, dass grundsätzlich kein Anspruch besteht.

Fragen und Antworten zum Thema

Wird Wohngeld abgelehnt, wenn ich Bürgergeld bekomme?

Ja, in der Regel besteht dann kein Anspruch auf Wohngeld, wenn bei der Bürgergeldberechnung Kosten der Unterkunft berücksichtigt werden. Die Wohnkosten werden in diesem Fall bereits über das Bürgergeldsystem einbezogen.

Kann Wohngeld wegen zu hohem Einkommen abgelehnt werden?

Ja. Liegt das anrechenbare Gesamteinkommen über der individuellen Einkommensgrenze, wird kein Wohngeld bewilligt. Die Grenze hängt von Haushaltsgröße, Miete oder Belastung und Mietenstufe ab.

Kann auch ein sehr niedriges Einkommen zur Ablehnung führen?

Ja. Wenn der Lebensunterhalt rechnerisch nicht gesichert erscheint, kann die Behörde prüfen, ob andere Sozialleistungen passender sind. Wohngeld ist nicht als Ersatz für existenzsichernde Leistungen gedacht.

Was passiert, wenn Unterlagen fehlen?

Fehlende Unterlagen können zu einer Ablehnung führen, wenn die Behörde den Anspruch nicht berechnen kann. Antragstellerinnen und Antragsteller sollten Nachforderungen daher zügig und vollständig beantworten.

Kann ich nach einer Ablehnung erneut Wohngeld beantragen?

Ja. Ein neuer Antrag ist möglich, besonders wenn sich Einkommen, Miete, Haushaltsgröße oder andere Umstände geändert haben. Zusätzlich kann gegen einen aktuellen Ablehnungsbescheid innerhalb der Frist Widerspruch eingelegt werden.

Wer entscheidet verbindlich über den Wohngeldanspruch?

Verbindlich entscheidet die zuständige Wohngeldbehörde am Wohnort. Online-Rechner können nur eine Orientierung bieten und ersetzen nicht die amtliche Prüfung des Einzelfalls.