Für viele Rentner beginnt das Jahr 2027 mit einer neuen Berechnung ihrer Rente. Die Deutsche Rentenversicherung hat angekündigt, den Grundrentenzuschlag zum 1. Januar erneut zu überprüfen, wobei sich die monatliche Rentenzahlung erhöhen, aber auch verringern kann.

Betroffen sein können auch Menschen mit einer Erwerbsminderungsrente. Besonders problematisch ist, dass die Rentenversicherung für die Einkommensprüfung häufig noch Steuerdaten aus dem Jahr 2024 berücksichtigt, obwohl sich die finanzielle Situation der Betroffenen inzwischen erheblich verändert haben kann.

Grundrentenzuschlag wird zum 1. Januar 2027 neu berechnet

Die Deutsche Rentenversicherung hat am 6. November 2026 auf die bevorstehende Neuberechnung des Grundrentenzuschlags hingewiesen.

Hintergrund dieser Neuberechnung ist die gesetzlich vorgeschriebene jährliche Einkommensprüfung nach § 97a SGB VI.

Der Grundrentenzuschlag soll Menschen unterstützen, die über viele Jahre Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt haben, dabei aber vergleichsweise geringe Einkommen erzielten. Auch Zeiten der Kindererziehung und der Pflege von Angehörigen können dabei berücksichtigt werden.

Die Höhe des tatsächlich ausgezahlten Zuschlags hängt unter anderem vom anrechenbaren Einkommen der berechtigten Person ab. Bei verheirateten Rentnern und eingetragenen Lebenspartnern wird grundsätzlich auch das Einkommen des Partners berücksichtigt.

Zum Jahreswechsel werden die maßgeblichen Einkommensfreibeträge angehoben. Gleichzeitig erfolgt die jährliche Einkommensprüfung, wodurch sich der tatsächlich gezahlte Zuschlag verändern kann.

Auch Erwerbsminderungsrentner können den Grundrentenzuschlag erhalten

Der Grundrentenzuschlag ist nicht auf Altersrenten beschränkt. Nach den Informationen der Deutschen Rentenversicherung kann er auch bei Renten wegen voller oder teilweiser Erwerbsminderung gezahlt werden.

Voraussetzung sind grundsätzlich mindestens 33 Jahre mit sogenannten Grundrentenzeiten. Dazu können insbesondere Pflichtbeitragszeiten aus einer Beschäftigung, Kindererziehungszeiten und bestimmte Pflegezeiten gehören.

Ab 35 Jahren mit Grundrentenzeiten kann der Grundrentenzuschlag ohne die für 33 bis unter 35 Jahre geltende besondere Staffelung berechnet werden. Ob und in welcher Höhe ein Zuschlag tatsächlich entsteht, hängt zusätzlich von der individuellen Versicherungsbiografie und der Einkommensprüfung ab.

Für Erwerbsminderungsrentner gibt es dabei eine besonders wichtige Einschränkung. Die sogenannte Zurechnungszeit, durch die eine vorzeitig eintretende Erwerbsminderung bei der Rentenberechnung ausgeglichen werden soll, zählt nicht zu den erforderlichen 33 Grundrentenjahren.

Wer schon in jüngeren Jahren dauerhaft erwerbsgemindert wurde, erreicht deshalb unter Umständen nicht die notwendige Zahl an Grundrentenzeiten. Die Höhe einer Erwerbsminderungsrente allein sagt noch nichts darüber aus, ob ein Anspruch auf den Grundrentenzuschlag besteht.

Diese Einkommensfreibeträge gelten ab Januar 2027

Die Deutsche Rentenversicherung hat die neuen Einkommensfreibeträge bereits veröffentlicht. Für Alleinstehende steigt der monatliche Freibetrag von 1.492 Euro auf 1.555 Euro.

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Bei Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnerschaften erhöht sich der gemeinsame Freibetrag von 2.327 Euro auf 2.425 Euro monatlich. Bis zu diesen Beträgen erfolgt keine Kürzung des Grundrentenzuschlags aufgrund des berücksichtigten Einkommens.

Personenkreis Freibetrag 2026 Freibetrag 2027 Erhöhung Alleinstehende 1.492 Euro 1.555 Euro 63 Euro Ehepaare und eingetragene Lebenspartner zusammen 2.327 Euro 2.425 Euro 98 Euro

Die Erhöhung der Freibeträge bedeutet allerdings nicht, dass automatisch 63 oder 98 Euro mehr Rente ausgezahlt werden. Vielmehr wird ein entsprechend größerer Teil des zu berücksichtigenden Einkommens von der Anrechnung verschont.

Oberhalb der Freibeträge wird der Zuschlag gekürzt

Überschreitet das monatlich zu berücksichtigende Einkommen den jeweiligen Freibetrag, wird der übersteigende Betrag zunächst zu 60 Prozent auf den Grundrentenzuschlag angerechnet. Diese Anrechnung gilt 2027 bei Alleinstehenden bis zu einem maßgeblichen Monatseinkommen von 1.990 Euro.

Bei Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnern reicht die 60-prozentige Anrechnungsstufe bis zu einem gemeinsamen monatlichen Einkommen von 2.861 Euro. Einkommen oberhalb dieser weiteren Grenzen wird zusätzlich vollständig auf den Zuschlag angerechnet.

Personenkreis Keine Anrechnung bis 60 Prozent Anrechnung bis Alleinstehende 1.555 Euro 1.990 Euro Ehepaare und eingetragene Lebenspartner 2.425 Euro 2.861 Euro

Damit kann der Grundrentenzuschlag bei einem entsprechend hohen Einkommen vollständig entfallen. Auch ein zuvor ausgezahlter Zuschlag ist deshalb keine Garantie dafür, dass künftig derselbe Betrag überwiesen wird.

Warum für Januar 2027 häufig noch das Einkommen von 2024 zählt

Eine Besonderheit der Grundrente besteht darin, dass die Einkommensprüfung nicht grundsätzlich auf dem aktuell verfügbaren Monatseinkommen beruht. Nach den gesetzlichen Vorschriften werden regelmäßig steuerliche Daten aus zurückliegenden Jahren verwendet.

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Für die Berechnung ab Januar 2027 hat das Finanzamt im Herbst 2026 grundsätzlich die verfügbaren Einkommensdaten des Jahres 2024 an die Rentenversicherung übermittelt. Waren entsprechende Daten für 2024 noch nicht verfügbar, konnten stattdessen ältere Daten aus 2023 herangezogen werden.

Dadurch kann eine schwierige Situation entstehen. Ein Ehepaar verfügt heute möglicherweise über deutlich weniger Einkommen als vor zwei Jahren, während die Berechnung des Grundrentenzuschlags noch von den früheren höheren Einkünften ausgeht.

Die jährliche Prüfung ist gesetzlich vorgesehen und keine neue Kürzungsmaßnahme der Bundesregierung. Die zeitliche Verzögerung kann für Betroffene dennoch erhebliche finanzielle Folgen haben.

Welche Einkünfte bei der Grundrente berücksichtigt werden

Bei der Prüfung zählt nicht ausschließlich die gesetzliche Rente. Berücksichtigt werden unter anderem das zu versteuernde Einkommen, bestimmte steuerfreie Rentenanteile und relevante Kapitalerträge.

Auch das Einkommen eines Ehepartners oder eingetragenen Lebenspartners wird nach den gesetzlichen Vorgaben einbezogen. Deshalb kann sich der Grundrentenzuschlag verändern, obwohl die eigene Erwerbsminderungsrente nahezu unverändert geblieben ist.

Wichtig ist außerdem, dass das anrechenbare Einkommen nicht einfach mit der monatlichen Bruttorente oder dem Betrag auf dem Girokonto gleichgesetzt werden darf. Die Rentenversicherung verwendet die gesetzlich vorgegebenen Einkommensbestandteile und die hierfür vorliegenden Daten.

Grundrentenzuschlag und Zuschlag zur Erwerbsminderungsrente sind nicht dasselbe

Immer wieder werden zwei unterschiedliche Zuschläge miteinander verwechselt. Der Grundrentenzuschlag unterstützt Menschen mit langen Grundrentenzeiten und unterdurchschnittlichen Verdiensten, während der besondere Zuschlag für bestimmte ältere Erwerbsminderungsrenten auf anderen gesetzlichen Voraussetzungen beruht.

Für bestimmte Erwerbsminderungsrenten mit einem Beginn zwischen 2001 und 2018 gelten besondere Zuschlagsregelungen von 7,5 beziehungsweise 4,5 Prozent. Diese Zuschläge sind nicht mit der jährlichen Einkommensprüfung des Grundrentenzuschlags gleichzusetzen.

Betroffene sollten deshalb genau prüfen, welcher Zuschlag in ihrem Rentenbescheid ausgewiesen ist. Nur so lässt sich nachvollziehen, welche Regelung für eine Veränderung des Rentenbetrags verantwortlich sein kann.

Rentenversicherung verschickt neue Bescheide

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung erhalten Betroffene über Veränderungen des Grundrentenzuschlags einen Bescheid. Ein gesonderter Antrag auf die regelmäßige Neuberechnung ist nicht erforderlich.

Wird der Zuschlag gekürzt, sollten Versicherte insbesondere die zugrunde gelegten Einkommensdaten und den Berechnungszeitraum überprüfen. Bei Unklarheiten kann eine Erläuterung durch den zuständigen Rentenversicherungsträger angefordert werden.

Wer eine fehlerhafte Berechnung vermutet, sollte außerdem die Rechtsbehelfsbelehrung beachten und gegebenenfalls fristgerecht Widerspruch einlegen. Allein der Umstand, dass das aktuelle Einkommen niedriger ist als das früher berücksichtigte Einkommen, begründet jedoch nicht automatisch einen Berechnungsfehler.

Über die Auswirkungen der jährlichen Neuberechnung berichtet gegen-hartz.de auch im Beitrag „Grundrente wird 2027 neu berechnet: Weniger Rente, weil der Zuschlag vollständig aufgezehrt ist“.

Praxisbeispiel: Von 150 Euro Grundrentenzuschlag bleiben nur 63 Euro

Die 62-jährige Monika bezieht eine Erwerbsminderungsrente und erfüllt aufgrund ihrer langjährigen Beschäftigung und Kindererziehung die Voraussetzungen für einen Grundrentenzuschlag. Vor der Einkommensanrechnung beträgt dieser Zuschlag in unserem fiktiven Beispiel monatlich 150 Euro.

Bei der Einkommensprüfung für Januar 2027 ergibt sich für Monika als Alleinstehende ein zu berücksichtigendes Monatseinkommen von 1.700 Euro. Der neue Freibetrag beträgt 1.555 Euro.

Damit liegen 145 Euro oberhalb des Freibetrags. Von diesem Betrag werden 60 Prozent, also 87 Euro, auf den Grundrentenzuschlag angerechnet.

Von den ursprünglich berechneten 150 Euro bleiben deshalb nur 63 Euro monatlich übrig. Hätte Monika kein Einkommen oberhalb des Freibetrags, könnte der Zuschlag bei ansonsten unveränderten Voraussetzungen ungekürzt ausgezahlt werden.

Der Fall zeigt, weshalb ein rechnerischer Anspruch auf den Grundrentenzuschlag nicht automatisch bedeutet, dass der gesamte Zuschlag tatsächlich auf dem Konto ankommt.