Bürgergeld: Einzahlungen aufs Konto beim Jobcenter richtig erklären

Eine Bareinzahlung, eine Überweisung von Angehörigen oder eine Rückzahlung durch einen Bekannten kann beim Jobcenter schnell Fragen auslösen. Auf dem Kontoauszug ist zunächst nur zu erkennen, dass Geld eingegangen ist – nicht aber, woher es stammt und ob es als Einkommen angerechnet werden darf.

Leistungsbeziehende sollten ungeklärte Einzahlungen deshalb nicht ignorieren. Wer Herkunft und Zweck des Geldes frühzeitig und nachvollziehbar belegt, kann Rückfragen, vorläufige Zahlungseinstellungen und Rückforderungen häufig vermeiden.

Seit dem 1. Juli 2026 heißt die bisher als Bürgergeld bezeichnete Leistung offiziell Grundsicherungsgeld. Da der Begriff Bürgergeld weiterhin verbreitet ist, wird er in diesem Beitrag ergänzend verwendet. Die gesetzlichen Regeln zur Berücksichtigung von Einkommen finden sich weiterhin im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch.

Warum das Jobcenter Kontoeinzahlungen überprüft

Das Jobcenter muss feststellen, ob eine leistungsberechtigte Person ihren Lebensunterhalt teilweise aus eigenen Mitteln bestreiten kann. Deshalb werden nicht nur Arbeitslohn, Renten oder Unterhaltszahlungen betrachtet, sondern grundsätzlich alle Zahlungseingänge, die während des Leistungsbezugs verfügbar werden.

Nach § 11 SGB II werden Einnahmen grundsätzlich in dem Monat berücksichtigt, in dem sie tatsächlich zufließen. Eine Überweisung oder Einzahlung kann daher den Leistungsanspruch für genau diesen Monat verändern.

Der Buchungstext auf dem Kontoauszug reicht für die rechtliche Bewertung häufig nicht aus. Bei einer Bareinzahlung steht dort beispielsweise nur „Einzahlung Automat“ oder „Bargeldeinzahlung“, ohne dass erkennbar ist, ob es sich um eigenes Geld, ein Geschenk, ein Darlehen oder einen Verkaufserlös handelt.

Das Jobcenter darf deshalb eine Erklärung und geeignete Nachweise verlangen. Leistungsberechtigte müssen Tatsachen angeben, die für ihren Anspruch erheblich sind, und auf Verlangen Belege vorlegen.

Nicht jede Einzahlung ist automatisch Einkommen

Ein Zahlungseingang auf dem Konto bedeutet nicht zwangsläufig, dass neues anrechenbares Einkommen entstanden ist. Entscheidend ist, ob sich das verfügbare Vermögen der betroffenen Person tatsächlich erhöht hat und ob das Geld dauerhaft zur freien Verwendung verbleibt.

Wer beispielsweise 200 Euro vom eigenen Konto abhebt und zwei Wochen später 150 Euro davon wieder einzahlt, erhält dadurch kein neues Einkommen. Es handelt sich lediglich um bereits vorhandenes Geld, das vorübergehend als Bargeld aufbewahrt wurde.

Auch eine echte Darlehenszahlung kann von der Einkommensanrechnung ausgenommen sein. Das Bundessozialgericht hat mehrfach bestätigt, dass ein privates Darlehen grundsätzlich kein Einkommen darstellt, wenn eine ernsthafte Rückzahlungsverpflichtung besteht und das Geld nur vorübergehend überlassen wird.

Anders kann es bei einem Geschenk, regelmäßigem Unterhalt, Arbeitslohn oder dem Erlös aus einer verkauften Sache sein. Hier muss jeweils geprüft werden, ob eine gesetzliche Ausnahme, ein Freibetrag oder eine Anrechnungsvorschrift greift.

Diese Arten von Einzahlungen kommen besonders häufig vor

Art der Einzahlung Mögliche Bewertung und geeigneter Nachweis Wiedereinzahlung eigenen Bargeldes In der Regel kein neues Einkommen, wenn Herkunft und vorherige Abhebung nachvollziehbar sind. Geeignet sind Kontoauszüge mit der ursprünglichen Abhebung und eine schriftliche Erklärung. Privates Darlehen In der Regel kein Einkommen bei ernsthafter Rückzahlungspflicht. Hilfreich sind ein schriftlicher Darlehensvertrag, Zahlungsnachweis und Angaben zur Rückzahlung. Geschenk von Eltern oder Freunden Kann als Einkommen berücksichtigt werden. Benötigt werden eine Erklärung des Geldgebers sowie Angaben zu Anlass, Höhe und Zweck. Rückzahlung geliehenen Geldes Regelmäßig kein neuer wirtschaftlicher Zuwachs, wenn eigenes Geld zurückgezahlt wird. Nachweise über die frühere Zahlung oder Vereinbarung sollten vorgelegt werden. Verkauf gebrauchter Gegenstände Kann eine Vermögensumschichtung sein, wenn ein bereits vorhandener Gegenstand verkauft wurde. Kaufvertrag, Anzeige, Nachrichtenverlauf oder Quittung können als Beleg dienen. Arbeitslohn oder Vergütung Grundsätzlich Einkommen im Zuflussmonat. Lohnabrechnung, Vertrag oder Abrechnung sollten eingereicht werden. Kostenerstattung Die Behandlung hängt vom Grund der Erstattung ab. Rechnung, Abrechnung und Mitteilung des Erstattenden sollten vorgelegt werden. Durchlaufender Betrag Kann anrechnungsfrei bleiben, wenn das Geld nur entgegengenommen und vollständig weitergeleitet wird. Dafür ist eine lückenlose Dokumentation nötig.

Eigene Bargeldbestände nachvollziehbar erklären

Besonders häufig entstehen Schwierigkeiten bei Bargeldeinzahlungen. Die Aussage, das Geld habe schon vorher zu Hause gelegen, kann zwar zutreffen, ist für das Jobcenter allein aber nur schwer überprüfbar.

Hilfreich ist eine konkrete zeitliche Darstellung. Darin sollte stehen, wann das Geld ursprünglich abgehoben wurde, weshalb es bar aufbewahrt wurde und warum es später wieder auf das Konto eingezahlt worden ist.

Ein Beispiel wäre eine Abhebung von 500 Euro am Monatsanfang für Haushaltsausgaben. Werden davon am Monatsende 180 Euro wieder eingezahlt, sollte der Kontoauszug mit der vorherigen Abhebung zusammen mit einer kurzen Erklärung eingereicht werden.

Problematisch wird es, wenn regelmäßig hohe Bargeldbeträge eingezahlt werden, ohne dass vorherige Abhebungen oder andere nachvollziehbare Quellen erkennbar sind. In diesem Fall kann das Jobcenter weitere Nachweise verlangen und prüfen, ob bislang nicht angegebenes Einkommen vorliegt.

Privates Darlehen schriftlich festhalten

Ein Darlehen von Eltern, Geschwistern oder Freunden sollte nicht nur mündlich vereinbart werden. Je höher der Betrag ist, desto wichtiger wird eine schriftliche und bereits bei Auszahlung bestehende Vereinbarung.

Der Vertrag sollte die Namen der Beteiligten, den Darlehensbetrag, das Auszahlungsdatum sowie die Rückzahlungspflicht enthalten. Zusätzlich sollten Rückzahlungsbeginn, Ratenhöhe und mögliche Fälligkeit beschrieben werden.

Eine nachträglich erstellte Bescheinigung kann Zweifel auslösen. Das gilt besonders dann, wenn das Geld zunächst als „Hilfe“, „Unterstützung“ oder „Geschenk“ bezeichnet wurde und erst nach einer Nachfrage des Jobcenters ein Darlehensvertrag vorgelegt wird.

Die Rückzahlungsvereinbarung muss auch tatsächlich ernst gemeint sein. Werden vereinbarte Raten später gezahlt, sollten die Überweisungsbelege aufbewahrt werden.

Geschenke können den Leistungsanspruch mindern

Geldgeschenke stehen der empfangenden Person normalerweise endgültig zur Verfügung. Sie können deshalb als Einkommen behandelt und im Zuflussmonat auf die Leistung angerechnet werden.

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Das gilt nicht nur für hohe Beträge. Auch kleinere, wiederkehrende Überweisungen von Angehörigen können Fragen auslösen, wenn sie regelmäßig zur Finanzierung des Lebensunterhalts verwendet werden.

Bei bestimmten Zuwendungen kommen gesetzliche Ausnahmen in Betracht. Dies betrifft beispielsweise einzelne Leistungen der freien Wohlfahrtspflege oder Zuwendungen, deren Berücksichtigung grob unbillig wäre und die die finanzielle Lage nicht so stark verbessern, dass Grundsicherungsleistungen ungerechtfertigt wären.

Ob eine solche Ausnahme vorliegt, hängt vom Einzelfall ab. Die Bezeichnung „Geschenk“ im Verwendungszweck entscheidet darüber ebenso wenig wie die persönliche Absicht des Geldgebers.

Rückzahlungen von Freunden und Angehörigen

Wer einer anderen Person zuvor eigenes Geld geliehen hat und es später zurückbekommt, erzielt nicht ohne Weiteres Einkommen. Wirtschaftlich wird lediglich ein bestehender Rückzahlungsanspruch erfüllt.

Allerdings muss die frühere Geldhingabe glaubhaft gemacht werden. Geeignet sind Kontoauszüge, Überweisungsbelege, Nachrichten, Quittungen oder eine bereits damals geschlossene Vereinbarung.

Wurde das Geld ursprünglich in bar übergeben und existieren keine Unterlagen, wird der Nachweis schwieriger. Eine Erklärung der anderen Person kann helfen, ersetzt aber nicht in jedem Fall weitere Belege.

Auch hier sollte die Darstellung konkrete Daten und Beträge enthalten. Allgemeine Aussagen wie „Ich habe das Geld irgendwann einmal verliehen“ reichen bei größeren Summen häufig nicht aus.

Verkauf von Möbeln, Elektronik oder Kleidung

Verkaufen Leistungsbeziehende einen Gegenstand, den sie bereits vor dem Leistungsbezug besessen haben, wird häufig lediglich vorhandenes Sachvermögen in Geld umgewandelt. Ein solcher Vorgang kann als Vermögensumschichtung behandelt werden.

Das bedeutet jedoch nicht, dass Verkäufe gegenüber dem Jobcenter verschwiegen werden sollten. Der Verkauf sollte erklärt und durch die Anzeige, den Kaufvertrag, eine Quittung oder den Nachrichtenverlauf mit dem Käufer belegt werden.

Anders kann die Bewertung ausfallen, wenn regelmäßig Waren gekauft und mit Gewinn weiterverkauft werden. Dann kann eine selbstständige oder gewerbliche Tätigkeit vorliegen, deren Einnahmen dem Jobcenter mitzuteilen sind.

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Auch ein auffällig hoher Verkaufspreis kann Nachfragen auslösen. Deshalb sollte möglichst dokumentiert werden, welcher Gegenstand verkauft wurde und wann er ursprünglich erworben worden war.

Kostenerstattungen und durchlaufende Zahlungen

Eine Erstattung ist nicht automatisch anrechnungsfrei. Das Jobcenter prüft, wofür die Zahlung geleistet wurde und ob die zuvor entstandenen Kosten bereits bei der Leistungsberechnung berücksichtigt worden sind.

Erstattet beispielsweise eine andere Person einen gemeinsamen Einkauf, sollte der ursprüngliche Kassenbon zusammen mit dem Zahlungsnachweis aufbewahrt werden. Bei Reisekosten, Versicherungen oder medizinischen Aufwendungen sind die jeweilige Abrechnung und der Erstattungsbescheid hilfreich.

Auch durchlaufende Beträge müssen deutlich erkennbar sein. Wer Geld für eine andere Person entgegennimmt und anschließend weiterleitet, sollte sowohl den Eingang als auch die Weiterzahlung belegen können.

Solche Konstruktionen sollten während des Leistungsbezugs möglichst vermieden werden. Ein Konto, über das regelmäßig fremde Gelder laufen, erschwert die Prüfung erheblich und kann zu langwierigen Rückfragen führen.

So sollte die Erklärung an das Jobcenter aussehen

Eine Erklärung sollte sachlich, knapp und dennoch vollständig sein. Sie sollte das Buchungsdatum, den Betrag, die Herkunft, den Anlass und die rechtliche Einordnung aus Sicht der betroffenen Person enthalten.

Statt nur zu schreiben, es handele sich um „privates Geld“, sollte der Vorgang konkret beschrieben werden. Eine nachvollziehbare Formulierung wäre etwa: „Die Einzahlung von 240 Euro am 8. August stammt aus Bargeld, das ich am 2. August von demselben Konto abgehoben und nicht vollständig benötigt habe.“

Bei einem Darlehen sollte auf den beigefügten Vertrag verwiesen werden. Bei einer Rückzahlung sollten die frühere Zahlung und der aktuelle Rückfluss jeweils mit Datum und Betrag benannt werden.

Die Erklärung kann über den Online-Service, die Jobcenter-App, schriftlich oder persönlich eingereicht werden. Die Bundesagentur für Arbeit stellt dafür auch eine digitale Veränderungsmitteilung zur Verfügung.

Eine einfache Mustererklärung

Betreff: Erklärung zur Einzahlung vom [Datum] über [Betrag]

Auf meinem Konto wurde am [Datum] eine Einzahlung in Höhe von [Betrag] Euro gebucht. Der Betrag stammt aus [genaue Herkunft des Geldes]. Es handelt sich aus meiner Sicht nicht um Arbeitsentgelt oder eine sonstige Zahlung, die mir ohne Rückzahlungsverpflichtung zur Bestreitung meines Lebensunterhalts überlassen wurde.

Zum Nachweis füge ich [Kontoauszug, Darlehensvertrag, Quittung, Verkaufsnachweis oder Erklärung der zahlenden Person] bei. Ich bitte darum, die Unterlagen bei der Prüfung meines Leistungsanspruchs zu berücksichtigen.

Bei einem Geschenk oder einer anderen endgültig verbleibenden Zahlung sollte nicht behauptet werden, es liege kein Einkommen vor. In diesem Fall genügt eine wahrheitsgemäße Beschreibung, damit das Jobcenter die rechtliche Bewertung vornehmen kann.

Warum vollständige Nachweise so wichtig sind

Kontoauszüge dienen dem Jobcenter als Unterlagen zur Prüfung der Hilfebedürftigkeit. Die Bundesagentur für Arbeit weist darauf hin, dass Kontoauszüge aufbewahrt werden sollten, da sie bei späteren Prüfungen erneut verlangt werden können.

Zu jeder auffälligen Einzahlung sollten daher auch die dazugehörigen Belege gesichert werden. Digitale Nachrichten, Kleinanzeigen und Überweisungsbelege können später verloren gehen oder gelöscht werden.

Wer nur den Kontoauszug einreicht, überlässt dem Jobcenter die Interpretation des Vorgangs. Eine zusätzliche Erklärung kann verhindern, dass eine harmlose Umbuchung zunächst als Einnahme behandelt wird.

Unterlagen sollten nach Möglichkeit gemeinsam und mit eindeutigem Bezug zum jeweiligen Zahlungseingang eingereicht werden. So kann die Sachbearbeitung erkennen, welcher Beleg zu welcher Buchung gehört.

Was bei einer ungeklärten Einzahlung passieren kann

Bleibt die Herkunft einer Zahlung unklar, kann das Jobcenter eine Mitwirkungsaufforderung versenden und eine Frist zur Vorlage weiterer Unterlagen setzen. Die Leistung darf wegen fehlender Mitwirkung jedoch nicht ohne vorherigen schriftlichen Hinweis auf die möglichen Folgen versagt oder entzogen werden.

Kommt das Jobcenter zu dem Ergebnis, dass anrechenbares Einkommen vorlag, kann der Leistungsbescheid geändert werden. Bereits ausgezahlte Beträge können anschließend ganz oder teilweise zurückgefordert werden.

Bei falschen oder unvollständigen Angaben drohen zusätzlich ein Bußgeldverfahren oder bei vorsätzlichem Verhalten strafrechtliche Ermittlungen. Deshalb sollten Erklärungen niemals erfunden oder Belege nachträglich manipuliert werden.

Wird eine Einzahlung zu Unrecht als Einkommen angerechnet, kann gegen den Bescheid grundsätzlich innerhalb eines Monats Widerspruch eingelegt werden. Dem Widerspruch sollten die Erklärung und sämtliche verfügbaren Nachweise beigefügt werden.

Praxisbeispiel: 400 Euro von der Mutter

Eine alleinlebende Leistungsbezieherin erhält 400 Euro von ihrer Mutter. Auf dem Kontoauszug steht lediglich „Hilfe“, weshalb das Jobcenter den Betrag zunächst als Geschenk und damit als mögliches Einkommen einordnet.

Die Frau erklärt, dass ihre Waschmaschine ausgefallen sei und ihre Mutter ihr den Betrag nur geliehen habe. Sie legt einen vor der Überweisung unterschriebenen Darlehensvertrag vor, in dem monatliche Rückzahlungen von 20 Euro vereinbart sind.

Zusätzlich reicht sie die Rechnung für die neue Waschmaschine und später die ersten Überweisungsbelege über die Rückzahlungsraten ein. Aufgrund der nachgewiesenen Rückzahlungspflicht spricht viel dafür, dass kein endgültiger Vermögenszuwachs und damit kein anrechenbares Einkommen vorliegt.

Häufige Fragen zu Einzahlungen auf das Konto

1. Muss jede Bareinzahlung dem Jobcenter gemeldet werden?

Nicht jede kleine Umbuchung erfordert automatisch eine gesonderte Meldung. Sobald die Einzahlung jedoch Einkommen sein könnte oder auf den angeforderten Kontoauszügen sichtbar wird, sollte ihre Herkunft vorsorglich erklärt werden.

2. Ist zurückgelegtes Bargeld bei einer Wiedereinzahlung Einkommen?

Bereits vorhandenes eigenes Geld wird durch die Wiedereinzahlung grundsätzlich nicht zu neuem Einkommen. Die Person sollte aber belegen können, woher das Bargeld stammt, etwa durch eine frühere Kontoabhebung.

3. Wird geliehenes Geld von Eltern angerechnet?

Ein echtes Privatdarlehen gilt nach der Rechtsprechung grundsätzlich nicht als Einkommen, wenn eine ernsthafte Rückzahlungspflicht besteht. Ein schriftlicher Vertrag und tatsächlich geleistete Rückzahlungen verbessern die Nachweisbarkeit.

4. Darf das Jobcenter nachfragen, wer das Geld überwiesen hat?

Ja, wenn die Information zur Prüfung des Leistungsanspruchs benötigt wird. Das Jobcenter darf Angaben und Nachweise verlangen, die für die Feststellung von Einkommen und Hilfebedürftigkeit erheblich sind.

5. Ist der Verkauf eines gebrauchten Gegenstands Einkommen?

Der Verkauf eines bereits vorhandenen persönlichen Gegenstands kann eine bloße Vermögensumschichtung sein. Der Gegenstand, der Kaufpreis und der Verkaufsvorgang sollten jedoch nachvollziehbar dokumentiert werden.

6. Was kann man tun, wenn das Jobcenter die Einzahlung trotzdem anrechnet?

Betroffene sollten den Änderungs- oder Erstattungsbescheid genau prüfen und innerhalb der genannten Frist Widerspruch einlegen. Im Widerspruch muss erläutert werden, warum kein anrechenbares Einkommen vorlag; passende Kontoauszüge, Verträge, Quittungen und Erklärungen sollten beigefügt werden.