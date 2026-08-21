Wechsel vom Bürgergeld in die Sozialhilfe wird oft zur Zerreißprobe

Der Wechsel vom Jobcenter zum Sozialamt kann für Betroffene zu einer Zerreißprobe werden. Das Jobcenter erklärt sich nicht mehr für zuständig, das Sozialamt prüft erst noch den Anspruch – während Miete, Strom, Lebensmittel und Versicherungen weiter bezahlt werden müssen.

Besonders häufig entstehen solche Situationen bei einer festgestellten oder vermuteten vollen Erwerbsminderung sowie beim Erreichen der Altersgrenze. Dabei gibt es mehrere gesetzliche Schutzvorschriften, die verhindern sollen, dass Hilfebedürftige allein wegen eines Zuständigkeitsstreits ohne Existenzsicherung bleiben.

Seit dem 1. Juli 2026 heißt die Geldleistung nach dem SGB II Grundsicherungsgeld. Bis zum 31. Dezember 2026 dürfen Behörden allerdings weiterhin die Bezeichnung Bürgergeld verwenden.

Wenn plötzlich zwei Behörden aufeinander verweisen

Für erwerbsfähige Hilfebedürftige ist grundsätzlich das Jobcenter zuständig. Als erwerbsfähig gilt im SGB II, wer unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich arbeiten kann.

Bei dauerhaft voller Erwerbsminderung kommt dagegen regelmäßig die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII in Betracht. Voraussetzung ist unter anderem, dass die betreffende Person mindestens 18 Jahre alt ist und es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung wieder behoben werden kann.

Das klingt auf dem Papier nach einer eindeutigen Trennung. In der Praxis entsteht jedoch häufig genau an dieser Grenze Streit.

Ein ärztlicher Dienst hält einen Betroffenen für nicht erwerbsfähig, das Jobcenter möchte die Zahlung beenden und verweist an das Sozialamt. Dort heißt es anschließend möglicherweise, die dauerhafte volle Erwerbsminderung sei noch nicht ausreichend nachgewiesen oder die Rentenversicherung müsse zunächst eine Stellungnahme abgeben.

Weitere Informationen zur Abgrenzung finden Betroffene auch in unserem Beitrag Erwerbsminderung aber keine EM-Rente: Wer zahlt jetzt?.

Nicht jede Erwerbsminderung führt automatisch zum Sozialamt

Ein häufiger Irrtum besteht darin, dass jede gesundheitlich eingeschränkte Person automatisch aus dem SGB II ausscheidet. Entscheidend ist nicht allein eine Krankheit oder Schwerbehinderung, sondern die sozialrechtlich festgestellte Erwerbsfähigkeit.

Hinzu kommt eine Besonderheit bei Bedarfsgemeinschaften. Auch nicht erwerbsfähige Personen können weiterhin Leistungen des Jobcenters erhalten, wenn sie mit einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person in einer Bedarfsgemeinschaft leben und kein vorrangiger Anspruch auf Grundsicherung nach dem vierten Kapitel des SGB XII besteht.

Deshalb muss jeder Fall einzeln geprüft werden. Die Aussage „unter drei Stunden arbeitsfähig bedeutet immer Sozialamt“ ist in dieser Pauschalität falsch.

Situation In der Regel zuständig Besonderheit Mindestens drei Stunden täglich erwerbsfähig Jobcenter Leistungen nach dem SGB II Dauerhaft voll erwerbsgemindert Sozialamt Grundsicherung nach dem vierten Kapitel SGB XII Nur vorübergehend voll erwerbsgemindert Häufig Sozialamt Hilfe zum Lebensunterhalt kann in Betracht kommen Altersgrenze nach § 7a SGB II erreicht Sozialamt Grundsicherung im Alter kann anschließen Nicht erwerbsfähig, aber Mitglied einer SGB-II-Bedarfsgemeinschaft Unter Umständen weiterhin Jobcenter § 7 Abs. 2 und § 19 SGB II beachten Jobcenter und Sozialamt streiten über die Zuständigkeit Zuständigkeit muss geklärt werden Vorläufige Leistungen können verlangt werden

Jobcenter darf Betroffene bei Streit über die Erwerbsfähigkeit nicht einfach fallenlassen

Besonders wichtig ist § 44a SGB II. Danach stellt die Agentur für Arbeit fest, ob eine arbeitsuchende Person erwerbsfähig ist.

Der Feststellung können unter anderem der Sozialhilfeträger und die Krankenkasse widersprechen. Kommt es zu einem solchen Widerspruch, wird eine gutachterliche Stellungnahme des zuständigen Rentenversicherungsträgers eingeholt.

Bis über diesen Streit entschieden ist, müssen bei Vorliegen der übrigen Voraussetzungen weiterhin Leistungen nach dem SGB II erbracht werden. Das Bundessozialgericht bezeichnet diesen Schutz ausdrücklich als „Nahtlosigkeitsregelung“.

Das ist für Betroffene ausgesprochen wichtig. Ein ungeklärter Streit zwischen Behörden soll nicht dadurch gelöst werden, dass zunächst niemand mehr zahlt.

Auch unser ausführlicher Beitrag Wechsel vom Jobcenter zum Sozialamt – Das ist jetzt wichtig erläutert, welche Probleme beim Übergang auftreten können.

Die Rentenversicherung kann die Erwerbsminderung verbindlich klären

Geht es um Grundsicherung wegen dauerhafter voller Erwerbsminderung, kann das Sozialamt den Rentenversicherungsträger mit der medizinischen Prüfung beauftragen. Dessen Entscheidung über die Voraussetzungen der dauerhaften vollen Erwerbsminderung bindet anschließend den Sozialhilfeträger.

Eine neue Prüfung ist nicht immer notwendig. Hat die Rentenversicherung die betreffende Erwerbsminderung bereits im Rahmen eines Rentenverfahrens festgestellt, kann auf diese Feststellung zurückgegriffen werden.

Dabei darf jedoch nicht übersehen werden, dass Erwerbsminderung und Anspruch auf Erwerbsminderungsrente zwei verschiedene Fragen sind. Jemand kann medizinisch dauerhaft voll erwerbsgemindert sein und trotzdem keine EM-Rente erhalten, beispielsweise weil die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen fehlen.

Dann kann bei Hilfebedürftigkeit trotzdem Grundsicherung nach dem SGB XII bestehen. Der fehlende Rentenanspruch bedeutet nicht automatisch, dass auch das Sozialamt nichts zahlen muss.

Dauerhaft oder nur vorübergehend erwerbsgemindert macht einen Unterschied

Für die Grundsicherung wegen Erwerbsminderung verlangt § 41 SGB XII eine dauerhafte volle Erwerbsminderung. Es muss unwahrscheinlich sein, dass die volle Erwerbsminderung wieder behoben werden kann.

Ist die volle Erwerbsminderung dagegen nur vorübergehend, kommt häufig Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem dritten Kapitel des SGB XII in Betracht. Nach § 19 SGB XII ist diese Leistung für Menschen vorgesehen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht ausreichend aus eigenen Mitteln bestreiten können.

Diese Unterscheidung kann im Behördenalltag erhebliche Verzögerungen verursachen. Das Sozialamt muss zunächst klären, ob es um Grundsicherung oder Hilfe zum Lebensunterhalt geht.

Bei Zuständigkeitsstreit hilft § 43 SGB I

Noch wichtiger für akute finanzielle Notlagen kann § 43 SGB I sein. Die Vorschrift betrifft Fälle, in denen ein Anspruch auf Sozialleistungen besteht, aber mehrere Sozialleistungsträger darüber streiten, wer zahlen muss.

Der zuerst angegangene Leistungsträger kann zunächst vorläufig leisten. Stellt der Betroffene ausdrücklich einen entsprechenden Antrag, muss der zuerst angegangene Träger vorläufige Leistungen erbringen, sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Das Gesetz setzt hierfür sogar eine zeitliche Grenze. Die vorläufigen Leistungen müssen spätestens nach Ablauf eines Kalendermonats nach Eingang des Antrags beginnen.

Betroffene sollten deshalb nicht lediglich telefonisch nachfragen, wann endlich entschieden werde. Sinnvoll ist ein nachweisbarer schriftlicher Antrag mit dem ausdrücklichen Hinweis auf § 43 SGB I.

Eine mögliche Formulierung lautet: „Hiermit beantrage ich wegen des zwischen Jobcenter und Sozialamt bestehenden Zuständigkeitsstreits vorläufige Leistungen nach § 43 SGB I. Mein Lebensunterhalt ist aktuell nicht anderweitig gesichert.“

Vorschuss ist etwas anderes als eine vorläufige Leistung

Daneben existiert § 42 SGB I. Diese Vorschrift greift insbesondere dann, wenn der Anspruch auf eine Geldleistung grundsätzlich feststeht, die Behörde aber zur Berechnung der genauen Höhe voraussichtlich noch längere Zeit benötigt.

Auch hier kann ein Vorschuss ausdrücklich beantragt werden. Bei Vorliegen der Voraussetzungen hat der Leistungsträger Vorschüsse zu zahlen; die Zahlung beginnt spätestens nach Ablauf eines Kalendermonats nach Eingang des Vorschussantrags.

Die beiden Vorschriften sollten daher nicht verwechselt werden. § 43 SGB I betrifft vor allem den Streit darüber, welcher Sozialleistungsträger zuständig ist, während § 42 SGB I insbesondere bei Verzögerungen bei der Ermittlung der Leistungshöhe helfen kann.

Antrag bei der falschen Behörde kann trotzdem rechtzeitig sein

Eine weitere Schutzvorschrift findet sich in § 16 SGB I. Ein Sozialleistungsantrag darf auch von einem unzuständigen Sozialleistungsträger oder einer Gemeinde entgegengenommen werden.

Die Stelle muss den Antrag unverzüglich an den zuständigen Leistungsträger weiterleiten. Ist die Leistung von einem Antrag abhängig, gilt als Antragsdatum bereits der Tag, an dem der Antrag bei der zuerst angesprochenen Stelle eingegangen ist.

Das kann mehrere hundert Euro ausmachen. Besonders bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist der Antragsmonat finanziell wichtig.

Betroffene sollten trotzdem immer einen Nachweis über die Abgabe sichern. Geeignet sind beispielsweise eine Eingangsbestätigung, ein Fax-Sendebericht, ein nachweisbarer elektronischer Versand oder eine persönliche Abgabe gegen Empfangsbestätigung.

Bei der Grundsicherung zählt der Antragsmonat

Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wird nach § 44 SGB XII grundsätzlich auf Antrag erbracht. Der Antrag wirkt auf den ersten Tag des Kalendermonats zurück, in dem er gestellt wurde, sofern die Anspruchsvoraussetzungen in diesem Monat vorliegen.

Wer beispielsweise am 27. Oktober den Antrag stellt und bereits seit Monatsbeginn die Voraussetzungen erfüllt, kann grundsätzlich Leistungen ab dem 1. Oktober erhalten. Für September entsteht dadurch aber normalerweise kein Anspruch.

Deshalb kann es teuer werden, auf die Aufforderung des Jobcenters zu warten. Sobald absehbar ist, dass künftig Grundsicherung beim Sozialamt benötigt werden könnte, sollte der Antrag vorsorglich gestellt werden.

Mehr dazu erläutern wir in unserem Beitrag Ohne Antrag keine Grundsicherung im Alter – und warum jeder verlorene Monat Geld kostet.

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Bei Hilfe zum Lebensunterhalt gelten andere Regeln

Bei der Hilfe zum Lebensunterhalt gibt es eine wichtige Abweichung. Hier gilt grundsätzlich das sogenannte Kenntnisprinzip des § 18 SGB XII.

Die Sozialhilfe setzt danach ein, sobald dem Sozialhilfeträger bekannt wird, dass die Voraussetzungen für die Leistung vorliegen. Wird zunächst eine unzuständige Sozialhilfestelle informiert, muss sie die bekannten Umstände und Unterlagen an die zuständige Stelle weitergeben.

Ein förmlicher schriftlicher Antrag ist trotzdem dringend zu empfehlen. Im Streitfall lässt sich damit wesentlich leichter beweisen, ab welchem Zeitpunkt das Sozialamt über die Notlage informiert war.

Übergang in die Grundsicherung im Alter sollte vorbereitet werden

Ein vergleichsweise gut planbarer Wechsel entsteht beim Erreichen der Altersgrenze. Nach § 7a SGB II wird die jeweilige Altersgrenze mit Ablauf des entsprechenden Monats erreicht.

Bei Menschen ab Jahrgang 1964 liegt sie bei 67 Jahren. Für ältere Jahrgänge gelten gestaffelte Altersgrenzen.

Das SGB XII enthält inzwischen ausdrücklich eine Regelung für Personen, deren SGB-II-Bezug wegen Erreichens dieser Altersgrenze endet. Der anschließende Bewilligungszeitraum der Grundsicherung beginnt mit dem ersten Tag des folgenden Monats.

Trotzdem sollte der Antrag beim Sozialamt nicht erst nach der letzten Jobcenter-Zahlung gestellt werden. Fehlende Kontoauszüge, Mietunterlagen oder Rentenbescheide können die Bearbeitung ansonsten verzögern.

Wenn das Sozialamt immer neue Unterlagen verlangt

In der Praxis entsteht die Leistungslücke häufig nicht durch einen offenen Zuständigkeitsstreit, sondern durch eine lange Prüfung. Kontoauszüge, Mietvertrag, Rentenbescheid, Versicherungsnachweise und Vermögensunterlagen werden angefordert, danach folgen weitere Nachfragen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass eine Behörde beliebig lange mit jeder Entscheidung warten darf. § 17 SGB I verpflichtet Sozialleistungsträger dazu, darauf hinzuwirken, dass Berechtigte ihre Sozialleistungen umfassend und zügig erhalten.

Im Bereich der Grundsicherung nach dem SGB XII kann unter bestimmten Voraussetzungen sogar ausdrücklich vorläufig entschieden werden. § 44a SGB XII sieht dies etwa vor, wenn einzelne Anspruchsvoraussetzungen noch längere Zeit geprüft werden müssen, ein Anspruch aber hinreichend wahrscheinlich ist.

Gerade bei existenzsichernden Leistungen sollte deshalb schriftlich darauf hingewiesen werden, wenn kein Geld mehr für Lebensmittel oder die Miete vorhanden ist. Die finanzielle Notlage sollte möglichst konkret belegt werden.

Eine bloße mündliche Auskunft reicht nicht

Problematisch sind Aussagen wie „Wir sind nicht mehr zuständig“, „Das Sozialamt muss jetzt zahlen“ oder „Wir warten noch auf die Rentenversicherung“. Solange kein schriftlicher Bescheid vorliegt, lässt sich gegen solche Aussagen nur schwer vorgehen.

Betroffene sollten daher auf einer schriftlichen Entscheidung bestehen. Wird eine Leistung eingestellt oder abgelehnt, muss erkennbar sein, auf welche Rechtsgrundlage sich die Behörde stützt.

Erst dann kann gezielt Widerspruch eingelegt werden. Bei laufenden existenziellen Problemen kann zusätzlich gerichtlicher Eilrechtsschutz erforderlich werden.

Wenn kein Geld mehr da ist, kann das Sozialgericht eingeschaltet werden

Wer wegen des Behördenwechsels ohne Geld für den notwendigen Lebensunterhalt dasteht, muss nicht mehrere Monate auf das normale Widerspruchsverfahren warten. § 86b SGG ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen eine einstweilige Anordnung durch das Sozialgericht.

Das Gericht kann einen vorläufigen Zustand regeln, wenn dies nötig ist, um wesentliche Nachteile abzuwenden. Gerade bei existenzsichernden Leistungen können fehlendes Geld für Lebensmittel, drohende Mietschulden oder eine konkrete Energiesperre eine besondere Dringlichkeit begründen.

Ein Eilantrag sollte die finanzielle Lage nachvollziehbar darstellen. Kontoauszüge, Bescheide, Schriftverkehr mit Jobcenter und Sozialamt sowie Nachweise über fällige Zahlungen können dabei entscheidend sein.

Ein Rechtsanwalt ist vor dem Sozialgericht in der ersten Instanz nicht zwingend vorgeschrieben. Bei komplizierten Zuständigkeits- oder Erwerbsminderungsfragen kann fachkundige Beratung trotzdem sinnvoll sein.

Behörden dürfen den Zuständigkeitsstreit nicht auf dem Rücken der Betroffenen austragen

Das Sozialrecht enthält mehrere Vorschriften, die genau solche Lücken vermeiden sollen. Besonders § 44a SGB II, § 43 SGB I, § 42 SGB I und § 16 SGB I können wichtig werden.

Das Bundessozialgericht hat für Streitigkeiten über die Erwerbsfähigkeit ausdrücklich hervorgehoben, dass die betroffene Person bis zur verbindlichen Klärung nicht einfach aus dem Leistungssystem herausfallen soll.

Deshalb sollten Betroffene einen drohenden Wechsel frühzeitig schriftlich begleiten. Wer nur darauf vertraut, dass Jobcenter und Sozialamt die Unterlagen untereinander austauschen und rechtzeitig alles regeln, riskiert im ungünstigsten Fall mehrere Wochen ohne Zahlung.

Praxisbeispiel: Das Jobcenter stoppt, das Sozialamt prüft noch

Frau S. ist 58 Jahre alt und lebt allein. Wegen mehrerer Erkrankungen kommt der ärztliche Dienst zu dem Ergebnis, dass sie voraussichtlich weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann.

Das Jobcenter leitet ein Verfahren zur Klärung ihrer Erwerbsfähigkeit ein. Gleichzeitig stellt Frau S. vorsorglich beim Sozialamt einen Antrag und lässt sich den Eingang schriftlich bestätigen.

Das Sozialamt erklärt zunächst, dass die dauerhafte volle Erwerbsminderung noch nicht abschließend geklärt sei. Zwischen den Behörden entsteht Streit darüber, welches Leistungssystem zuständig ist.

Frau S. weist das Jobcenter schriftlich auf § 44a SGB II und zusätzlich auf die Möglichkeit vorläufiger Leistungen nach § 43 SGB I hin. Weil ihr Konto nahezu leer ist, dokumentiert sie außerdem ihre aktuelle finanzielle Notlage.

Damit wartet sie nicht einfach auf die interne Klärung zwischen den Behörden. Sie macht ausdrücklich geltend, dass ihr Lebensunterhalt während des Zuständigkeitsstreits gesichert bleiben muss.

Häufige Fragen zum Wechsel vom Jobcenter zum Sozialamt

1. Darf das Jobcenter die Zahlung sofort einstellen, wenn es mich für nicht erwerbsfähig hält?

Nicht in jedem Fall. Besteht zwischen Jobcenter und einem anderen Leistungsträger Streit über die Erwerbsfähigkeit, sieht § 44a SGB II eine Absicherung bis zur verbindlichen Entscheidung vor.

Das Bundessozialgericht spricht in diesem Zusammenhang von einer Nahtlosigkeitsregelung. Ein ungeklärter Zuständigkeitsstreit darf deshalb nicht ohne Weiteres zu einem vollständigen Leistungsausfall führen.

2. Wer bekommt Grundsicherung wegen Erwerbsminderung vom Sozialamt?

Grundsicherung nach dem vierten Kapitel SGB XII kommt für volljährige Hilfebedürftige in Betracht, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind. Dabei muss es unwahrscheinlich sein, dass die volle Erwerbsminderung wieder behoben werden kann.

Eine Erwerbsminderungsrente muss dafür nicht zwingend ausgezahlt werden. Auch fehlende versicherungsrechtliche Voraussetzungen für eine EM-Rente schließen Sozialhilfe nicht automatisch aus.

3. Was kann ich tun, wenn Jobcenter und Sozialamt jeweils die andere Behörde für zuständig halten?

Dann kann § 43 SGB I wichtig werden. Auf Antrag muss der zuerst angegangene Leistungsträger unter den gesetzlichen Voraussetzungen vorläufig zahlen; spätestens nach Ablauf eines Kalendermonats nach Antragseingang müssen die vorläufigen Leistungen beginnen.

Der Antrag sollte schriftlich gestellt und die aktuelle finanzielle Notlage dokumentiert werden. Telefonische Gespräche allein bieten im späteren Streit nur wenig Sicherheit.

4. Was passiert, wenn ich meinen Antrag versehentlich bei der falschen Behörde abgebe?

Ein solcher Antrag ist nicht automatisch verloren. Nach § 16 SGB I muss ein unzuständiger Sozialleistungsträger den Antrag an die zuständige Stelle weiterleiten.

Für antragsabhängige Leistungen bleibt grundsätzlich der ursprüngliche Eingangstag erhalten. Deshalb sollte die Abgabe immer nachweisbar erfolgen.

5. Muss Grundsicherung beim Sozialamt ausdrücklich beantragt werden?

Ja. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem vierten Kapitel des SGB XII wird grundsätzlich auf Antrag gewährt.

Der Antrag wirkt bei erfüllten Voraussetzungen auf den ersten Tag des Antragsmonats zurück. Für noch frühere Monate gibt es grundsätzlich keine entsprechende Rückwirkung.

6. Was kann ich tun, wenn wegen der Verzögerung kein Geld mehr für Miete und Lebensmittel da ist?

Neben einem Antrag auf vorläufige Leistungen oder einen Vorschuss kommt bei einer akuten Existenzgefährdung gerichtlicher Eilrechtsschutz in Betracht. Das Sozialgericht kann nach § 86b SGG eine einstweilige Anordnung treffen, wenn eine schnelle vorläufige Regelung zur Abwendung wesentlicher Nachteile erforderlich ist.

Je genauer die Notlage belegt wird, desto besser kann sie geprüft werden. Kontoauszüge, Mietforderungen, Mahnungen und der vollständige Schriftverkehr mit Jobcenter und Sozialamt sollten deshalb aufbewahrt werden.