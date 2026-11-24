Wer einen fehlerhaften Bürgergeld- oder Sozialhilfe-Bescheid zu spät erkennt, könnte künftig auf den Folgen sitzen bleiben. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) plant, die Frist für die nachträgliche Überprüfung rechtswidriger Jobcenter-Bescheide von vier Jahren auf ein Jahr zu verkürzen.

Die Änderung ist Bestandteil des geplanten Sozialleistungs-Rechtsvereinfachungsgesetzes, das 2027 verabschiedet werden soll. Besonders betroffen wären Menschen, die sich gegen unberechtigte Rückforderungen des Jobcenters wehren wollen.

Bundesregierung will Überprüfungsfrist drastisch verkürzen

Der inzwischen öffentlich gewordene Referentenentwurf des Bundesarbeitsministeriums sieht eine Änderung des § 40 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 SGB II vor. Die bisherige Vierjahresfrist soll durch eine Einjahresfrist ersetzt werden.

Was im Gesetzestext wie eine kleine Änderung aussieht, könnte für Leistungsberechtigte erhebliche finanzielle Konsequenzen haben. Selbst nachweislich rechtswidrige Rückforderungen könnten sich nach Ablauf der kürzeren Frist nicht mehr über einen Überprüfungsantrag beseitigen lassen.

Über weitere geplante Verschärfungen haben wir bereits in unserem Beitrag Bürgergeld und Grundsicherung: Bundesregierung plant weitere erhebliche Einschnitte berichtet.

Auch bestandskräftige Bescheide können rechtswidrig sein

Wer gegen einen Jobcenter-Bescheid nicht innerhalb der regulären Widerspruchsfrist vorgeht, muss grundsätzlich dessen Bestandskraft hinnehmen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Entscheidung der Behörde tatsächlich rechtmäßig war.

Genau für solche Situationen existiert der Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X. Er ermöglicht es Betroffenen, unter bestimmten Voraussetzungen auch längst abgeschlossene Verwaltungsverfahren erneut überprüfen zu lassen.

Bislang können entsprechende Anträge im SGB II grundsätzlich bis zum Ablauf des vierten Kalenderjahres nach dem Jahr der Bekanntgabe des Bescheides gestellt werden. Diese Möglichkeit soll nun erheblich eingeschränkt werden.

Besonders Rückforderungen des Jobcenters sind betroffen

Die geplante Gesetzesänderung dürfte vor allem Menschen treffen, von denen das Jobcenter angeblich zu viel gezahlte Leistungen zurückverlangt.

Hat die Behörde beispielsweise Einkommen doppelt angerechnet, Freibeträge nicht berücksichtigt oder eine Rückforderung falsch berechnet, kann der Fehler mitunter erst Jahre später auffallen.

Entdecken Betroffene solche Unstimmigkeiten nach Ablauf der geplanten Frist, könnte ihnen die Möglichkeit einer nachträglichen Korrektur über § 44 SGB X genommen werden. Eine rechtswidrige Rückforderung könnte dadurch weiterhin vollstreckbar bleiben.

Tabelle: So stark sollen die Fristen verkürzt werden

Die folgende Tabelle zeigt, wann ein Überprüfungsantrag nach bisherigem Recht spätestens gestellt werden kann und welche rechnerischen Fristen sich nach der geplanten Neuregelung ergeben würden.

Jahr der Bekanntgabe des Bescheides Bisherige Frist Rechnerische Frist nach geplantem Recht 2022 31.12.2026 31.12.2023 2023 31.12.2027 31.12.2024 2024 31.12.2028 31.12.2025 2025 31.12.2029 31.12.2026 2026 31.12.2030 31.12.2027 2027 31.12.2031 31.12.2028 2028 31.12.2032 31.12.2029

Die neue Frist würde erst mit Inkrafttreten des Gesetzes wirksam. Für ältere Bescheide könnte die Möglichkeit einer Überprüfung allerdings unmittelbar mit der Gesetzesänderung entfallen, sofern noch kein Antrag gestellt wurde und die Reform unverändert verabschiedet wird.

Neun Millionen Euro weniger Verwaltungsaufwand

Das Bundesarbeitsministerium begründet die Verkürzung mit einer Entlastung der Jobcenter und einer möglichen Verringerung der Verfahren vor den Sozialgerichten.

Der Referentenentwurf geht davon aus, dass durch den geringeren Personalaufwand beim Bund und den Kommunen jährlich rund neun Millionen Euro eingespart werden könnten.

Das Ministerium hält die kürzere Überprüfungsfrist für einen angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen der Verwaltung und denen der Leistungsberechtigten.

Für Betroffene besteht hingegen das Risiko, dass sie finanzielle Nachteile aufgrund von Behördenfehlern dauerhaft hinnehmen müssen.

Gericht stärkte erst kürzlich die Rechte von Bürgergeld-Beziehern

Welche Bedeutung die bisherige Vierjahresfrist besitzt, verdeutlicht ein Beschluss des Landessozialgerichts Nordrhein-Westfalen vom 20. Mai 2026 (Az. L 2 AS 1639/25 B).

Das Gericht stellte bei einem Streit über eine abschließende Leistungsfestsetzung klar, dass für die betreffende Überprüfung die vierjährige Ausschlussfrist gilt und nicht die kürzere Nachzahlungsfrist.

Über den Fall berichteten wir ausführlich unter Bürgergeld: Jobcenter setzt falsche Frist – Gericht stärkte Rechte von Bürgergeld-Beziehern.

Sollte die geplante Gesetzesänderung verabschiedet werden, würde dieser gesetzliche Schutz für vergleichbare künftige Überprüfungsanträge erheblich eingeschränkt.

Bei Nachzahlungen gilt bereits heute eine Einjahresfrist

Von der geplanten Änderung muss die Frist für rückwirkende Bürgergeld-Nachzahlungen unterschieden werden. Diese ist gemäß § 40 SGB II in Verbindung mit § 44 SGB X bereits heute auf ein Jahr begrenzt, gerechnet vom Beginn des Antragsjahres.

Wer noch im Jahr 2026 einen Überprüfungsantrag stellt, kann deshalb grundsätzlich Nachzahlungen für Leistungszeiträume ab dem 1. Januar 2025 erhalten.

Wird der Antrag hingegen erst 2027 gestellt, sind Nachzahlungen für das Jahr 2025 auf diesem Weg regelmäßig ausgeschlossen.

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Deshalb ist der 31. Dezember 2026 für Bürgergeld-Nachzahlungen ein wichtiger Stichtag.

Auch Sozialhilfeempfänger und Rentner sind betroffen

Die Verkürzung der Überprüfungsfrist ist nicht ausschließlich für Leistungsberechtigte nach dem SGB II vorgesehen. Eine entsprechende Änderung soll auch im SGB XII erfolgen.

Damit wären unter anderem Menschen betroffen, die Grundsicherung im Alter, Grundsicherung bei Erwerbsminderung oder Hilfe zur Pflege beziehen.

Gerade ältere und gesundheitlich eingeschränkte Menschen könnten Schwierigkeiten haben, komplizierte Behördenentscheidungen rechtzeitig überprüfen zu lassen.

Bereits gestellte Überprüfungsanträge sollen geschützt bleiben

Eine wichtige Regelung findet sich in der Begründung des Referentenentwurfs. Demnach soll die kürzere Frist nicht auf Überprüfungsanträge angewendet werden, die bereits vor Inkrafttreten der Neuregelung gestellt wurden.

Wer rechtzeitig einen Antrag einreicht, soll somit nicht allein deshalb seine Rechte verlieren, weil das Jobcenter erst nach der Gesetzesänderung über den Antrag entscheidet.

Nach Angaben des Bundesarbeitsministeriums soll das Gesetzgebungsverfahren im Sommer 2027 abgeschlossen werden. Ein verbindlicher Termin für das Inkrafttreten steht bislang nicht fest.

Bürgergeld-Bezieher sollten alte Bescheide jetzt überprüfen

Wer in den vergangenen Jahren Rückforderungen, Aufhebungsbescheide oder abschließende Leistungsfestsetzungen erhalten hat, sollte diese bei begründeten Zweifeln möglichst zeitnah überprüfen lassen.

Ein Überprüfungsantrag kann grundsätzlich formlos beim Jobcenter gestellt werden. Betroffene sollten den betreffenden Bescheid mit Datum benennen und möglichst konkret erläutern, weshalb sie die Entscheidung für rechtswidrig halten.

Auch ehemalige Bürgergeld-Bezieher, die inzwischen wieder arbeiten, können grundsätzlich einen solchen Antrag stellen.

Der Eingang des Antrags sollte nachweisbar sein, beispielsweise durch eine Empfangsbestätigung des Jobcenters oder eine elektronische Eingangsbestätigung.

Widerspruchsfrist bleibt unverändert

Die reguläre Widerspruchsfrist von einem Monat soll durch diese Änderung nicht verkürzt werden. Fehlt eine ordnungsgemäße Rechtsbehelfsbelehrung, gilt grundsätzlich eine Frist von einem Jahr.

Bei neuen Jobcenter-Bescheiden sollten Betroffene deshalb weiterhin möglichst frühzeitig Widerspruch einlegen. Der Überprüfungsantrag ist kein gleichwertiger Ersatz für einen rechtzeitigen Widerspruch.

Beispiel aus der Praxis: 2.400 Euro Schulden wegen eines Jobcenter-Fehlers

Ein fiktives Beispiel verdeutlicht die möglichen Folgen: Frau Schneider erhielt im September 2024 einen Rückforderungsbescheid über 2.400 Euro, weil das Jobcenter ihr angeblich zu viel Bürgergeld ausgezahlt hatte.

Erst Anfang 2027 entdeckt eine Sozialberatungsstelle, dass das Jobcenter einen Teil ihres Einkommens doppelt berücksichtigt und dadurch eine überhöhte Rückforderung berechnet hatte.

Nach bisherigem Recht könnte Frau Schneider grundsätzlich noch bis zum 31. Dezember 2028 einen Überprüfungsantrag stellen.

Nach der geplanten Neuregelung wäre die rechnerische Frist hingegen bereits am 31. Dezember 2025 abgelaufen. Wartet sie mit ihrem Antrag bis nach Inkrafttreten des neuen Gesetzes, könnte sie trotz des nachweisbaren Behördenfehlers auf der unberechtigten Forderung sitzen bleiben.

Fazit: Weniger Rechtsschutz

Mit der geplanten Verkürzung der Überprüfungsfrist sollen Jobcenter und Sozialgerichte entlastet werden. Gleichzeitig würde ein bisher vorhandenes Instrument zur Korrektur rechtswidriger Behördenentscheidungen erheblich eingeschränkt.

Die Reform ist noch nicht beschlossen, doch gerade bei älteren Rückforderungen besteht bereits jetzt Anlass, mögliche Fehler überprüfen zu lassen. Wer rechtzeitig handelt, könnte sich vor erheblichen finanziellen Nachteilen schützen.

Drei Fragen und Antworten zur geplanten Verkürzung der Überprüfungsfrist

Gilt die verkürzte Überprüfungsfrist bereits?

Nein. Stand 24. November 2026 handelt es sich um einen Referentenentwurf, der sich noch im politischen Abstimmungsverfahren befindet.

Kann ich auch dann einen Überprüfungsantrag stellen, wenn ich kein Bürgergeld mehr beziehe?

Ja. Auch ehemalige Leistungsberechtigte können unter Beachtung der gesetzlichen Fristen rechtswidrige Jobcenter-Bescheide überprüfen lassen.

Was passiert, wenn ich vor der Gesetzesänderung einen Überprüfungsantrag stelle?

Nach der bisherigen Entwurfsbegründung soll für bereits gestellte Überprüfungsanträge die bisherige Vierjahresfrist weiterhin gelten. Entscheidend ist daher, dass der Antrag rechtzeitig beim zuständigen Jobcenter eingeht.

Quellen und Rechtsgrundlagen: Referentenentwurf zum Sozialleistungs-Rechtsvereinfachungsgesetz, Artikel 1 Nr. 11, § 40 SGB II, § 44 SGB X, Bundesagentur für Arbeit – Verwaltungsverfahren, Paritätischer Gesamtverband – Einordnung des Referentenentwurfs vom 20. November 2026.