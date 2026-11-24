Die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren könnte doch teilweise erhalten bleiben. Im Streit um die große Rentenreform hat CSU-Chef Markus Söder Ausnahmen und Übergangsfristen ins Gespräch gebracht. Jetzt reagiert auch die SPD auf den Vorschlag und signalisiert Gesprächsbereitschaft.

Die SPD-Rentenpolitikerin Annika Klose erklärte am 22. November 2026 in der ARD, dass Söders Überlegungen Bestandteil einer Einigung werden könnten. Einen fertigen Kompromiss gebe es allerdings noch nicht.

Für Millionen Versicherte bleibt deshalb offen, ob sie künftig länger arbeiten müssen oder weiterhin abschlagsfrei früher in Rente gehen können.

SPD reagiert auf Söders Vorschlag zur Rente nach 45 Jahren

Bislang standen sich Union und SPD bei der abschlagsfreien Altersrente mit unterschiedlichen Positionen gegenüber. CDU und CSU wollen den besonderen Rentenzugang einschränken, während die SPD an der bestehenden Regelung festhalten möchte.

Am 22. November deutete Söder bei der Landesversammlung der Jungen Union in Berchtesgaden einen möglichen Kompromiss an. Die bisherige Regelung solle reduziert werden. Gleichzeitig zeigte er sich offen für Übergangsfristen und Ausnahmen für Beschäftigte, die besonders schwere körperliche Arbeit verrichten.

Im ARD-Interview begrüßte Annika Klose diese Gesprächsbereitschaft. Über weite Teile der geplanten Rentenreform bestehe bereits Einigkeit. Bei den verbleibenden Streitpunkten seien Lösungen möglich.

Die SPD zieht allerdings eine Grenze. Generalsekretär Tim Klüssendorf erklärte am 23. November, dass die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren nicht ersatzlos gestrichen werden dürfe.

Körperlich belastete Beschäftigte könnten Ausnahmen erhalten

Für Beschäftigte im Baugewerbe, in der Pflege, in Produktionsbetrieben oder anderen körperlich anspruchsvollen Tätigkeiten könnte Söders Vorschlag besonders wichtig werden.

Denkbar wäre, dass Menschen mit einer langjährigen, besonders belastenden Berufstätigkeit den bisherigen abschlagsfreien Rentenzugang behalten dürfen, während für andere Versicherte neue Altersgrenzen oder Abschläge gelten.

Eine konkrete Berufsliste existiert bislang jedoch nicht. Ebenso wenig steht fest, ob die Beschäftigten eine bestimmte Zahl von Jahren in einem belastenden Beruf gearbeitet haben müssten oder ob eine individuelle gesundheitliche Prüfung vorgesehen wäre.

Das unterscheidet Söders Vorstoß von der bereits diskutierten neuen Schutzrente für gesundheitlich belastete Beschäftigte. Diese soll nach den bisherigen Reformüberlegungen Menschen absichern, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in ihrem bisherigen Berufsfeld arbeiten können.

Ob beide Vorschläge miteinander verbunden werden, ist offen.

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Diese Altersgrenzen gelten bei 45 Versicherungsjahren weiterhin

Die politische Diskussion hat das geltende Rentenrecht noch nicht verändert. Für Versicherte ab dem Geburtsjahrgang 1964 ist die abschlagsfreie Altersrente nach 45 anrechenbaren Versicherungsjahren weiterhin ab 65 Jahren möglich.

Für frühere Geburtsjahrgänge gelten Übergangsregelungen.

Geburtsjahrgang Abschlagsfreier Rentenbeginn nach 45 Jahren 1960 64 Jahre und 4 Monate 1961 64 Jahre und 6 Monate 1962 64 Jahre und 8 Monate 1963 64 Jahre und 10 Monate Ab 1964 65 Jahre

Davon zu unterscheiden ist die Altersrente nach mindestens 35 Versicherungsjahren. Sie kann für Jahrgänge ab 1964 bereits mit 63 Jahren beginnen, allerdings mit einem dauerhaften Abschlag von bis zu 14,4 Prozent.

Die Deutsche Rentenversicherung weist zudem darauf hin, dass sich die besondere Altersrente nach 45 Jahren nicht durch die freiwillige Inkaufnahme von Abschlägen noch weiter vorziehen lässt.

Ohne Ausnahme könnten monatlich mehr als 140 Euro Rente fehlen

Die finanziellen Unterschiede wären erheblich, falls die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren tatsächlich für bestimmte Beschäftigte entfällt.

Ein Versicherter hätte nach heutigem Recht mit 65 Jahren Anspruch auf eine abschlagsfreie Bruttorente von 2.000 Euro.

Müsste er stattdessen die Altersrente nach 35 Versicherungsjahren beanspruchen, wären bei unveränderter Regelaltersgrenze von 67 Jahren nach heutigen Regeln 7,2 Prozent Abschlag fällig.

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Das entspräche 144 Euro weniger im Monat. Seine Bruttorente würde auf 1.856 Euro sinken.

Über zehn Jahre ergäbe sich ohne Rentenanpassungen eine rechnerische Differenz von 17.280 Euro brutto.

Diese Beispielrechnung zeigt lediglich eine mögliche Folge der Abschaffung. Die tatsächlichen Auswirkungen hängen davon ab, welche Altersgrenzen, Abschläge und Übergangsvorschriften der Gesetzgeber gegebenenfalls beschließt.

Übergangsfristen könnten für ältere Jahrgänge entscheidend werden

Neben möglichen Ausnahmen für körperlich belastete Beschäftigte hat Söder ausdrücklich Übergangsfristen angesprochen.

Diese könnten verhindern, dass Menschen kurz vor dem geplanten Ruhestand ihre gesamte finanzielle Planung ändern müssen.

Besonders relevant wäre dies für Beschäftigte, die bereits eine Altersteilzeit vereinbart haben oder deren Rentenbeginn in wenigen Jahren bevorsteht.

Ob beispielsweise die Jahrgänge 1965, 1966 oder 1967 vor möglichen Änderungen geschützt werden, steht noch nicht fest. Frühere Arbeitspapiere enthielten zwar unterschiedliche Übergangsmodelle, daraus ergibt sich aber keine verbindliche Zusage.

Gegen-hartz.de hat bereits erläutert, welche Jahrgänge nach früheren Reformüberlegungen geschützt bleiben könnten.

Rentenreform soll möglichst noch vor Weihnachten ins Kabinett

Bundeskanzler Friedrich Merz strebt weiterhin einen Kabinettsbeschluss zu wesentlichen Teilen der Rentenreform vor Weihnachten 2026 an.

Bundesarbeitsminister Alexander Schweitzer verhandelt mit der Union über die noch offenen Punkte. Nach dem bisherigen Stand besteht insbesondere bei der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren weiterer Klärungsbedarf.

Selbst eine Einigung innerhalb der Bundesregierung wäre allerdings noch keine verbindliche Gesetzesänderung. Dafür müsste der entsprechende Gesetzentwurf das parlamentarische Verfahren durchlaufen.

Die aktuelle Annäherung zeigt deshalb vor allem, dass die vollständige Abschaffung des besonderen Rentenzugangs politisch noch nicht feststeht.

Beschäftigte sollten ihren Rentenbeginn nicht vorschnell ändern

Wer innerhalb der nächsten Jahre mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen möchte, sollte seine Versicherungszeiten bei der Deutschen Rentenversicherung überprüfen lassen.

Besonders wichtig ist, ob die erforderlichen 45 Jahre vollständig erreicht werden. Dabei zählen unter anderem Pflichtbeiträge aus Beschäftigung, bestimmte Kindererziehungszeiten und rentenversicherungspflichtige Pflegezeiten.

Auch bei Arbeitslosigkeit kurz vor dem Rentenbeginn ist Vorsicht geboten. Für die 45-jährige Wartezeit gelten besondere Einschränkungen, insbesondere bei Arbeitslosengeldbezug in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn.

Beschäftigte sollten deshalb weder einen Aufhebungsvertrag noch eine Altersteilzeitvereinbarung allein aufgrund der aktuellen Reformankündigungen unterschreiben.

Entscheidend wird sein, ob sich Union und SPD tatsächlich auf Ausnahmen verständigen und welche Jahrgänge dabei berücksichtigt werden.

Bis zu einer gesetzlichen Neuregelung besteht der abschlagsfreie Rentenzugang nach 45 Versicherungsjahren unverändert fort. Die SPD-Reaktion auf Söders Vorschlag eröffnet eine Kompromissmöglichkeit, schafft aber noch keinen neuen Anspruch und garantiert keinen Bestandsschutz.

Quellen