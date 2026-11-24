Die geplante Reform der gesetzlichen Rente sorgt bei vielen rentennahen Jahrgängen für Verunsicherung. Besonders Menschen, die seit ihrer Jugend arbeiten und bald 45 Versicherungsjahre erreichen, fürchten um ihre abschlagsfreie Altersrente.

Für die Geburtsjahrgänge 1962, 1963 und 1964 gibt es allerdings Hoffnung. Nach bisherigen Reformüberlegungen könnten diese Versicherten von einer Abschaffung der abschlagsfreien Altersrente nach 45 Versicherungsjahren ausgenommen werden.

Aber das muss ich betonen: Eine verbindliche gesetzliche Garantie gibt es bislang jedoch nicht.

Abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren steht auf dem Prüfstand

Im Zuge der Rentenreform steht auch die Zukunft der Altersrente für besonders langjährig Versicherte zur Debatte. Damit könnte eine Rentenart wegfallen, von der bislang zahlreiche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer profitieren.

Wer früh ins Berufsleben eingestiegen ist, kann nach geltendem Recht bis zu zwei Jahre vor seiner regulären Altersgrenze ohne finanzielle Abschläge in den Ruhestand wechseln.

Gerade für Beschäftigte in körperlich anstrengenden Berufen wäre die Abschaffung dieser Möglichkeit ein erheblicher Einschnitt. Viele haben ihre Lebensplanung darauf ausgerichtet, nach jahrzehntelanger Erwerbstätigkeit früher in Rente gehen zu können.

Warum die Jahrgänge 1962 bis 1964 gute Aussichten haben

Ein früherer interner Arbeitsentwurf des Bundesarbeitsministeriums vom 21. August 2026 sah nach einem Bericht des Rentenberaters und Rechtsanwalts Peter Knöppel Übergangsregelungen für rentennahe Jahrgänge vor.

Demnach sollten sogar die Geburtsjahrgänge 1964 bis 1966 ihre bisherige Möglichkeit zur abschlagsfreien Altersrente behalten. Auch die Jahrgänge 1962 und 1963 wären nach diesem Modell nicht von der Abschaffung betroffen gewesen.

Allerdings handelt es sich bei diesen Überlegungen noch nicht um verabschiedetes Recht. Ob die Bundesregierung an den ursprünglich vorgesehenen Übergangsregelungen festhält, bleibt abzuwarten.

Tabelle: Wann die Jahrgänge 1962 bis 1964 abschlagsfrei in Rente gehen können

Nach dem derzeit geltenden Rentenrecht können besonders langjährig Versicherte bei Erfüllung der 45-jährigen Wartezeit zu folgenden Altersgrenzen abschlagsfrei in den Ruhestand wechseln.

Geburtsjahrgang Abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren Reguläre Altersgrenze Erreichen der abschlagsfreien Altersgrenze 1962 64 Jahre und 8 Monate 66 Jahre und 8 Monate 2026/2027 1963 64 Jahre und 10 Monate 66 Jahre und 10 Monate 2027/2028 1964 65 Jahre 67 Jahre 2029 1965 65 Jahre 67 Jahre 2030 1966 65 Jahre 67 Jahre 2031

Quelle: §§ 38, 235 und 236b SGB VI.

Der tatsächliche Rentenbeginn kann abhängig vom Geburtstag auch erst im folgenden Kalenderjahr liegen. Voraussetzung bleibt in allen Fällen, dass die erforderlichen 540 anrechenbaren Versicherungsmonate erfüllt sind.

Bundesregierung gibt noch keine verbindliche Zusage

Für Arbeitnehmer bedeutet der bisherige Stand der Reformdebatte: Die Überlegungen zu Übergangsregelungen sind ein positives Signal, aber noch keine rechtliche Absicherung.

Solange kein entsprechendes Gesetz verabschiedet wurde, können Versicherte ihre Ansprüche lediglich anhand der derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen beurteilen.

Besonders für die ab 1964 Geborenen ist entscheidend, ob der Gesetzgeber einen Bestandsschutz beziehungsweise ausreichend lange Übergangsfristen vorsieht.

Abschaffung könnte 7,2 Prozent weniger Rente bedeuten

Sollte die abschlagsfreie Altersrente nach 45 Versicherungsjahren tatsächlich ersatzlos entfallen, könnten Arbeitnehmer vor einer schwierigen Entscheidung stehen. Entweder arbeiten sie länger oder nehmen bei einem früheren Rentenbeginn dauerhafte finanzielle Einbußen hin.

Nach der bisherigen Abschlagsregelung würde ein Rentenbeginn zwei Jahre vor der regulären Altersgrenze bei Inanspruchnahme der Altersrente für langjährig Versicherte eine Kürzung um 7,2 Prozent bedeuten.

Monatliche Bruttorente ohne Abschlag Monatlicher Verlust bei 7,2 Prozent Jährlicher Verlust 1.200 Euro 86,40 Euro 1.036,80 Euro 1.500 Euro 108,00 Euro 1.296,00 Euro 1.800 Euro 129,60 Euro 1.555,20 Euro 2.000 Euro 144,00 Euro 1.728,00 Euro 2.500 Euro 180,00 Euro 2.160,00 Euro

Diese Beispielrechnung verdeutlicht die möglichen finanziellen Folgen einer Abschaffung ohne Ausgleichsregelungen. Wie hoch die tatsächlichen Abschläge nach einer Reform ausfallen würden, hängt vom endgültigen Gesetz ab.

Millionen Versicherte könnten von der Rentenreform betroffen sein

Die Rentendebatte betrifft keineswegs eine kleine Minderheit. Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte gehört zu den häufig genutzten Möglichkeiten, vor Erreichen der regulären Altersgrenze in den Ruhestand zu wechseln.

Eine Abschaffung würde einen etablierten Weg in den Ruhestand beseitigen und insbesondere Menschen treffen, die bereits in jungen Jahren eine Berufsausbildung oder eine versicherungspflichtige Beschäftigung aufgenommen haben.

Warum der Vertrauensschutz so wichtig ist

Wer mit Anfang 60 bereits eine Altersteilzeitvereinbarung abgeschlossen, private Rücklagen eingeplant oder das Ende seines Arbeitsverhältnisses vorbereitet hat, kann seine Lebensplanung nicht ohne Weiteres ändern.

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Eine kurzfristige Verschlechterung der Rentenzugangsbedingungen könnte diese Menschen besonders hart treffen. Deshalb kommt es darauf an, wie großzügig der Gesetzgeber die Übergangsfristen ausgestaltet.

Ein allgemeiner verfassungsrechtlicher Anspruch darauf, dass sämtliche bisherigen Rentenzugangsbedingungen unverändert bleiben, besteht allerdings nicht. Bei einer Neuregelung muss der Gesetzgeber dennoch verfassungsrechtliche Anforderungen an den Vertrauensschutz beachten.

Vorsicht: Nicht jede Versicherungszeit zählt zu den 45 Jahren

Auch wenn die älteren Jahrgänge von der Reform verschont bleiben sollten, müssen sie die gesetzlichen Voraussetzungen für die abschlagsfreie Altersrente erfüllen.

Neben Pflichtbeiträgen aus einer Beschäftigung können beispielsweise Kindererziehungszeiten, bestimmte Pflegezeiten und Zeiten des Krankengeldbezugs berücksichtigt werden.

Besondere Schwierigkeiten können dagegen beim Bezug von Arbeitslosengeld innerhalb der letzten 24 Monate vor Rentenbeginn entstehen. Diese Zeiten werden grundsätzlich nur dann berücksichtigt, wenn die Arbeitslosigkeit auf einer Insolvenz oder vollständigen Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers beruht.

Bereits vollständig erreichte 45 Versicherungsjahre gehen durch eine anschließende Arbeitslosigkeit jedoch nicht wieder verloren.

Was die Jahrgänge 1962 bis 1964 jetzt tun sollten

Versicherte sollten unabhängig von der politischen Diskussion ihren Versicherungsverlauf überprüfen und gegebenenfalls eine Kontenklärung bei der Deutschen Rentenversicherung veranlassen.

Besonders wichtig ist eine aktuelle Rentenauskunft, aus der hervorgeht, ob die 45-jährige Wartezeit bereits erfüllt ist und zu welchem Zeitpunkt ein abschlagsfreier Rentenbeginn möglich wäre.

Eine vorschnelle Entscheidung für eine Altersrente mit Abschlägen aus Angst vor der Reform kann sich dagegen als kostspieliger Fehler erweisen. Denn nach bindender Bewilligung einer Altersrente ist der Wechsel in eine andere Altersrentenart grundsätzlich ausgeschlossen.

Beispiel aus der Praxis: 21.600 Euro Rentenverlust drohen

Der fiktive Industriemechaniker Thomas Becker wurde am 15. März 1964 geboren und begann bereits mit 16 Jahren seine Berufsausbildung. Im Frühjahr 2029 könnte er nach geltendem Recht mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen, sofern seine 45 Versicherungsjahre erfüllt sind.

Seine erwartete monatliche Bruttorente beträgt 2.000 Euro. Würde die bisherige Rentenart ohne Übergangsschutz entfallen und müsste er bei unveränderter Abschlagsregelung eine Kürzung von 7,2 Prozent hinnehmen, verlöre er monatlich 144 Euro.

Innerhalb von zwölfeinhalb Jahren summierte sich der rechnerische Verlust ohne Berücksichtigung künftiger Rentenerhöhungen auf 21.600 Euro. Für Herrn Becker entscheidet die konkrete Übergangsregelung somit über einen erheblichen Teil seiner finanziellen Alterssicherung.

Fazit: Gute Aussichten, aber noch keine endgültige Entwarnung

Die Jahrgänge 1962 bis 1964 haben aufgrund der bisherigen Reformüberlegungen gute Chancen, weiterhin nach 45 Versicherungsjahren abschlagsfrei in Rente gehen zu können.

Eine endgültige Entwarnung ist jedoch erst möglich, wenn die Bundesregierung ihre Reformpläne konkretisiert und der Gesetzgeber verbindliche Übergangsregelungen verabschiedet hat.

Bis dahin gilt das bisherige Rentenrecht unverändert.

FAQ: Drei wichtige Fragen zur Rentenreform

Wird die abschlagsfreie Rente nach 45 Jahren abgeschafft?

Eine Abschaffung der Altersrente für besonders langjährig Versicherte wird im Zuge der Rentenreform diskutiert. Ein politischer Reformvorschlag allein ändert jedoch noch keine bestehenden gesetzlichen Ansprüche.

Ist der Geburtsjahrgang 1964 vor der Rentenreform geschützt?

Nach einem früheren ministeriellen Arbeitspapier sollte dieser Jahrgang von der Abschaffung ausgenommen werden. Eine verbindliche neue gesetzliche Schutzregelung lässt sich daraus allerdings noch nicht ableiten.

Kann ich mit 45 Versicherungsjahren weiterhin früher ohne Abschläge in Rente gehen?

Ja, nach geltendem Recht besteht diese Möglichkeit weiterhin, sofern die erforderliche Altersgrenze und die 45-jährige Wartezeit erreicht sind. Für alle ab 1964 Geborenen liegt die Altersgrenze derzeit bei 65 Jahren.

Quellen und weiterführende Informationen

§ 38 SGB VI – Altersrente für besonders langjährig Versicherte.

§ 236b SGB VI – Altersrente für besonders langjährig Versicherte und Übergangsregelungen.