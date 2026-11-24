Für Mieter könnte der Wechsel zur Fernwärme künftig deutlich teurer werden. Bei einer 70 Quadratmeter großen Wohnung wären nach den Plänen der Bundesregierung bis zu 35 Euro mehr im Monat möglich. Das wären 420 Euro zusätzliche Heizkosten im Jahr, ohne dass die Bewohner mehr heizen.

Bisher gilt bei einer solchen Umstellung eine wichtige Schutzregel. Der Vermieter muss nachweisen, dass die neue Wärmeversorgung im gesetzlich vorgeschriebenen Kostenvergleich nicht teurer ist als die bisherige Heizung. Diese Vorgabe will die Bundesregierung unter bestimmten Voraussetzungen lockern.

Das Bundeskabinett hat dazu am 26. August 2026 Eckpunkte für ein neues Wärmenetzpaket beschlossen. Noch sind die Änderungen kein geltendes Recht. Vermieter dürfen deshalb allein aufgrund dieser Pläne keine höheren Kosten verlangen.

Was der Vermieter heute vergleichen muss

Ein typischer Fall ist das Mietshaus mit einem Gaskessel im Keller: Der Vermieter kauft bisher Gas ein, betreibt die Heizung und rechnet die vereinbarten Betriebskosten mit den Mietern ab. Schließt er das Haus an ein Fernwärmenetz an, kauft er künftig fertige Wärme von einem Unternehmen.

Will er die Kosten dieser gewerblichen Wärmelieferung nach § 556c BGB auf die Mieter umlegen, muss die Wärme effizienter bereitgestellt werden und der Kostenvergleich für das Gebäude aufgehen. Dazu zählt bei der bisherigen Heizung neben dem Brennstoff auch, was ihr Betrieb gekostet hat.

Die Wärmelieferverordnung verlangt dafür den durchschnittlichen Energieverbrauch der letzten drei bereits abgerechneten Zeiträume. Für den Brennstoff setzt der Vermieter den Durchschnittspreis an, den er im letzten Abrechnungszeitraum bezahlt hat – drei alte Rechnungsbeträge zu addieren und durch drei zu teilen, reicht also nicht.

Bis zu 50 Cent je Quadratmeter und Monat

Die Bundesregierung will eine Ausnahme erlauben, wenn der Vermieter oder ein Dritter erheblich in die Umstellung investiert, etwa in den Anschluss des Hauses an ein Wärmenetz. Dann dürfte die neue Versorgung im Vergleich zur bisherigen um bis zu 50 Cent je Quadratmeter Wohnfläche im Monat teurer ausfallen.

📚 Lesen Sie auch: Pflegegeld 2027: Sozialrechtsexperte entdeckt Streichung aus geplanter Erhöhung

Mögliche Mehrkosten bei voller Ausschöpfung der geplanten Grenze Wohnfläche Mehrkosten im Monat und im Jahr 45 Quadratmeter 22,50 Euro im Monat · 270 Euro im Jahr 70 Quadratmeter 35 Euro im Monat · 420 Euro im Jahr 90 Quadratmeter 45 Euro im Monat · 540 Euro im Jahr

Die Regierung will so den Anschluss weiterer Häuser an bestehende Netze erleichtern. Der Deutsche Mieterbund lehnt die Lockerung ab: Mieter hätten auf die Wahl der Wärmeversorgung kaum Einfluss, müssten einen Teil der Mehrkosten aber über Jahre tragen.

Auch Wohnungen mit eigener Gastherme sind betroffen

Wer eine Gasetagenheizung hat und selbst einen Gasvertrag abschließt, zahlt den Brennstoff direkt an den Versorger. Die heutige Regel für den Wechsel von einer durch den Vermieter betriebenen Heizung erfasst diesen Fall nicht ohne Weiteres.

Die Bundesregierung will solche Haushalte ausdrücklich in den Kostenvergleich einbeziehen. Für sie hätte die Reform damit zwei Folgen: Sie erhielten einen gesetzlichen Vergleich mit ihren bisherigen Kosten, müssten dabei aber die geplante Mehrbelastung einkalkulieren.

Was in der Ankündigung stehen muss

Bei einer Umstellung nach § 556c BGB muss die Ankündigung den Mietern spätestens drei Monate vor dem Wechsel in Textform zugehen. Der Vermieter muss unter anderem die künftigen Preise, den geplanten Termin und den Kostenvergleich samt Annahmen und Berechnungen nennen.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Prüfen Sie, welchen Verbrauch der Vermieter für das Haus ansetzt und was der Versorger als festen Grundpreis und als Arbeitspreis je gelieferter Kilowattstunde verlangt. Ein hoher Grundpreis fällt auch in einem milden Winter an und kann erklären, warum die Rechnung trotz sparsamen Heizens hoch bleibt.

Kündigt der Vermieter zugleich eine höhere Kaltmiete an, muss er diese gesondert begründen. Für eine Mieterhöhung nach einer Modernisierung gelten eigene Voraussetzungen, während der Kostenvergleich die laufenden Ausgaben für Wärme betrifft.

Fiktives Beispiel: Was hinter 28 Euro zusätzlich steckt

Miriam aus Gelsenkirchen bekommt Post von der Hausverwaltung: Nach dem Fernwärmeanschluss soll das Heizen ihrer 70-Quadratmeter-Wohnung bei gleichem Verbrauch voraussichtlich 28 Euro mehr im Monat kosten. Die Verwaltung verweist darauf, dass sie mit 40 Cent je Quadratmeter unter der von der Bundesregierung genannten Grenze bleibe.

Miriam fordert die Vergleichsrechnung für das Haus an und fragt, auf welche geltende Vorschrift sich die Verwaltung stützt. Die Rechnung von jährlich 336 Euro stimmt zwar, doch der Hinweis auf das geplante Gesetz rechtfertigt die Mehrbelastung heute nicht.

Sechs Fragen und Antworten zur Umstellung auf Fernwärme

Mein Haus hat schon Fernwärme. Steigen meine Kosten jetzt um 50 Cent je Quadratmeter?

Die geplante Grenze betrifft Mehrkosten beim Wechsel der Versorgung nach erheblichen Investitionen. Für eine Preisänderung in einem laufenden Lieferverhältnis kommt es unter anderem auf den Wärmeliefervertrag und seine Preisänderungsklausel an.

Garantiert die heutige Kostenneutralität eine gleich hohe Jahresrechnung?

Der Vergleich prüft die Kosten des gesamten Hauses zum Zeitpunkt der Umstellung. Ihre spätere Rechnung kann abweichen, etwa durch einen kälteren Winter, geänderte Preise oder die Verteilung der Heizkosten nach Verbrauch und Wohnfläche.

Darf der Vermieter die 50 Cent heute schon als Pauschale ansetzen?

Nein, die angekündigte Lockerung begründet derzeit keinen Zahlungsanspruch. Auch nach den Eckpunkten wären 50 Cent die Obergrenze einer möglichen Mehrbelastung bei erheblichen Investitionen.

Welche Unterlagen kann ich zur ersten Fernwärmeabrechnung verlangen?

Sie können Einsicht in die Belege zur Abrechnung verlangen. Um Ihren Anteil nachzurechnen, brauchen Sie vor allem die Lieferrechnung, die erfassten Verbrauchswerte und den verwendeten Verteilerschlüssel.

Was kann ich tun, wenn die Nachforderung überraschend hoch ist?

Vergleichen Sie die Angaben in der Heizkostenabrechnung mit der Ankündigung und prüfen Sie, ob der Vermieter Ihre Vorauszahlungen vollständig abgezogen hat. Benennen Sie Abweichungen möglichst konkret, gerade wenn Sie weitere Positionen der Nebenkostenabrechnung prüfen.

Was gilt, wenn der Vermieter die Umstellung nicht ordnungsgemäß angekündigt hat?

Für Einwendungen gegen abgerechnete Wärmelieferkosten enthält § 11 Absatz 3 der Wärmelieferverordnung eine besondere Fristregel. Die Frist beginnt frühestens, wenn Sie eine Mitteilung erhalten haben, die den gesetzlichen Anforderungen an die Umstellungsankündigung entspricht.

Quellenverzeichnis

Bundesregierung – Eckpunkte für das Wärmenetzpaket und monatliche Obergrenze

Bundeswirtschaftsministerium – Kabinettsbeschluss vom 26. August 2026

Deutscher Mieterbund – Stellungnahme zu den Eckpunkten vom 26. August 2026