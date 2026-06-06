Bürgergeld: Antragsteller scheitern beim Sozialgericht, obwohl ihr Anspruch berechtigt ist

Wer einen Bescheid anficht und Widerspruch einlegt, wartet beim Jobcenter oft Monate, beim Sozialgericht mitunter Jahre. Wer kein Geld für Miete oder Lebensmittel hat, kann nicht warten. Der Eilantrag nach § 86b Sozialgerichtsgesetz stoppt Leistungskürzungen vorläufig oder erzwingt vorläufige Zahlungen:

Er kostet nichts, erfordert keinen Anwalt und kann binnen weniger Tage zu einer Entscheidung führen. Er scheitert fast immer an einem der fünf Fehler.

Eilantrag beim Sozialgericht: Zwei Typen für zwei Situationen

§ 86b SGG kennt zwei verschiedene Konstellationen, und wer die falsche beantragt, scheitert schon an der Zulässigkeit.

Typ 1: Aufschiebende Wirkung (§ 86b Abs. 1 SGG). Dieser Weg passt, wenn ein Bescheid vollzogen wird, obwohl Widerspruch eingelegt wurde. Beim Bürgergeld haben Widersprüche nach § 39 SGB II keine aufschiebende Wirkung: Sanktionen und Kürzungen werden sofort vollzogen.

Wer das stoppen will, beantragt die Anordnung der aufschiebenden Wirkung. Das Gericht prüft, ob der Bescheid offensichtlich rechtswidrig ist oder die Interessen des Betroffenen überwiegen.

Typ 2: Einstweilige Anordnung (§ 86b Abs. 2 SGG). Dieser Weg passt, wenn Leistungen gar nicht oder zu niedrig gezahlt werden: beim Erstantrag auf Bürgergeld ohne Antwort, bei Ablehnung durch das Sozialamt, bei verweigerten Pflegeleistungen. Das Gericht kann die Behörde vorläufig zur Zahlung verpflichten. Beide Anträge können bereits vor Klageerhebung gestellt werden.

Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund: Das Nadelöhr

Damit das Sozialgericht eingreift, müssen zwei Voraussetzungen gleichzeitig glaubhaft gemacht werden. Fehlt eine davon, wird der Antrag abgelehnt, unabhängig davon, wie berechtigt der Anspruch inhaltlich sein mag.

Der Anordnungsanspruch ist der rechtliche Anspruch auf die begehrte Leistung. Das Gericht prüft überschlägig, ob dieser nach der Rechtslage überwiegend wahrscheinlich besteht. Vollständige Beweise wie im Hauptsacheverfahren sind nicht nötig, aber der Vortrag muss nachvollziehbar und belegt sein.

Der Anordnungsgrund ist die besondere Eilbedürftigkeit: eine gegenwärtige Notlage, die keinen Aufschub duldet. Drohende Obdachlosigkeit, Energiesperre, fehlende Mittel für Nahrung oder eine akute Gesundheitsgefährdung zählen dazu. Allgemeine Unzufriedenheit mit einem Bescheid genügt nicht.

Was die meisten nicht nutzen: Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund stehen in einem Wechselverhältnis. Je schwerer die Notlage, desto geringer die Anforderungen an die Stärke des rechtlichen Anspruchs. Umgekehrt: Je offensichtlicher der Anspruch besteht, desto weniger muss die Eilbedürftigkeit bewiesen werden.

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Warum Eilanträge beim Sozialgericht scheitern

Die häufigste Ursache ist nicht ein falsches Recht, sondern eine fehlende oder ungenügende Glaubhaftmachung des Anordnungsgrundes. Gerichte prüfen sehr pragmatisch, was tatsächlich zur Verfügung steht.

Fehler 1: Alternativleistung verfügbar. Wer auf eine bestimmte Leistung wartet, aber über eine andere Möglichkeit der Existenzsicherung verfügt, hat keinen Anordnungsgrund. Ein Rentner, dessen Rentenantrag bearbeitet wird, kann Grundsicherung im Alter beantragen.

Steht dieser Weg offen, verneinen Gerichte die Eilbedürftigkeit, selbst wenn der Rentenanspruch außer Frage steht. Das Eilverfahren ist nicht für Liquiditätsengpässe gedacht.

Fehler 2: Tatsächliche Unterstützung durch Dritte. Familie oder Lebenspartner, die faktisch finanzielle Hilfe leisten, werden berücksichtigt, auch wenn kein Rechtsanspruch darauf besteht. Wer Unterhalt von Angehörigen erhält, hat in der Rechtsprechung keine existenzbedrohende Notlage.

Fehler 3: Verplantes Geld als verfügbares Geld. Geld, das im Haushalt vorhanden ist, gilt als verfügbar, selbst wenn es für andere Ausgaben gedacht war. Pflegegeld wurde in Gerichtsentscheidungen als „bereites Mittel” gewertet; der Eilantrag scheiterte, obwohl der inhaltliche Anspruch bestand.

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Wer nachweisen kann, dass das Geld bereits für konkrete Leistungen tatsächlich ausgegeben wurde, kann dem entgegenwirken.

Fehler 4: Zu früh gestellt. Der Eilantrag setzt voraus, dass die Behörde die Möglichkeit hatte zu reagieren. Wer wenige Tage nach einem Antrag schon das Gericht einschaltet, riskiert Ablehnung wegen fehlendem Rechtsschutzbedürfnis.

Wer nachweislich wochenlang wartet und nachfragt, steht deutlich besser da.

Fehler 5: Mündliche oder telefonische Einreichung. Ein telefonisch gestellter Eilantrag ist ungültig. Gültig sind: schriftlich per Post oder Fax, oder persönlich zur Niederschrift bei der Rechtsantragsstelle des Sozialgerichts. Wer die Rechtsantragsstelle aufsucht, bringt alle Belege mit und kann sich den Antrag dort aufnehmen lassen.

Was ins Schreiben muss: Aufbau und Muster

Ein vollständiger Eilantrag enthält drei Pflichtbestandteile:

1. Den genauen Antragssatz: Bei Typ 1: „Ich beantrage, die aufschiebende Wirkung meines Widerspruchs vom [Datum] gegen den Bescheid des [Behörde] vom [Datum] anzuordnen.” Bei Typ 2: „Ich beantrage, die Antragsgegnerin im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten, mir vorläufig [Leistung] zu gewähren.”

2. Den Anordnungsanspruch: Welche Leistung wird begehrt, warum besteht der Anspruch, was ist am Bescheid rechtswidrig? Konkrete Begründung, kein allgemeines Klagen.

3. Den Anordnungsgrund: Die Notlage jetzt, belegt. Kontoauszüge mit niedrigem Saldo, ein Mahnschreiben des Vermieters, eine Androhung der Energiesperre, ein ärztliches Attest. Die Notlage muss unmittelbar bevorstehen und konkret dokumentiert sein. Wer nur schreibt „ich habe kein Geld mehr” ohne Belege, verliert in der Praxis.

Kosten, Prozesskostenhilfe und Beschwerde

Das Eilverfahren ist für Leistungsempfänger gerichtskostenfrei. Wer sich anwaltlich vertreten lässt, kann parallel Prozesskostenhilfe beantragen; Bürgergeld-Beziehende erfüllen die Bedürftigkeitsvoraussetzungen praktisch immer. Scheitert der Eilantrag, ist Beschwerde beim Landessozialgericht möglich; Fristen und Zulässigkeit stehen in der Rechtsmittelbelehrung des Beschlusses.

Wer vorläufig Leistungen erhält, sollte das Hauptsacheverfahren weiterführen: Kommt das Gericht dort zu einem anderen Ergebnis, kann die Behörde zu viel gezahlte Beträge zurückfordern.

Häufige Fragen zum Eilantrag beim Sozialgericht

Muss ich gleichzeitig Widerspruch und Eilantrag stellen?

Beim Bürgergeld wird dringend empfohlen, beides am selben Tag einzureichen. Leistungskürzungen werden dort sofort vollzogen, weil Widersprüche keine aufschiebende Wirkung haben.

Wer nur Widerspruch einlegt, verliert weiter Leistungen, bis das Gericht eingreift. Die Widerspruchsfrist von einem Monat gilt unabhängig vom Eilantrag.

Kann der Eilantrag scheitern, obwohl mein Anspruch eindeutig besteht?

Ja, und das passiert regelmäßig. Stellt das Gericht eine Alternativleistung oder tatsächlich vorhandene Mittel fest, verneint es die Eilbedürftigkeit. Wer diesen Beschluss bekommt, prüft anhand der Rechtsmittelbelehrung, ob Beschwerde beim Landessozialgericht Sinn ergibt.

Was passiert, wenn ich die Notlage nicht belegen kann?

Das Gericht lehnt ab. Im Eilverfahren wird ohne mündliche Verhandlung entschieden, und Argumente, die nicht im Antrag stehen, können nicht nachgereicht werden. Wer weiß, dass Belege fehlen, sammelt lieber noch einen Tag und reicht dann vollständig ein.

Quellen

Bundesministerium der Justiz (gesetze-im-internet.de): Sozialgerichtsgesetz (SGG), § 86b Einstweiliger Rechtsschutz

Deutsche Rentenversicherung Bund: Literatursystem – GRA zu § 86b SGG, Anordnungsanspruch und Anordnungsgrund

Bundessozialgericht (bsg.bund.de): Informationen zu Prozesskosten und Prozesskostenhilfe, § 183 SGG, § 73a SGG