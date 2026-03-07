Bürgergeld: Jobcenter zahlt nicht, Sozialamt auch nicht -Jetzt droht Wohnungsverlust

Lesedauer 5 Minuten

Zwei schwer kranke Menschen, ein Streit mit Jobcenter und Sozialamt, fast ein Jahr ohne verlässliche Leistungen – und am Ende droht der Verlust der Wohnung. Xenia Kramann und Jürgen Kubicki sprechen von leeren Konten, offenen Beiträgen und wachsender Angst, bald auf der Straße zu stehen.

Der Fall ist deshalb so brisant, weil er ein Grundproblem des Sozialstaats sichtbar macht. Wenn Behörden lange prüfen, Unterlagen nachfordern oder Zuständigkeiten nicht klären, trifft das die Betroffenen nicht abstrakt.

Dann fehlt Geld für Miete, Lebensmittel, Krankenversicherung und Medikamente. Wer krank ist und auf Hilfe angewiesen bleibt, gerät so in kürzester Zeit an den Rand des Zusammenbruchs.

Wenn Jobcenter und Sozialamt sich nicht bewegen

Nach der Darstellung im Bericht sind beide gesundheitlich stark eingeschränkt. Jürgen Kubicki ist nach einem Schlaganfall schwerbehindert und pflegebedürftig. Xenia Kramann leidet demnach unter erheblichen psychischen Erkrankungen. Genau damit beginnt das rechtliche Problem:

Wer erwerbsfähig ist, fällt grundsätzlich in den Bereich des Bürgergeldes. Wer wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit nicht mindestens drei Stunden täglich arbeiten kann, gehört in der Regel in die Sozialhilfe beziehungsweise Grundsicherung.

In der Praxis führt genau diese Abgrenzung immer wieder zu gefährlichen Hängepartien. Das Jobcenter prüft die Erwerbsfähigkeit, das Sozialamt die Voraussetzungen für Leistungen nach dem SGB XII. Für Betroffene zählt in einer solchen Lage aber nicht, welche Behörde intern zuständig sein will. Für sie zählt nur, ob am Monatsanfang Geld für die Miete da ist und ob Medikamente bezahlt werden können.

Der Fall aus Velten zeigt, wie schnell dieser Mechanismus kippt. Wenn keine Stelle erkennbar für laufende Existenzsicherung sorgt, wird aus einer Zuständigkeitsfrage eine soziale Notlage. Wer ein Jahr lang ohne verlässliche Leistungen lebt, hängt nicht in einem normalen Verwaltungsverfahren. Er lebt in permanenter Absturzgefahr.

Ein laufendes Verfahren ersetzt keine Existenzsicherung

Besonders heikel ist, dass sich solche Fälle oft hinter dem Satz verstecken: Das Verfahren läuft noch. Genau das mag verwaltungsintern plausibel klingen, ist für Betroffene aber kaum mehr als ein anderes Wort für Stillstand.

Sozialrechtlich ist klar: Behörden dürfen prüfen, Nachweise anfordern und Unklarheiten aufklären. Sie dürfen Anträge aber nicht auf unbestimmte Zeit in der Schwebe halten, während Miete, Strom, Lebensmittel und Krankenversicherung weiterlaufen. Gerade bei schwer kranken Menschen ist langes Zögern nicht nur belastend, sondern existenzgefährdend.

Im Veltener Fall kommt hinzu, dass laut Bericht offene Krankenversicherungsbeiträge, knappe Lebensmittel und nicht sicher finanzierte Medikamente im Raum stehen. Damit geht es nicht mehr nur um die Frage, wann ein Bescheid kommt. Es geht darum, ob der Staat zulässt, dass Menschen in einer akuten Notlage ohne laufende Hilfe bleiben.

Diese Rechte haben Betroffene bei monatelanger Untätigkeit

Viele wissen nicht, dass das Sozialrecht für genau solche Situationen Instrumente bereithält. Wenn über einen Antrag über Monate nicht entschieden wird, kann eine Untätigkeitsklage in Betracht kommen. Sie soll verhindern, dass Behörden Verfahren endlos liegen lassen.

Wer also über lange Zeit weder einen Bewilligungs- noch einen Ablehnungsbescheid erhält, muss sich nicht auf Dauer vertrösten lassen.

Noch wichtiger ist in akuten Notlagen der Eilrechtsschutz. Wenn Wohnungslosigkeit droht, notwendige Medikamente nicht mehr bezahlt werden können oder die wirtschaftliche Existenz akut zusammenbricht, reicht es nicht, auf irgendeine spätere Entscheidung zu warten. Dann muss es um vorläufige Sicherung gehen.

Hinzu kommt ein Punkt, der in der öffentlichen Debatte oft untergeht: der Vorschuss. Wenn ein Anspruch dem Grunde nach naheliegt, aber noch nicht abschließend berechnet werden kann, kommt ein Vorschuss in Betracht. Das ist gerade in Verfahren wichtig, in denen noch Unterlagen geprüft oder Zuständigkeiten geklärt werden. Denn auch dann darf das Existenzminimum nicht einfach ausgesetzt werden.

Unterlagen anfordern dürfen Ämter – endlos blockieren nicht

Natürlich haben Behörden das Recht, Nachweise zu verlangen. Kontoauszüge, Angaben zu Einkommen, Vermögen oder Wohnverhältnissen können für die Prüfung nötig sein. Genau an dieser Stelle entstehen viele Konflikte. Aus Sicht der Verwaltung geht es um Sachverhaltsaufklärung.

Aus Sicht der Betroffenen beginnt oft eine zermürbende Schleife aus immer neuen Anforderungen, ohne dass jemals eine klare Entscheidung fällt.

Im Fall aus Velten ist genau das der Vorwurf. Die Betroffenen schildern, dass immer wieder Unterlagen verlangt würden, obwohl vieles längst eingereicht worden sei. Ob das im Einzelnen so ist, lässt sich von außen nicht abschließend beurteilen. Klar ist aber: Mitwirkungspflichten rechtfertigen keine Dauerblockade. Behörden müssen aufklären und zugleich entscheiden.

Darin liegt der eigentliche Skandal solcher Fälle. Nicht jede Nachforderung ist rechtswidrig. Aber wenn aus Prüfung ein Dauerzustand wird und Betroffene in dieser Zeit ohne ausreichende Leistungen bleiben, kippt das Verfahren zulasten der Schwächsten.

Krankheit, Pflege und offene Beiträge verschärfen alles

Besonders drastisch wird der Fall, weil hier Krankheit und Pflege hinzukommen. Wer auf regelmäßige Medikamente angewiesen ist, kann behördliche Untätigkeit nicht einfach aussitzen. Wer offene Krankenversicherungsbeiträge anhäuft, gerät zusätzlich unter Druck. Wer pflegebedürftig ist, kann seinen Alltag ohnehin nur eingeschränkt bewältigen.

Gerade deshalb wirkt der Fall aus Velten so bedrückend. Hier geht es nicht um irgendeine vorübergehende Zahlungslücke. Hier geht es um Menschen, deren gesundheitliche Lage ohnehin fragil ist. Wenn in so einer Situation Leistungen ausbleiben, verschärft sich nicht nur die finanzielle Krise. Dann droht auch die medizinische Versorgung wegzubrechen.

Der behördliche Verdacht ändert nichts an der akuten Notlage

Der Fall ist juristisch auch deshalb kompliziert, weil nach dem Bericht Vorwürfe der Kreisverwaltung im Raum stehen, darunter der Verdacht des Erschleichens von Sozialleistungen und der Urkundenfälschung. Solche Vorwürfe dürfen in einem Artikel nicht verschwiegen werden. Sie gehören zum Konflikt und erklären, warum das Verfahren offenkundig festgefahren ist.

Trotzdem gilt ein entscheidender Punkt: Ein Verdacht ersetzt keinen rechtsstaatlich sauberen Bescheid. Und er hebt auch nicht automatisch die Pflicht auf, existenzgefährdende Notlagen rechtzeitig zu bearbeiten. Gerade wenn schwere Vorwürfe im Raum stehen, braucht es klare Entscheidungen statt monatelanger Schwebe.

Für Leser ist genau das wichtig. Nicht jeder Streit mit einer Behörde ist automatisch Willkür. Aber auch nicht jede lange Verzögerung lässt sich mit „Prüfung“ rechtfertigen. Der Fall aus Velten zeigt, wie schnell Menschen zwischen Verdachtsmomenten, Zuständigkeitsfragen und Nachweispflichten zerrieben werden können.

Was Leser aus dem Fall lernen sollten

Die Geschichte aus Velten ist mehr als eine lokale Sozialreportage. Sie zeigt in aller Härte, was passiert, wenn der Sozialstaat für schwer kranke Menschen nicht mehr als Schutzsystem funktioniert, sondern als Hängepartie. Dann wird aus einem Antrag ein Kampf ums Überleben.

Betroffene in ähnlicher Lage sollten sich deshalb nicht endlos vertrösten lassen. Wenn über einen Antrag monatelang nicht entschieden wird, müssen Untätigkeitsklage, Eilantrag und ein möglicher Vorschuss geprüft werden. Wer wegen ausbleibender Leistungen Miete, Krankenversicherung oder Medikamente nicht mehr zahlen kann, darf nicht einfach auf irgendwann verwiesen werden.

Der Fall aus Velten macht damit etwas sichtbar, das viele nur aus Bescheiden und Fristen kennen. Hinter jeder verzögerten Entscheidung stehen reale Leben. Hinter jeder unbearbeiteten Akte kann eine Wohnung stehen, die verloren geht. Und hinter jedem Monat ohne Geld ein Mensch, der immer tiefer fällt.

Kompakte FAQ

Wann kann man gegen Jobcenter oder Sozialamt wegen Untätigkeit vorgehen?

Wenn ein Antrag über längere Zeit nicht beschieden wird, kommt eine Untätigkeitsklage in Betracht. Maßgeblich ist, ob die Behörde ohne zureichenden Grund nicht rechtzeitig entscheidet.

Gibt es Hilfe, wenn zwar geprüft wird, aber kein Geld fließt?

Ja. In bestimmten Fällen kann ein Vorschuss verlangt werden, wenn ein Anspruch grundsätzlich naheliegt, die genaue Höhe aber noch nicht feststeht.

Was tun, wenn wegen ausbleibender Leistungen die Wohnung verloren zu gehen droht?

Dann sollte neben dem Vorgehen gegen Jobcenter oder Sozialamt auch sofort geprüft werden, ob Eilrechtsschutz beim Sozialgericht und Hilfe zur Abwendung von Wohnungslosigkeit nötig sind.

Dürfen Ämter immer neue Unterlagen verlangen?

Sie dürfen notwendige Nachweise anfordern. Daraus darf aber keine endlose Prüfung ohne Entscheidung werden.

Warum ist der Fall aus Velten so brisant?

Weil er zeigt, wie schnell schwer kranke Menschen zwischen Jobcenter, Sozialamt, Zuständigkeitsfragen und Nachforderungsschleifen in eine existenzgefährdende Lage geraten können.

