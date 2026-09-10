Sozialhilfe abgelehnt: Neue Tatsachen ermöglichen einen zweiten Eilantrag

Ihr Eilantrag auf Sozialhilfe wurde abgelehnt , und danach verschlechtert sich Ihre Lage entscheidend? Dann müssen Sie den alten Beschluss nicht einfach hinnehmen. Sie können ihn zwar nicht „ändern“ lassen. Treten jedoch neue Tatsachen ein, kann ein neuer Eilantrag zum Erfolg führen.

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat diese wichtige Trennung mit Beschluss vom 5. August 2026 klargestellt (L 9 SO 184/26 B ER). Für Sie bedeutet das: Eine Niederlage im Eilverfahren muss nicht das letzte Wort sein, wenn sich Ihre Situation wesentlich verändert.

Antragstellerin wollte alten Beschluss ändern lassen

Im konkreten Fall stritt eine Frau um die Kosten für den Erwerb eines Kraftfahrzeugs. Das Sozialgericht Duisburg gab ihr zunächst im Eilverfahren Recht. Das LSG NRW änderte diese Entscheidung jedoch am 2. Juli 2026 und lehnte die einstweilige Anordnung ab.

Danach berief sich die Frau auf neue medizinische Erkenntnisse. Sie wollte erreichen, dass das LSG seinen ablehnenden Beschluss nachträglich korrigiert.

Diesen Weg ließ das Gericht nicht zu. und klärte, welcher Weg richtig gewesen wäre.

Stellen Sie bei neuer Lage einen neuen Eilantrag

Wenn sich Ihre Situation nach dem ersten Beschluss entscheidend verändert, sollten Sie nicht verlangen, den alten Beschluss zu ändern.

Prüfen Sie stattdessen, ob Sie beim zuständigen Sozialgericht einen neuen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung nach § 86b Absatz 2 SGG stellen können.

Das LSG verweist darauf, dass Entscheidungen im einstweiligen Rechtsschutz nur begrenzte materielle Rechtskraft besitzen. Eine spätere, wesentlich veränderte Situation kann deshalb einen neuen Eilantrag ermöglichen.

Auch eine maßgebliche Änderung der Rechtslage kann dafür eine Rolle spielen.

Schreiben Sie gleich zu Beginn, was neu ist

In ihrem neuer Antrag sollten Sie deutlich zeigen, warum das Gericht erneut entscheiden soll. Nennen Sie zunächst den früheren Beschluss mit Datum und Aktenzeichen. Erklären Sie anschließend konkret, was erst danach passiert ist.

Sie können zum Beispiel formulieren:

„Seit der gerichtlichen Entscheidung vom … hat sich meine Situation wesentlich verändert. Folgende entscheidungserhebliche Tatsachen sind neu eingetreten: …“

Danach beschreiben Sie die Veränderungen und legen die entsprechenden Nachweise bei. So zeigen Sie dem Gericht von Anfang an, dass Sie nicht nur den alten Antrag wiederholen.

Derselbe Antrag reicht nicht

Sie können nicht denselben Sachverhalt mit denselben Argumenten erneut vortragen. Es muss sich etwas verändert haben, das für Ihren Anspruch oder die Dringlichkeit Bedeutung besitzt.

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Beispiele sind: eine erhebliche Verschlechterung Ihres Gesundheitszustands sein, eine neu entstandene finanzielle Notlage, weggefallene Einnahmen, drohender Wohnungsverlust oder andere Umstände, die einen neuen Sachverhalt begründen.

Sie sollten sich die Frage beantworten: Was hat sich seit dem ersten Gerichtsbeschluss geändert?

Prüfen Sie zuerst, warum Ihr Antrag gescheitert ist

Lesen Sie den ersten Beschluss genau. Dort finden Sie den Ansatzpunkt für Ihren neuen Antrag.

Hat das Gericht Ihren Anspruch auf die Sozialleistung nicht für ausreichend wahrscheinlich gehalten, müssen Ihre neuen Tatsachen genau diesen Punkt verändern.

Hat das Gericht dagegen die besondere Dringlichkeit verneint, müssen Sie zeigen, warum jetzt eine akute Notlage besteht.

Ein Beispiel: Das Gericht sah zunächst keine unmittelbare Gefährdung Ihrer Wohnung. Inzwischen bestehen erhebliche Mietrückstände und Ihr Vermieter droht konkret mit Kündigung. Beim ersten Beschluss bestand keine akute Notlage, doch jetzt ist sie klar belegbar.

Dasselbe gilt medizinisch. Hat das Gericht eine gesundheitliche Voraussetzung zunächst verneint, doch dokumentiert ein neuer Facharztbericht eine danach eingetretene Verschlechterung, kann dies über einen neuen Antrag entscheiden.

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Legen Sie für jede neue Tatsache einen Nachweis vor

Schreiben Sie nicht nur: „Meine Situation hat sich verschlechtert.“ Zeigen Sie dem Gericht vielmehr konkret, was passiert ist.

Bei gesundheitlichen Veränderungen belegen Sie dies zum Beispiel mit aktuellen Facharztberichten, Krankenhausunterlagen oder medizinischen Stellungnahmen. Bei finanzieller Not helfen Kontoauszüge, Mahnungen, Mietrückstände, Kündigungdrohungen und Nachweise über weggefallene Einnahmen.

Am klarsten ist ein direkter zeitlicher Vergleich: So war Ihre Situation beim ersten Beschluss, und das hat sich danach verändert.

Damit machen Sie sichtbar, warum das Gericht jetzt einen anderen Sachverhalt prüfen muss.

Ein neues Attest allein genügt nicht

Ein Arztbericht ist keine neue Tatsache, weil auf ihm ein neues Datum steht. Bestätigt Ihr Arzt lediglich Beschwerden, die das Gericht bereits kannte, ist das für einen neuen Eilantrag zu wenig.

Anders sieht es aus, wenn der Bericht eine später eingetretene Verschlechterung dokumentiert oder erstmals eine neue Einschränkung benennt.

Erklären Sie ausdrücklich, welche neue gesundheitliche Entwicklung aus dem Bericht hervorgeht.

Begründen Sie auch die Eilbedürftigkeit neu

Ein zweiter Eilantrag hat nicht allein deshalb Aussicht auf Erfolg, weil neue Tatsachen vorliegen. Sie müssen weiterhin deutlich machen, warum Sie die Entscheidung im normalen Verfahren nicht abwarten können.

Schreiben Sie konkret, was Ihnen ohne eine schnelle Entscheidung droht. Fehlt Geld für den notwendigen Lebensunterhalt? Droht der Verlust der Wohnung? Fällt eine notwendige Versorgung weg? Verschärft sich eine gesundheitliche Situation unmittelbar?

Je konkreter Sie die drohenden Folgen beschreiben und belegen, desto besser kann das Gericht die Dringlichkeit beurteilen.

So gehen Sie nach der ersten Ablehnung vor

Nehmen Sie zunächst den ablehnenden Beschluss zur Hand und markieren Sie den Grund für die Ablehnung. Prüfen Sie danach, welche entscheidenden Veränderungen erst später eingetreten sind.

Ordnen Sie jeder Veränderung einen Nachweis zu. Stellen Sie anschließend einen neuen Eilantrag und erklären Sie darin klar, warum das Gericht jetzt über eine andere Situation entscheidet.

Sie sollten dabei drei Fragen beantworten: Was ist neu? Warum verändert dieser Umstand die Beurteilung Ihres Anspruchs? Warum brauchen Sie jetzt eine schnelle gerichtliche Entscheidung?

Damit konzentrieren Sie den Antrag auf genau die Punkte, die für ein neues Eilverfahren entscheidend sein können.

Neuer Eilantrag ist keine zweite Beschwerde

Ein neuer Eilantrag greift den früheren Beschluss nicht einfach an. Die alte Entscheidung bleibt bestehen. Sie verlangen vielmehr eine neue gerichtliche Prüfung, weil sich Ihre Situation seitdem entscheidend verändert hat.

Die erste Niederlage schließt einen späteren Eilantrag also nicht aus. Sie brauchen dafür aber einen neuen und erheblichen Sachverhalt.

FAQ: Zweiter Eilantrag bei Sozialleistungen

Kann ich nach einem abgelehnten Eilantrag einen zweiten stellen?

Ja, das kann möglich sein, wenn sich nach der ersten Entscheidung entscheidende Tatsachen oder die maßgebliche Rechtslage verändert haben. Den identischen Antrag sollten Sie dagegen nicht einfach erneut einreichen.

Reicht ein neuer Arztbericht?

Nicht automatisch. Der Bericht sollte eine relevante neue Entwicklung zeigen, etwa eine erst nach dem ersten Beschluss eingetretene gesundheitliche Verschlechterung.

Was gehört in den neuen Eilantrag?

Nennen Sie den früheren Beschluss, schildern Sie die danach eingetretenen Veränderungen, legen Sie dafür Nachweise vor und erklären Sie, warum Sie eine schnelle gerichtliche Entscheidung benötigen.

Quellen

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen: Beschluss vom 5. August 2026 – L 9 SO 184/26 B ER

Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen: Beschluss vom 23. November 2016 – L 9 SO 132/16 B

Sozialgerichtsgesetz: § 86b