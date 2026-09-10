Monatelang kein Wohngeld: Mit diesem Antrag können Betroffene früher Geld erhalten

Wer monatelang auf Wohngeld wartet, kann eine vorläufige Zahlung nach § 26a Wohngeldgesetz verlangen. Doch Betroffene dürfen damit nicht bis zur Ablehnung ihres Wohngeldantrags warten. Sobald die Wohngeldstelle endgültig entschieden hat, fällt dieser Weg weg.

Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht zieht dafür eine klare Grenze: Die vorläufige Zahlung soll lediglich eine lange Bearbeitungszeit überbrücken. Nach einem Ablehnungsbescheid lässt sich § 26a WoGG nicht mehr einsetzen – auch nicht über einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht (Niedersächsisches OVG, Beschluss vom 19. August 2026 – 2 ME 97/26).

§ 26a hilft nur, solange der Wohngeldantrag noch offen ist

Die Regelung soll verhindern, dass Haushalte trotz eines wahrscheinlich bestehenden Wohngeldanspruchs über lange Zeit vollständig auf ihr Geld warten müssen.

Eine vorläufige Zahlung kommt nach § 26a WoGG in Betracht, wenn die Behörde längere Zeit für die endgültige Prüfung benötigt und ein Wohngeldanspruch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit besteht.

Die Wohngeldstelle muss dabei noch keine abschließende Prüfung durchgeführt haben. Betroffene sollen während eines langen Verfahrens nicht ohne Unterstützung bleiben.

Ablehnungsbescheid beendet diese Möglichkeit

Im Fall vor dem Niedersächsischen OVG hatte die Wohngeldstelle bereits am 9. Februar 2026 endgültig über den Wohngeldantrag entschieden und ihn abgelehnt.

Die Antragstellerin verlangte später im Eilverfahren vorläufige Wohngeldzahlungen ab Januar 2026. Sie berief sich dabei auch auf § 26a WoGG. Damit kam sie zu spät.

Das OVG stellte klar: Eine vorläufige Zahlung setzt voraus, dass die endgültige Entscheidung über den Wohngeldantrag noch aussteht. Die Behörde hatte den Antrag aber bereits abgelehnt. Deshalb bestand für § 26a WoGG kein Raum mehr.

Deshalb sollten Sie den Vorschuss vor der Entscheidung beantragen

Wer bereits lange auf seinen Wohngeldbescheid wartet, sollte nicht darauf setzen, dass die Behörde irgendwann von selbst entscheidet.

Die entscheidende Phase liegt zwischen Antrag und endgültigem Bescheid. Genau in diesem Zeitraum kann ein Antrag auf vorläufige Zahlung sinnvoll sein.

Das Bundesbauministerium weist ausdrücklich darauf hin, dass Betroffene diesen Antrag formlos stellen können. Sie brauchen dafür also kein besonderes amtliches Formular.

Musterantrag auf vorläufige Wohngeldzahlung

Betroffene können ihren Antrag kurz halten:

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Hiermit beantrage ich nach § 26a WoGG die vorläufige Zahlung von Wohngeld. Über meinen Wohngeldantrag ist bislang nicht endgültig entschieden worden. Die Bearbeitung dauert bereits längere Zeit. Nach den von mir eingereichten Angaben und Nachweisen besteht mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Wohngeldanspruch. Ich bitte um kurzfristige Entscheidung über die vorläufige Zahlung.

Wer noch wichtige Nachweise ergänzen kann, sollte diese möglichst gleich beifügen. Der Antrag auf vorläufige Zahlung muss die Wohngeldstelle erreichen, solange sie über den eigentlichen Wohngeldantrag noch nicht endgültig entschieden hat.

Vorläufig bedeutet: Geld kann später zurückgefordert werden

Eine Zahlung nach § 26a WoGG stellt noch keine endgültige Wohngeldbewilligung dar.

Die Behörde zahlt das Geld unter dem Vorbehalt ihrer späteren Entscheidung. Ergibt die abschließende Berechnung einen niedrigeren Anspruch, muss der Betroffene den zu viel gezahlten Betrag erstatten.

Fällt das endgültige Wohngeld genauso hoch oder höher aus, rechnet die Behörde die bereits gezahlten Beträge entsprechend an.

Ein wahrscheinlicher Anspruch muss erkennbar sein

§ 26a WoGG greift nicht allein deshalb, weil die Behörde langsam arbeitet.

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Zusätzlich muss ein Wohngeldanspruch mit hinreichender Wahrscheinlichkeit bestehen. Die Behörde benötigt deshalb genügend Informationen, um die wesentlichen Berechnungsgrößen einschätzen zu können. Dazu gehören vor allem die Zahl der berücksichtigungsfähigen Haushaltsmitglieder, die maßgebliche Miete oder Belastung und das Einkommen.

Wer entscheidende Angaben offenlässt, verschlechtert deshalb seine Chancen auf eine vorläufige Zahlung.

Im entschiedenen Fall gab es Zweifel am Lebensunterhalt

Das Verwaltungsgericht hatte zuvor festgestellt, dass die Antragstellerin nicht plausibel erklären konnte, wovon sie ihre Lebenshaltungskosten finanzierte. Deshalb zweifelte das Gericht daran, ob überhaupt ein Wohngeldanspruch bestand.

Das OVG musste diese Frage aber nicht abschließend entscheiden. Schon andere Gründe reichten aus, um den begehrten Eilrechtsschutz abzulehnen.

Für Wohngeldbezieher steckt darin eine Warnung: Sehr niedrige angegebene Einkünfte führen nicht unbedingt zu hohem Wohngeld. Die Behörde fragt dann nach, wie der Haushalt tatsächlich seinen Lebensunterhalt bestreitet.

Nach der Ablehnung ist nicht jeder Rechtsweg versperrt

Wer die Ablehnung für falsch hält, kann die im Bescheid genannten Rechtsbehelfe nutzen. Je nach Verfahrenslage kommen Widerspruch oder Klage in Betracht.

In einer akuten Notlage kann außerdem gerichtlicher Eilrechtsschutz eine Rolle spielen. Dafür gelten jedoch wesentlich strengere Anforderungen als für eine vorläufige Zahlung nach § 26a WoGG.

Das Niedersächsische OVG verlangte für eine vorläufige Wohngeldzahlung durch das Gericht eine konkrete Zwangslage.

Geldnot allein reicht nicht für den Eilantrag

Die Antragstellerin konnte diese besondere Dringlichkeit nicht ausreichend belegen. Sie hatte nach Auffassung der Gerichte nicht glaubhaft gemacht, dass ihr ohne eine sofortige Zahlung konkret und unmittelbar der Verlust ihrer Wohnung drohte.

Das OVG stellte zugleich klar, dass Betroffene eine tatsächliche Zwangslage darlegen müssen. Die Behauptung, dass die Wohngeldstelle zu Unrecht nichts zahlt, reicht für eine gerichtliche Vorwegnahme nicht aus.

Warten Sie deshalb nicht auf den Ablehnungsbescheid

Für Betroffene ergibt sich daraus eine einfache Vorgehensweise: Läuft der Wohngeldantrag noch und zieht sich die Bearbeitung erheblich hin, sollten sie frühzeitig prüfen, ob sie eine vorläufige Zahlung nach § 26a WoGG verlangen.

Wer dagegen erst nach der endgültigen Ablehnung reagiert, kann diese vereinfachte Überbrückungsregel nicht mehr nutzen.

Dann muss er gegen die Ablehnung selbst vorgehen. Benötigt er zusätzlich sofortige gerichtliche Hilfe, muss er eine deutlich stärkere Notlage glaubhaft machen.

FAQ: Vorläufige Zahlung von Wohngeld

Wann kann ich eine vorläufige Wohngeldzahlung beantragen?

Solange die Wohngeldstelle über den eigentlichen Antrag noch nicht endgültig entschieden hat, kann eine vorläufige Zahlung nach § 26a WoGG in Betracht kommen. Die Bearbeitung muss voraussichtlich länger dauern und ein Wohngeldanspruch muss mit hinreichender Wahrscheinlichkeit bestehen.

Kann ich § 26a WoGG noch nach einem Ablehnungsbescheid nutzen?

Nein. Das Niedersächsische OVG stellt klar, dass § 26a WoGG nur die Zeit bis zur endgültigen Entscheidung überbrückt. Nach einer endgültigen Ablehnung ist für diese Regelung kein Raum mehr.

Kann ich nach einer Wohngeld-Ablehnung trotzdem vor Gericht vorläufig Geld verlangen?

Das kann in einer akuten Notlage möglich sein, unterliegt aber deutlich strengeren Voraussetzungen. Für einen erfolgreichen Eilantrag müssen Betroffene eine konkrete Dringlichkeit glaubhaft machen. Bei Wohngeld kann dabei besonders eine unmittelbar drohende Gefährdung der Wohnung entscheidend sein.

Quellen

Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen: Wohngeld-Plus, Fragen und Antworten

Bundesministerium der Justiz: Wohngeldgesetz, § 26a WoGG

Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, Beschluss vom 19. August 2026 – 2 ME 97/26