Pflegeheim erhöht Kosten: Verlangen Sie nach dem Urteil jetzt alle Aufstellungen

Eine höhere Pflegeheimrechnung kann die bisherige Finanzplanung empfindlich treffen. Für Bewohner und Angehörige stellt sich dann nicht nur die Frage, woher das zusätzliche Geld kommen soll. Sie müssen auch prüfen können, weshalb die Einrichtung mehr verlangt und ob sie dabei die gesetzlichen Vorgaben einhält.

Angesichts der steigenden Eigenanteile im Pflegeheim lohnt sich ein genauer Blick auf das Erhöhungsschreiben.

Was das OLG Düsseldorf entschieden hat

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hielt mit Urteil vom 30. Oktober 2025 die angegriffenen Erhöhungsschreiben eines Pflegeheims für formal ausreichend. Die Einrichtung hatte 2022 zunächst eine Erhöhung angekündigt und nach den Pflegesatzverhandlungen die endgültigen Beträge mitgeteilt.

Alte und neue Entgeltbestandteile waren tabellarisch gegenübergestellt; ein Informationsblatt erläuterte die Verteilung der Kosten.

Der BIVA-Pflegeschutzbund hatte eine ausführlichere Aufschlüsselung verlangt, blieb damit aber erfolglos. Nach Auffassung des Gerichts mussten die benannten Kostenblöcke nicht weiter zerlegt werden.

Für zusätzliche Einzelheiten verwies es auf das Einsichtsrecht der Bewohner. Auch die Erläuterung des Umlagemaßstabs in einer Anlage genügte. Originalentscheidung: OLG Düsseldorf, Az. 20 U 48/24.

Welche Frage das Urteil ausdrücklich offenlässt

Die Entscheidung betrifft die konkret beanstandeten Schreiben und die im Verfahren verfolgten Einwände. Ob zusätzlich die gesamten bisherigen und künftigen Kosten der Einrichtung angegeben werden müssen, entschied das OLG ausdrücklich nicht, weil dieser Punkt nicht ausreichend Gegenstand der Abmahnung war. Aus dem Urteil lässt sich deshalb keine uneingeschränkte Aussage ableiten, welche Gesamtkostenangaben jedes Heim weglassen darf. OLG Düsseldorf, Entscheidungsgründe.

Welche Angaben im Erhöhungsschreiben stehen müssen

Die rechtliche Grundlage ist § 9 des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes, kurz WBVG. Danach muss das Heim die geplante Erhöhung schriftlich ankündigen und begründen. Erkennbar sein müssen der verlangte Beginn, die betroffenen Kostenpositionen, der Verteilungsmaßstab sowie die bisherigen und vorgesehenen Entgeltbestandteile. § 9 WBVG.

Die folgende Übersicht hilft bei der Prüfung des Anschreibens und sämtlicher beigefügter Anlagen. Sie unterscheidet zwischen den Angaben zur Erhöhung und der Möglichkeit, deren Berechnung näher zu untersuchen.

Prüfpunkt Was erkennbar sein muss Bedeutung für Bewohner Schriftliche Mitteilung Die Einrichtung verlangt eine bestimmte Entgelterhöhung. Eine mündliche Ankündigung genügt nicht. Beginn Datum, ab dem der höhere Betrag verlangt wird. Der Zahlungsbeginn lässt sich prüfen. Kostenpositionen Welche Bereiche teurer werden und weshalb. Die Erhöhung muss Leistungen und Kosten zugeordnet werden können. Gegenüberstellung Bisherige und neue Entgeltbestandteile. Nur eine neue Gesamtsumme reicht nicht. Umlagemaßstab Wie die Kosten auf Bewohner verteilt werden. Die Zuordnung zum eigenen Entgelt wird erkennbar. Prüfungsfrist Mindestens vier Wochen ab Zugang des ausreichend begründeten Verlangens. Das Briefdatum allein entscheidet nicht. Einsicht Rechtzeitiger Zugang zu den Kalkulationsunterlagen. Einzelheiten können gesondert geprüft werden.

Diese Anforderungen erläutert auch der Ratgeber der Verbraucherzentrale zur Entgelterhöhung. Praktisch empfiehlt es sich, die bisherigen Vertragsunterlagen daneben zu legen: Stimmen die als bisheriger Preis angegebenen Beträge überhaupt mit dem zuletzt vereinbarten Entgelt überein?

Was mit dem Umlagemaßstab gemeint ist

Der Umlagemaßstab beschreibt, wie Kosten den einzelnen Bewohnern zugeordnet werden. Je nach Kostenart kommen beispielsweise eine Verteilung nach Personenzahl oder nach Wohnfläche in Betracht. Die Angabe beantwortet damit eine andere Frage als die bloße Mitteilung, dass Personal, Energie oder Lebensmittel teurer geworden seien.

Für die Prüfung sollte erkennbar sein, welcher Maßstab auf die jeweilige Position angewendet wird. Eine Prozentangabe zur allgemeinen Kostensteigerung erklärt für sich genommen noch nicht, wie daraus der Betrag für den einzelnen Bewohner entsteht. Beispiele für unterschiedliche Verteilungsmaßstäbe enthält der BIVA-Leitfaden zur Entgelterhöhung.

Ab wann die höhere Zahlung verlangt werden darf

Das erhöhte Entgelt wird frühestens vier Wochen nach Zugang eines hinreichend begründeten Erhöhungsverlangens geschuldet. Es kommt daher auf den tatsächlichen Zugang an, nicht auf das Datum oben auf dem Brief. Eine vom Heim gesetzte kurze Rücksendefrist für einen Vertragsnachtrag verkürzt diese gesetzliche Mindestfrist nicht. § 9 Absatz 2 WBVG.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen vorläufige Ankündigungen vor Abschluss der Pflegesatzverhandlungen. Bereits eine ausreichend bestimmte und begründete Vorankündigung kann für die Frist Bedeutung haben; später können Nachforderungen für den wirksam angekündigten Zeitraum entstehen. Deshalb sollte auch das erste Schreiben aufbewahrt und geprüft werden. Die Verbraucherzentrale weist ausdrücklich auf mögliche Nachzahlungen nach Pflegesatzverhandlungen hin.

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Fehlen vorgeschriebene Angaben und ist das Verlangen deshalb nicht ausreichend begründet, beginnt die Vierwochenfrist noch nicht. Das Heim kann fehlende Angaben nachholen; für die Frist kommt es dann auf den Zugang eines insgesamt hinreichend begründeten Erhöhungsverlangens an. § 9 Absatz 2 WBVG.

Welche Unterlagen Bewohner einsehen können

Das Einsichtsrecht bezieht sich auf die Kalkulationsunterlagen, mit denen sich die Angaben zur Erhöhung überprüfen lassen. Je nach Begründung sind dafür etwa die bisherigen und neuen Personalkostenansätze, die Berechnung gestiegener Sachkosten und deren Verteilung auf die Entgeltpositionen von Interesse. Bei ausgehandelten Entgelten sollte außerdem nachvollziehbar sein, welche Vergütungssätze für welchen Zeitraum vereinbart wurden.

Sinnvoll ist ein schriftliches Einsichtsverlangen, das sich auf die tatsächlich erhöhten Positionen bezieht. Wer beispielsweise eine höhere Unterkunftsvergütung prüfen möchte, sollte um die dazugehörige Kalkulation und die Erläuterung des verwendeten Verteilungsmaßstabs bitten. Bei höheren Investitionskosten richtet sich die Prüfung entsprechend auf die dafür angesetzten Aufwendungen.

Die gesetzliche Pflicht betrifft eine rechtzeitige Einsicht; sämtliche Unterlagen müssen nicht automatisch mit dem Erhöhungsschreiben verschickt werden. Kopien oder eine digitale Bereitstellung können zusätzlich angefragt werden. Für die Prüfung lässt sich Unterstützung durch einen entsprechend bevollmächtigten Angehörigen oder eine fachkundige Beratung hinzuziehen. Der BIVA-Pflegeschutzbund erläutert die Prüfung mithilfe einer Vertretung oder Beratung.

Die Einsicht muss eine wirkliche Prüfung ermöglichen

Ein Termin sollte so früh liegen, dass anschließend noch Fragen geklärt und bei Bedarf Beratung eingeholt werden können. Der BIVA-Leitfaden weist darauf hin, dass eine Einsicht erst kurz vor Ablauf der vier Wochen dafür unzureichend sein kann. Eine feste zusätzliche Tagesfrist nennt das Gesetz nicht. BIVA-Leitfaden zur Entgelterhöhung.

Für das Gespräch empfiehlt es sich, unklare Beträge und Rechenschritte vorher zu notieren. Hilfreich sind konkrete Fragen, etwa welche Tarifänderung berücksichtigt wurde oder weshalb sich der verwendete Verteilungsschlüssel geändert hat. Werden angefragte Unterlagen nicht zugänglich gemacht, sollten Bewohner die Anfrage und die Antwort der Einrichtung dokumentieren und prüfen lassen, welche Folgen das für das Erhöhungsverlangen hat.

Was eine Vereinbarung mit der Pflegekasse bedeutet

In zugelassenen Pflegeheimen werden Vergütungen mit den zuständigen Kostenträgern ausgehandelt. Für Bewohner, die Leistungen der Pflegeversicherung erhalten, gilt die nach den einschlägigen sozialrechtlichen Vorschriften festgelegte Entgelthöhe nach § 7 Absatz 2 WBVG als vereinbart und angemessen. Vergleichbare Vorgaben bestehen für bestimmte Sozialhilfeleistungen. § 7 WBVG.

Dadurch ist die individuelle Prüfung der Angemessenheit dieser festgelegten Beträge eingeschränkt. Dennoch bleiben Fragen offen, die sich praktisch überprüfen lassen: Wurde der richtige Satz übernommen, gilt er bereits für den berechneten Zeitraum und wurden die jeweiligen Leistungen korrekt zugeordnet? Die formalen Anforderungen an die Mitteilung gelten auch für Bewohner, deren Kosten ganz oder teilweise von Sozialleistungsträgern getragen werden. BIVA zur Entgelterhöhung im Pflegeheim.

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Bei höheren Investitionskosten lohnt sich eine gesonderte Prüfung

Für Investitionsaufwendungen enthält das Gesetz eine zusätzliche Grenze: Eine darauf gestützte Erhöhung ist nur zulässig, soweit die Aufwendungen für den Betrieb notwendig und nicht durch öffentliche Förderung gedeckt sind. Bereits öffentlich finanzierte Aufwendungen dürfen insoweit nicht erneut auf Bewohner abgewälzt werden. § 9 Absatz 1 WBVG.

Die bloße Mitteilung, Investitionskosten seien neu festgesetzt worden, erklärt noch nicht deren tatsächliche Veränderung. Das OLG Köln beanstandete in einem anderen Verfahren eine solche Begründung und verlangte zumindest eine allgemeine Erläuterung, etwa zu gestiegenen Miet-, Pacht- oder Finanzierungskosten. Über diese Entscheidung berichtet gegen-hartz.de im Beitrag „Pflegeheime dürfen Kosten nicht einfach pauschal anheben“.

Warum die Zustimmung der Bewohner weiterhin erforderlich ist

Ein Erhöhungsverlangen führt nicht allein deshalb zur Vertragsänderung, weil es im Briefkasten liegt. Für die Entgelterhöhung ist die Zustimmung des Bewohners erforderlich, gegebenenfalls erklärt durch eine hierzu berechtigte Vertretung. Das gilt grundsätzlich auch bei Bezug von Sozialhilfe. Verbraucherzentrale zur Zustimmung bei Entgelterhöhungen.

Im Düsseldorfer Fall war nach Auffassung des Gerichts ausreichend deutlich, dass die verlangte Unterschrift ein Einverständnis mit der Erhöhung ausdrückte. Sie bestätigte nicht lediglich den Empfang der Unterlagen. OLG Düsseldorf, Az. 20 U 48/24.

Allerdings lässt sich eine rechtlich berechtigte Erhöhung durch verweigerte Zustimmung nicht dauerhaft verhindern. Das Heim kann auf Zustimmung klagen. Dass Bewohner hierzu verurteilt werden können, zeigt das Urteil des OLG Köln vom 28. Februar 2024, Az. 5 U 60/23.

Eine Lastschrift ist nicht automatisch ein Einverständnis

Zieht das Heim den höheren Betrag vom Konto ein, steht damit noch nicht fest, dass der Bewohner zugestimmt hat.

Das OLG Köln wertete die bloße Hinnahme entsprechender Lastschriften im entschiedenen Fall nicht als Zustimmung. Schweigen und eine ausdrücklich unterschriebene Vertragsänderung sind deshalb rechtlich unterschiedlich zu beurteilen.

Auch aus diesem Grund sollten Angehörige klären, was bereits unterschrieben oder gegenüber der Einrichtung erklärt wurde. Ob ein anderes Verhalten als stillschweigende Zustimmung verstanden werden kann, hängt von den Umständen ab. Die Entscheidung des OLG Köln ist kein allgemeiner Nachweis dafür, dass bereits gezahlte Erhöhungen immer zurückgefordert werden können.

Wie Bewohner auf Unklarheiten reagieren können

Bei Zweifeln empfiehlt sich eine schriftliche Rückfrage mit Bezug auf das konkrete Erhöhungsschreiben. Darin lässt sich festhalten, welche Position unverständlich ist, welche Anlage fehlt oder welche Kalkulation eingesehen werden soll. Eine solche Anfrage erleichtert die weitere Prüfung mehr als ein pauschaler Hinweis, die Rechnung sei zu hoch.

Für eine Beratung sollten der Heimvertrag, sämtliche Erhöhungsschreiben, Anlagen und die letzten Abrechnungen vorliegen. Auch das Zugangsdatum und bereits abgegebene Erklärungen sind hilfreich. Wer über eine Zahlung unter Vorbehalt oder die vorläufige Nichtzahlung des Erhöhungsanteils nachdenkt, sollte deren Folgen für den konkreten Vertrag klären; das unstreitige bisherige Entgelt bleibt zu zahlen.

Welche Kündigungsrechte bestehen

Bewohner können bei einer Entgelterhöhung nach § 11 Absatz 1 WBVG zum Zeitpunkt kündigen, zu dem das Heim den höheren Betrag verlangt. Die Kündigung muss schriftlich erfolgen. Vor einer solchen Entscheidung sollte die weitere Versorgung geklärt sein, denn die rechtliche Möglichkeit zum Auszug ersetzt keinen verfügbaren neuen Pflegeplatz. § 11 WBVG.

Umgekehrt darf das Heim nicht kündigen, um eine Entgelterhöhung durchzusetzen. Das Gesetz schließt eine Kündigung zu diesem Zweck ausdrücklich aus. Davon zu unterscheiden sind andere Kündigungsgründe, insbesondere erhebliche Rückstände bei tatsächlich geschuldeten Entgelten. § 12 WBVG.

Wenn die höhere Rechnung finanziell nicht mehr tragbar ist

Die rechtliche Prüfung und die Finanzierung sollten gleichzeitig angegangen werden. Bei Pflegegrad 2 bis 5 kann der Leistungszuschlag der Pflegekasse einen Teil des pflegebedingten Eigenanteils abfedern. Auf Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten erstreckt sich dieser Zuschlag jedoch nicht. § 43c SGB XI.

Reichen Einkommen und einzusetzendes Vermögen nicht aus, kommt ergänzende Sozialhilfe in Betracht. Betroffene sollten das Sozialamt frühzeitig über die drohende Finanzierungslücke informieren, weil Hilfe zur Pflege grundsätzlich an die Kenntnis des zuständigen Trägers von den Leistungsvoraussetzungen anknüpft. Grundlage ist § 18 SGB XII. Weitere Informationen bietet der Beitrag „Wenn das Pflegeheim zu teuer ist: So erhalten Sie Unterstützung“.

Ein kurzes Beispiel aus der Praxis

Frau Becker erhält am 10. September ein Schreiben, wonach Unterkunft und Verpflegung ab dem 1. Oktober zusammen 120 Euro monatlich mehr kosten sollen. Ein früheres Erhöhungsverlangen gab es nicht. Ihre bevollmächtigte Tochter stellt fest, dass bis zum verlangten Beginn keine vier Wochen verbleiben, und bittet um Korrektur des Zahlungsbeginns.

Gleichzeitig verlangt sie Einsicht in die Kalkulation der beiden erhöhten Positionen. Dass dem Schreiben keine vollständige Kostenrechnung beigefügt war, macht die Erhöhung für sich genommen nicht unwirksam. Der zu frühe Beginn und die sachliche Berechtigung der Mehrkosten müssen aber gesondert geprüft werden. Der Leistungszuschlag zum pflegebedingten Eigenanteil würde diese Erhöhung von Unterkunft und Verpflegung nicht abdecken.

Häufige Fragen und Antworten

Muss das Pflegeheim jede einzelne Ausgabe im Erhöhungsschreiben auflisten?

Eine vollständige Aufstellung sämtlicher Ausgaben muss dem Schreiben nicht beiliegen. Es muss aber die vorgeschriebenen Angaben zur Erhöhung enthalten. Für die nähere Prüfung besteht das Recht auf Einsicht in die Kalkulationsunterlagen.

Reicht eine neue Gesamtsumme auf der Rechnung?

Nein. Die bisherigen und vorgesehenen Entgeltbestandteile müssen gegenübergestellt und die betroffenen Kostenpositionen einschließlich des Umlagemaßstabs erläutert werden. Eine Rechnung mit einem höheren Endbetrag ersetzt dieses Verfahren nicht.

Ab wann muss ich den höheren Betrag zahlen?

Frühestens vier Wochen nach Zugang eines ausreichend begründeten Erhöhungsverlangens und nur bei Vorliegen der weiteren Voraussetzungen. Das Datum des Briefes allein genügt nicht. Bei vorherigen Ankündigungen und späteren Pflegesatzvereinbarungen müssen die Schreiben zusammen geprüft werden.

Darf ich Angehörige mit der Prüfung beauftragen?

Ja, eine entsprechend bevollmächtigte Person kann bei der Prüfung unterstützen und die dafür erforderlichen Rechte wahrnehmen. Die Verwandtschaft allein ersetzt eine erforderliche Vertretungsbefugnis nicht. Es empfiehlt sich, die Vollmacht bei der Einrichtung vorzulegen.

Kann ich die Erhöhung durch fehlende Zustimmung verhindern?

Nicht dauerhaft, wenn das Heim einen berechtigten Anspruch auf Zustimmung hat. Es kann diesen gerichtlich durchsetzen. Bei formalen oder inhaltlichen Fehlern kann es dagegen Gründe geben, die Zustimmung zu verweigern.