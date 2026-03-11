Urteil: Pflegeheime dürfen Kosten nicht einfach pauschal anheben

Lesedauer 4 Minuten

Viele Angehörige kennen das Problem: Das Pflegeheim schickt ein Schreiben, die Kosten steigen – und am Ende wird der höhere Betrag einfach vom Konto eingezogen. Ob diese Erhöhung überhaupt wirksam ist, bleibt für Betroffene oft völlig unklar. Genau hier setzt ein Urteil des Oberlandesgerichts Köln an. ( 5 U 60/23)

Das Gericht macht deutlich: Pflegeheime dürfen Entgelte nicht einfach pauschal erhöhen. Sie müssen die Erhöhung nachvollziehbar begründen. Gleichzeitig zeigt das Urteil aber auch, dass Bewohner wirksame Erhöhungen nicht dauerhaft blockieren können.

Worum es in dem Fall ging

Eine Heimbewohnerin verlangte die Rückzahlung von Entgelterhöhungen, die ein Pflegeheim in den Jahren 2018 bis 2021 von ihr verlangt hatte. Das Heim wiederum wollte gerichtlich durchsetzen, dass die Bewohnerin bestimmten Erhöhungen zustimmen muss.

Am Ende bekam keine Seite vollständig Recht. Das Oberlandesgericht Köln entschied, dass die Bewohnerin 7.672,07 Euro zurückerhält. Zugleich musste sie aber zwei späteren Entgelterhöhungen zustimmen, nämlich den Erhöhungen zum 1. Juni 2019 und zum 1. Juni 2020.

Das Gericht prüfte ganz genau die Erhöhungsschreiben

Im Mittelpunkt des Verfahrens stand die Frage, welche formellen Anforderungen ein Pflegeheim erfüllen muss, wenn es höhere Entgelte verlangt. Das Gericht arbeitete dabei sehr genau heraus, was in einem solchen Schreiben stehen muss.

Ein Heim muss die beabsichtigte Erhöhung schriftlich mitteilen und begründen. Aus dem Schreiben muss hervorgehen, ab wann die Erhöhung gelten soll. Außerdem müssen die betroffenen Kostenpositionen benannt werden. Hinzu kommt, dass die bisherigen und die neuen Entgeltbestandteile gegenübergestellt werden müssen.

Für Bewohner und Angehörige ist das wichtig, weil es eben nicht genügt, wenn das Heim nur lapidar mitteilt, die Kosten seien nun höher.

Zwei ältere Erhöhungen scheiterten schon an der Verjährung

Die ersten beiden streitigen Entgelterhöhungen aus den Jahren 2016 und 2018 scheiterten nicht einmal an einer inhaltlichen Prüfung, sondern bereits daran, dass das Heim zu lange gewartet hatte. Es hätte die Zustimmung der Bewohnerin früher gerichtlich durchsetzen müssen.

Das Urteil zeigt damit auch: Nicht nur Bewohner müssen auf Fristen achten. Auch Heime verlieren Ansprüche, wenn sie zu lange untätig bleiben.

Zwei Erhöhungen hielt das Gericht für wirksam

Anders beurteilte das Oberlandesgericht die Entgelterhöhungen zum 1. Juni 2019 und 1. Juni 2020. Hier bekam das Heim Recht. Nach Auffassung des Gerichts waren diese Schreiben ausreichend begründet.

Besonders wichtig ist dabei: Das Gericht verlangte keine vollständige Offenlegung sämtlicher internen Kalkulationsdaten. Es reichte aus, dass die Erhöhungen nachvollziehbar mit gestiegenen Personal- und Sachkosten erklärt wurden, die alten und neuen Beträge tabellarisch gegenübergestellt waren und auch der Umlagemaßstab erläutert wurde.

Damit zieht das Gericht eine praktikable Linie. Ein Erhöhungsschreiben muss verständlich und nachvollziehbar sein – aber nicht zu einem unlesbaren Zahlenwerk werden.

Eine andere Erhöhung war dagegen unwirksam

Bei einer weiteren Entgelterhöhung zum 1. Januar 2020 sah das Gericht das anders. Hier hatte das Heim die Erhöhung im Wesentlichen nur damit begründet, dass die Investitionskosten neu festgesetzt worden seien.

Das genügte dem Gericht gerade nicht. Denn die bloße Neufestsetzung erklärt noch nicht, warum die Kosten tatsächlich gestiegen sind. Nach Auffassung des Senats hätte das Heim wenigstens allgemein erläutern müssen, ob etwa Miete, Pacht oder Finanzierungskosten gestiegen sind. Weil genau das fehlte, war diese Erhöhung unwirksam.

Und genau hier liegt die eigentliche Botschaft des Urteils: Pflegeheime dürfen Kosten nicht einfach pauschal anheben. Es braucht eine echte Begründung.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Lastschrift bedeutet noch keine Zustimmung

Für viele Bewohner und Angehörige besonders wichtig: Das Gericht stellt klar, dass eine Zustimmung nicht automatisch dadurch entsteht, dass das Heim höhere Beträge per Lastschrift einzieht und niemand sofort widerspricht.

Bloßes Schweigen genügt grundsätzlich nicht. Auch die Tatsache, dass Beträge weiter vom Konto abgebucht werden, bedeutet nicht automatisch, dass der Bewohner der Erhöhung wirksam zugestimmt hat.

Das ist ein wichtiger Punkt, weil viele Einrichtungen genau damit argumentieren: Wer zahlt, habe zugestimmt. So pauschal stimmt das nach diesem Urteil nicht.

Warum die Bewohnerin trotzdem nicht alles zurückbekam

Trotzdem bekam die Klägerin nicht sämtliche gezahlten Erhöhungsbeträge zurück. Der Grund war einfach: Für zwei Entgelterhöhungen bestand ein wirksamer Zustimmungsanspruch des Heims. Das bedeutet, dass die Bewohnerin diese Erhöhungen letztlich hinnehmen musste.

Deshalb konnte sie nur den Teil zurückverlangen, der auf unwirksamen oder verjährten Erhöhungen beruhte. So ergab sich am Ende der Rückzahlungsbetrag von 7.672,07 Euro.

Was das Urteil für Bewohner und Angehörige bedeutet

Das Urteil ist für Betroffene deshalb so wichtig, weil es zwei Dinge gleichzeitig klarstellt. Erstens: Erhöhungen im Pflegeheim sind keineswegs automatisch wirksam. Zweitens: Wer ein sauber begründetes Erhöhungsverlangen ignoriert, kann am Ende dennoch zur Zustimmung verurteilt werden.

Angehörige sollten Schreiben über Entgelterhöhungen daher nie einfach weglegen. Es lohnt sich, genau zu prüfen, ob die Erhöhung nachvollziehbar begründet wurde. Fehlt es an einer echten Erläuterung, kann die Erhöhung unwirksam sein.

Worauf Betroffene bei Erhöhungsschreiben achten sollten

Prüffrage Warum sie wichtig ist Ist klar, ab wann die Erhöhung gelten soll? Ohne klaren Wirksamkeitszeitpunkt ist das Schreiben angreifbar Sind alte und neue Beträge gegenübergestellt? Nur dann ist die Mehrbelastung nachvollziehbar Werden die betroffenen Kostenpositionen benannt? Pauschale Hinweise reichen nicht immer aus Wird die Kostensteigerung wenigstens allgemein erklärt? Eine bloße Mitteilung „Kosten steigen“ genügt nicht automatisch Ist der Umlagemaßstab erkennbar? Bewohner müssen nachvollziehen können, wie die Mehrkosten verteilt werden

Häufige Fragen zu Entgelterhöhungen im Pflegeheim

Darf ein Pflegeheim seine Kosten einfach erhöhen?

Nein. Ein Pflegeheim darf Entgelte nicht einfach formlos oder pauschal anheben. Es muss die Erhöhung schriftlich mitteilen und nachvollziehbar begründen.

Muss das Heim alle Kalkulationsunterlagen offenlegen?

Nicht unbedingt. Nach dem Urteil reicht bei bestimmten Erhöhungen eine allgemein nachvollziehbare Begründung aus, etwa mit Hinweis auf gestiegene Personal- und Sachkosten. Es braucht also nicht automatisch sämtliche Detailzahlen.

Reicht eine bloße Mitteilung über neu festgesetzte Investitionskosten?Nein, jedenfalls nicht immer. Genau das hat das Gericht beanstandet. Es muss zumindest erkennbar sein, warum diese Investitionskosten tatsächlich höher geworden sind.

Bedeutet eine Lastschrift automatisch Zustimmung?

Nein. Dass ein Pflegeheim höhere Beträge abbucht und der Bewohner oder Angehörige nicht sofort widerspricht, ist nicht automatisch eine wirksame Zustimmung.

Kann man zu viel gezahlte Heimkosten zurückfordern?

Ja, wenn die Entgelterhöhung unwirksam war und kein wirksamer Zustimmungsanspruch des Heims besteht. Im entschiedenen Fall bekam die Bewohnerin deshalb 7.672,07 Euro zurück.

Fazit

Das Urteil des Oberlandesgerichts Köln ist ein wichtiges Signal für Bewohner von Pflegeheimen und ihre Angehörigen. Einrichtungen dürfen Kosten nicht einfach pauschal erhöhen und auf stillschweigende Akzeptanz hoffen. Erhöhungen müssen nachvollziehbar begründet sein. Gleichzeitig gilt aber auch: Ist ein Erhöhungsverlangen wirksam, kann das Heim die Zustimmung notfalls gerichtlich durchsetzen.

Für Betroffene bedeutet das vor allem eines: Schreiben zu Heimkosten genau prüfen – denn gerade bei Entgelterhöhungen steckt der entscheidende Unterschied oft in den Details der Begründung.