Pflegeheime werden unbezahlbar: Monatlich 256 Euro mehr als ein Jahr zuvor

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Ein Platz im Pflegeheim wird für immer mehr Menschen zu einer finanziellen Belastung, die sich weder mit der gesetzlichen Rente noch mit überschaubaren Rücklagen dauerhaft bezahlen lässt. Zum 1. Juli 2026 lag die durchschnittliche monatliche Eigenbeteiligung im ersten Aufenthaltsjahr bundesweit bei 3.364 Euro.

Das sind 256 Euro mehr als ein Jahr zuvor. Der Betrag zeigt nicht die gesamten Heimkosten, sondern den Anteil, den Bewohnerinnen und Bewohner nach den Leistungen der Pflegeversicherung und dem Zuschlag für das erste Aufenthaltsjahr selbst aufbringen müssen.

Reichen Rente, weitere Einkünfte und verwertbares Vermögen nicht aus, kann das Sozialamt mit der „Hilfe zur Pflege“ einspringen. Betroffene sollten jedoch nicht warten, bis das Konto vollständig leer ist, denn für bereits zurückliegende Zeiträume und entstandene Heimschulden gibt es häufig keine nachträgliche Erstattung.

Warum Bewohner trotz Pflegeversicherung so viel selbst bezahlen

Die soziale Pflegeversicherung ist keine Vollkostenversicherung. Sie zahlt abhängig vom Pflegegrad einen festgelegten Betrag für die vollstationäre Pflege, während ein erheblicher Teil der tatsächlichen Ausgaben bei den Bewohnerinnen und Bewohnern verbleibt.

Die monatliche Eigenbeteiligung setzt sich aus mehreren Positionen zusammen. Neben dem pflegebedingten Eigenanteil werden Kosten für Unterkunft und Verpflegung, Investitionen des Heims sowie Ausbildungsaufwendungen berechnet.

Kostenbestandteil Was Bewohner selbst bezahlen müssen Pflegebedingter Eigenanteil Der Betrag, der nach Abzug der pauschalen Leistung der Pflegeversicherung für Pflege, Betreuung und weitere pflegebezogene Ausgaben offenbleibt. Unterkunft und Verpflegung Hierzu gehören unter anderem das Zimmer, Mahlzeiten, Reinigung, Energie und weitere Leistungen des täglichen Lebens im Heim. Investitionskosten Damit werden beispielsweise Gebäude, technische Anlagen, Modernisierungen und Instandhaltung finanziert. Ausbildungskosten Ein Teil der Kosten für die Ausbildung von Pflegefachkräften wird über die Heimabrechnung weitergegeben.

Wie hoch die tatsächliche Rechnung ausfällt, hängt vom Bundesland und vom einzelnen Pflegeheim ab. Während die durchschnittliche Belastung im ersten Heimjahr in Bremen im Juli 2026 bei 3.761 Euro lag, wurden in Sachsen-Anhalt durchschnittlich 2.891 Euro verlangt.

Mit der Aufenthaltsdauer steigt der Zuschuss der Pflegekasse

Bewohnerinnen und Bewohner ab Pflegegrad 2 erhalten einen Zuschuss zum pflegebedingten Eigenanteil. Im ersten Aufenthaltsjahr übernimmt die Pflegekasse 15 Prozent dieses Anteils, im zweiten Jahr 30 Prozent und im dritten Jahr 50 Prozent.

Nach mehr als 36 Monaten im Pflegeheim beträgt der Zuschuss 75 Prozent. Die Entlastung bezieht sich jedoch nicht auf die gesamten Heimkosten, sondern nur auf den pflegebedingten Eigenanteil einschließlich bestimmter Ausbildungskosten.

Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten müssen weiterhin selbst bezahlt werden. Deshalb können auch Menschen, die bereits mehrere Jahre im Heim leben, noch mit monatlichen Eigenbeteiligungen von deutlich mehr als 2.000 Euro konfrontiert sein.

Wann die Hilfe zur Pflege in Betracht kommt

Die Hilfe zur Pflege ist eine Sozialhilfeleistung nach den Paragrafen 61 bis 66a des Zwölften Sozialgesetzbuches. Sie kommt in Betracht, wenn eine pflegebedürftige Person die notwendigen Pflege- und Heimkosten nicht aus den Leistungen der Pflegeversicherung, dem eigenen Einkommen und dem einzusetzenden Vermögen bezahlen kann.

Das Sozialamt prüft zunächst, welche Leistungen die Pflegekasse übernimmt. Anschließend werden insbesondere Renten, Versorgungsbezüge, private Einkünfte und vorhandenes Vermögen betrachtet.

Ist danach weiterhin eine Finanzierungslücke vorhanden, kann das Sozialamt die ungedeckten und angemessenen Heimkosten übernehmen. Die Berechnung erfolgt immer anhand der persönlichen Verhältnisse und der konkreten Heimrechnung.

Bei der Hilfe zur Pflege gilt eine Besonderheit des Sozialhilferechts. Die Leistung setzt grundsätzlich ein, sobald der zuständige Sozialhilfeträger Kenntnis davon erhält, dass möglicherweise ein Hilfebedarf besteht.

Rechtlich ist deshalb nicht ausschließlich der Eingang eines vollständig ausgefüllten Antragsformulars ausschlaggebend. Auch eine schriftliche Mitteilung, eine E-Mail oder eine nachweisbare persönliche Vorsprache kann dem Sozialamt Kenntnis von der Notlage verschaffen.

In der Praxis sollte dennoch immer ein schriftlicher Antrag gestellt werden. Das Schreiben sollte den Namen der pflegebedürftigen Person, die Anschrift des Pflegeheims, die Höhe der Heimkosten und den Hinweis enthalten, dass Einkommen und Vermögen voraussichtlich nicht mehr zur Deckung ausreichen.

Der Zugang sollte beweisbar sein, beispielsweise durch ein Faxprotokoll, eine Eingangsbestätigung, ein Einschreiben oder eine schriftliche Bestätigung bei persönlicher Abgabe. Wer lediglich telefonisch nachfragt, kann später Schwierigkeiten haben, den Zeitpunkt der ersten Mitteilung zu belegen.

Warum Betroffene nicht bis zum letzten Euro warten sollten

Sozialhilfe wird grundsätzlich nicht für beliebig weit zurückliegende Zeiträume gezahlt. Für die Hilfe zur Pflege zählt regelmäßig der Zeitpunkt, zu dem das Sozialamt von der möglichen Bedürftigkeit erfahren hat.

Wer Heimrechnungen über mehrere Monate zunächst aus Rücklagen, privaten Darlehen oder unbezahlten Rechnungen finanziert und das Amt erst später informiert, kann auf den bereits entstandenen Verbindlichkeiten sitzen bleiben. Eine nachträgliche Übernahme alter Schulden kommt nur unter besonderen Voraussetzungen in Betracht und sollte im Einzelfall rechtlich geprüft werden.

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Der Kontakt zum Sozialamt sollte deshalb aufgenommen werden, sobald absehbar ist, dass das verwertbare Vermögen in den kommenden Monaten die zulässige Grenze erreicht. Fehlende Kontoauszüge oder noch nicht beschaffte Bescheide sind kein überzeugender Grund, die erste schriftliche Mitteilung hinauszuschieben.

Unterlagen können nachgereicht werden. Wichtig ist zunächst, dass die Behörde nachweisbar über die drohende Finanzierungslücke informiert wird.

Wie viel Vermögen geschützt bleiben kann

Vor der Bewilligung prüft das Sozialamt grundsätzlich das verwertbare Vermögen. Ein alleinstehender Mensch darf jedoch regelmäßig einen kleineren Barbetrag oder vergleichbare Geldwerte von bis zu 10.000 Euro behalten.

Bei Ehepaaren und eingetragenen Lebenspartnerschaften kann sich der geschützte Betrag auf insgesamt 20.000 Euro erhöhen. Die genaue Berechnung hängt jedoch von der persönlichen Lebenssituation, den Eigentumsverhältnissen und der Frage ab, ob ein Partner weiterhin außerhalb des Pflegeheims lebt.

Nicht jedes Vermögen oberhalb des Geldfreibetrags muss automatisch verwertet werden. Geschützt sein können unter anderem angemessener Hausrat, bestimmte geförderte Altersvorsorgeverträge, ein angemessenes Kraftfahrzeug und unter bestimmten Bedingungen eine selbst bewohnte Immobilie.

Bleibt der Ehepartner im gemeinsamen Haus wohnen, kann die Immobilie weiterhin geschützt sein, sofern sie nach den Umständen als angemessen angesehen wird. Pauschale Aussagen allein anhand der Wohnfläche sind dabei nicht immer möglich.

Auch das Einkommen des Ehepartners kann geprüft werden

Lebt ein Ehepartner im Pflegeheim und der andere weiterhin zu Hause, betrachtet das Sozialamt nicht nur die finanzielle Situation des Heimbewohners. Auch Einkommen und Vermögen des nicht getrennt lebenden Partners können in die Berechnung einfließen.

Der zu Hause lebende Ehepartner darf jedoch nicht selbst hilfebedürftig werden. Das Sozialamt muss ihm ausreichende Mittel für den eigenen Lebensunterhalt, die Unterkunft und weitere angemessene Ausgaben belassen.

Wie hoch der einzusetzende Betrag ist, lässt sich deshalb nicht allein anhand der gemeinsamen Rente bestimmen. Miete, Heizkosten, Versicherungen, besondere Belastungen und die verbleibende Haushaltsführung müssen berücksichtigt werden.

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Müssen erwachsene Kinder für ihre Eltern bezahlen?

Viele Familien befürchten, dass das Sozialamt nach der Bewilligung der Hilfe zur Pflege unmittelbar auf die Kinder zugreift. Nach derzeit geltendem Recht werden Unterhaltsansprüche gegenüber erwachsenen Kindern grundsätzlich nur berücksichtigt, wenn deren persönliches jährliches Gesamteinkommen mehr als 100.000 Euro beträgt.

Gemeint ist das Einkommen des jeweiligen Kindes. Das Einkommen eines Schwiegerkindes wird nicht einfach mit dem Einkommen des Sohnes oder der Tochter zusammengerechnet.

Liegt das Einkommen unterhalb der Grenze, wird gesetzlich vermutet, dass kein Rückgriff erfolgen darf. Das Sozialamt kann Nachweise verlangen, wenn konkrete Anhaltspunkte für ein Einkommen oberhalb von 100.000 Euro bestehen.

Über eine Änderung dieser Grenze wird politisch diskutiert. Solange kein neues Gesetz beschlossen und in Kraft getreten ist, gilt die bisherige Einkommensgrenze weiter.

Diese Unterlagen verlangt das Sozialamt häufig

Für die Prüfung benötigt die Behörde regelmäßig einen Identitätsnachweis, den Pflegegradbescheid, den Heimvertrag und aktuelle Abrechnungen des Pflegeheims. Hinzu kommen Rentenbescheide, Nachweise über weitere Einkünfte sowie Kontoauszüge aller vorhandenen Konten.

Auch Sparbücher, Wertpapierdepots, Versicherungen, Fahrzeuge, Immobilien und frühere Vermögensübertragungen können abgefragt werden. Hat eine andere Person eine Vollmacht oder wurde eine rechtliche Betreuung eingerichtet, sollten außerdem die Vollmacht oder der Betreuerausweis beigefügt werden.

Fehlen einzelne Dokumente, sollte der Antrag trotzdem nicht zurückgehalten werden. Sinnvoll ist ein kurzes Begleitschreiben mit dem Hinweis, welche Nachweise bereits beigefügt sind und welche Unterlagen noch nachgereicht werden.

Das Sozialamt darf sich mit der Entscheidung nicht unbegrenzt Zeit lassen

In vielen Kommunen dauern Prüfungen mehrere Monate. Währenddessen laufen die Heimkosten weiter, sodass Pflegebedürftige, Angehörige und Einrichtungen häufig mit erheblichen offenen Beträgen umgehen müssen.

Ein rechtzeitig gestellter Antrag verhindert zwar nicht automatisch jede finanzielle Zwischenbelastung. Er kann aber den frühestmöglichen Leistungsbeginn sichern, sofern die Voraussetzungen nachgewiesen werden.

Bleibt eine Entscheidung über längere Zeit aus, sollte zunächst schriftlich nach dem Bearbeitungsstand gefragt und eine angemessene Frist gesetzt werden. Bei einer akuten Gefährdung des Heimplatzes kann zudem gerichtlicher Eilrechtsschutz in Betracht kommen.

Weitere Unterstützung durch Pflegewohngeld

In Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern bestehen landesrechtliche Regelungen zum Pflegewohngeld. Mit dieser Leistung können unter bestimmten Voraussetzungen Investitionskosten eines Pflegeheims ganz oder teilweise übernommen werden.

Die Voraussetzungen unterscheiden sich zwischen den Bundesländern. Betroffene sollten beim Pflegeheim, beim zuständigen Sozialamt oder bei der jeweiligen Landesbehörde klären, ob ein Antrag gestellt werden kann.

Pflegewohngeld kann eine bestehende Finanzierungslücke verringern. Es ersetzt jedoch nicht in jedem Fall die Hilfe zur Pflege, da neben den Investitionskosten weitere erhebliche Kostenbestandteile offenbleiben können.

Praxisbeispiel: Das Ersparte reicht nur gut ein Jahr

Ursula ist 82 Jahre alt, verwitwet und erhält eine monatliche Nettorente von 1.400 Euro. Nach einem Krankenhausaufenthalt zieht sie mit Pflegegrad 3 in ein Pflegeheim, in dem ihre monatliche Eigenbeteiligung 3.364 Euro beträgt.

Zwischen ihrer Rente und der Heimrechnung besteht damit eine monatliche Lücke von 1.964 Euro. Ursula verfügt über Ersparnisse von 35.000 Euro, von denen in der vereinfachten Rechnung 10.000 Euro geschützt bleiben.

Für die Heimkosten stehen damit 25.000 Euro zur Verfügung. Bei einer monatlichen Lücke von 1.964 Euro wäre dieser Betrag nach rund 12,7 Monaten aufgebraucht.

Ursula sollte das Sozialamt nicht erst nach Ablauf dieser Zeit informieren. Sobald erkennbar ist, dass sich ihr einsetzbares Vermögen der Schongrenze nähert, sollte sie die drohende Bedürftigkeit schriftlich anzeigen und die Hilfe zur Pflege beantragen.

Die Rechnung dient nur der Veranschaulichung. In einem echten Fall werden unter anderem weitere Einkünfte, geschützte Vermögenswerte, persönliche Ausgaben, die konkrete Heimrechnung und mögliche Leistungsänderungen berücksichtigt.

Fazit: Frühzeitiges Handeln schützt vor vermeidbaren Heimschulden

Die durchschnittliche Eigenbeteiligung von 3.364 Euro im ersten Heimjahr zeigt, wie schnell selbst langjährig angesparte Rücklagen aufgebraucht sein können. Für viele Rentnerinnen und Rentner entsteht monatlich eine Finanzierungslücke von weit mehr als 1.000 Euro.

Die Hilfe zur Pflege kann diese Lücke schließen, sobald Einkommen und einzusetzendes Vermögen nicht mehr ausreichen. Betroffene sollten das Sozialamt jedoch früh und nachweisbar über die bevorstehende Bedürftigkeit informieren.

Ein unvollständiger, aber rechtzeitig eingereichter Antrag ist häufig besser als ein vollständiger Antrag, der erst Monate später bei der Behörde eingeht. Unterlagen können nachgereicht werden, verlorene Leistungszeiträume lassen sich dagegen oft nicht mehr zurückholen.

Häufige Fragen und Antworten zu Pflegeheimkosten und Sozialamt

1. Was bedeutet der Betrag von 3.364 Euro?

Der Betrag bezeichnet die durchschnittliche monatliche Eigenbeteiligung eines Pflegeheimbewohners im ersten Aufenthaltsjahr zum Stand 1. Juli 2026. Darin sind der verbleibende Pflegeanteil, Unterkunft und Verpflegung, Investitionskosten und Ausbildungsaufwendungen enthalten.

2. Wann übernimmt das Sozialamt Pflegeheimkosten?

Das Sozialamt kann Hilfe zur Pflege gewähren, wenn die Leistungen der Pflegeversicherung sowie das einzusetzende Einkommen und Vermögen nicht ausreichen. Übernommen werden die erforderlichen und angemessenen ungedeckten Kosten.

3. Muss das Vermögen vollständig verbraucht sein?

Nein. Ein alleinstehender Mensch darf regelmäßig Geldvermögen von bis zu 10.000 Euro behalten, wobei weitere Vermögenswerte geschützt sein können. Der Antrag sollte gestellt werden, bevor das verwertbare Vermögen die zulässige Grenze erreicht.

4. Wird die Hilfe zur Pflege rückwirkend gezahlt?

Die Leistung setzt grundsätzlich ein, sobald das Sozialamt von der möglichen Notlage Kenntnis erhält. Eine unbegrenzte rückwirkende Zahlung für bereits entstandene Heimschulden gibt es nicht, weshalb eine frühe und beweisbare Mitteilung wichtig ist.

5. Müssen Kinder mit einem Einkommen unter 100.000 Euro zahlen?

Nach derzeit geltendem Recht werden Kinder grundsätzlich erst berücksichtigt, wenn ihr persönliches jährliches Gesamteinkommen mehr als 100.000 Euro beträgt. Das Einkommen des Ehepartners des Kindes wird nicht einfach hinzugerechnet.

6. Kann der Antrag gestellt werden, obwohl noch Unterlagen fehlen?

Ja. Die drohende Bedürftigkeit sollte zunächst schriftlich angezeigt und die Hilfe zur Pflege beantragt werden. Fehlende Kontoauszüge, Bescheide oder Vermögensnachweise können anschließend nachgereicht werden.