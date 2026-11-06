Arbeitnehmer soll im Supermarkt 230.000 Euro über Leergutbons nebenbei gemacht haben

Ein 37-jähriger früherer Supermarktmitarbeiter steht in Waldshut-Tiengen wegen Untreue vor Gericht. Es geht um rund 230.000 Euro; der Angeklagte räumt höchstens 45.000 Euro ein.

2.299 Bons und Streit über die Schadenshöhe

Nach dem SWR-Bericht soll der frühere Kassenverantwortliche über Jahre 2.299 Leergutbons verbucht haben, meist über 90 bis 99 Euro. Eine Jahresinventur brachte den Fall ans Licht.

Der Angeklagte bestreitet, dass sämtliche aufgeführten Buchungen von ihm stammen. Das Gericht unterbrach den Prozess zur Prüfung; ein Urteil nennt der Bericht nicht.

Die Anzeige kam nach ausgebliebenen Raten

Zunächst vereinbarte der Markt nach einem schriftlichen Schuldeingeständnis eine Rückzahlung in kleinen Raten. Als der Mann arbeitslos wurde und die Zahlungen ausblieben, erstattete das Unternehmen Anzeige.

Der Mann sagt, er habe unter Druck unterschrieben. Für manuell ausgestellte Bons gilt im Markt inzwischen eine Obergrenze von fünf Euro.

Warum die Anklage auf Untreue lautet

Bei Untreue geht es um die Verletzung einer besonderen Verantwortung für fremdes Vermögen. Nach Paragraf 266 Strafgesetzbuch kann sich strafbar machen, wer entsprechende Befugnisse missbraucht oder eine Vermögensbetreuungspflicht verletzt und dadurch einen Vermögensnachteil verursacht.

Der Grundtatbestand sieht eine Geldstrafe oder bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe vor. Über die gesetzliche Verweisung auf besonders schwere Fälle kann auch ein höherer Strafrahmen in Betracht kommen.

Welche Voraussetzungen im konkreten Verfahren bewiesen werden können, entscheidet das Gericht. Aus einer hohen Schadensforderung allein lässt sich weder ein Schuldspruch noch eine bestimmte Strafe ableiten.

Ein unterschriebenes Papier ersetzt keine Beweisaufnahme

Ein schriftliches Eingeständnis gegenüber dem Arbeitgeber kann ein Beweismittel sein. Es nimmt dem Strafgericht aber nicht die Aufgabe ab, die Beweise selbst zu würdigen und zu entscheiden, welche Handlungen und welcher Schaden dem Angeklagten nachgewiesen sind.

Das folgt aus dem Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung nach Paragraf 261 Strafprozessordnung. Auch eine bereits geleistete Rückzahlung legt das Ergebnis des Strafverfahrens nicht automatisch fest.

Gerade bei vielen Buchungen kommt es auf die nachvollziehbare Zuordnung an. Eine Gesamtsumme beantwortet noch nicht, wer welche Vorgänge ausgelöst hat und ob sich daraus tatsächlich ein entsprechender Verlust ergibt.

Ein Schuldanerkenntnis kann lange nachwirken

Finanziell kann eine Unterschrift dennoch weit reichen: Ein rechtlich bindendes Schuldanerkenntnis kann spätere Einwendungen gegen eine Forderung ausschließen. Welche Folgen eintreten, hängt vom Inhalt und von der Art der Vereinbarung ab.

Ein schriftliches Schuldeingeständnis ist deshalb nicht ohne Prüfung mit einem solchen Anerkenntnis gleichzusetzen. Kleine Monatsraten machen eine hohe Forderung zudem nicht kleiner, sondern verteilen die Zahlung lediglich über einen längeren Zeitraum.

Für Beschäftigte ist es daher sinnvoll, vor einer Unterschrift eine Kopie der Erklärung und eine nachvollziehbare Berechnung zu verlangen und beides rechtlich prüfen zu lassen. Wer einzelne Vorgänge einräumt, sollte daraus nicht ungeprüft eine Erklärung über sämtliche behaupteten Schäden werden lassen.

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Wann Druck eine Erklärung anfechtbar macht

Nach Paragraf 123 Bürgerliches Gesetzbuch kann eine Erklärung angefochten werden, wenn sie durch arglistige Täuschung oder eine widerrechtliche Drohung herbeigeführt wurde. Das Gefühl, in einem belastenden Gespräch keine gute Wahl gehabt zu haben, reicht dafür nicht automatisch aus.

Das Bundesarbeitsgericht entschied am 22. Juli 2010 in einem anderen Fall um Pfandgeld und ein Schuldanerkenntnis, dass die Drohung mit einer Strafanzeige unter den dort festgestellten Umständen zulässig war. Es lagen Anhaltspunkte für erhebliche Schädigungen vor, und die Anzeige erschien als angemessenes Mittel zur Aufklärung.

Daraus folgt keine pauschale Erlaubnis für Arbeitgeber, beliebige Forderungen mit einer Strafanzeige durchzusetzen. Entscheidend bleiben die tatsächlichen Verdachtsmomente, das verlangte Anerkenntnis und die konkreten Umstände des Gesprächs.

Strafe, Rückzahlung und Kündigung sind verschiedene Fragen

Verfahren oder Anspruch Was geprüft wird Strafverfahren Ob eine Straftat nachgewiesen ist und welche strafrechtliche Folge gerechtfertigt ist. Rückzahlung oder Schadensersatz Ob eine Zahlungspflicht besteht und in welcher Höhe, gegebenenfalls aufgrund einer wirksamen Vereinbarung. Kündigungsschutzverfahren Ob die Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach den arbeitsrechtlichen Voraussetzungen wirksam ist.

Diese Fragen können dieselben Vorgänge betreffen, folgen aber unterschiedlichen rechtlichen Regeln. Wer wegen eines Vorwurfs am Arbeitsplatz eine Kündigung erhält, sollte deshalb nicht erst den Ausgang eines Strafprozesses abwarten.

Was Beschäftigte aus dem Pfandbon-Fall Emmely kennen sollten

Leergutbons beschäftigten die Arbeitsgerichte bereits im bekannten Fall der Kassiererin Emmely. Damals ging es um fremde Bons über insgesamt 1,30 Euro; das Bundesarbeitsgericht erklärte die Kündigungen am 10. Juni 2010 für unwirksam.

Die Richter stellten im Urteil mit dem Aktenzeichen 2 AZR 541/09 zugleich klar, dass auch vorsätzliche Vermögensverstöße mit geringem Schaden eine fristlose Kündigung rechtfertigen können. Es gibt jedoch keinen Automatismus: Die Umstände des Einzelfalls und eine mögliche Abmahnung müssen geprüft werden.

Eine langjährige beanstandungsfreie Tätigkeit kann dabei zugunsten des Beschäftigten ins Gewicht fallen. Eine über längere Zeit fortgesetzte Manipulation wäre allerdings anders zu bewerten als ein einmaliger Vorfall.

Wer eine Kündigung angreifen will, muss nach Paragraf 4 Kündigungsschutzgesetz grundsätzlich innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung Klage beim Arbeitsgericht erheben. Weitere Hinweise enthält der Beitrag über die Anforderungen an eine fristlose Kündigung bei Manipulationsvorwürfen.

7 Fragen und Antworten zu Leergutbons, Schuldanerkenntnis und Kündigung

Warum kann der Missbrauch von Leergutbons Untreue sein?

Wer eine besondere Pflicht zur Betreuung fremden Vermögens verletzt und dadurch einen Vermögensschaden verursacht, kann sich wegen Untreue strafbar machen. Ob diese Voraussetzungen vorliegen, muss für den jeweiligen Fall geprüft werden.

Ist ein Schuldeingeständnis dasselbe wie ein Schuldanerkenntnis?

Das lässt sich nicht allein an der Überschrift eines Papiers ablesen. Entscheidend ist, welchen rechtlichen Inhalt die Erklärung hat und ob damit verbindlich eine Zahlungspflicht anerkannt wird.

Kann man eine unter Druck abgegebene Erklärung anfechten?

Eine Anfechtung kommt insbesondere bei arglistiger Täuschung oder widerrechtlicher Drohung in Betracht. Nicht jede belastende Gesprächssituation und nicht jede angekündigte Strafanzeige erfüllen diese Voraussetzungen.

Beendet eine Rückzahlungsvereinbarung das Strafverfahren?

Nein, eine private Vereinbarung ersetzt keine strafgerichtliche Entscheidung. Sie regelt zunächst die vereinbarten Pflichten zwischen den Beteiligten und kann für das Strafverfahren Bedeutung haben, legt dessen Ausgang aber nicht fest.

Schützt ein geringer Betrag vor einer fristlosen Kündigung?

Nein, auch bei kleinen Beträgen kann ein erheblicher Vertrauensbruch vorliegen. Trotzdem muss geprüft werden, ob die Kündigung nach den gesamten Umständen verhältnismäßig ist und ob eine Abmahnung ausgereicht hätte.

Wie lange haben Beschäftigte Zeit, gegen eine Kündigung vorzugehen?

Die Kündigungsschutzklage muss grundsätzlich innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung erhoben werden. Das Abwarten eines Strafverfahrens wahrt diese Frist nicht.