Rente ab 2027: 216 Euro mehr Freibetrag – das sind aber keine 216 Euro Steuerersparnis

Der Grundfreibetrag soll 2027 auf 12.564 Euro steigen und damit auch Rentner entlasten. Doch weder ist dieser Betrag eine Grenze für die steuerfreie Bruttorente, noch bedeuten 216 Euro mehr Freibetrag automatisch 216 Euro weniger Steuern.

Wer bereits keine Einkommensteuer zahlt, bekommt durch die Anhebung allein keinen zusätzlichen Euro ausgezahlt.

Und wer Steuern zahlt, kann trotz des höheren Freibetrags im kommenden Jahr eine höhere Steuerrechnung haben, wenn das steuerlich erfasste Einkommen steigt.

Was für 2027 geplant ist

Für 2026 beträgt der Grundfreibetrag 12.348 Euro. Nach dem Regierungsentwurf eines Einkommensteuerreformgesetzes 2027 soll er im kommenden Jahr um 216 Euro auf 12.564 Euro steigen.

Das Bundeskabinett hat den Entwurf am 2. September 2026 beschlossen, der Bundestag hat ihn am 8. Oktober erstmals beraten. Am 4. November folgte die öffentliche Anhörung im Finanzausschuss; ein Kabinettsbeschluss über einen Entwurf ist noch kein fertiges Gesetz.

Grundfreibetrag: geltende Beträge 2026 und geplante Beträge 2027 Veranlagung 2026 2027 geplant Anhebung pro Jahr Einzelveranlagung 12.348 Euro 12.564 Euro 216 Euro Zusammenveranlagung von Ehepaaren 24.696 Euro 25.128 Euro 432 Euro

Die Tabelle bezieht sich auf das zu versteuernde Einkommen, nicht auf die Bruttorente oder den monatlichen Überweisungsbetrag. Bei zusammen veranlagten Ehepaaren ergibt sich der doppelte Betrag aus dem Splittingverfahren.

12.564 Euro sind keine steuerfreie Jahresrente

Wer 12.564 Euro durch zwölf teilt, kommt auf 1.047 Euro im Monat. Daraus eine allgemeine steuerfreie Monatsrente abzuleiten, wäre falsch.

Bei der gesetzlichen Rente wird zunächst der steuerpflichtige Teil ermittelt. Danach sind unter anderem Werbungskosten und abziehbare Versicherungsbeiträge zu berücksichtigen; weitere steuerpflichtige Einkünfte kommen hinzu.

Erst das daraus errechnete zu versteuernde Einkommen wird dem Einkommensteuertarif unterworfen. Deshalb kann die Jahresbruttorente deutlich über dem Grundfreibetrag liegen und die Einkommensteuer trotzdem null Euro betragen.

📚 Lesen Sie auch: Rentenreform der Merz-Regierung: Alle Rentenjahrgänge ab 1965 sind dann betroffen

Wie unterschiedlich solche Grenzen je nach Rentenbeginn ausfallen, zeigt unser Beitrag „0,00 Euro Steuern auf die Rente: Die neue Steuertabelle für Rentner“. Die dortigen Tabellenwerte gelten für 2026 und dürfen nicht unverändert als Steuergrenzen für 2027 übernommen werden.

Der persönliche Rentenfreibetrag ist etwas anderes

Der Grundfreibetrag schützt das steuerliche Existenzminimum. Der persönliche Rentenfreibetrag beschreibt dagegen den Teil der gesetzlichen Rente, der bei der Besteuerung grundsätzlich außen vor bleibt.

Bei einem erstmaligen Rentenbeginn 2027 beträgt der Besteuerungsanteil nach § 22 Einkommensteuergesetz grundsätzlich 84,5 Prozent, bei Rentenbeginn 2026 sind es 84 Prozent. Das sind keine Steuersätze: Niemand muss deshalb 84 oder 84,5 Prozent seiner Rente an das Finanzamt abführen.

Aus dem verbleibenden steuerfreien Anteil wird der persönliche Rentenfreibetrag ermittelt und grundsätzlich anhand der Jahresrente im Jahr nach dem Rentenbeginn als Eurobetrag festgeschrieben. Für Bestandsrentner wird 2027 deshalb nicht einfach der neue Besteuerungsanteil auf die gesamte Rente angewendet.

Welche Abzüge das steuerliche Einkommen senken

Für die betreffenden Renteneinnahmen gilt nach § 9a Einkommensteuergesetz ein Werbungskosten-Pauschbetrag von insgesamt 102 Euro jährlich. Höhere nachgewiesene Werbungskosten können an seine Stelle treten.

Eine wichtige Bitte in eigener Sache Bitte unterstützt uns und fügt Gegen-Hartz.de zu euren bevorzugten Quellen hinzu. Damit erreicht ihr nicht nur, dass ihr uns häufiger auch bei Google seht, sondern helft damit, dass auch viele andere Menschen unsere unabhängigen News und Urteile sehen können. Geht einfach auf den Link und klickt dann "Auf Google folgen". Das wars schon und kostet natürlich nichts, aber hilft unserer Arbeit enorm! Vielen lieben Dank! Gegen-Hartz unterstützen

Außerdem lassen sich die selbst getragenen Beiträge zur Krankenversicherung für die Basisabsicherung und zur Pflegepflichtversicherung als Sonderausgaben berücksichtigen. Entscheidend ist die eigene Belastung nach steuerfreien Zuschüssen und anzurechnenden Erstattungen, nicht der gesamte Versicherungsbeitrag einschließlich fremder Zuschüsse.

Für bestimmte weitere Sonderausgaben kommt nach § 10c Einkommensteuergesetz bei Einzelveranlagung eine Pauschale von 36 Euro hinzu, sofern keine höheren entsprechenden Aufwendungen nachgewiesen werden. Welche Ausgaben darüber hinaus infrage kommen, erläutert unser Überblick „Rente: 12 Dinge, die Rentner jetzt von der Steuer absetzen können“.

Wie aus 216 Euro mehr Freibetrag nur 21 Euro weniger Steuer werden

Ein vereinfachter Vergleich zeigt die Größenordnung: Bei unverändert 12.500 Euro zu versteuerndem Einkommen ergibt sich nach dem Einkommensteuertarif für 2026 eine tarifliche Einkommensteuer von 21 Euro. Würde der geplante Grundfreibetrag 2027 gelten, läge die tarifliche Einkommensteuer bei diesem Einkommen bei null Euro.

Die Entlastung betrüge in diesem Modell somit 21 Euro im Jahr. Die Rechnung vergleicht ausschließlich die Tarife bei gleichem Einkommen und ohne steuerliche Sonderfälle; sie ist keine allgemeine Prognose für Rentner.

Wer bereits unter dem bisherigen Grundfreibetrag bleibt und keine Einkommensteuer schuldet, spart durch die Anhebung allein überhaupt keine Steuer. Bei höheren Einkommen muss die Ersparnis aus dem Vergleich der jeweiligen Tarife berechnet werden.

Warum Rentner trotzdem mehr Steuern zahlen können

Regelmäßige Rentenerhöhungen vergrößern den einmal festgeschriebenen persönlichen Rentenfreibetrag nicht. Die zusätzlichen Rentenbeträge gehen deshalb grundsätzlich vollständig in die steuerpflichtigen Renteneinnahmen ein, wie die Deutsche Rentenversicherung zur Rentenbesteuerung erläutert.

Das bedeutet noch nicht, dass jeder zusätzliche Euro tatsächlich zu einer Steuerzahlung führt. Es bedeutet aber, dass steigende Renteneinkünfte den Vorteil des höheren Grundfreibetrags aufzehren oder übersteigen können.

Hinzu kommen gegebenenfalls steuerpflichtige Einkünfte aus einer Betriebsrente, einer Beschäftigung oder Vermietung. Bei einer vermieteten Wohnung zählt dabei grundsätzlich der Überschuss nach den abziehbaren Werbungskosten, nicht schlicht die eingegangene Miete.

Zwei Menschen mit derselben gesetzlichen Monatsrente können deshalb sehr unterschiedliche Steuerbescheide erhalten. Die Aussage „Rentner zahlen 2027 weniger Steuern“ ist als pauschales Versprechen zu weitgehend.

Null Euro Steuer bedeutet nicht automatisch keine Steuererklärung

Die Pflicht zur Steuererklärung und die spätere Steuerzahlung sind zwei unterschiedliche Fragen. Nach den Informationen des Finanzministeriums Sachsen-Anhalt kann bei ausschließlich gesetzlichen Renteneinkünften bereits der steuerpflichtige Rententeil nach Werbungskosten die Erklärungspflicht auslösen, obwohl abziehbare Versicherungsbeiträge die spätere Einkommensteuer auf null senken.

Wer vom Finanzamt zur Abgabe aufgefordert wird, muss dieser Aufforderung nachkommen. Auch die elektronische Übermittlung der Rentendaten ersetzt eine erforderliche eigene Steuererklärung nicht.

Kurzes Praxisbeispiel: 1.500 Euro Bruttorente und trotzdem keine Einkommensteuer

Die alleinstehende Rentnerin Frau Berger bezieht im fiktiven Beispiel 2027 insgesamt 18.000 Euro gesetzliche Bruttorente; ihr bereits festgestellter persönlicher Rentenfreibetrag beträgt 3.000 Euro. Zusätzlich werden 2.400 Euro selbst getragene, steuerlich abziehbare Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge angenommen.

Nach weiteren Abzügen von 102 Euro Werbungskosten-Pauschbetrag und 36 Euro Sonderausgaben-Pauschbetrag verbleiben 12.462 Euro zu versteuerndes Einkommen. Gilt der geplante Grundfreibetrag von 12.564 Euro, fällt darauf keine Einkommensteuer an, obwohl die durchschnittliche Monatsbruttorente 1.500 Euro beträgt.

Das Beispiel unterstellt keine weiteren Einkünfte und keine dem Progressionsvorbehalt unterliegenden Leistungen. Kämen bei unveränderten Abzügen 600 Euro weitere steuerpflichtige Einkünfte hinzu, stiege das zu versteuernde Einkommen auf 13.062 Euro und läge über dem geplanten Grundfreibetrag.