Pflegegrad: Falsche Haushaltshilfe kostet den gesamten Entlastungsbetrag

Eine Haushaltshilfe aussuchen, Rechnung einreichen und den Entlastungsbetrag von der Pflegekasse zurückbekommen: So einfach funktioniert es nicht. Wer den falschen Anbieter beauftragt, kann trotz Pflegegrad auf den Kosten sitzen bleiben.

Das Sozialgericht Marburg bestätigte die Ablehnung einer Pflegekasse. Ein Versicherter mit Pflegegrad 2 forderte 129,71 Euro für haushaltsnahe Dienstleistungen zurück. Doch der Anbieter verlangte 34 Euro pro Stunde und erfüllte damit nicht die hessischen Voraussetzungen für ein anerkanntes Angebot zur Unterstützung im Alltag. (S 19 P 56/25)

Entscheidend ist also nicht nur, welche Arbeit eine Haushaltshilfe erledigt. Sie müssen auch vor dem Auftrag prüfen, ob der Anbieter nach dem Recht Ihres Bundeslandes anerkannt ist.

Ohne Anerkennung kann die Pflegekasse die Rechnung komplett ablehnen

Pflegebedürftige in häuslicher Pflege haben derzeit Anspruch auf bis zu 131 Euro Entlastungsbetrag pro Monat. Das Geld wird jedoch nicht frei ausgezahlt.

Der Betrag dient der Kostenerstattung für gesetzlich bestimmte Leistungen. Dazu gehören Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege, bestimmte Leistungen zugelassener ambulanter Pflegedienste und nach Landesrecht anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag.

Genau an dieser Anerkennung scheiterte der Kläger vor dem Sozialgericht Marburg. Er nutzte haushaltsnahe Dienstleistungen eines Unternehmens. Für Januar 2025 stellte ihm der Anbieter 129,71 Euro in Rechnung. Der Preis lag bei 34 Euro je Leistungseinheit beziehungsweise Stunde.

Die Pflegekasse verweigerte die Erstattung, weil der Anbieter nicht über die erforderliche Anerkennung verfügte.

34 Euro pro Stunde waren in Hessen zu viel

In Hessen gelten besondere Voraussetzungen für die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag. Die Entgelte dürfen nach der hessischen Pflegeunterstützungsverordnung höchstens 25 Euro pro Stunde betragen.

Der vom Kläger gewählte Dienst verlangte dagegen 34 Euro.

Damit fehlte dem Angebot nach Auffassung des Gerichts eine zentrale Voraussetzung, um es anzuerkennen. Damit ließen sich keine Kosten über den Entlastungsbetrag abrechnen.

Die Pflegekasse musste nicht nur den Preis auf 25 Euro je Stunde kürzen. Sie durfte die geltend gemachten Kosten insgesamt ablehnen.

Nicht die Höhe der Rechnung war das eigentliche Problem

Das Problem war hier nicht die Gesmatrechnung über knapp 130 Euro. Der Knackpunkt lag beim Stundenpreis und dessen Folgen für die Anerkennung des Anbieters. Sie sollten deshalb niemals allein auf den monatlichen Betrag von 131 Euro schauen.

Haushaltshilfe-Checkliste: Das sollten Sie vor dem ersten Einsatz prüfen

☐ Anerkennung bestätigen lassen

Fragen Sie ausdrücklich: „Sind Sie als Angebot zur Unterstützung im Alltag nach § 45a SGB XI anerkannt?“ Lassen Sie sich diese Aussage möglichst schriftlich bestätigen.

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☐ Anerkennung für Ihr Bundesland prüfen

Die Regeln unterscheiden sich zwischen den Bundesländern. Eine Anerkennung oder Abrechnungsmöglichkeit lässt sich deshalb nicht ohne Weiteres von einem Land auf ein anderes übertragen.

☐ Pflegekasse vor Vertragsabschluss fragen

Wenn Sie Zweifel haben, nennen Sie Ihrer Pflegekasse den konkreten Anbieter und fragen Sie schriftlich, ob dessen Leistungen über Ihren Entlastungsbetrag abgerechnet werden können. Diese Prüfung sollten Sie erledigen, bevor Kosten entstehen.

☐ Stundenpreis prüfen

Erkundigen Sie sich nach landesrechtlichen Preisgrenzen. In Hessen liegt die Grenze für bestimmte Angebote zur Entlastung im Alltag derzeit bei 25 Euro pro Stunde. Für andere Kategorien gelten dort teilweise andere Grenzen.

☐ Nebenkosten mitrechnen

Achten Sie nicht nur auf den Grundpreis. Je nach Landesregelung können Umsatzsteuer und weitere Nebenkosten zur maßgeblichen Vergütung gehören. Fahrtkosten können gesonderten Regeln unterliegen.

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☐ Rechnung nachvollziehbar ausstellen lassen

Aus der Rechnung sollten Anbieter, Leistungszeitraum, Art der Leistung, geleistete Stunden und Kosten klar hervorgehen. Für die Kostenerstattung muss erkennbar sein, welche erstattungsfähige Leistung Sie genutzt haben.

☐ Erst beauftragen, wenn die Erstattung geklärt ist

Verlassen Sie sich nicht auf Aussagen wie „Das zahlt normalerweise jede Pflegekasse“. Entscheidend sind die gesetzlichen Voraussetzungen und die Anerkennung nach dem für Sie geltenden Landesrecht.

Bundesländer dürfen unterschiedliche Regeln festlegen

Der Kläger hielt die hessische Preisgrenze für rechtswidrig. Er argumentierte, Versicherte in anderen Bundesländern könnten vergleichbare Leistungen zu höheren Preisen abrechnen.

Damit hatte er keinen Erfolg. Das Sozialgericht Marburg stellte klar, dass die Länder Spielraum haben, die Anerkennung auszugestalten. Das Gericht akzeptierte auch eine abstrakte Preisobergrenze.

Solche Grenzen könnten legitimen Zielen dienen. Die Richter nannten die Finanzierbarkeit der Angebote, den Schutz vor Missbrauch und eine flächendeckende bezahlbaren Versorgung.

Das Gericht bezeichnete dabei ausdrücklich die niedrige hessische Grenze als reformbedürftig. Eine Änderung sei jedoch Aufgabe des Landesgesetzgebers und nicht des Sozialgerichts.

Das Urteil betrifft weit mehr als einen Streit über 129,71 Euro

Der konkrete Betrag war gering. Die praktische Bedeutung ist dagegen groß. Wer regelmäßig eine Haushaltshilfe beschäftigt und erst später erfährt, dass deren Leistungen nicht anerkannt sind, kann auf erheblichen Kosten sitzen bleiben.

Denn der Entlastungsbetrag ist keine pauschale Geldleistung wie das Pflegegeld. Er ist an einen Zweck gebunden und eine Erstattung gibt es nur bei entsprechendem Nachweis. Ein privater Vertrag mit einer Reinigungskraft oder einem beliebigen Haushaltshilfedienst reicht deshalb nicht.

Der Entlastungsbetrag verfällt nicht jeden Monat

Sie müssen die 131 Euro nicht zwingend in jedem einzelnen Monat verbrauchen. Nicht ausgeschöpfte Beträge werden zunächst in die folgenden Monate übertragen. Restbeträge können noch bis zum Ende des folgenden Kalenderhalbjahres genutzt werden.

Es kann sinnvoll sein, das Guthaben zunächst stehen zu lassen, statt vorschnell eine Haushaltshilfe zu beauftragen, deren Rechnung später nicht anerkannt wird.

Pflegegrad 1 bis 5: Der Anspruch besteht grundsätzlich

Der Entlastungsbetrag steht bei häuslicher Pflege bereits ab Pflegegrad 1 zur Verfügung. Der monatliche Höchstbetrag beträgt derzeit 131 Euro. Bei klassischen Angeboten zur Unterstützung im Alltag bleibt der zentrale Prüfpunkt bei allen Pflegegraden gleich: Handelt es sich um ein nach dem jeweiligen Landesrecht anerkanntes Angebot?

Widerspruch kann sich trotzdem lohnen

Lehnt Ihre Pflegekasse eine Rechnung ab, sollten Sie zunächst die konkrete Begründung prüfen. Fehlt lediglich ein Nachweis, obwohl der Anbieter anerkannt ist, können Sie diesen möglicherweise nachreichen. Auch Fehler bei der Zuordnung einer Leistung können angreifbar sein.

Ist der Dienst dagegen nach den Landesregeln nicht anerkannt, wird ein Widerspruch schwieriger. Das Marburger Urteil zeigt, dass selbst eine umstrittene Preisgrenze eine Ablehnung tragen kann.

Das Sozialgericht hat die Berufung wegen grundsätzlicher Bedeutung ausdrücklich zugelassen. Die Frage besitzt nach Ansicht des Gerichts wirtschaftliche Bedeutung für eine Vielzahl von Fällen.

FAQ zum Entlastungsbetrag für Haushaltshilfen

Kann ich jede Reinigungskraft über die 131 Euro abrechnen?

Nein. Eine privat ausgewählte Reinigungskraft ist nicht allein deshalb erstattungsfähig, weil sie Ihnen im Haushalt hilft. Bei Angeboten zur Unterstützung im Alltag kommt es insbesondere auf die Anerkennung nach dem jeweiligen Landesrecht an.

Muss die Pflegekasse zumindest bis zur erlaubten Preisgrenze zahlen?

Nicht zwingend. Im Marburger Fall erhielt der Versicherte nicht einfach 25 Euro statt 34 Euro pro Stunde. Weil das Angebot die Anerkennungsvoraussetzungen nicht erfüllte, lehnte die Pflegekasse die Kostenerstattung insgesamt ab.

Wie verhindere ich eine Ablehnung?

Prüfen Sie vor dem ersten Einsatz die Anerkennung des Anbieters, die Preisregeln Ihres Bundeslandes und die Abrechnungsfähigkeit bei Ihrer Pflegekasse. Lassen Sie sich wichtige Angaben möglichst schriftlich geben.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium: Weitere Leistungen und Angebote zur Unterstützung im Alltag; Leistungsansprüche der Versicherten 2026 (BMG)

Hessen – Pflege in Hessen: Informationen für Anbieterinnen und Anbieter; Unterstützungsleistungen im Alltag (Pflege in Hessen)

Sozialgesetzbuch XI: § 45b Entlastungsbetrag (Gesetze im Internet)

Sozialgericht Marburg: Urteil vom 11. Februar 2026 – S 19 P 56/25 (Open Legal Data)

Verband der Ersatzkassen Hessen: Unterstützung im Alltag, Stand 5. August 2026 (vdek)