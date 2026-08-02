Pflegegrad 2: Budget für eine Haushaltshilfe umwandeln

Menschen mit Pflegegrad 2 können einen Teil ihres Budgets für ambulante Pflegesachleistungen für eine Haushaltshilfe einsetzen. Über den sogenannten Umwandlungsanspruch stehen dafür im Jahr 2026 bis zu 318,40 Euro pro Monat zur Verfügung. Hinzu kommt der Entlastungsbetrag von 131 Euro, sodass für anerkannte Alltagshilfen rechnerisch bis zu 449,40 Euro monatlich genutzt werden können.

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Das Geld wird allerdings nicht frei ausgezahlt. Die Pflegekasse erstattet nur nachgewiesene Kosten für Anbieter oder Hilfspersonen, die nach dem Recht des jeweiligen Bundeslandes anerkannt sind. Wer das Budget umwandelt, muss außerdem wissen, dass dadurch das Pflegegeld anteilig sinkt.

Was der Umwandlungsanspruch bei Pflegegrad 2 bedeutet

Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 haben 2026 Anspruch auf bis zu 796 Euro Pflegesachleistungen im Monat. Dieses Budget ist normalerweise für einen zugelassenen ambulanten Pflege- oder Betreuungsdienst bestimmt und wird nicht auf das Konto der versicherten Person überwiesen. Einen Überblick über die Leistung bietet der Beitrag Pflegesachleistungen bei Pflegegrad 2 im Jahr 2026.

Wer den Betrag nicht vollständig für einen ambulanten Dienst verbraucht, darf bis zu 40 Prozent davon für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag verwenden. Bei 796 Euro ergibt das einen monatlichen Höchstbetrag von 318,40 Euro. Die gesetzliche Grundlage ist § 45a Absatz 4 SGB XI.

Der Begriff „Umwandlung“ kann dabei missverstanden werden. Die Pflegekasse tauscht die Pflegesachleistung nicht in frei verfügbares Pflegegeld um, sondern eröffnet einen Anspruch auf Kostenerstattung. Bezahlt werden nur tatsächlich erbrachte und belegte Leistungen.

Welche Haushaltshilfe die Pflegekasse bezahlt

Finanzierbar sind beispielsweise Hilfen beim Reinigen der Wohnung, beim Wäschewaschen, beim Einkaufen oder bei anderen Aufgaben der Haushaltsführung. Voraussetzung ist, dass die Leistung als anerkanntes Angebot zur Unterstützung im Alltag erbracht wird. Welche Anerkennung erforderlich ist, bestimmen die Bundesländer in eigenen Verordnungen.

Eine gewöhnliche Reinigungskraft oder eine privat beschäftigte Person reicht deshalb nicht automatisch aus. Auch eine Rechnung allein belegt noch nicht, dass die Pflegekasse zahlen muss. Vor der Beauftragung sollte schriftlich geklärt werden, ob der Anbieter für Leistungen nach § 45a SGB XI anerkannt ist.

Je nach Bundesland können auch registrierte Nachbarschaftshelferinnen und Nachbarschaftshelfer zugelassen sein. Teilweise sind dafür eine Schulung, eine Registrierung, ein Mindestabstand zur pflegebedürftigen Person oder weitere Nachweise vorgeschrieben. Auskunft geben die Pflegekasse, der örtliche Pflegestützpunkt und die zuständige Landesstelle.

Entlastungsbetrag und Umwandlung sind zwei verschiedene Leistungen

Der Entlastungsbetrag von 131 Euro steht Pflegebedürftigen in häuslicher Pflege zusätzlich zur Verfügung. Er kann ebenfalls für anerkannte Unterstützung im Haushalt eingesetzt werden und verringert das Pflegegeld nicht. Mehr dazu erklärt der Beitrag über den Entlastungsbetrag von 1.572 Euro im Jahr 2026.

Deshalb ist es für viele Betroffene günstig, eine geeignete Rechnung zunächst aus dem Entlastungsbetrag erstatten zu lassen. Erst wenn die 131 Euro nicht ausreichen, kann der darüber hinausgehende Betrag über die Umwandlung abgerechnet werden. Auf der Abrechnung sollte klar angegeben werden, welcher Teil aus welchem Anspruch bezahlt werden soll.

Aus beiden Ansprüchen entstehen bei Pflegegrad 2 monatlich bis zu 449,40 Euro für anerkannte Alltagshilfen. Dieser Wert setzt sich aus 131 Euro Entlastungsbetrag und maximal 318,40 Euro Umwandlungsbetrag zusammen. Angesparte Entlastungsbeträge aus früheren Monaten können den verfügbaren Betrag in einem einzelnen Monat erhöhen.

So verändert die Umwandlung das Pflegegeld

Bei Pflegegrad 2 beträgt das volle Pflegegeld im Jahr 2026 monatlich 347 Euro. Der umgewandelte Anteil wird bei der Berechnung so behandelt, als seien in gleicher Höhe Pflegesachleistungen verbraucht worden. Wer 40 Prozent des Sachleistungsbudgets umwandelt, erhält deshalb nur noch 60 Prozent des Pflegegeldes.

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Bei maximaler Umwandlung bleiben 208,20 Euro Pflegegeld. Werden lediglich 20 Prozent umgewandelt, bleiben 80 Prozent und damit 277,60 Euro. Der Entlastungsbetrag von 131 Euro hat auf diese Rechnung keinen Einfluss.

Umgewandelter Anteil Budget für Haushaltshilfe Verbleibendes Pflegegeld Mit Entlastungsbetrag nutzbar 0 Prozent 0,00 Euro 347,00 Euro 131,00 Euro 10 Prozent 79,60 Euro 312,30 Euro 210,60 Euro 20 Prozent 159,20 Euro 277,60 Euro 290,20 Euro 30 Prozent 238,80 Euro 242,90 Euro 369,80 Euro 40 Prozent 318,40 Euro 208,20 Euro 449,40 Euro

Die Tabelle geht davon aus, dass kein ambulanter Pflege- oder Betreuungsdienst weitere Pflegesachleistungen abrechnet. Wird zusätzlich ein solcher Dienst eingesetzt, werden dessen Kosten und der Umwandlungsbetrag gemeinsam berücksichtigt. Das verbleibende Pflegegeld richtet sich dann nach dem insgesamt ausgeschöpften Prozentsatz des Sachleistungsbudgets.

Der Pflegedienst wird zuerst abgerechnet

Der Umwandlungsanspruch steht nur zur Verfügung, soweit das monatliche Sachleistungsbudget nicht bereits verbraucht wurde. Die Abrechnung eines ambulanten Pflege- oder Betreuungsdienstes hat Vorrang. Danach zeigt sich, welcher Betrag noch für die anerkannte Haushaltshilfe eingesetzt werden kann.

Rechnet ein Pflegedienst bei Pflegegrad 2 beispielsweise 600 Euro ab, bleiben von den 796 Euro noch 196 Euro übrig. Obwohl die 40-Prozent-Grenze 318,40 Euro beträgt, könnten in diesem Monat nur 196 Euro umgewandelt werden. Weil Sachleistung und Umwandlung zusammen das gesamte Budget verbrauchen würden, bliebe in diesem Beispiel kein anteiliges Pflegegeld.

Eine Umwandlung lässt sich deshalb nicht isoliert planen. Betroffene sollten die Rechnungen des Pflegedienstes, die voraussichtlichen Kosten der Haushaltshilfe und das gewünschte Pflegegeld zusammen betrachten. Ausführliche Hinweise bietet auch der Gegen-Hartz-Beitrag zur Umwandlung des Sachleistungsbetrags im Jahr 2026.

So wird die Erstattung bei der Pflegekasse abgerechnet

Eine vorherige Antragstellung ist für den Umwandlungsanspruch gesetzlich nicht erforderlich. Die pflegebedürftige Person nimmt die anerkannte Leistung in Anspruch und reicht anschließend die Rechnung sowie die erforderlichen Belege bei der Pflegekasse ein. Die Kasse erstattet die nachgewiesenen Aufwendungen innerhalb des verfügbaren Betrags.

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Trotzdem ist eine Klärung vor dem ersten Einsatz sinnvoll. Die Pflegekasse kann bestätigen, ob der ausgewählte Dienst anerkannt ist, welche Unterlagen benötigt werden und ob eine Direktabrechnung oder Abtretung möglich ist. Das verhindert, dass Betroffene auf einer Rechnung sitzen bleiben.

Auf dem Erstattungsantrag sollten der Leistungsmonat, der Anbieter, die Art der Hilfe und der Rechnungsbetrag eindeutig erkennbar sein. Wird zusätzlich der Entlastungsbetrag genutzt, sollte die gewünschte Aufteilung ausdrücklich genannt werden. Kopien der Rechnungen, Leistungsnachweise und Schreiben der Pflegekasse sollten dauerhaft geordnet aufbewahrt werden.

Nicht verbrauchtes Umwandlungsbudget lässt sich nicht ansparen

Der Umwandlungsanspruch wird für jeden Kalendermonat gesondert berechnet. Wurden in einem Monat keine anerkannten Leistungen genutzt, entsteht daraus kein frei verfügbares Guthaben für spätere Monate. Entscheidend ist der Monat, in dem die Haushaltshilfe ihre Leistung erbracht hat.

Beim Entlastungsbetrag gelten andere Regeln. Nicht verbrauchte Beträge werden in die folgenden Monate übertragen und können grundsätzlich noch bis zum 30. Juni des Folgejahres genutzt werden. Diese unterschiedliche Behandlung ist ein weiterer Grund, beide Ansprüche in der Abrechnung sauber zu trennen.

Wann sich die Umwandlung besonders lohnt

Die Umwandlung kann passen, wenn Angehörige die persönliche Pflege weitgehend selbst übernehmen, aber im Haushalt regelmäßig Entlastung benötigen. Sie ist auch interessant, wenn das Sachleistungsbudget mangels Pflegedienst nicht genutzt wird und ein anerkannter Alltagsdienst verfügbar ist. So kann ein sonst ungenutzter Teil des monatlichen Budgets die Versorgung zu Hause verbessern.

Ob die maximale Umwandlung wirtschaftlich sinnvoll ist, hängt vom Einzelfall ab. Jedem Euro für die Haushaltshilfe steht eine anteilige Kürzung des Pflegegeldes gegenüber. Wer die Kosten vollständig aus dem Entlastungsbetrag decken kann, braucht den Sachleistungsbetrag dafür nicht umzuwandeln.

Bei höheren Kosten sollte nicht nur die Erstattung betrachtet werden. Wichtig ist auch, wie viel Pflegegeld der Familie nach der Verrechnung bleibt und ob zusätzliche Pflegedienstleistungen benötigt werden. Eine kostenlose Pflegeberatung kann verschiedene Varianten vorab durchrechnen.

Beratungsbesuch trotz Haushaltshilfe nicht vergessen

Wer Pflegegeld bezieht und keinen ambulanten Pflegedienst für Pflegesachleistungen nutzt, muss bei Pflegegrad 2 grundsätzlich einmal pro Halbjahr einen Beratungseinsatz in der eigenen Häuslichkeit abrufen. Diese Pflicht gilt auch, wenn ausschließlich der Umwandlungsanspruch genutzt wird. Eine anerkannte Haushaltshilfe ersetzt diesen Beratungseinsatz nicht automatisch.

Wird der Nachweis trotz Aufforderung nicht erbracht, kann die Pflegekasse Leistungen kürzen oder entziehen. Der Termin sollte deshalb rechtzeitig mit einem zugelassenen Beratungsdienst vereinbart werden. Bei einer echten Kombinationsleistung mit einem ambulanten Pflegedienst kann die Beurteilung anders ausfallen, weshalb die konkrete Abrechnung mit der Kasse geklärt werden sollte.

Praxisbeispiel: Helga finanziert wöchentliche Hilfe im Haushalt

Helga ist 74 Jahre alt, hat Pflegegrad 2 und wird überwiegend von ihrer Tochter versorgt. Für Reinigung, Wäsche und Einkäufe beauftragt sie einen nach Landesrecht anerkannten Alltagsdienst, der monatlich 449,40 Euro berechnet. Einen ambulanten Pflegedienst nimmt sie nicht in Anspruch.

Die ersten 131 Euro werden aus dem Entlastungsbetrag bezahlt. Weitere 318,40 Euro rechnet die Pflegekasse über den maximalen Umwandlungsanspruch ab. Weil damit 40 Prozent der Pflegesachleistung als verbraucht gelten, erhält Helga zusätzlich noch 208,20 Euro Pflegegeld.

Helga muss die Rechnungen und Leistungsnachweise einreichen und den halbjährlichen Beratungseinsatz wahrnehmen. Wäre der Alltagsdienst nicht anerkannt, müsste sie die Kosten trotz Pflegegrad 2 selbst tragen. Deshalb hatte ihre Tochter die Anerkennung vor Vertragsabschluss von der Pflegekasse bestätigen lassen.

Häufige Fragen zur Umwandlung für eine Haushaltshilfe

1. Wie viel kann man bei Pflegegrad 2 für eine Haushaltshilfe umwandeln?

Im Jahr 2026 können monatlich bis zu 318,40 Euro umgewandelt werden. Das sind 40 Prozent der Pflegesachleistung von 796 Euro. Voraussetzung ist, dass dieser Teil des Sachleistungsbudgets im jeweiligen Monat noch nicht durch einen Pflegedienst verbraucht wurde.

2. Kann jede private Reinigungskraft über die Pflegekasse bezahlt werden?

Nein. Der Umwandlungsanspruch gilt nur für nach Landesrecht anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag. Ob eine selbstständige Haushaltshilfe oder eine Nachbarschaftshilfe anerkannt werden kann, richtet sich nach den Vorschriften des Bundeslandes.

3. Wird der Umwandlungsbetrag auf das Konto ausgezahlt?

Nein, es handelt sich nicht um frei verfügbares Geld. Die Pflegekasse erstattet nachgewiesene Kosten gegen Rechnung und Leistungsnachweis. Je nach Anbieter und Pflegekasse kann auch eine direkte Abrechnung oder eine Abtretung des Erstattungsanspruchs möglich sein.

4. Bleibt das Pflegegeld von 347 Euro vollständig erhalten?

Nur wenn keine Pflegesachleistung und kein Umwandlungsbetrag genutzt werden. Bei einer Umwandlung um 40 Prozent bleiben 60 Prozent des Pflegegeldes, also 208,20 Euro. Der zusätzliche Entlastungsbetrag von 131 Euro kürzt das Pflegegeld dagegen nicht.

5. Kann man Entlastungsbetrag und Umwandlungsanspruch gleichzeitig nutzen?

Ja, beide Ansprüche bestehen unabhängig voneinander. Bei Pflegegrad 2 lassen sich dadurch regelmäßig bis zu 449,40 Euro monatlich für anerkannte Alltagshilfen einsetzen. Angesparte Entlastungsbeträge können den Betrag in einzelnen Monaten erhöhen.

6. Muss die Umwandlung vorher beantragt werden?

Eine vorherige Antragstellung ist nach § 45a Absatz 4 SGB XI nicht nötig. Für die Erstattung müssen aber Rechnungen und weitere Belege bei der Pflegekasse eingereicht werden. Vor der Beauftragung sollte trotzdem schriftlich bestätigt werden, dass der ausgewählte Anbieter anerkannt ist.