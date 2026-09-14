Rentnerin Christa (69) spart im Supermarkt: „Nicht alles sieht man auf den ersten Blick“

Beim Einkauf schaut Rentnerin Christa längst nicht mehr nur auf die großen Angebotsschilder. Wer wirklich sparen wolle, müsse genauer hinsehen, sagt sie: „Nicht alles sieht man auf den ersten Blick.“ Gerade kleine Preisangaben am Regal, unterschiedliche Packungsgrößen und versteckte Rabatte können darüber entscheiden, ob ein vermeintliches Sonderangebot tatsächlich günstig ist.

Für Menschen mit einer festen Rente können schon einige Euro Unterschied pro Einkauf spürbar sein. Das gilt besonders dann, wenn Lebensmittel, Medikamente, Miete und andere laufende Kosten aus demselben monatlichen Einkommen bezahlt werden müssen.

Christa schaut nicht zuerst auf den großen Preis

Das auffällige rote oder gelbe Preisschild ist für preisbewusste Kunden nicht automatisch die wichtigste Information. Interessanter kann die wesentlich kleinere Angabe darunter sein: der Grundpreis pro Kilogramm oder Liter.

Gerade bei Kaffee, Käse, Waschmittel, Joghurt, Getränken oder Fleisch unterscheiden sich Packungsgrößen teilweise erheblich. Eine Packung kann auf den ersten Blick billiger erscheinen, obwohl der Inhalt umgerechnet deutlich teurer ist.

Deshalb lohnt sich ein Vergleich des Grundpreises. Händler müssen bei vielen abgepackten Waren neben dem Verkaufspreis auch einen gut erkennbaren Grundpreis angeben, damit unterschiedliche Packungsgrößen miteinander verglichen werden können.

Die größere Packung ist nicht automatisch günstiger

Viele Kunden gehen davon aus, dass Familien-, Vorrats- oder XXL-Packungen grundsätzlich einen Preisvorteil bieten. Genau das muss jedoch nicht der Fall sein.

Eine 750-Gramm-Packung kann pro Kilogramm teurer sein als zwei kleinere Packungen desselben oder eines vergleichbaren Produkts. Wer nur auf den Gesamtpreis oder die auffällige Aufschrift „XXL“ schaut, übersieht diesen Unterschied leicht.

Für alleinlebende Rentner kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Selbst wenn eine Großpackung rechnerisch günstiger ist, bringt sie keinen Vorteil, wenn ein Teil der Lebensmittel später weggeworfen werden muss.

Eigenmarken stehen häufig nicht auf Augenhöhe

Auch die Position im Regal beeinflusst den Einkauf. Teurere Markenprodukte werden häufig besonders sichtbar präsentiert, während günstigere Eigenmarken weiter unten oder weniger auffällig platziert sein können.

Die Verbraucherzentralen empfehlen deshalb ausdrücklich, beim Sparen auch No-Name-Produkte und Eigenmarken zu berücksichtigen. Ein höherer Preis bedeutet bei Lebensmitteln nicht automatisch, dass das Produkt für den eigenen Bedarf besser geeignet ist.

Christas Satz „Nicht alles sieht man auf den ersten Blick“ lässt sich deshalb durchaus wörtlich verstehen. Wer nur auf Augenhöhe sucht, sieht einen Teil des Angebots möglicherweise gar nicht bewusst.

Reduzierte Lebensmittel können viel Geld sparen

Eine weitere Sparmöglichkeit findet sich häufig in Kühlregalen oder besonderen Bereichen für Ware mit kurzer Haltbarkeit. Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum näher rückt, werden von vielen Händlern deutlich reduziert angeboten.

Das Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet nicht automatisch, dass ein Lebensmittel unmittelbar danach verdorben ist. Viele Produkte können nach sorgfältiger Prüfung noch verwendet werden, sofern Verpackung, Geruch, Aussehen und Lagerung keinen Anlass zu Bedenken geben.

Anders ist die Situation bei einem Verbrauchsdatum, wie es beispielsweise bei besonders leicht verderblichen Lebensmitteln vorkommt. Hier sollten Verbraucher die entsprechende Datumsangabe beachten.

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Der beste Rabatt ist manchmal ein Produkt, das man nicht kauft

Sonderangebote verleiten dazu, Dinge mitzunehmen, die ursprünglich gar nicht auf dem Einkaufszettel standen. Aus einem vermeintlichen Sparangebot wird dann eine zusätzliche Ausgabe.

Ein Produkt für 1,49 Euro statt 1,99 Euro spart nur dann 50 Cent, wenn es ohnehin gekauft worden wäre. Ohne tatsächlichen Bedarf entstehen dagegen 1,49 Euro zusätzliche Kosten.

Gerade bei einem begrenzten Monatsbudget kann ein Einkaufszettel deshalb wirkungsvoller sein als manche Rabattaktion. Wer vorher weiß, was wirklich benötigt wird, kann Angebote gezielter prüfen.

Apps bieten Rabatte – aber nicht für jeden sind sie praktisch

Ein wachsender Teil der Sonderpreise im Lebensmittelhandel ist inzwischen an Smartphone-Apps oder digitale Kundenprogramme gebunden. Der Preis am Regal kann dadurch unterschiedlich ausfallen, je nachdem, ob die entsprechende Anwendung genutzt wird.

Für ältere Kunden kann das eine zusätzliche Hürde darstellen. Gleichzeitig können Nutzer solcher Programme durchaus sparen, wenn sie ohnehin ein Smartphone verwenden und die angebotenen Rabatte tatsächlich zu ihrem Einkaufsverhalten passen.

Allerdings bezahlen Kunden für manche Vorteile auch mit Daten über ihr Einkaufsverhalten. Verbraucherzentralen weisen darauf hin, dass Einkaufs-Apps Nutzungsprofile erstellen und unter anderem erfassen können, wann und wo eingekauft wird.

Wie umstritten die zunehmende Verlagerung von Rabatten in Apps ist, zeigt auch ein Gerichtsverfahren über App-Rabatte bei Penny und die Situation älterer sowie schwerbehinderter Kunden.

Seniorenrabatte gibt es tatsächlich – aber nicht überall

Ein allgemeiner Anspruch auf einen Preisnachlass für Rentner besteht beim Lebensmitteleinkauf nicht. Trotzdem bieten einzelne Händler, Märkte oder regionale Unternehmen zeitweise besondere Konditionen für ältere Kunden an.

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Deshalb kann es sich lohnen, vor Ort nachzufragen. Gerade kleinere Geschäfte bewerben Vergünstigungen nicht immer so auffällig, dass jeder Kunde sie sofort entdeckt.

Gegen-Hartz berichtete bereits über einen Supermarkt, der Rentnern gegen Vorlage des Rentenausweises einen besonderen Rabatt gewährt. Weitere Vergünstigungen für Senioren finden sich auch außerhalb des Lebensmittelhandels, wie unser Beitrag über Rabatte und Ermäßigungen für Rentner zeigt.

Warum sich Preisvergleiche weiterhin lohnen

Die Lebensmittelpreise entwickeln sich keineswegs bei allen Produkten gleich. Im August 2026 lagen die Nahrungsmittelpreise insgesamt nur 0,1 Prozent über dem Stand des Vorjahresmonats, innerhalb des Einkaufskorbs gab es aber erhebliche Unterschiede.

Eier waren beispielsweise deutlich teurer als ein Jahr zuvor, während Butter, frisches Obst und verschiedene Molkereiprodukte günstiger geworden waren. Für Verbraucher bedeutet das: Ein pauschales Urteil darüber, welcher Einkauf teuer oder günstig ist, hilft nur begrenzt.

Wer flexibel zwischen vergleichbaren Produkten wechseln kann, hat deshalb bessere Möglichkeiten zu sparen. Gerade bei Lebensmitteln, die regelmäßig gekauft werden, summieren sich kleine Preisunterschiede über mehrere Monate.

Was Christas Strategie beim Einkauf bedeutet

Beim Einkauf prüfen Darauf achten Möglicher Vorteil Packungsgröße Grundpreis je Kilogramm oder Liter vergleichen Scheinbar billige Angebote erkennen Regalposition Auch unten und oben nach Eigenmarken schauen Günstigere Alternativen finden Sonderangebote Nur kaufen, wenn das Produkt tatsächlich benötigt wird Spontankäufe vermeiden Kurzes Mindesthaltbarkeitsdatum Reduzierte Ware gezielt prüfen Teilweise deutliche Preisnachlässe Digitale Preise App-Preis mit normalem Verkaufspreis vergleichen Zusätzliche Rabatte möglich Seniorenangebote Nach Rentner- oder Seniorentarifen fragen Je nach Händler zusätzlicher Nachlass

Auch der Kassenbon gehört zum Preisvergleich

Nach dem Bezahlen lohnt sich ein kurzer Blick auf den Bon. Gerade bei vielen Artikeln fällt während des Kassierens kaum auf, ob ein erwarteter Rabatt tatsächlich berücksichtigt wurde.

Wichtig ist dabei eine Besonderheit des deutschen Kaufrechts: Ein Preis am Regal verpflichtet den Händler nicht automatisch dazu, die Ware genau zu diesem Preis zu verkaufen. Entscheidend für den Kauf ist grundsätzlich der Preis, zu dem das Geschäft die Ware an der Kasse tatsächlich anbietet und der Kunde den Kauf abschließt.

Wer eine unerwartete Abweichung entdeckt, kann deshalb noch an der Kasse entscheiden, das betreffende Produkt nicht zu kaufen. Bei einem größeren Einkauf können schon mehrere kleinere Abweichungen die Gesamtsumme spürbar verändern.

Für kleine Renten zählt die Summe vieler kleiner Beträge

Bei einer guten Altersversorgung mögen 30 oder 40 Cent Preisunterschied kaum auffallen. Bei einer niedrigen Rente sieht die Rechnung anders aus.

Wer beispielsweise bei einem wöchentlichen Einkauf durchschnittlich fünf Euro weniger ausgibt, spart rechnerisch rund 260 Euro im Jahr. Bei zehn Euro pro Woche wären es bereits rund 520 Euro.

Dass Lebensmittel für einige Senioren längst zu einer erheblichen finanziellen Belastung geworden sind, zeigt auch der Fall einer Rentnerin mit Grundsicherung, über den Gegen-Hartz im Beitrag „Ab dem 20. kauft Renate keine Lebensmittel mehr“ berichtet hat.

Sparen darf den Einkauf nicht unnötig kompliziert machen

Nicht jeder Spartipp passt zu jedem Menschen. Für einen alleinlebenden Rentner kann eine kleinere Packung sinnvoller sein, während sich für einen Zwei-Personen-Haushalt eine größere Menge rechnen kann.

Auch mehrere Supermärkte abzufahren, nur um einzelne Sonderangebote mitzunehmen, ist nicht automatisch wirtschaftlich. Fahrtkosten, Zeitaufwand und körperliche Belastung müssen ebenfalls berücksichtigt werden.

Gerade ältere Menschen sollten deshalb nicht jedem Cent hinterherfahren müssen. Sinnvoller ist eine einfache Routine aus Grundpreisvergleich, Einkaufszettel, passenden Eigenmarken und einem Blick auf tatsächlich benötigte Angebote.

Auch kleine organisatorische Veränderungen können helfen. Wie sich ältere Menschen den Einkauf körperlich erleichtern können, zeigt unser Beitrag über praktische Einkaufswagen-Tricks für Rentner.

Fragen und Antworten zum Sparen im Supermarkt

1. Sind große Packungen im Supermarkt immer günstiger?

Nein. Entscheidend ist nicht allein der Verkaufspreis, sondern der Grundpreis pro Kilogramm oder Liter. Auch eine XXL- oder Familienpackung kann umgerechnet teurer sein als eine kleinere Packung.

2. Wo finde ich den Grundpreis?

Bei vielen Waren steht der Grundpreis direkt am Preisschild im Regal. Er wird meist kleiner als der eigentliche Verkaufspreis angegeben und ermöglicht den Vergleich unterschiedlicher Packungsgrößen.

3. Sind Eigenmarken immer schlechter als Markenprodukte?

Nein. Ein höherer Verkaufspreis bedeutet nicht automatisch eine höhere Qualität oder einen größeren Nutzen für den jeweiligen Käufer. Wer sparen möchte, kann deshalb vergleichbare Eigenmarken in den Preisvergleich einbeziehen.

4. Lohnt sich Ware mit kurzem Mindesthaltbarkeitsdatum?

Sie kann sich lohnen, wenn das Lebensmittel zeitnah verbraucht wird. Viele Händler reduzieren solche Produkte erheblich, bevor das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist.

5. Müssen Rentner eine Supermarkt-App nutzen, um günstig einzukaufen?

Nein. Apps können zusätzliche Angebote ermöglichen, sind aber keine Voraussetzung für einen preisbewussten Einkauf. Grundpreise, Eigenmarken, reduzierte Ware und eine sorgfältige Einkaufsplanung funktionieren auch ohne Smartphone.

6. Bekommen Rentner im Supermarkt automatisch einen Rabatt?

Nein, einen allgemeinen gesetzlichen Rentnerrabatt gibt es nicht. Einzelne Geschäfte oder Handelsunternehmen bieten jedoch freiwillige Seniorenaktionen an, weshalb sich eine Nachfrage beim jeweiligen Händler lohnen kann.