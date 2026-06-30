Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege 2027: Das soll sich jetzt ändern

Für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen könnten sich ab 2027 erneut wichtige Regeln ändern. Betroffen sind vor allem Familien, die Verhinderungspflege oder Kurzzeitpflege nutzen, wenn die häusliche Pflege vorübergehend nicht gesichert ist.

Schon seit dem 1. Juli 2025 gilt für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege ein gemeinsamer Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro. Dieses Geld kann flexibel für beide Leistungen eingesetzt werden, statt wie früher in getrennten Leistungstöpfen zu liegen.

Mit dem geplanten Pflegeneuordnungsgesetz will das Bundesgesundheitsministerium die Leistungen ab 2027 jedoch noch weiter umbauen. Der Referentenentwurf wurde Anfang Juni 2026 veröffentlicht und ist noch kein beschlossenes Gesetz.

Was Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege heute leisten

Verhinderungspflege hilft, wenn die private Pflegeperson vorübergehend ausfällt. Das kann wegen Krankheit, Urlaub, Überlastung oder anderer Verpflichtungen geschehen.

Die Ersatzpflege kann zum Beispiel durch einen Pflegedienst, durch Nachbarn, Freunde oder Angehörige übernommen werden. Während der Verhinderungspflege wird das bisher bezogene Pflegegeld nach geltendem Recht bis zu acht Wochen im Kalenderjahr zur Hälfte weitergezahlt.

Kurzzeitpflege greift, wenn die Pflege zu Hause für eine begrenzte Zeit nicht möglich ist. Das geschieht oft nach einem Krankenhausaufenthalt, bei einer akuten Verschlechterung des Gesundheitszustands oder wenn die häusliche Versorgung neu organisiert werden muss.

Seit Juli 2025 sind beide Leistungen finanziell enger verbunden. Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 können den gemeinsamen Jahresbetrag für Verhinderungspflege, Kurzzeitpflege oder eine Kombination aus beiden nutzen.

Der gemeinsame Jahresbetrag brachte bereits mehr Flexibilität

Die Zusammenlegung der Budgets sollte die Pflege zu Hause einfacher machen. Familien müssen seitdem nicht mehr kompliziert prüfen, welcher Anteil aus der Kurzzeitpflege in die Verhinderungspflege übertragen werden kann.

Stattdessen steht ein Gesamtbetrag von bis zu 3.539 Euro pro Kalenderjahr zur Verfügung. Wer keine Kurzzeitpflege benötigt, kann den Betrag stärker für Ersatzpflege zu Hause einsetzen.

Umgekehrt kann eine Familie den Betrag auch weitgehend für die stationäre Kurzzeitpflege nutzen. Das ist besonders dann wichtig, wenn pflegende Angehörige selbst erkranken oder eine Auszeit dringend benötigen.

Was ab 2027 geplant ist

Nach dem Referentenentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz sollen mehrere bisherige Leistungen neu sortiert werden. Dabei geht es nicht nur um Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege, sondern auch um Pflegegeld, Pflegesachleistungen, Pflegehilfsmittel und Entlastungsleistungen.

Geplant sind neue Budgets, aus denen Pflegebedürftige bestimmte Hilfen künftig beziehen sollen. Das Bundesgesundheitsministerium spricht in seinen Erläuterungen davon, dass aus neuen Sachleistungs- und Entlastungsbudgets bisherige Leistungen wie häusliche Pflegehilfe, Pflegegeld, Verhinderungspflege und Pflegehilfsmittel bezogen werden sollen.

Damit würde die heutige Verhinderungspflege nicht einfach verschwinden. Sie würde aber voraussichtlich anders finanziert und stärker in neue Budgetstrukturen eingebettet.

Für Betroffene ist genau das entscheidend. Wer heute mit dem gemeinsamen Jahresbetrag plant, müsste ab 2027 möglicherweise prüfen, aus welchem neuen Budget die gewünschte Entlastung bezahlt wird.

Verhinderungspflege könnte im Entlastungsbudget aufgehen

Die selbst organisierte Ersatzpflege soll nach den vorliegenden Entwürfen künftig stärker mit dem neuen Entlastungsbudget verbunden werden. Dieses Entlastungsbudget würde nach bisheriger Lesart das Pflegegeld ersetzen oder zumindest an dessen Stelle treten.

Das klingt zunächst nach Vereinfachung. In der Praxis kann es aber bedeuten, dass mehrere bisher getrennte Ansprüche aus einem gemeinsamen Betrag bezahlt werden müssen.

Besonders wichtig ist der geplante Umgang mit Pflegehilfsmitteln zum Verbrauch. Heute gibt es dafür einen gesonderten Anspruch von bis zu 42 Euro monatlich, also bis zu 504 Euro jährlich.

Wenn diese Leistung künftig aus dem Entlastungsbudget finanziert wird, bleibt weniger Spielraum für andere Hilfen. Für Familien kann das spürbar werden, wenn sie regelmäßig Handschuhe, Desinfektionsmittel, Bettschutzeinlagen und zusätzlich Ersatzpflege benötigen.

Kurzzeitpflege soll stärker als Überbrückung gedacht werden

Für akute Situationen soll nach den Auswertungen des Entwurfs ein neues Überbrückungsbudget eingeführt werden. Dieses Budget soll dann greifen, wenn kurzfristig eine Versorgungslücke entsteht, etwa nach einem Klinikaufenthalt oder bei plötzlichem Ausfall der Pflegeperson.

Nach den bisher veröffentlichten Übersichten ist für Pflegegrad 2 und 3 ein Überbrückungsbudget von bis zu 1.855 Euro jährlich vorgesehen. Für Pflegegrad 4 und 5 werden bis zu 2.285 Euro genannt.

Damit würde die Kurzzeitpflege stärker in eine Art Notfall- und Übergangssystem eingebunden. Ob das für Familien ausreicht, hängt stark davon ab, wie lange eine Unterbringung notwendig ist und welche Kosten das Pflegeheim verlangt.

Schon heute reichen die Leistungen der Pflegeversicherung häufig nicht aus, um alle Kosten einer Kurzzeitpflege vollständig zu decken. Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten können zusätzlich anfallen.

Neue Pflegegrade 2 und 3 sollen am Anfang weniger erhalten

Eine weitere geplante Änderung betrifft Menschen, die ab 2027 erstmals in Pflegegrad 2 oder Pflegegrad 3 eingestuft werden. Sie sollen das neue Entlastungsbudget in den ersten drei Monaten nur zur Hälfte erhalten.

Das Bundesgesundheitsministerium begründet dies mit einer stärkeren fachlichen Begleitung zu Beginn der Pflegebedürftigkeit. In dieser Phase soll die Pflegesituation stabilisiert und besser geplant werden.

Für Betroffene kann diese Übergangsphase dennoch schwierig werden. Gerade am Anfang entstehen oft hohe Kosten, weil Hilfsmittel beschafft, Dienste organisiert und Angehörige entlastet werden müssen.

Wer neu in die Pflege einsteigt, braucht häufig sofort Unterstützung. Eine Halbierung des Budgets in den ersten drei Monaten kann daher zu finanziellen Engpässen führen.

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Was sich für Angehörige konkret ändern kann

Für pflegende Angehörige geht es bei der Reform nicht nur um neue Begriffe. Entscheidend ist, ob die Hilfe im Alltag wirklich einfacher abrufbar bleibt.

Die heutige Regelung mit dem gemeinsamen Jahresbetrag hat einen klaren Vorteil. Familien wissen, dass sie bis zu 3.539 Euro für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege einsetzen können.

Ab 2027 könnte die Planung komplizierter werden, wenn Ersatzpflege, Pflegehilfsmittel, Entlastung und Akutfälle über verschiedene neue Budgets laufen. Dann müssten Angehörige genauer unterscheiden, ob eine geplante Auszeit, eine kurzfristige Krise oder eine laufende Versorgung gemeint ist.

Auch die Pflegekassen werden erklären müssen, welche Leistung in welchem Fall greift. Ohne verständliche Bescheide und einfache Anträge droht neue Unsicherheit.

Übersicht: Heute und geplant ab 2027

Bereich Geltendes Recht 2026 Geplante Änderung ab 2027 Verhinderungspflege Finanzierung aus dem gemeinsamen Jahresbetrag mit der Kurzzeitpflege Voraussichtlich Einordnung in neue Budgetstrukturen, vor allem Entlastungsbudget Kurzzeitpflege Finanzierung aus dem gemeinsamen Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro jährlich Stärkere Zuordnung zu Übergangs- und Akutsituationen über ein neues Überbrückungsbudget möglich Gemeinsamer Jahresbetrag Bis zu 3.539 Euro pro Kalenderjahr für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege Könnte durch neue Budgets ersetzt oder anders eingebunden werden Pflegehilfsmittel zum Verbrauch Bis zu 42 Euro monatlich als eigener Anspruch Nach dem Entwurf Einbindung in das neue Entlastungsbudget möglich Neue Pflegegrade 2 und 3 Leistungen ab Feststellung des Pflegegrades nach geltendem Anspruch Entlastungsbudget in den ersten drei Monaten nur zur Hälfte geplant Akute Versorgungslücken Nutzung von Kurzzeitpflege oder Verhinderungspflege nach den geltenden Regeln Neues Überbrückungsbudget für akute Fälle vorgesehen

Warum die Reform politisch umstritten ist

Die Bundesregierung begründet die Neuordnung mit finanziellen Problemen der Pflegeversicherung. Die Ausgaben steigen, zugleich nimmt die Zahl der Pflegebedürftigen weiter zu.

Das Bundesgesundheitsministerium verweist auf wachsende Belastungen, steigende Pflegekosten und ein ungünstigeres Verhältnis zwischen Beitragszahlenden und Leistungsempfängern.

Kritiker sehen dagegen die Gefahr, dass Entlastung nur umbenannt wird. Wenn mehrere heutige Ansprüche in ein Budget verschoben werden, kann auf dem Papier mehr Flexibilität entstehen, während einzelne Familien am Ende weniger nutzbare Hilfe haben.

Der Paritätische kritisiert den Referentenentwurf bereits deutlich. Der Verband spricht von Kürzungen, Streichungen und Mehrbelastungen und sieht darin keine ausreichende Struktur- und Finanzierungsreform.

Familien sollten 2026 besonders genau planen

Bis ein neues Gesetz beschlossen ist, gilt weiterhin das aktuelle Recht. Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 können den gemeinsamen Jahresbetrag für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege nutzen.

Wer 2026 Entlastung braucht, sollte diese nicht unnötig aufschieben. Gerade Kurzzeitpflegeplätze sind vielerorts knapp, und auch ambulante Ersatzpflege muss häufig früh organisiert werden.

Sinnvoll ist es, bei der Pflegekasse eine aktuelle Übersicht über bereits verbrauchte Beträge anzufordern. So lässt sich prüfen, wie viel vom gemeinsamen Jahresbetrag noch verfügbar ist.

Außerdem sollten Rechnungen, Quittungen und Nachweise sorgfältig aufbewahrt werden. Bei Verhinderungspflege durch Privatpersonen kommt es häufig auf genaue Angaben zu Zeitraum, Umfang und Kosten an.

Wichtig: Noch ist nichts endgültig beschlossen

Der Referentenentwurf ist ein politischer Vorschlag. Bundestag und Bundesrat können Änderungen verlangen, Beträge anpassen oder einzelne Regelungen streichen.

Für Pflegebedürftige und Angehörige bedeutet das: Niemand sollte bereits jetzt auf geplante Leistungen ab 2027 vertrauen. Gleichzeitig wäre es riskant, die Reform zu ignorieren.

Wer regelmäßig Verhinderungspflege oder Kurzzeitpflege nutzt, sollte die weitere Entwicklung im Blick behalten. Besonders wichtig sind die späteren Übergangsregeln, denn sie entscheiden darüber, wie laufende Ansprüche in das neue System übertragen werden.

Praxisbeispiel: Wenn die Tochter zwei Wochen ausfällt

Frau Schneider ist 82 Jahre alt und hat Pflegegrad 3. Ihre Tochter pflegt sie täglich zu Hause, möchte aber im Sommer 2026 zwei Wochen Urlaub nehmen.

Nach geltendem Recht kann die Familie den gemeinsamen Jahresbetrag für Verhinderungspflege nutzen. Ein ambulanter Dienst übernimmt morgens und abends die Versorgung, zusätzlich hilft eine Nachbarin tagsüber.

Ab 2027 müsste die Familie nach der geplanten Reform genauer prüfen, aus welchem Budget diese Ersatzpflege bezahlt wird. Handelt es sich um eine geplante Auszeit, könnte das Entlastungsbudget betroffen sein; bei einem plötzlichen Krankenhausaufenthalt der Tochter könnte dagegen das neue Überbrückungsbudget wichtig werden.

Für Frau Schneider wäre deshalb entscheidend, dass die Pflegekasse klar erklärt, welche Kosten übernommen werden. Sonst könnte aus einer eigentlich entlastenden Reform eine neue Unsicherheit entstehen.

Fragen und Antworten zu Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege 2027

Wird die Verhinderungspflege 2027 abgeschafft?

Nach dem bisherigen Entwurf soll die Verhinderungspflege nicht ersatzlos verschwinden. Sie soll aber voraussichtlich anders finanziert und in neue Budgets eingeordnet werden.

Gilt der gemeinsame Jahresbetrag von 3.539 Euro weiterhin?

Nach geltendem Recht steht dieser Betrag seit Juli 2025 für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege zur Verfügung. Ab 2027 könnte er durch neue Budgetregeln ersetzt oder in diese eingebunden werden.

Was ist das geplante Überbrückungsbudget?

Das Überbrückungsbudget soll für akute Versorgungslücken gedacht sein. Es kann wichtig werden, wenn die Pflegeperson plötzlich ausfällt oder nach einem Krankenhausaufenthalt kurzfristig Hilfe benötigt wird.

Wer wäre besonders betroffen?

Betroffen wären vor allem Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2, die zu Hause gepflegt werden. Besonders aufmerksam sollten Familien sein, die regelmäßig Ersatzpflege, Kurzzeitpflege oder Pflegehilfsmittel nutzen.

Warum bekommen neue Pflegegrade 2 und 3 am Anfang nur die Hälfte?

Der Entwurf sieht vor, dass neu eingestufte Pflegebedürftige mit Pflegegrad 2 oder 3 das Entlastungsbudget in den ersten drei Monaten nur zur Hälfte erhalten. Begründet wird dies mit mehr Beratung und Begleitung zu Beginn der Pflegebedürftigkeit.

Was sollten Angehörige jetzt tun?

Angehörige sollten das Jahr 2026 nach geltendem Recht planen, verfügbare Beträge bei der Pflegekasse erfragen und Belege sorgfältig sammeln. Gleichzeitig sollten sie die Reform weiter beobachten, weil sich die endgültigen Regeln im Gesetzgebungsverfahren noch ändern können.