Wer vor Gericht zunächst Pflegegrad 2 verlangt, kann seine Forderung während des Verfahrens noch auf Pflegegrad 3 erhöhen. Die Pflegekasse muss dieser Erweiterung nicht zustimmen, solange es um denselben Pflegebedarf geht.

Das entschied das Landessozialgericht Baden-Württemberg im Fall eines Jungen mit Typ-1-Diabetes.

Die Richter stellten klar, dass ein ursprünglich auf Pflegegrad 2 beschränkter Klageantrag die spätere Forderung nach einem höheren Pflegegrad nicht ausschließt (Urteil vom 29. September 2026, L 11 P 341/26).

Allerdings bekam der Junge den Pflegegrad 3 nicht zugesprochen. Das Gericht hielt die Erweiterung seiner Klage zwar für zulässig, sah die gesundheitlichen Voraussetzungen für den höheren Pflegegrad aber nicht als erfüllt an.

Das Gutachten gab Anlass, mehr zu verlangen

Im entschiedenen Fall ging es um einen 2020 geborenen Jungen mit Diabetes mellitus Typ 1. Nach einer Behandlung im Krankenhaus und der Versorgung mit Insulinpumpe und Sensor beantragten seine Eltern am 9. Februar 2023 Pflegeleistungen für ihn.

Die Pflegekasse lehnte Leistungen zunächst ab, weshalb die Familie vor das Sozialgericht Konstanz zog. Dort verlangte sie zunächst Leistungen nach Pflegegrad 2.

Eine vom Gericht beauftragte Pflegesachverständige ermittelte zunächst 45 gewichtete Punkte. In einer ergänzenden Stellungnahme korrigierte sie ihre Bewertung der Selbstversorgung und kam auf 55 Punkte – einen Wert im Bereich des Pflegegrades 3.

Daraufhin erweiterte die Familie ihren Antrag bereits während des Verfahrens vor dem Sozialgericht auf Pflegegrad 3. Der Fall zeigt damit eine praktische Schwierigkeit: Erst ein gerichtliches Gutachten kann erkennen lassen, dass mehr als der ursprünglich verlangte Pflegegrad in Betracht kommt.

Das Sozialgericht zog eine Grenze – das LSG widersprach

Das Sozialgericht sprach dem Jungen am 15. Dezember 2025 Leistungen nach Pflegegrad 2 ab dem 9. Februar 2023 zu. Den darüber hinausgehenden Antrag auf Pflegegrad 3 hielt es bereits für unzulässig.

Diese verfahrensrechtliche Bewertung korrigierte das Landessozialgericht. Die Familie durfte den höheren Pflegegrad verlangen, obwohl sie ihren Antrag zuvor auf Pflegegrad 2 begrenzt hatte.

Grundlage ist § 99 Absatz 3 Nummer 2 Sozialgerichtsgesetz: Wird der Klageantrag erweitert, ohne den Klagegrund zu ändern, behandelt das Gesetz dies nicht als zustimmungsbedürftige Klageänderung. Auch eine zusätzliche Prüfung, ob das Gericht die Änderung für sachdienlich hält, war deshalb nicht erforderlich.

Der erste Antrag war kein endgültiger Verzicht

Nach Auffassung des LSG stellt der Pflegegradbescheid einen unteilbaren Verwaltungsakt dar. Die anfängliche Beschränkung auf Pflegegrad 2 begrenzte deshalb nur die verlangte Leistung, nicht den angefochtenen Bescheid.

Die Pflegekasse konnte sich somit nicht darauf berufen, ihre Ablehnung eines höheren Pflegegrades sei insoweit bereits unangreifbar geworden. Der Bescheid war als Ganzes angefochten und das Verfahren noch offen.

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Für Betroffene bedeutet das: Eine zunächst vorsichtige Antragstellung versperrt nicht allein deshalb den Weg zu einem höheren Pflegegrad im selben Prozess. Zeigen sich bei der Prüfung des gerichtlichen Gutachtens weitergehende Ansprüche, kann der Antrag entsprechend angepasst werden.

Zulässig heißt noch nicht erfolgreich

Die Familie gewann damit die rechtliche Auseinandersetzung über die Zulässigkeit ihres erweiterten Antrags. Pflegegrad 3 erhielt der Junge dennoch nicht, denn das LSG bewertete die gesundheitlichen Einschränkungen anders als die Gerichtsgutachterin.

Nach der Prüfung des Senats waren höchstens 45 gewichtete Punkte festzustellen. Pflegegrad 3 beginnt jedoch bei 47,5 Punkten; es blieb daher bei den bereits zugesprochenen Leistungen nach Pflegegrad 2.

Ein Gericht muss eine gutachterlich genannte Gesamtpunktzahl nicht ungeprüft übernehmen. Es muss nachvollziehen können, ob die Einzelbewertungen, ihre Zuordnung zu den Modulen und die daraus gebildete Summe den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Auch eine geringe Entfernung zur nächsten Grenze ersetzt fehlende Voraussetzungen nicht. Das verdeutlicht ein weiterer Fall über fehlende Punkte für einen höheren Pflegegrad.

Pflegegrad 2 oder 3: Der finanzielle Unterschied

Beim vollen Pflegegeld beträgt der Unterschied nach dem im November 2026 geltenden Recht monatlich 252 Euro. Pflegegrad 2 ermöglicht 347 Euro, Pflegegrad 3 dagegen 599 Euro monatlich, sofern die Voraussetzungen für Pflegegeld bei selbst sichergestellter häuslicher Pflege erfüllt sind.

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Das sind die heutigen Beträge, nicht durchgehend die für den seit 2023 streitigen Zeitraum geltenden Leistungssätze. Werden zugleich Pflegesachleistungen genutzt, kann sich das auszuzahlende Pflegegeld nach den Regeln der Kombinationsleistung verringern.

Frage im Verfahren Antwort des Landessozialgerichts Darf aus dem Antrag auf Pflegegrad 2 ein Antrag auf Pflegegrad 3 werden? Ja, wenn der Klageantrag ohne Änderung des Klagegrundes erweitert wird. Muss die Pflegekasse der Erweiterung zustimmen? Nein, für diese Antragserweiterung ist ihre Einwilligung nicht erforderlich. War die Ablehnung des höheren Pflegegrades bereits bestandskräftig? Nein, der Pflegegradbescheid war im entschiedenen Verfahren als Ganzes angefochten. Musste das Gericht die 55 Punkte der Sachverständigen übernehmen? Nein, es musste die Bewertungen selbst prüfen und hielt höchstens 45 Punkte für feststellbar. Welche Leistung blieb bestehen? Leistungen nach Pflegegrad 2 ab dem 9. Februar 2023; die Berufung auf Pflegegrad 3 wurde zurückgewiesen.

Bei Kindern zählt der Vergleich mit Gleichaltrigen

Die Diagnose Diabetes allein legt keinen bestimmten Pflegegrad fest. Entscheidend sind die gesundheitlich bedingten Einschränkungen der Selbstständigkeit und Fähigkeiten sowie die daraus folgende notwendige Hilfe.

Bei Kindern erfolgt die Bewertung im Vergleich mit altersentsprechend entwickelten Kindern. Unterstützung, die ein gesundes gleichaltriges Kind ebenfalls benötigt, kann deshalb nicht ohne Weiteres als zusätzlicher krankheitsbedingter Hilfebedarf angesetzt werden.

Das LSG beanstandete Bewertungen bei Körperpflege und Ankleiden, weil die angenommenen Einschränkungen nicht ausreichend nachvollziehbar waren. Gerade beim Pflegegrad von Kindern müssen Alter, konkrete Tätigkeit und krankheitsbedingte Unterstützung sorgfältig auseinandergehalten werden.

Abwehr notwendiger Pflege kann zusätzliche Punkte begründen

In einem anderen Punkt widersprach das LSG dem Medizinischen Dienst: Die Abwehr notwendiger pflegerischer Maßnahmen durfte nicht pauschal als altersübliches Verhalten ausgeblendet werden. Der Junge wehrte sich unter anderem nachts, wenn wegen seiner Diabetesbehandlung eingegriffen werden musste.

Das Gericht berücksichtigte dieses Verhalten im Modul 3 mit drei Einzelpunkten, die 7,5 gewichteten Punkten entsprechen. Eine zusätzliche eigenständige psychische Erkrankung musste für diese krankheitsbezogene Abwehr nicht nachgewiesen werden.

Damit knüpfte das LSG an die Rechtsprechung zur Abwehr gesundheitlich notwendiger Maßnahmen bei Kindern an. Daraus folgt allerdings kein bestimmter Pflegegrad, denn am Ende entscheidet die zutreffend ermittelte Gesamtbewertung.

Auch bei der Nahrungsaufnahme kommt es auf die konkrete Unterstützung und ihre fachliche Zuordnung an. Die notwendige Aufsicht beim Essen sollte deshalb präzise beschrieben werden, statt sie nur unter allgemeinem Betreuungsaufwand zusammenzufassen.

So lässt sich ein höherer Antrag begründen

Wenn ein Gutachten einen höheren Pflegegrad nahelegt, sollten Sie dem Gericht ausdrücklich mitteilen, welche Leistungen Sie nun ab welchem Zeitpunkt verlangen. Benennen Sie dazu die betroffenen Bewertungen und erklären Sie, warum diese bereits für den streitigen Zeitraum einen höheren Pflegegrad tragen.

Hilfreich sind konkrete Angaben dazu, bei welcher Tätigkeit Hilfe erforderlich ist, wie häufig sie geleistet wird und was ohne diese Unterstützung nicht gelingt. Ein Pflegetagebuch mit nachvollziehbaren Alltagssituationen kann solche Angaben stützen, ersetzt aber nicht die rechtliche und pflegefachliche Prüfung.

Das Urteil betrifft die Erweiterung im laufenden Verfahren ohne Änderung des Klagegrundes. Ist dagegen erst später eine zusätzliche Erkrankung oder eine Verschlechterung eingetreten, muss gesondert geprüft werden, wie dieser neue Sachverhalt in das Verfahren einzubeziehen ist und ob ein Höherstufungsantrag bei der Pflegekasse sinnvoll ist.

Die Frage nach einem höheren Anspruch für die Vergangenheit und die nach mehr Unterstützung aufgrund neuer Einschränkungen sollten dabei getrennt begründet werden. Hinweise dazu bietet der Beitrag über das Zusammenspiel von Rechtsbehelf und neuem Pflegegradantrag.

Fragen und Antworten

Darf ich während der Klage statt Pflegegrad 2 Pflegegrad 3 verlangen?

Ja, nach dem Urteil ist eine solche Erweiterung bei unverändertem Klagegrund zulässig. Der ursprünglich verlangte Pflegegrad setzt dem Leistungsantrag im laufenden Verfahren keine unabänderliche Obergrenze.

Kann die Pflegekasse den höheren Antrag verhindern?

Ihre Zustimmung ist für die vom LSG geprüfte Erweiterung nach § 99 Absatz 3 Nummer 2 SGG nicht erforderlich. Sie kann aber weiterhin bestreiten, dass die tatsächlichen Voraussetzungen des höheren Pflegegrades vorliegen.

Genügt ein gerichtliches Gutachten mit 55 Punkten?

Eine solche Bewertung kann einen Antrag auf Pflegegrad 3 stützen, bindet das Gericht aber nicht. Im entschiedenen Fall prüfte das LSG die Einzelbewertungen und stellte höchstens 45 gewichtete Punkte fest.

Gilt die Möglichkeit zur Klageerweiterung nur für Kinder?

Nein, die verfahrensrechtliche Begründung beruht auf dem Sozialgerichtsgesetz und der rechtlichen Einordnung des Pflegegradbescheids. Die besonderen Regeln zur Bewertung kindlicher Selbstständigkeit betreffen dagegen die inhaltliche Prüfung des konkreten Pflegebedarfs.

Muss für Abwehrverhalten eine zusätzliche psychische Erkrankung vorliegen?

Nicht zwingend: Bei der hier bewerteten Abwehr notwendiger Diabetesmaßnahmen verlangte das Gericht keine weitere eigenständige gesundheitliche Ursache. Ob und mit welchem Gewicht das Verhalten zählt, hängt von den konkreten Umständen ab.

Hat die Familie durch die verlorene Berufung Pflegegrad 2 verloren?

Nein, es blieb bei den vom Sozialgericht zugesprochenen Leistungen nach Pflegegrad 2 ab dem 9. Februar 2023. Erfolglos war das weitergehende Begehren auf Pflegegrad 3.

Quellen

Landessozialgericht Baden-Württemberg: Urteil vom 29. September 2026 – L 11 P 341/26, Volltext bei Landesrecht Baden-Württemberg.

Sozialgerichtsgesetz: § 99 Absatz 3 Nummer 2.

Sozialgesetzbuch XI: §§ 15 und 37.