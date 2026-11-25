Eine Rentnerin hilft zwei pflegebedürftigen Menschen in ihrem Alltag und erhält dafür monatlich 250 Euro. Doch statt ihre ohnehin geringe Rente damit aufbessern zu können, muss sie hinnehmen, dass das Sozialamt die Zahlungen bei ihrer Sozialhilfe berücksichtigt. Die Frau wehrte sich gegen die Kürzung und zog vor Gericht.

Das Sozialgericht Marburg entschied, dass eine Aufwandsentschädigung für anerkannte Nachbarschaftshilfe bei der Sozialhilfe als Einkommen angerechnet werden darf. Auch die Anerkennung als ehrenamtliche Helferin schützt nicht vor dieser Anrechnung. (SG Marburg, Urteil vom 5. Februar 2026 – S 9 SO 96/24).

Weniger als 200 Euro Rente und 480 Euro Warmmiete

Die 1963 geborene Frau stammt aus der Ukraine und lebt mit einer Aufenthaltserlaubnis in Deutschland. Seit Juni 2023 erhält sie eine ukrainische Altersrente, die umgerechnet zwischen 185 und 190 Euro monatlich beträgt. Die genaue Höhe schwankt mit dem Wechselkurs.

Allein ihre Warmmiete liegt bei 480 Euro. Weil ihre Rente nicht ausreicht, ist sie auf ergänzende Sozialhilfe angewiesen. Sie erhält Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII.

Zunächst verdiente die Frau mit einer geringfügigen Beschäftigung als Hauswirtschaftskraft etwas hinzu. Diese Tätigkeit beendete sie Ende 2023.

Ab Januar 2024 begann sie stattdessen, zwei pflegebedürftige Menschen im Rahmen der Nachbarschaftshilfe zu unterstützen. Für ihre Tätigkeit war sie vom Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf anerkannt worden.

Die beiden Pflegebedürftigen nutzten jeweils ihren damaligen Entlastungsbetrag aus der Pflegeversicherung. Dadurch erhielt die Helferin zweimal 125 Euro, insgesamt also 250 Euro monatlich.

Die Rentnerin ging davon aus, dass diese Aufwandsentschädigung wegen des ehrenamtlichen Charakters ihrer Tätigkeit nicht auf ihre Sozialhilfe angerechnet werden dürfte. Das Sozialamt sah es anders.

Sozialamt rechnete die 250 Euro als Einkommen an

Bei der Berechnung der Sozialhilfe berücksichtigte die Behörde zunächst weiterhin Einnahmen aus dem früheren Minijob.

Im Widerspruchsverfahren konnte die Frau belegen, dass dieses Arbeitsverhältnis inzwischen beendet war. Damit musste das Sozialamt die Einkommensberechnung entsprechend korrigieren.

Die Einnahmen aus der Nachbarschaftshilfe blieben allerdings bestehen. Das Amt behandelte sie als anrechenbares Einkommen und berücksichtigte dabei die zulässigen Absetzbeträge.

Die Frau wollte hingegen erreichen, dass ihr die gesamten 250 Euro zusätzlich zur Sozialhilfe verbleiben.

Sie argumentierte, dass ihre Unterstützung pflegebedürftiger Menschen keine gewöhnliche Erwerbstätigkeit sei. Schließlich handele es sich um eine nach hessischem Landesrecht anerkannte Form ehrenamtlicher Nachbarschaftshilfe.

Für das Sozialgericht war diese Unterscheidung jedoch nicht entscheidend.

Sozialgericht Marburg weist Klage der Rentnerin ab

Das Sozialgericht Marburg stellte klar, dass nach § 82 SGB XII zunächst alle Einkünfte in Geld als Einkommen gelten, sofern keine gesetzliche Ausnahme greift. Dabei kommt es nicht allein darauf an, ob das Geld als Arbeitslohn, Vergütung oder Aufwandsentschädigung bezeichnet wird.

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Die Rentnerin berief sich auf die Steuerbegünstigung bestimmter ehrenamtlicher und nebenberuflicher Tätigkeiten.

Nach § 3 Nr. 26 Einkommensteuergesetz können unter anderem Einnahmen aus nebenberuflicher Pflege unter bestimmten Voraussetzungen steuerfrei sein. Die entsprechende Begünstigung setzt jedoch voraus, dass die Tätigkeit im Dienst oder Auftrag einer begünstigten öffentlichen oder gemeinnützigen Einrichtung ausgeübt wird.

Genau daran scheiterte die Argumentation der Klägerin. Sie half den beiden Pflegebedürftigen unmittelbar. Weder das Gesundheitsamt noch eine andere öffentliche Einrichtung hatte sie mit dieser Tätigkeit beauftragt.

Auch ihre behördliche Anerkennung als Nachbarschaftshelferin änderte daran nichts. Die Anerkennung berechtigte sie lediglich dazu, entsprechende Unterstützungsleistungen nach den hessischen Vorschriften anzubieten. Das Gericht wies ihre Klage deshalb ab.

Auch die Zahlung durch die Pflegekasse schützte nicht vor der Anrechnung

Ein weiterer Punkt war für die Rentnerin besonders wichtig. Das Geld stammte aus Leistungen der Pflegeversicherung.

Der Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI soll Pflegebedürftigen ermöglichen, Unterstützung im Alltag zu finanzieren. Dazu können auch anerkannte Angebote der Nachbarschaftshilfe gehören. Die Klägerin erhielt ihre Vergütung unmittelbar von der Pflegekasse.

Daraus folgte nach Auffassung des Gerichts jedoch nicht, dass sie im Auftrag der Pflegekasse tätig war.

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Die Pflegekasse erfüllte lediglich den Leistungsanspruch der versicherten Pflegebedürftigen. Dass das Geld direkt an die Helferin überwiesen wurde, änderte nichts am rechtlichen Verhältnis. Die Rentnerin konnte deshalb auch aus der Herkunft der Zahlung keine vollständige Freistellung ihrer Einnahmen bei der Sozialhilfe ableiten.

Warum dieselbe Nachbarschaftshilfe beim Jobcenter anders behandelt werden kann

Besonders auffällig ist der Unterschied zwischen Sozialhilfe und Leistungen für erwerbsfähige Menschen nach dem SGB II. Für steuerfreie Einnahmen einer Pflegeperson enthält die einschlägige Verordnung zum SGB II eine besondere Ausnahme von der Einkommensanrechnung.

Eine vergleichbare ausdrückliche Regelung fehlt im SGB XII. Damit kann dieselbe Tätigkeit sozialrechtlich unterschiedlich behandelt werden, abhängig davon, welches Leistungssystem für die helfende Person zuständig ist.

Das Sozialgericht Marburg sah darin keine unbeabsichtigte Gesetzeslücke. Die unterschiedlichen Vorschriften bestehen seit Einführung der beiden Leistungssysteme im Jahr 2005. Der Gesetzgeber hat die Einkommensregelungen zwischenzeitlich mehrfach verändert, ohne die entsprechende Ausnahme in das SGB XII zu übernehmen.

Dass bei Leistungen nach dem SGB II eine andere Bewertung möglich ist, zeigt auch eine Entscheidung des Landessozialgerichts Mecklenburg-Vorpommern.

Dieses hatte am 13. Mai 2025 unter dem Aktenzeichen L 8 AS 21/25 entschieden, dass eine vergleichbare Aufwandsentschädigung für Nachbarschaftshilfe beim Bürgergeld nicht als Einkommen berücksichtigt werden durfte.

Über dieses Urteil berichtete gegen-hartz.de bereits im Beitrag Bürgergeld: Jobcenter dürfen nicht mehr wegen Nachbarschaftshilfe kürzen – Urteil.

Die Entscheidung aus Mecklenburg-Vorpommern betrifft allerdings das SGB II und lässt sich nicht ohne Weiteres auf die Sozialhilfe übertragen.

Sozialhilfeempfänger dürfen notwendige Ausgaben abziehen lassen

Das Urteil bedeutet nicht, dass jede Aufwandsentschädigung ohne Abzüge in voller Höhe von der Sozialhilfe abgezogen werden darf.

Nach § 82 Absatz 2 SGB XII können unter anderem notwendige Ausgaben berücksichtigt werden, die unmittelbar mit der Erzielung des Einkommens zusammenhängen. Dazu können beispielsweise nachgewiesene Fahrtkosten gehören, soweit sie tatsächlich erforderlich sind und die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen.

Auch weitere gesetzliche Freibeträge können je nach Art und rechtlicher Einordnung der Tätigkeit relevant sein. Im Fall der Rentnerin hatte das Sozialamt bereits zulässige Absetzbeträge berücksichtigt. Über deren Höhe stritten die Beteiligten nicht.

Die entscheidende Frage war allein, ob die gesamten 250 Euro wegen des ehrenamtlichen Charakters anrechnungsfrei bleiben mussten. Dies verneinte das Gericht. Wer selbst Nachbarschaftshilfe leistet und ergänzende Sozialhilfe erhält, sollte deshalb die Einkommensberechnung im Bescheid genau überprüfen.

Auch Rentner mit Grundsicherung können betroffen sein

Die Klägerin erhielt Hilfe zum Lebensunterhalt. Die Entscheidung ist aber auch für Menschen relevant, die Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung beziehen. Denn die Einkommensregeln des § 82 SGB XII gelten auch für diese Sozialleistungen.

Eine anerkannte Nachbarschaftshilfe führt deshalb nicht allein wegen ihres ehrenamtlichen Charakters dazu, dass die Vergütung vollständig anrechnungsfrei bleibt. Das ist besonders für Rentner wichtig, die ihre niedrige Altersrente durch gelegentliche Unterstützung pflegebedürftiger Nachbarn ergänzen möchten.

Bevor sie eine solche Tätigkeit aufnehmen, sollten sie klären, welche Einnahmen entstehen, welche Freibeträge gelten und welche Ausgaben das Sozialamt anerkennen kann. So lässt sich besser einschätzen, welcher Betrag nach der Einkommensanrechnung tatsächlich zusätzlich zur Verfügung steht.

Was Betroffene bei einer Kürzung prüfen sollten

Wer bereits eine Aufwandsentschädigung für Nachbarschaftshilfe erhält und einen geänderten Sozialhilfebescheid bekommt, sollte zunächst kontrollieren, ob das Sozialamt die Einkünfte korrekt erfasst hat.

Besonders wichtig ist, ob frühere Einnahmen, die inzwischen weggefallen sind, weiterhin berücksichtigt werden. Genau dieses Problem bestand zunächst auch im Fall der Rentnerin.

Außerdem sollten sämtliche berücksichtigungsfähigen Abzüge geprüft und erforderliche Ausgaben durch Belege nachgewiesen werden.

Ist der Bescheid fehlerhaft, kann regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Bei fehlender oder unrichtiger Rechtsbehelfsbelehrung können andere Fristen gelten.

Das Urteil des Sozialgerichts Marburg zeigt jedoch, dass der Hinweis auf ein anerkanntes Ehrenamt allein nicht ausreicht, um die Einkommensanrechnung zu verhindern.

Ob Nachbarschaftshilfe bei der Sozialhilfe künftig ebenso begünstigt werden sollte wie bestimmte Pflegeeinnahmen im SGB II, ist nach Auffassung des Gerichts eine Entscheidung des Gesetzgebers.

Für die Rentnerin blieb es bei der Kürzung ihrer Sozialhilfe unter Berücksichtigung der zulässigen Absetzbeträge.

Quellen