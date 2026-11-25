Wer seit Jahren eine zu niedrige Rente erhält, sollte noch vor dem Jahreswechsel handeln. Denn schon ein einziger Tag kann darüber entscheiden, ob die Deutsche Rentenversicherung für zwölf weitere Monate Geld nachzahlen muss.

Die beiden Rentnerinnen Ingrid und Monika beziehen seit 2020 ihre Altersrente und entdecken unabhängig voneinander, dass Beschäftigungszeiten bei der Rentenberechnung fehlen. Beide haben deshalb im folgenden vereinfachten Beispiel monatlich 60 Euro zu wenig erhalten.

Während Ingrid ihren Überprüfungsantrag noch am 30. Dezember 2026 einreicht, wartet Monika bis zum 2. Januar 2027. Obwohl beide Rentenbescheide vergleichbare Fehler enthalten, kann Ingrid 720 Euro mehr Nachzahlung erhalten.

Der Grund dafür ist eine gesetzliche Regelung, die viele Rentner nicht kennen.

Warum der 31. Dezember 2026 für Rentner so wichtig ist

Auch wenn ein Rentenbescheid bereits seit Jahren bestandskräftig ist, müssen Betroffene einen Fehler nicht dauerhaft hinnehmen. Mit einem Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X können sie eine erneute Prüfung und gegebenenfalls eine rückwirkende Korrektur verlangen.

Hat die Deutsche Rentenversicherung bei der ursprünglichen Entscheidung das Recht falsch angewandt oder falsche Tatsachen zugrunde gelegt, muss sie einen rechtswidrigen Bescheid unter den gesetzlichen Voraussetzungen korrigieren.

Allerdings ist die rückwirkende Auszahlung begrenzt. Rentennachzahlungen sind in solchen Fällen grundsätzlich für höchstens vier zurückliegende Kalenderjahre zuzüglich des laufenden Zeitraums möglich.

Die Vierjahresregel wird häufig falsch verstanden

Die vier Jahre werden nicht einfach vom Tag der Antragstellung zurückgerechnet. Entscheidend ist vielmehr der Beginn des Kalenderjahres, in dem der Überprüfungsantrag gestellt wurde.

Geht der Antrag noch im Dezember 2026 ein, kommt eine Nachzahlung grundsätzlich ab dem 1. Januar 2022 infrage. Wird derselbe Antrag erst im Januar 2027 gestellt, verschiebt sich der frühestmögliche Nachzahlungsbeginn auf den 1. Januar 2023.

Damit kann das gesamte Jahr 2022 für die Nachzahlung verloren gehen, obwohl zwischen beiden Anträgen möglicherweise nur wenige Stunden liegen.

So verändert der Jahreswechsel die Rentennachzahlung

Eingang des Überprüfungsantrags Frühestmöglicher Nachzahlungsbeginn 30. Dezember 2026 1. Januar 2022 31. Dezember 2026 1. Januar 2022 1. Januar 2027 1. Januar 2023 2. Januar 2027 1. Januar 2023 1. Januar 2028 1. Januar 2024

Voraussetzung ist jeweils, dass bereits im betreffenden Zeitraum ein Anspruch auf eine höhere Rente bestand. Der Überprüfungsantrag allein begründet noch keinen Anspruch auf eine Nachzahlung.

So viel Geld kann Rentnern durch den Jahreswechsel entgehen

Selbst kleinere Fehler bei der Rentenberechnung können sich über die Jahre zu erheblichen Beträgen summieren. Je höher die monatliche Differenz ausfällt, desto teurer kann ein verspäteter Überprüfungsantrag werden.

Monatlich zu wenig gezahlte Bruttorente Möglicher Verlust durch zwölf Monate weniger Nachzahlung 20 Euro 240 Euro 40 Euro 480 Euro 60 Euro 720 Euro 100 Euro 1.200 Euro 150 Euro 1.800 Euro 200 Euro 2.400 Euro 300 Euro 3.600 Euro

Die Tabelle zeigt vereinfachte Modellrechnungen bei gleichbleibenden monatlichen Rentendifferenzen. Tatsächliche Nachzahlungen können aufgrund zwischenzeitlicher Rentenanpassungen sowie der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abweichen.

Auch jahrzehntealte Rentenbescheide können korrigiert werden

Ein verbreiteter Irrtum besteht darin, dass ein Rentenbescheid nach Ablauf der Widerspruchsfrist nicht mehr geändert werden könne. Tatsächlich eröffnet § 44 SGB X auch Jahre später noch die Möglichkeit einer Korrektur.

Selbst wer bereits seit 15 Jahren eine Altersrente bezieht, kann einen Fehler überprüfen lassen. Die laufende Rente kann bei erfolgreicher Prüfung dauerhaft steigen, auch wenn die rückwirkende Auszahlung zeitlich begrenzt bleibt.

Mehr dazu erfahren Betroffene in unserem Beitrag Rente: Fehler im Rentenbescheid – Bestandskräftig heißt nicht für immer.

Diese Fehler können die Rente dauerhaft verringern

Besonders aufmerksam sollten Rentner werden, wenn im Versicherungsverlauf Beschäftigungszeiten fehlen oder frühere Arbeitsentgelte falsch eingetragen wurden. Auch nicht berücksichtigte Ausbildungszeiten, Kindererziehungszeiten oder rentenrechtlich relevante Pflegezeiten können die Rentenhöhe beeinflussen.

Weitere Fehlerquellen sind unvollständig erfasste Zeiten der Arbeitslosigkeit, des Krankengeldbezugs oder falsch bewertete Versicherungszeiten. Unter Umständen wurden auch Rentenabschläge fehlerhaft berechnet.

Da sich solche Fehler auf die ermittelten Entgeltpunkte oder andere Berechnungsgrundlagen auswirken können, erhalten Betroffene möglicherweise über Jahre hinweg zu wenig Geld.

Lesen Sie hierzu auch: Neun häufige Fehler im Rentenbescheid führen zu weniger Rente.

Alte Lohnabrechnungen können bares Geld wert sein

Wer seinen Rentenbescheid überprüfen möchte, sollte die Angaben im Versicherungsverlauf mit vorhandenen Unterlagen aus dem Berufsleben vergleichen. Besonders hilfreich können Sozialversicherungsmeldungen, Arbeitszeugnisse, Gehaltsabrechnungen und Bescheinigungen ehemaliger Arbeitgeber sein.

Bei fehlenden Kindererziehungs- oder Pflegezeiten kommen entsprechende Nachweise über die Erziehung beziehungsweise die Bescheinigungen der Pflegekasse infrage.

📚 Lesen Sie auch: Altersteilzeit und dann Arbeitslosengeld: Das ist eine Falle kurz vor der Rente

Nicht jede Lücke im Versicherungsverlauf führt allerdings automatisch zu einer höheren Rente. Entscheidend ist, ob die betreffende Zeit nach den gesetzlichen Vorschriften rentenrechtlich berücksichtigt werden muss und sich auf den Rentenanspruch auswirkt.

Die Rentenversicherung darf ältere Beträge grundsätzlich nicht nachzahlen

Besonders hart ist die Regelung für Menschen, die einen Fehler erst nach vielen Jahren bemerken. Die Begrenzung der Nachzahlung gilt grundsätzlich selbst dann, wenn die Rentenversicherung den ursprünglichen Fehler verursacht hat.

Es handelt sich nach den rechtlichen Arbeitsanweisungen der Deutschen Rentenversicherung um eine Ausschlussfrist und nicht um eine gewöhnliche Verjährungsfrist. Die Rentenversicherung kann deshalb nicht nach Belieben auf diese Begrenzung verzichten.

Wer seit 2015 nachweislich zu wenig Rente erhalten hat und erst im Dezember 2026 einen Überprüfungsantrag stellt, kann nach der allgemeinen Regel frühestens für die Zeit ab Januar 2022 eine Nachzahlung bekommen.

Ein Überprüfungsantrag schützt auch bei langer Bearbeitungszeit

Viele Rentner befürchten, dass ihr Antrag vor dem Jahreswechsel nicht mehr bearbeitet werden kann. Darauf kommt es bei der Berechnung des rückwirkenden Zahlungszeitraums jedoch grundsätzlich nicht an.

Geht der Überprüfungsantrag noch 2026 ein und entscheidet die Rentenversicherung erst im Frühjahr 2027 darüber, bleibt das Jahr der Antragstellung für die Berechnung der Vierjahresfrist entscheidend.

Betroffene sollten deshalb nicht darauf warten, dass sämtliche Unterlagen vollständig vorliegen. Ein hinreichend konkreter Überprüfungsantrag kann bereits gestellt und anschließend durch weitere Nachweise ergänzt werden.

Der Poststempel allein reicht nicht aus

Wer noch im Dezember einen Antrag stellt, sollte dessen rechtzeitigen Eingang bei der Rentenversicherung sicherstellen. Es genügt nicht, einen Brief auf den 31. Dezember zu datieren, wenn dieser erst im Januar bei der Behörde eingeht.

Eine Übermittlung über die offiziellen Online-Dienste der Deutschen Rentenversicherung mit dokumentiertem Eingang oder eine persönliche Abgabe gegen Empfangsbestätigung kann daher sinnvoll sein.

Auch bei einem Fax sollten Antragsteller das Schreiben und den Sendebericht sorgfältig aufbewahren. Empfehlenswert ist es, den Antrag nicht erst am letzten Tag des Jahres zu übermitteln.

Musterantrag: So beantragen Rentner eine Überprüfung ihres Rentenbescheids

Für einen Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X ist grundsätzlich kein besonderes Formular erforderlich. Rentner können das folgende Musterschreiben verwenden und an ihre persönliche Situation anpassen.

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Absender:

Vorname, Nachname

Anschrift

Versicherungsnummer An die Deutsche Rentenversicherung

Zuständiger Rentenversicherungsträger Betreff: Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X wegen fehlerhafter Rentenberechnung Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit beantrage ich gemäß § 44 SGB X die Überprüfung meines Rentenbescheids vom [Datum des Rentenbescheids] sowie der darauf beruhenden Folgebescheide, soweit diese von den nachfolgend genannten Fehlern betroffen sind. Nach meiner Prüfung wurden rentenrechtlich relevante Zeiten beziehungsweise Arbeitsentgelte nicht oder nicht zutreffend berücksichtigt. Es handelt sich insbesondere um folgenden Zeitraum beziehungsweise folgenden Sachverhalt: [Zeitraum und vermuteten Fehler möglichst genau beschreiben]. Ich beantrage die Überprüfung meines Versicherungsverlaufs, die Korrektur der fehlerhaften Berechnungsgrundlagen und die Neufeststellung meiner Rente. Zudem beantrage ich die Nachzahlung der mir zu Unrecht vorenthaltenen Rentenleistungen für den gesamten gesetzlich zulässigen Zeitraum sowie gegebenenfalls deren Verzinsung nach § 44 SGB I. Weitere erforderliche Nachweise werde ich, soweit vorhanden, nachreichen. Bitte bestätigen Sie mir den Eingang dieses Antrags und erteilen Sie mir einen schriftlichen, rechtsbehelfsfähigen Bescheid. 📚 Lesen Sie auch: Ein Leben lang in die Rente gezahlt – Gericht verweist dennoch auf die Sozialhilfe statt Altersrente Rente: Höhere Kassenbeiträge sehen Rentner erst im März 2027 Mit freundlichen Grüßen [Datum, Unterschrift]

Wann ein Widerspruch besser ist als ein Überprüfungsantrag

Wer seinen Rentenbescheid erst vor Kurzem erhalten hat, sollte zunächst die Widerspruchsfrist prüfen. Diese beträgt bei einer ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung und einem Wohnsitz in Deutschland grundsätzlich einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids.

Innerhalb dieser Frist ist ein Widerspruch regelmäßig der richtige Weg. Die vierjährige Ausschlussfrist des § 44 SGB X findet bei einem noch nicht bestandskräftigen und fristgerecht angefochtenen Bescheid keine Anwendung.

Der Überprüfungsantrag ist dagegen insbesondere für Rentner interessant, deren Bescheid bereits bestandskräftig geworden ist.

Können auch Erwerbsminderungsrentner und Witwen profitieren?

Die Möglichkeit eines Überprüfungsantrags besteht nicht nur bei Altersrenten. Auch Bezieher einer Erwerbsminderungsrente, Witwenrente oder Witwerrente können fehlerhafte Bescheide überprüfen lassen.

Bei Hinterbliebenenrenten können beispielsweise falsch berücksichtigte Einkünfte oder Fehler bei der Berechnung von Zuschlägen zu einer zu niedrigen Auszahlung führen.

Ob eine Nachzahlung möglich ist, hängt allerdings davon ab, ob der ursprüngliche Bescheid bereits rechtswidrig war oder sich die persönlichen Verhältnisse erst später verändert haben.

Wann die Vierjahresregel nicht uneingeschränkt gilt

Nicht jede nachträgliche Änderung eines Rentenbescheids unterliegt automatisch § 44 SGB X. Haben sich die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse erst nach Erlass eines ursprünglich rechtmäßigen Bescheids verändert, können andere Vorschriften gelten.

Auch wenn eine frühere Rechtsauffassung der Rentenversicherung später durch das Bundesverfassungsgericht oder die ständige Rechtsprechung des Bundessozialgerichts verworfen wird, können sich aus § 100 Abs. 4 SGB VI besondere Einschränkungen ergeben.

Bei komplizierten Sachverhalten empfiehlt sich deshalb eine unabhängige sozialrechtliche Beratung.

Rentennachzahlungen können zusätzlich verzinst werden

Unter bestimmten Voraussetzungen besteht neben der eigentlichen Nachzahlung auch ein Anspruch auf Zinsen. Nach § 44 SGB I sind Geldleistungen bei Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen mit vier Prozent jährlich zu verzinsen.

Ob und ab welchem Zeitpunkt Zinsen anfallen, hängt unter anderem von der Fälligkeit der Leistung und dem Eingang eines vollständigen Leistungsantrags ab.

Was Rentner bei einer Ablehnung tun können

Lehnt die Deutsche Rentenversicherung einen Überprüfungsantrag ab, ist diese Entscheidung nicht zwangsläufig endgültig. Gegen den Ablehnungsbescheid können Betroffene grundsätzlich innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen.

Bleibt auch der Widerspruch erfolglos, steht der Klageweg zum Sozialgericht offen. Wichtig ist, den vermuteten Fehler möglichst konkret darzustellen und vorhandene Belege vorzulegen.

Fazit: Ein Tag kann über mehrere Tausend Euro entscheiden

Wer Zweifel an der Berechnung seiner gesetzlichen Rente hat, sollte diese nicht auf das kommende Jahr verschieben. Der 31. Dezember 2026 ist ein wichtiger Stichtag, weil mit dem Jahreswechsel ein weiteres Kalenderjahr aus dem allgemeinen rückwirkenden Nachzahlungszeitraum herausfällt.

Ein rechtzeitig eingereichter Überprüfungsantrag kann nicht nur eine erhebliche Nachzahlung sichern, sondern bei einem nachgewiesenen Berechnungsfehler auch die künftige monatliche Rente dauerhaft erhöhen.

Häufige Fragen und Antworten zur Rentennachzahlung

Kann ich meinen Rentenbescheid auch nach zehn Jahren noch überprüfen lassen?

Ja, ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X ist grundsätzlich auch nach vielen Jahren möglich. Die rückwirkende Auszahlung ist jedoch regelmäßig auf den gesetzlichen Vierjahreszeitraum begrenzt.

Muss die Rentenversicherung meinen Antrag noch 2026 bearbeiten?

Nein, für die Berechnung des Nachzahlungszeitraums kommt es bei einer Korrektur auf Antrag grundsätzlich auf das Jahr der Antragstellung an. Eine spätere Bearbeitung im Jahr 2027 ist insoweit unschädlich.

Kann ich den Überprüfungsantrag zunächst ohne sämtliche Nachweise stellen?

Ja, der Antrag sollte allerdings erkennen lassen, welcher Bescheid überprüft werden soll und welchen Fehler Sie vermuten. Ergänzende Unterlagen können anschließend nachgereicht werden.

Erhalte ich automatisch eine Nachzahlung für vier Jahre?

Nein, die vier Jahre stellen lediglich die allgemeine Höchstgrenze der rückwirkenden Leistungserbringung dar. Voraussetzung ist, dass die Rentenversicherung einen entsprechenden Fehler feststellt und für den betreffenden Zeitraum tatsächlich ein höherer Rentenanspruch bestand.

Quellen und Rechtsgrundlagen

§ 44 SGB X – Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Verwaltungsaktes, Deutsche Rentenversicherung – Gemeinsame Rechtliche Anweisungen zu § 44 SGB X, § 100 SGB VI – Änderung und Ende von Renten§ 44 SGB I – Verzinsung