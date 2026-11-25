LSG Niedersachsen-Bremen schützt einen Krebspatienten vor dem Verlust seiner Wohnung

Nach einer Krebsoperation im Oktober 2026 darf ein Grundsicherungsgeldempfänger erst mal weiter in seiner zu teuren Wohnung bleiben, denn die Obergrenze des Jobcenters nach Ablauf der Karenzzeit stellt für den Kläger eine unzumutbare Härte dar ( § 22 Abs. 1 Satz 9 SGB II ).

Dass im Härtefall einer krankheitsbedingten Unmöglichkeit des Umzugs – wie hier – die tatsächlichen Aufwendungen für die Unterkunft vorübergehend – auch nach Ablauf der Regelfrist von sechs Monaten – weiterhin anzuerkennen sind, ist danach durch die in § 22 Abs. 1 S. 6 SGB II vorgesehene Obergrenze nicht ausgeschlossen ( LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 19.11.2026 – L 13 AS 263/26 B ER -).

Dies gilt im Einzelfall nach Auffassung des 13. Senats des Landessozialgerichts Niedersachsen- Bremen immer dann, wenn eine krankheitsbedingte Umzugsunfähigkeit beim Leistungsempfänger vorliegt, wie in diesem Fall die Durchführung einer Krebsoperation im Oktober 2026.

Nach Ablauf der einjährigen Karenzzeit übernimmt das Jobcenter tatsächliche Unterkunfts- und Heizkosten, die über den örtlichen Angemessenheitsgrenzen liegen, bei krankheitsbedingter Umzugsunfähigkeit in der Regel nicht automatisch auf Dauer, sondern zeitlich befristet, solange eine Kostensenkung (insbesondere durch einen Umzug) gesundheitlich unzumutbar ist.

Die zum 1. Juli 2026 eingeführte absolute Obergrenze der als Bedarf anzuerkennenden Unterkunftskosten nach § 22 Absatz 1 S. 6 SGB II n. F. schließt im Falle einer krankheitsbedingten Umzugsunfähigkeit die vorübergehende Übernahme der Aufwendungen in voller Höhe nach § 22 Absatz 1 S. 9 SGB II n. F. auch nach Ablauf der Karenzzeit nicht aus ( LSG Niedersachsen-Bremen, Beschluss vom 19.11.2026 – L 13 AS 263/26 B ER -).

Die Beschwerde des Grundsicherungsträgers gegen den Beschluss des Sozialgerichts Oldenburg hat vor dem Landessozialgericht keinen Erfolg (SG Oldenburg, Beschluss vom 08.10.2026 – S 47 AS 420/26 ER -).

Keine Begrenzung der Kosten der Unterkunft auf das Eineinhalbfache der angemessenen Aufwendungen gemäß § 22 Abs. 1 S. SGB II, wenn die Voraussetzungen des § 22 Abs. 1 Satz 9 SGB II vorliegen.

Entgegen den Ausführungen des Jobcenters hat auch keine Begrenzung der Kosten der Unterkunft auf das Eineinhalbfache der angemessenen Aufwendungen gemäß § 22 Abs. 1 S. SGB II stattzufinden, da beim Antragsteller –die Voraussetzungen des § 22 Abs. 1 S. 9 SGB II glaubhaft gemacht worden sind.

Diese zuvor in § 22 Abs. 1 S. 7 SGB II enthaltene Regelung ist auch nach Einführung des § 22 Abs. 1 S. 6 SGB II weiterhin anwendbar

Denn nach § 22 Abs. 1 S. 1 bis 6 SGB II (in der seit dem 1. Juli 2026 gültigen Fassung des Dreizehnten Gesetzes zur Änderung des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 22. April 2026, BGBl. I Nr. 107) werden Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen sind. Für die Anerkennung der Bedarfe für Unterkunft gilt eine Karenzzeit von einem Jahr ab Beginn des Monats, für den erstmals Leistungen nach diesem Buch bezogen werden.

Innerhalb dieser Karenzzeit werden die Bedarfe für Unterkunft in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt

Abweichend von den Sätzen 1 bis 3 werden tatsächliche Aufwendungen für die Unterkunft nicht als Bedarf anerkannt, soweit sie mehr als eineinhalbmal so hoch sind wie die abstrakt als angemessen geltenden Aufwendungen; nach einer Verminderung der Anzahl der Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft ist Satz 9 anzuwenden.

Nach § 22 Abs. 1 S. 9 SGB II sind, soweit die Aufwendungen für Heizung und, nach Ablauf der Karenzzeit, die Aufwendungen der Unterkunft den der Besonderheit des Einzelfalles angemessenen Umfang übersteigen, sie als Bedarf so lange anzuerkennen, wie es der oder dem alleinstehenden Leistungsberechtigten oder der Bedarfsgemeinschaft nicht möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate.

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Gericht zweifelt die Anwendung der Obergrenze des Jobcenters an, wenn dieses auf die Werte der Wohngeldtabelle abstellt – Ohne Konzept keine Mietkürzung

Zweifelhaft ist bereits, ob die in § 22 Abs. 1 S. 6 SGB II. n. F. vorgesehene absolute Obergrenze anerkennungsfähiger Unterkunftskosten im Zuständigkeitsbereich des Jobcenters überhaupt anwendbar ist, nachdem dieser ausweislich der Begründung des im Hauptsacheverfahren angefochtenen Bewilligungsbescheides vom 10. September 2026 für die Bestimmung angemessener Unterkunftskosten auf die Werte nach der Wohngeldtabelle (inklusive Klimakomponente) zuzüglich eines Sicherheitszuschlags von 10% abstellt.

Denn u. a. der Hinweis der Bundesregierung in ihrer Gegenäußerung zur Stellungnahme des Bundesrates zum Entwurf des 13. SGB II-Änderungsgesetzes, die Regelung setze voraus, dass der kommunale Träger Angemessenheitswerte festgelegt habe (BT-Drucks. 21/4087, S. 15), könnte dafür sprechen, dass die neue Obergrenze zwingend ein den Anforderungen des Bundessozialgerichts genügendes schlüssiges Konzept voraussetzt (so SG Stade, Beschluss vom 14. Oktober 2026 – S 39 AS 217/26 ER – anderer Auffassung – allerdings ohne nähere Begründung – LSG Baden-Württemberg, Beschluss vom 26. August 2026 – L 9 AS 2644/26 ER-B – ).

Jedenfalls sind in Anwendung des § 22 Abs. 1 S. 9 SGB II n. F. in der vorliegenden Konstellation der Unmöglichkeit eines Umzugs die tatsächlichen Unterkunftskosten in voller Höhe als Bedarf anzuerkennen

Dies folgt allerdings nicht ohne Weiteres bereits daraus, dass der Gesetzgeber diese zuvor in § 22 Abs. 1 S. 7 SGB II enthaltene Regelung inhaltlich unverändert gelassen hat.

Denn wenn Aufwendungen oberhalb der absoluten Obergrenze des § 22 Abs. 1 S. 6 SGB II n. F. schon nicht als Bedarf anzuerkennen sind, gehören sie auch nicht zu dem Bedarf, welcher nach § 22 Abs. 1 S. 9 SGB II n. F. übergangsweise weiterhin anzuerkennen ist.

Dieses Ergebnis entspricht der Absicht des Gesetzgebers, eine neue Obergrenze für die Anerkennung der tatsächlichen Aufwendungen für die Unterkunft einzuführen, die unabhängig von der Karenzzeit gilt und den anzuerkennenden Bedarf für die Unterkunft entsprechend begrenzt (vgl. Gesetzesbegründung, BR-Drucks. 764/25, S. 68/69).

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Auch kann sich der Antragsteller nicht auf § 22 Abs. 1 S. 7 SGB II n. F. berufen, wonach in der Karenzzeit im Einzelfall höhere Aufwendungen für die Unterkunft anerkannt werden, u. a. wenn sie unabweisbar sind. Denn diese Regelung gilt ausdrücklich nur in der Karenzzeit, die im Fall des Antragstellers bereits abgelaufen ist.

Soweit danach mit § 22 Abs. 1 S. 6 SGB II n. F. eine absolute Obergrenze eingeführt werden sollte, die unabhängig von der Karenzzeit gilt und – bei wörtlicher Auslegung – materiellrecht-lich den Anspruch ohne Rücksicht auf den individuellen existenznotwendigen Bedarf begrenzt, wirft dies erhebliche verfassungsrechtliche Probleme auf.

§ 22 Abs. 1 S. 1 SGB II dient dazu, dass verfassungsrechtlich nach Art. 20 Abs.i. V. m. Art. 1 Abs. 1 Grundgesetz (GG) verbürgte Existenzminimum sicherzustellen (Bundesverfassungsgericht [BVerfG], Beschluss vom 1. August 2017 – 1 BvR 1910/12 – ).

Bei den Kosten für Unterkunft und Heizung handelt es sich um eine der grundrechtsintensivsten Bedarfspositionen, denn sie betreffen die grundlegende Wohn- und Lebenssituation eines Menschen (BVerfG, Beschluss vom 10. Oktober 2017 – 1 BvR 617/14 –).

Eine Deckelung der zu berücksichtigenden Aufwendungen losgelöst vom existenznotwendigen Bedarf hat der Gesetzgeber offenbar auch nicht beabsichtigt. Denn in der Gegenäußerung zu von Seiten des Bundesrats geäußerten Bedenken (BT-Drucks. 21/4087, S. 4/5) hat die Bundesregierung ausgeführt, dass die Höchstgrenze nach Ablauf der Karenzzeit zwar auch während des Kostensenkungsverfahrens gelte.

Die tatsächlichen Aufwendungen würden aber während der Kostensenkungsfrist berücksichtigt

Soweit sie nicht über dem Anderthalbfachen der Angemessenheitsgrenze lägen oder (Hervorhebung durch den Senat) nachgewiesen werde, dass sie konkret angemessen seien bzw. ein Härtefall vorliege (BT-Drucks. 21/4087, S. 15).

Dass im Härtefall einer krankheitsbedingten Unmöglichkeit des Umzugs – wie hier – die tatsächlichen Aufwendungen für die Unterkunft vorübergehend – auch nach Ablauf der Regelfrist von sechs Monaten – weiterhin anzuerkennen sind, ist danach durch die in § 22 Abs. 1 S. 6 SGB II vorgesehene Obergrenze nicht ausgeschossen (so im Ergebnis auch SG Duisburg, Beschluss vom 31. Juli 2026 – S 42 AS 2039/26 ER – mit zustimmender Anmerkung Theesfeld-Betten, jurisPR-MietR 21/2026, Anm. 3).

Eine entsprechende verfassungskonforme Auslegung des § 22 Abs. 1 S. 1, 6 und 9 SGB II erscheint geboten

Der mit der Einführung des § 22 Abs. 1 S. 6 SGB II beabsichtigte Zweck, die Anerkennung unverhältnismäßig hoher Aufwendungen für die Unterkunft und die Ausnutzung der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende für Aufwendungen, die den Verhältnissen während des Bezugs einer Fürsorgeleistung nicht entsprechen, zu vermeiden, wird trotzdem erfüllt, denn in den Fällen der Unmöglichkeit des Umzuges – wie aktuell glaubhaft beim Antragsteller- liegt kein Fall des Ausnutzens vor, sondern der Antragsteller ist aufgrund seiner aktuellen akuten Erkrankung nicht in der Lage umzuziehen.

Kernaussagen des Beschlusses

Keine Sperrwirkung der neuen Obergrenze (§ 22 Abs. 1 S. 6 SGB II n. F.): Die zum 1. Juli 2026 eingeführte absolute Obergrenze (1,5-fache der abstrakt angemessenen Aufwendungen) schließt eine vorübergehende Anerkennung der tatsächlichen Unterkunftskosten nach § 22 Abs. 1 S. 9 SGB II n. F. im Härtefall nicht aus.

Krankheitsbedingte Umzugsunfähigkeit: Liegt eine akute gesundheitliche Unmöglichkeit eines Umzugs vor – im entschiedenen Fall nach einer Krebsoperation im Oktober 2026 – ist eine Kostensenkung unzumutbar. Es handelt sich nicht um ein Ausnutzen von Leistungen.

Zeitliche Befristung statt dauerhafter Übernahme: Nach Ablauf der einjährigen Karenzzeit erfolgt die Übernahme überhöhter Kosten nicht automatisch auf Dauer, sondern vorübergehend (grundsätzlich orientiert an der Regelfrist von sechs Monaten, im Härtefall auch darüber hinaus), solange die Umzugsunfähigkeit besteht und glaubhaft gemacht wird.

Verfassungsrechtliche Auslegung: Eine starre Deckelung ohne Rücksicht auf den existenznotwendigen Bedarf wirft nach Ansicht des Senats verfassungsrechtliche Fragen im Hinblick auf das Existenzminimum (Art. 1 Abs. 1 i. V. m. Art. 20 Abs. 1 GG) auf. § 22 Abs. 1 SGB II ist daher verfassungskonform auszulegen.

Zweifel an der Wohngeldtabelle als Obergrenze: Das Gericht äußert Zweifel, ob die neue Obergrenze greift, wenn das Jobcenter Angemessenheitswerte lediglich über die Wohngeldtabelle (inklusive Klimakomponente) plus 10 % Sicherheitszuschlag bestimmt, statt ein schlüssiges Konzept im Sinne des Bundessozialgerichts zugrunde zu legen.

Voraussetzungen bei krankheitsbedingter Umzugsunfähigkeit

Ein medizinischer Nachweis: Eine bloße Behauptung reicht nicht aus. Es braucht ein aussagekräftiges ärztliches oder fachärztliches/psychotherapeutisches Attest, das die Umzugsunfähigkeit konkret begründet (z. B. akute oder schwerwiegende körperliche bzw. psychische Erkrankung, Pflegebedürftigkeit oder erhebliche gesundheitliche Gefährdung durch einen Umzug).

Die zeitliche Einordnung: Ist die Umzugsunfähigkeit voraussichtlich vorübergehend, wird die Weitergewährung regelmäßig entsprechend befristet geprüft, bei dauerhafter Unzumutbarkeit sind laufende Nachweise und ggf. eine erneute medizinische Bewertung maßgeblich.

Kein Anspruch auf dauerhaft unbegrenzte Übernahme ohne Prüfung: Auch bei gesundheitlichen Einschränkungen prüft das Jobcenter im Rahmen der gesetzlichen Grenzen (einschließlich der seit dem 1. Juli 2026 geltenden Regelungen zu § 22 SGB II und Obergrenzen), ob alternative Kostensenkungsmaßnahmen (z. B. Untervermietung oder Senkung von Nebenkosten/Heizkosten) in Betracht kommen.